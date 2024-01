Dokumente zeigen: Bill Gates und die Rockefeller-Brüder überweisen Millionen an die Kommunistische Partei Chinas

Mehrere große gemeinnützige Organisationen in den USA haben Millionen Dollar direkt an die Kommunistische Partei Chinas überwiesen, wie aus Finanzdokumenten hervorgeht.

Steuerunterlagen zeigen, dass der Rockefeller Brothers Fund, die Ford Foundation und die MacArthur Foundation zwischen 2017 und 2022 zusammen rund 10,2 Millionen Dollar direkt an die kommunistische Diktatur in China überwiesen haben.

Weitere Gelder flossen an staatliche Institutionen, Universitäten und Gruppen, die von hochrangigen Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) kontrolliert werden.

Zu den chinesischen Empfängern amerikanischer Philanthropie gehören staatliche Universitäten, die mit der Volksbefreiungsarmee zusammenarbeiten, sowie Ministerien.

So geht aus den Steuerformularen hervor, dass der Rockefeller Brothers Fund dem chinesischen Ministerium für Ökologie und Umwelt zwischen 2021 und 2022 über 400.000 Dollar überwiesen hat.

Das Geld wurde als Finanzierung für „Kapazitätsaufbau“ und „Forschung“ im Zusammenhang mit Chinas „grünen“ Auslandsinvestitionen deklariert.

Im Jahr 2014 gewährte die Ford Foundation dem chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit 27.878 US-Dollar für eine Reise in die USA zu wirtschaftlichen Forschungszwecken.

Die Organisation, die von Henry Fords Sohn Edsel gegründet wurde, gab dem chinesischen Landwirtschaftsministerium 2018 mehr als 20.000 US-Dollar für die Durchführung von Urbanisierungsforschung, wie aus Steuerunterlagen hervorgeht.

Der Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zur KPCh, Mike Gallagher (R-WI), warnt davor, dass die KPCh versuche, die Amerikaner zu „zwingen“.

„Die Wirtschaftskriegsführung der KPCh nutzt jedes verfügbare Druckmittel, um uns zu zwingen“, sagte Gallagher in einer Erklärung.

„Wir müssen aufhören, unsere eigene Zerstörung anzuheizen.“

Viele Spenden amerikanischer Wohltätigkeitsorganisationen gingen an chinesische akademische Einrichtungen, die mit der chinesischen Regierung und der KPCh zusammenarbeiten.

Zwischen 2017 und 2022 erhielt die Chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS), einer der größten Spendenempfänger der drei liberalen Stiftungen, 530.000 Dollar vom Rockefeller Brothers Fund, 706.000 Dollar von der Ford Foundation und 265.000 Dollar von der MacArthur Foundation.

Der Rockefeller Brothers Fund stellte dem CAS Mittel für Umweltinitiativen zur Verfügung, während die Ford Foundation Forschungsarbeiten finanzierte, die Chinas Investitionen im globalen Süden „aus einer Genderperspektive“ und die städtische Armut im Land untersuchten.

Die MacArthur Foundation unterstützte das Kunming-Institut für Botanik der CAS und finanzierte ökologische Forschung.

Hou Jianguo, ein Mitglied der KPCh, ist Präsident der CAS.

Im Jahr 2020 schrieb Jianguo im Bulletin der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, dass die CAS „von Xi Jinpings Ideen eines Sozialismus mit chinesischen Merkmalen für [eine] neue Ära“ geleitet werde.

Laut der South China Morning Post war er auch Sekretär der Kommunistischen Partei, bevor er Präsident der Organisation wurde.

Die CAS untersteht dem chinesischen Staatsrat, dem „Exekutivorgan des höchsten Staatsorgans“, und dem Zentralkomitee der Partei, dem höchsten politischen Entscheidungsgremium der KPCh.

Der Staatsrat selbst setzt sich mehrheitlich aus Mitgliedern der KPCh zusammen.

Das Wuhan Institute of Virology, von dem angenommen wird, dass es COVID-19 entwickelt hat, untersteht laut seiner Website dem CAS.

Im Dezember 2022 nahm das US-Handelsministerium das Institute of Computing Technology (ICT) der CAS in seine Liste der Einrichtungen auf, die die chinesische Militär- und Verteidigungsindustrie unterstützen.

Das ICT wurde 1959 von der CAS gegründet und „hält sich streng an die Richtlinien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften der Neuzeit“, heißt es auf der Website des Instituts.

Sarah Lee, Leiterin der Kommunikationsabteilung des Capital Research Center, vermutete in einer Stellungnahme, dass China versuchen könnte, die Meinungsfreiheit in Amerika zu unterdrücken.

„Es ist bezeichnend, dass der Bereich, in dem China offenbar um ausländische Stiftungsgelder wirbt – insbesondere aus einem Land wie den USA, das der Meinungsfreiheit einen hohen Stellenwert einräumt – der Universitätssektor ist“, sagte Lee.

„Da Präsident Xi kürzlich die Kontrolle über Chinas Universitäten verschärft hat, ist es enttäuschend, dass eine amerikanische Stiftung wie Ford möglicherweise chinesische Staatspropaganda unterstützt, während ihr Heimatland weiterhin mit China in den Bereichen Innovation und Handel konkurriert“, fügte Lee hinzu.

Die Peking-Universität und die Tsinghua-Universität erhielten von den drei Stiftungen rund 2,2 Mio. USD und 4,9 Mio. USD.

Das North China Institute of Aerospace Engineering erhielt im Jahr 2017 von der Ford Foundation 60.000 US-Dollar für Wirtschaftsforschung.

