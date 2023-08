Organtransplantation wurde verweigert, weil sie nicht geimpft war, jetzt ist sie Tod

Die Politik von Krankenhäusern und Gesundheitszentren in der COVID-19-Ära, potenzielle Organtransplantationspatienten abzuweisen, weil sie nicht gegen COVID-19 geimpft sind, hat eine Frau das Leben gekostet. Sheila Annette Lewis aus Alberta, Kanada, wollte sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen, woraufhin die Gesundheitsbehörde von Alberta eine lebensrettende Organtransplantation verweigerte. Da COVID-19-Impfstoffe keine sterilisierende Wirkung haben, wurden die ethischen, moralischen und sogar rechtlichen Schritte der Gesundheitssysteme, solche lebensrettenden Verfahren zu verweigern, von Medien wie TrialSite infrage gestellt.

Der Hintergrund

Im Jahr 2018 wurde bei der Verstorbenen erstmals die chronische Lungenerkrankung idiopathische pulmonale Fibrose diagnostiziert. Nach dieser Diagnose wurde Lewis auf eine kanadische Warteliste für Organtransplantationen gesetzt. Genauer gesagt wurde sie auf die Warteliste für Transplantationen in Alberta gesetzt. Während der Wartezeit ließ die in Alberta lebende Frau eine Reihe von Impfungen auffrischen, die für eine chirurgische Transplantation erforderlich sind.

Doch dann brach 2020 die Pandemie aus, und 2021 wurde ihr mitgeteilt, dass sie sich gegen COVID-19 impfen lassen müsse, um Zugang zum Transplantationsverfahren zu erhalten. Aber was war der Grund dafür? Nun, viele Gesundheitssysteme wie Alberta Health Systems argumentierten, dass immungeschwächte Menschen ein hohes Sterberisiko nach einer Organtransplantation hätten. Deshalb gab es die COVID-19-Anforderungen für immunsupprimierte Patienten.

Lewis glaubte jedoch nicht, dass sie die Impfung benötigte, und wehrte sich dagegen. Schließlich verklagte sie das Gesundheitssystem der Provinz.

Zu einem früheren Zeitpunkt der Pandemie, wie aus ihrer eidesstattlichen Erklärung hervorgeht, bestand ihr Standpunkt darin:

„Die Impfung verstößt gegen meine persönlichen Überzeugungen. Ich sollte das Recht haben, darüber zu entscheiden, was in meinen Körper gelangt. Eine lebensrettende Behandlung darf mir nicht verweigert werden, nur weil ich mich gegen eine experimentelle Behandlung für eine Krankheit – COVID-19 – entschieden habe, von der ich möglicherweise nie betroffen sein werde.“

Gerichtliche Niederlage

Lewis unterlag mit ihrer Klage vor den kanadischen Gerichten. Der Alberta Court of King’s Bench erklärte während des Verfahrens, dass jede Ausnahmeregelung für die Klägerin im Widerspruch zur aktuellen medizinischen Praxis während der Pandemie stünde, was „erhebliche negative Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung“ hätte.

„Die Behauptung, dass behandelnde Ärzte, die ihr klinisches Urteilsvermögen ausüben, der Charta unterliegen würden, würde zu einem medizinischen Chaos führen, in dem Patienten endlose gerichtliche Überprüfungen klinischer Behandlungsentscheidungen anstreben würden.

Frau Lewis legte Berufung ein, doch das Berufungsgericht von Alberta bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz.

„Frau Lewis hat das Recht, die COVID-19-Impfung zu verweigern, aber die Charta kann die Folgen ihrer Entscheidung nicht wiedergutmachen“.

Ihr Tod

Dies ist eine tragische Nachricht über den Verlust von Frau Lewis, ein Verlust von Leben, der nicht hätte sein müssen. Nachdem ihr die lebensrettende Operation verweigert worden war, reiste Frau Lewis in die Vereinigten Staaten, um sich dort einer Organtransplantation zu unterziehen. Sie starb jedoch, bevor sie die Reise antreten konnte, wie das Zentrum für konstitutionelle Freiheiten (JCCF) auf X mitteilte.

Im November 2022 sagte Lewis zu BidgeCityNews: „Ich habe viele Dinge, für die es sich zu leben lohnt.“ Dazu gehörte, so der inzwischen verstorbene Lewis: „Ich habe Enkel, ich habe Kinder. Sie sind erwachsen, aber sie sind meine Kinder.

Haben sich die Gesundheitssysteme während der COVID-19-Pandemie an ethische, moralische und sogar professionelle Protokolle gehalten, als sie so viele Eingriffe und Operationen ablehnten, weil es keine COVID-19-Impfung gab? Noch einmal: Der Impfstoff war nicht sterilisierend, er hat die Übertragung von Infektionen nicht konsequent verhindert.

Brave Canadian, Sheila Annette Lewis, has sadly passed away today. Our thoughts are with her family, and all other Canadians who have been denied transplants because of unscientific vaccine policies. We will continue her courageous fight for rights and freedoms. pic.twitter.com/qGIlAbVYPZ