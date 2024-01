Was Sie vor der Verwendung von ChatGPT und AI wissen müssen

Die Geschichte auf einen Blick

Da große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT die Welt im Sturm erobern, ist es wichtig, ihre Stärken und Nachteile zu verstehen

ChatGPT-Antworten können erheblich verbessert werden, indem man benutzerdefinierte Anweisungen eingibt und lernt, bessere Aufforderungen zu erstellen, um Erfindungen und Halluzinationen zu verhindern

Laut einer groß angelegten Studie zeigt ChatGPT „eine signifikante und systematische Linkslastigkeit … zugunsten der Labour Party und der Demokraten von Präsident Joe Biden“

Teilen Sie niemals vertrauliche Informationen mit ChatGPT oder einem anderen LLM. Benutzen Sie ChatGPT niemals, um solche Informationen zu organisieren oder zu analysieren, und geben Sie niemals Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail, Telefonnummer oder andere persönliche Identifizierungsmerkmale in das Chat-Feld ein

Alle Unterhaltungen mit ChatGPT werden auf offenen Servern gespeichert, mit anderen LLMs geteilt und als KI-Trainingswerkzeug verwendet, was bedeutet, dass Ihre Informationen in den Antworten auf die Fragen anderer Personen enthalten sein können

Es ist gerade einmal 14 Monate her, dass ChatGPT und die anderen großen Sprachmodelle (LLMs), die die Vorläufer der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) sind, für uns verfügbar waren. Ich vermute, dass viele von Ihnen ihre Verwendung erkundet haben. Es handelt sich um eine faszinierende Technologie, die ein enormes Potenzial hat, als geduldiger Lehrer zu dienen, der Ihnen hilft, eine Vielzahl von Konzepten zu verstehen, die Sie vielleicht verwirren.

Eine der Herausforderungen beim Verfassen dieses Newsletters besteht darin, dass es praktisch unmöglich ist, bestimmte medizinische Konzepte zu vereinfachen, da die Leser über ein so breites Spektrum an medizinischem Wissen verfügen.

Ich verwende ChatGPT regelmäßig, um bestimmte biologische Fragen oder Konzepte zu beantworten, die mir unklar sind. Zum Beispiel habe ich mich kürzlich eingehend mit den Mechanismen befasst, wie Kohlendioxid (CO2) als eine der wirksamsten und einfachsten Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und zur Vorbeugung von Krankheiten funktionieren könnte.

Ich war wirklich beeindruckt, wie schnell die komplexe Physiologie erklärt wird, die mir helfen könnte, das Thema besser zu verstehen. Mir kam der Gedanke, dass meine Leser dieses Tool nutzen könnten, um Bereiche der medizinischen Wissenschaft zu verstehen, die sie noch nicht vollständig beherrschen.

Ein klassisches Beispiel hierfür ist die mitochondriale Energieerzeugung in den Zellen und die Funktion der Elektronentransportkette. Es handelt sich hier eindeutig um ein sehr komplexes Thema, aber Sie können ChatGPT so viele Fragen stellen, wie Sie wollen, und Ihre Fragen so lange wiederholen, bis Sie es verstanden haben.

Dies ist ein großartiges Beispiel, weil es sich um ein Thema handelt, das viele nicht vollständig verstehen, das aber nicht kontrovers ist – es verstößt nicht gegen ein medizinisches Narrativ, das radikal vom pharmazeutischen Paradigma beeinflusst ist. Solange Sie sich bei der Verwendung dieses Instruments auf die Grundlagenforschung beschränken, sollte alles in Ordnung sein, und ich würde Sie ermutigen, dies regelmäßig zu tun. Das obige Video kann Ihnen dabei helfen, Ihre Suchstrategien zu verfeinern.

Seien Sie nur sehr, sehr vorsichtig und vermeiden Sie es, Fragen zu stellen, die sich auf Behandlungsmöglichkeiten beziehen, denn Sie können praktisch sicher sein, dass das Tool die konventionelle Sichtweise vertritt und Ihnen falsche Informationen liefert. Es wird Sie sogar davor warnen, dass etwas, von dem Sie wissen, dass es sowohl wirksam als auch harmlos ist, gefährlich ist.

Das Letzte, was Sie das Programm fragen sollten, ist zum Beispiel, wie Sie Herzkrankheiten, Diabetes oder Fettleibigkeit behandeln können. Es wird lediglich wiederkäuen, was die Pharmafirmen von Ihnen hören wollen, und Sie ernsthaft vor den Gefahren jeder Strategie warnen, die diesen Empfehlungen widerspricht.