Die Ford Foundation vergab den Großteil ihrer Zuwendungen an staatliche chinesische Universitäten, darunter rund 2 Millionen Dollar an die Tsinghua-Universität, um unter anderem die Fähigkeit chinesischer Nichtregierungsorganisationen zu verbessern, international zu agieren, Seminare zum Klimawandel zu veranstalten und Armutsforschung zu betreiben.

Die Peking-Universität erhielt rund 4,8 Millionen Dollar für Aktivitäten wie Wirtschaftsforschung, Einflussnahme auf den globalen Süden, Bekämpfung der städtischen Armut in China, Erforschung der Kapazitäten der Regierung in Krisenzeiten und Unterstützung der Afrika-Initiativen der Universität.

Die MacArthur Foundation gewährte der Universität Peking 78.000 Dollar für ökologische Forschung.

Der Rockefeller Brothers Fund gab der Tsinghua Universität 180.000 Dollar für die Erforschung von Kohlenstoffemissionen.

Alle drei von amerikanischen Wohltätigkeitsorganisationen finanzierten Universitäten sind stark in die chinesische Verteidigungsforschung involviert.

Laut einer Übersetzung der Website der Universität durch das Australian Strategic Policy Institute (ASPI) beherbergt Tsinghua mindestens acht verschiedene Verteidigungsforschungslabors, darunter Labors für künstliche Intelligenz und Raketenlenksysteme.

Laut der ASPI-Übersetzung einer Website der Universität hat Tsinghua im Jahr 2020 auch ein gemeinsames Informatikprogramm mit der Volksbefreiungsarmee gestartet.

Forscher fanden 2018 heraus, dass die technische Infrastruktur der Tsinghua auch für eine Spionagekampagne gegen die Regierung des US-Bundesstaates Alaska genutzt wurde, wie die Financial Times berichtete.

Die Universität Peking beherbergt wie Tsinghua vier verschiedene Verteidigungslabore, so die Übersetzung der Website der Universität durch ASPI.

Die Labors forschen in den Bereichen Strahlung, Mikroelektronik und Simulationen der Physik mit hoher Energiedichte“.

Laut ASPI hat die Universität Peking 2013 ein Kooperationsabkommen mit der chinesischen Marine unterzeichnet.

Die Universität habe sich bereit erklärt, mit der chinesischen Marine unter anderem in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Konstruktion und Ausübung kultureller Soft Power zusammenzuarbeiten, heißt es auf einer archivierten Webseite, auf der das Abkommen detailliert beschrieben wird.

Das North China Institute of Aerospace Engineering beherbergt zwei Verteidigungslabors und unterhält laut ASPI enge Beziehungen zur chinesischen Raketenindustrie.

Die China Aerospace Science and Technology Corporation und die China Aerospace Science and Industry Corporation, zwei staatliche Verteidigungsunternehmen, die die Raketen- und Satellitentechnologie in China dominieren, unterzeichneten laut ASPI im Jahr 2003 eine gemeinsame Vereinbarung zur Unterstützung des North China Institute of Aerospace Engineering.

Seitdem haben die Universität und die beiden chinesischen Rüstungsunternehmen eng in Forschung und Produktentwicklung zusammengearbeitet, wie aus einer archivierten Kopie der Website der Universität hervorgeht.

Einige Gruppen, die nicht explizit Teil der chinesischen Regierung sind, aber dennoch von Mitgliedern der KPCh geleitet werden, haben ebenfalls finanzielle Unterstützung von amerikanischen Wohltätigkeitsorganisationen erhalten.

Der Rockefeller Brothers Fund spendete dem China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) zwischen 2020 und 2022 mehr als eine Million Dollar für „politische Forschung“.

Laut Website der Organisation berät CCICED die chinesische Regierung in Fragen der Umweltpolitik und -entwicklung.

Die Organisation wurde 1992 mit Zustimmung der chinesischen Regierung gegründet.

Obwohl CCICED nicht offiziell Teil der chinesischen Regierung ist, untersteht sie dennoch dem Staatsrat und wird von hochrangigen chinesischen Regierungsbeamten geleitet.

Ding Xuexiang, der derzeitige Leiter des CCICED, ist Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der KPCh und der ranghöchste stellvertretende Ministerpräsident der Volksrepublik China.

Die Ford Foundation, der Rockefeller Brothers Fund und die MacArthur Foundation finanzieren nicht nur die chinesische Regierung, sondern auch liberale Aktivisten in China.

Laut ihren Steuererklärungen finanzieren die drei Wohltätigkeitsorganisationen Abtreibungsbefürworter, LGBT-Programme und Organisationen für Rassengleichheit.

Die MacArthur Foundation, der Rockefeller Brothers Fund und die Ford Foundation sind nicht die einzigen liberalen US-Wohltätigkeitsorganisationen, die Geld direkt an die chinesische Regierung überweisen.

Die Bill and Melinda Gates Foundation hat laut ihren Steuerformularen im Jahr 2022 rund 24 Millionen Dollar an Zuschüssen für chinesische Regierungsorganisationen zugesagt.

Die Ford Foundation hat ihre Zuwendungen an chinesische Regierungsorganisationen in einer Erklärung verteidigt.

„Die Arbeit der Ford Foundation in China zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Chinas wirtschaftliche, politische und soziale Auswirkungen sowohl innerhalb des Landes als auch weltweit gerecht sind“, sagte ein Sprecher der Stiftung.

„Die gewährten Zuschüsse tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen, von der Untersuchung der Auswirkungen der Urbanisierung auf Wanderarbeiter und ältere Menschen bis hin zur Förderung der Philanthropie in China“.