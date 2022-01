Keine Worte können den Schmerz beschreiben: Mutter erzählt, wie ihr Baby 5 Tage nach der zweiten Pfizer-Spritze starb

Die Mutter von Baby Isabella erzählt ihre Geschichte in der Hoffnung, dass andere schwangere Frauen „zweimal nachdenken“, bevor sie sich eine COVID-Spritze geben lassen.

Eine australische Mutter teilte diesen Monat mit, dass ihr ungeborenes Mädchen fünf Tage nach der zweiten Dosis der Pfizer-Spritze an einer Hirnblutung starb.

Stephanie Whitmore sagte, sie erzähle ihre Geschichte, weil sie für die COVID-Spritze war, aber sie glaubt, dass die Pfizer-Spritze die Ursache für den Tod ihrer Tochter Isabella ist.

Whitmore erzählte, wie sie den Rat ihrer Ärzte befolgte, eine COVID-Spritze zu nehmen, um „ihre Familie und ihr Baby zu schützen“, und wie sie am 13. September 2021 ihre erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie „keinerlei Reaktionen“.

Am 4. Oktober 2021 erhielt sie ihre zweite Pfizer-Impfung. „Mein Baby war während der gesamten Schwangerschaft gesund und wohlauf“, schrieb sie. „Sie war jederzeit fällig, zwei Tage nach meiner zweiten Pfizer-Impfdosis.“

Whitmore erzählte in einem Video, was passiert war: Ich hatte meinen Termin in der 36. Woche, eine Woche bevor sie starb. Sie hatte ihren „Kopf unten, also war sie bereit zu kommen“.

Kurz darauf bemerkte Whitmore, dass Isabella sich nicht mehr bewegte, und fuhr ins Krankenhaus, um nachzusehen, ob etwas nicht stimmte. Zunächst wurde ihr Herzschlag überprüft und festgestellt, dass er „gut schlug“, woraufhin Whitmore „ein Gefühl der Erleichterung“ verspürte.

Doch dann wurde ein Ultraschall durchgeführt und festgestellt, dass Isabella „ein Blutgerinnsel im Gehirn hatte“.

„Alles ging so schnell“, sagte Whitmore. Isabella bekam eine intraventrikuläre Blutung (IVH), eine Blutung im Gehirn, und schließlich blieb ihr Herz stehen. Isabella war noch in ihrer Mutter.

„Die Totgeburt meiner Tochter war eines der traumatischsten Erlebnisse in meinem Leben, und ich würde das niemandem wünschen“, schrieb Whitmore.

Sie beantragte eine Autopsie, deren Ergebnis besagte, dass die Todesursache „nicht identifiziert“ sei. Whitmore fragte, was die übliche Ursache für einen solchen Todesfall sei. „Sie sagten Präeklampsie (Bluthochdruck während der Schwangerschaft), Bluthochdruck und Thrombose oder genetische Störungen – was ebenfalls nicht festgestellt wurde.

Die Johns-Hopkins-Medizin stellt fest, dass eine IVH „am häufigsten bei Frühgeborenen auftritt“ und „sich auch bei Vollgeborenen entwickeln kann, obwohl sie sehr selten ist.“

Während Whitmore in ihrer Videoaussage klarstellte, dass sie „nicht gegen Impfungen ist“, schrieb sie: „Da die Ärzte nicht in der Lage waren, die Ursache zu identifizieren, glaube ich, dass es der Impfstoff von Pfizer war. Ich bin mir nicht sicher und werde es nie wissen, aber es gibt keine andere Erklärung“.

In Bezug auf die COVID-Impfung schrieb Whitmore: „Ich habe meine Freundinnen gebeten, zweimal nachzudenken, wenn sie schwanger sind, von jemandem, der geglaubt hat, dass dies das Richtige ist, hätte ich nie gedacht, dass dies passieren würde.“

Whitmore fügte einen aufrichtigen Brief an ihre Tochter hinzu: „Keine Worte können den Schmerz beschreiben, den ich gerade fühle, weil ich dich so sehr vermisse, mein Schatz … Alles geschieht aus einem bestimmten Grund und ich kann jetzt nicht verstehen, warum du nicht bei mir bist, aber ich vertraue Gott und ich weiß, dass er seine perfekten Pläne für uns hat. Bella, meine Liebe, ich verspreche dir, dass ich immer in deiner Nähe sein werde und für … Jesus bete, dass er auf dich aufpasst.“

Blutungsstörungen bei Säuglingen geimpfter Mütter sowie bei Säuglingen, die COVID-Impfungen erhalten haben, werden in Tausenden von VAERS-Berichten beschrieben, darunter 2.177 Berichte über Todesfälle nach COVID-Impfungen. Viele dieser Berichte enthalten Beschreibungen von Patienten, bei denen Nasenbluten, Blut im Stuhl aufgrund von Magenblutungen, Hirnblutungen, Blutergüsse und Blutungen aus dem Mund auftreten.

In einem VAERS-Bericht wird ein fünf Monate altes, gestilltes Baby beschrieben, das an einer seltenen Autoimmunblutungsstörung, der thrombotischen thrombozytopenischen Purpura (TTP), starb, nachdem es am Tag nach der COVID-Impfung seiner Mutter einen Ausschlag entwickelt hatte.

Blutgerinnsel sind ebenfalls eine häufig beobachtete Nebenwirkung der COVID-Impfung. Israelische Wissenschaftler haben in einem Forschungsbericht vom Juni einen Zusammenhang zwischen der COVID-Impfung von Pfizer und der Bildung von Blutgerinnseln festgestellt. Und bereits im Dezember 2020 gab es Hinweise darauf, dass mRNA-entwickelte Impfstoffe mit gefährlichen Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurden.

Nach Angaben des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) machen auch Herzerkrankungen einen beträchtlichen Teil der Meldungen aus. Bislang sind in der Datenbank 8.136 Berichte über Herzinfarkte verzeichnet. Das System verzeichnet auch 3 735 Fälle von Thrombozytopenie, einer Erkrankung, die zu einem Mangel an Blutplättchen im Blut führt und Blutgerinnsel verursachen kann.