Nutzen Sie ChatGPT, um Ihr Gesundheitswissen aufzufrischen

Die Integration von KI-Tools wie ChatGPT in das Erlernen grundlegender Gesundheitskonzepte stellt eine bedeutende Veränderung in der Bildung dar. Traditionell war das Lernen über Gesundheit und Medizin auf strukturierte Umgebungen wie Klassenzimmer oder Lehrbücher beschränkt.

Vielen fehlt es jedoch an grundlegendem Gesundheitswissen, das ihnen in der Schule nicht beigebracht wurde, was ihre Fähigkeit einschränkt, sich in der enormen Menge an Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen, zurechtzufinden. An dieser Stelle kann ChatGPT einspringen und die Lücke schließen.

ChatGPT bietet mit seiner umfangreichen Datenbank und seinen Lernmöglichkeiten eine interaktive und personalisierte Lernerfahrung. Eine seiner wertvollsten Eigenschaften ist seine nahezu unendliche Geduld.

Im Gegensatz zu menschlichen Lehrern, deren Zeit, Energie oder Ressourcen begrenzt sind, steht ChatGPT rund um die Uhr zur Verfügung und ist bereit, Fragen zu beantworten, Zweifel zu klären und Erklärungen zu grundlegenden Gesundheitsthemen zu geben, so oft wie nötig. Diese Funktion ist besonders wichtig, wenn es darum geht, komplexe Konzepte und Terminologie zu verstehen, die für wichtige Entscheidungen über die eigene Gesundheit unerlässlich sind.

Darüber hinaus ist die Fähigkeit von ChatGPT, kontinuierlich Fragen zu beantworten und das Verständnis der Antworten zu verfeinern, ein entscheidender Vorteil. In traditionellen Lernumgebungen zögern die Schüler möglicherweise, Fragen zu stellen, weil sie befürchten, beurteilt zu werden oder den Unterrichtsfluss zu stören. Mit ChatGPT wird dieses Hindernis beseitigt. Die Lernenden können Folgefragen stellen, bis sie das Konzept gründlich verstanden haben, was eine tiefere und persönlichere Lernerfahrung gewährleistet.

Ein weiterer bedeutender Vorteil von ChatGPT ist seine aktuelle Wissensbasis. Der Bereich der Gesundheit und Medizin entwickelt sich ständig weiter, mit neuen Entdeckungen und Aktualisierungen. Da es sich bei ChatGPT um ein KI-Modell handelt, das kontinuierlich lernt, kann es die aktuellsten Informationen liefern, die für das Verständnis aktueller Gesundheitsthemen entscheidend sind.

Verstehen Sie die Grenzen der Verwendung von ChatGPT

Es ist jedoch wichtig, die Grenzen der KI in der Gesundheitserziehung zu erkennen. ChatGPT kann zwar allgemeine Informationen und Hilfestellungen bieten, aber es kann keine professionelle medizinische Beratung ersetzen. Es wird immer empfohlen, sich bei persönlichen Gesundheitsfragen an medizinisches Fachpersonal zu wenden.

Das ist allerdings auch eine Herausforderung, denn viele Fachleute im Gesundheitswesen wissen weniger über Gesundheit als Sie selbst, so dass Sie einen kompetenten Kliniker finden müssen. Sobald Sie Ihre spezifische Situation mit Hilfe von ChatGPT besser verstehen, wird es viel einfacher sein, mit Ihrem Arzt zu arbeiten.

Denken Sie daran, dass ChatGPT und ähnliche KI-Tools zwar unschätzbare Lehrmittel sein können, dass aber auch erhebliche Gefahren und Bedenken mit ihrer Verwendung verbunden sind, insbesondere im Bereich der Gesundheit. Diese Bedenken beziehen sich in erster Linie auf potenzielle Verzerrungen, die in das System einprogrammiert sind, auf Fragen des Datenschutzes und auf das Risiko von Halluzinationen oder Fehlinformationen, auf die ich weiter unten eingehen werde.

Voreingenommenheit und Interessenkonflikte sind ein zweischneidiges Schwert

Einer der kritischen Punkte ist das Potenzial für eingebaute Voreingenommenheit, die die Perspektiven oder Interessen ihrer Entwickler und Finanzierungsquellen widerspiegeln kann. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit Gesundheitsinformationen bedenklich, da hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Interessenkonflikt besteht, vor allem wenn es um naturheilkundliche Ansätze gegenüber dem pharmazeutischen Paradigma geht.

Man muss verstehen, dass es einen ernsthaften Interessenkonflikt in der Programmierung von ChatGPT gibt, da sie stark von pharmazeutischen Interessen beeinflusst ist. Dies führt zu einer Voreingenommenheit bei der Behandlung von Gesundheitszuständen, die die Antworten auf pharmazeutische und chirurgische Lösungen verzerren und natürliche Gesundheitsalternativen, die die grundlegende Ursache des Problems angehen, in den Hintergrund treten lassen.

