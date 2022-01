Dokumente von Project-Veritas enthüllen, dass die Bürokraten in DC Beweise hatten, dass Ivermectin und Hydroxychloroquin bei der Behandlung von COVID wirksam waren – aber sie verheimlichten es der Öffentlichkeit

Inzwischen gibt es 73 kontrollierte Studien mit Ivermectin COVID-19, die eine 67%ige Verbesserung bei COVID-Patienten zeigen.

Es gibt 340 Hydroxychloroquin-Studien, die eine 64%ige Verbesserung bei Patienten mit COVID-19 zeigen.

Trotz der wissenschaftlichen Erkenntnisse haben Dr. Fauci und die medizinischen Eliten die Anwendung dieser wirksamen Behandlungen für Coronavirus-Patienten unterschlagen.

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfstoffe, beschuldigte Dr. Fauci und andere der Lüge und macht sie verantwortlich für den Tod von über 500.000 Amerikanern durch die Verhinderung von HCQ und Ivermectin sowie anderer Behandlungen für COVID-19-Patienten.

childrenshealthdefense.org schreibt:

Fauci leitet das NIAID, Collins ist der Direktor des NIH (nominell Faucis Chef) und Farrar ist Direktor des Wellcome Trust. Farrar unterzeichnete auch den Lancet-Brief. Und er ist Vorsitzender der wissenschaftlichen Beratergruppe für den F&E-Plan der WHO, was ihn zum Lenker der Solidaritätsstudie der WHO machte, bei der 1.000 unwissende Probanden eine Überdosis Hydroxychloroquin erhielten, um die Verwendung dieses Medikaments für COVID zu untergraben.

Selbst wenn Farrar aufgrund seiner Erfahrungen in Vietnam keine Ahnung von der richtigen Dosierung von Chloroquin-Medikamenten gehabt hätte, hätten er, Fauci und Collins von solchen Überdosierungen erfahren, nachdem Brasilien der Welt erzählt hatte, wie sie Patienten in einer Studie mit Chloroquin für COVID irrtümlich überdosiert hatten. Die Enthüllung erfolgte in einem Artikel, der Mitte April 2020 im JAMA veröffentlicht wurde. Neununddreißig Prozent der Probanden in Brasilien, denen hohe Dosen Chloroquin verabreicht wurden, starben im Durchschnittsalter von 50 Jahren.

Dennoch wurden die Hydroxychloroquin-Studien von Solidarity und Recovery bis in den Juni hinein fortgesetzt und erst gestoppt, als die extremen Dosen bekannt wurden.