Diese Voreingenommenheit beeinträchtigt den Umfang und die Objektivität der bereitgestellten Gesundheitsinformationen und schränkt Ihren Zugang zu einem vielfältigen Spektrum von Gesundheitsperspektiven radikal ein. Es ist wichtig, dass Sie dies wissen, bevor Sie sich mit diesen mächtigen Instrumenten beschäftigen.

Die Voreingenommenheit gegenüber konventionellen Darstellungen ist in erster Linie auf die Informationen zurückzuführen, mit denen der LLM geschult wurde. In diesem Fall wurde er auf Daten trainiert, die online verfügbar waren, NACHDEM Big Tech mit der Ausmerzung alternativer Stimmen begonnen hatte, und ist daher extrem einseitig.

Tatsächlich zeigt ChatGPT laut einer groß angelegten Studie „eine signifikante und systematische Linkslastigkeit … zugunsten der Arbeiterpartei und der Demokraten von Präsident Joe Biden“. Das liegt daran, dass gegenteilige Ansichten zensiert wurden, so dass ChatGPT nicht auf dieses Wissen zurückgreifen kann.

Wenn nur eine Seite einer bestimmten Geschichte zugelassen wird, und das ist die Sichtweise, die ChatGPT überwiegend aufnimmt, ist eine Voreingenommenheit unvermeidlich. Auch die in den Anfragen verwendeten Eingabeaufforderungen können zu Verzerrungen in den Antworten führen.

KI kann zum Guten genutzt werden, aber große Sorgfalt ist erforderlich

Um es klar zu sagen: Eine Voreingenommenheit ist nicht unbedingt per se schädlich. Es kommt ganz darauf an, was die Vorurteile fördern. Wir in der Naturheilkunde zum Beispiel sind voreingenommen für Dinge wie Vollwertkost und giftfreie Produkte und gegen Dinge wie pharmazeutische Medikamente für durch den Lebensstil bedingte Krankheiten.

Mike Adams, der Gründer von Natural News und Brighteon, arbeitet derzeit an einem freien, quelloffenen LLM, das auf ganzheitlichem und natürlichem Gesundheitsmaterial, Permakultur und Ernährung geschult wird so dass dieser LLM zweifellos ebenfalls voreingenommen sein wird, nur in die entgegengesetzte Richtung der meisten anderen.

Adams geht davon aus, dass die erste Version um den März 2024 herum veröffentlicht wird, mit regelmäßigen Aktualisierungen danach. Im Gegensatz zu ChatGPT werden Sie dieses Programm herunterladen und offline in völliger Privatsphäre nutzen können. Diese Bemühungen sind nur ein Beispiel dafür, wie wir die Macht der KI nutzen können, um der Menschheit zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen.

Wie man die Herausforderungen meistert

Um diese Herausforderungen zu meistern, sollten Sie die von der KI bereitgestellten Gesundheitsinformationen mit einer kritischen und informierten Perspektive betrachten. Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass diese Tools keine professionelle medizinische Beratung ersetzen sollten.

Sie sind am besten als ergänzende Informationsquelle geeignet. Es ist wichtig, die von ihnen bereitgestellten Informationen immer mit zuverlässigen Quellen abzugleichen und im Zweifelsfall einen Arzt des Vertrauens zu konsultieren.

Ein vorsichtiger, gut informierter Ansatz, gepaart mit einer Gegenprüfung aus zuverlässigen Quellen und der Konsultation von Fachleuten des Gesundheitswesens, kann es den Nutzern ermöglichen, von der KI in der Gesundheitserziehung zu profitieren und die potenziellen Risiken zu minimieren. Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, wie Sie das Beste aus ChatGPT herausholen können, mit all seinen Fehlern und Schwächen.

Wie Sie Ihre Nutzung von ChatGPT optimieren

In ihrem Video erklärt die YouTuberin Leila Gharani, wie Sie das volle Potenzial von ChatGPT ausschöpfen können. Für den Anfang schlägt sie vor, benutzerdefinierte Anweisungen einzugeben, z. B. Ihren Standort, Ihre Berufsbezeichnung, Ihre Hobbys, Ihre Interessensgebiete und Ihre persönlichen Ziele. „Auf diese Weise müssen Sie Ihre Präferenzen nicht in jedem einzelnen Gespräch wiederholen … und Sie erhalten Antworten, die relevanter sind …“ sagt Gharani.

Geben Sie jedoch keine vertraulichen Informationen an oder etwas, das Ihre Privatsphäre gefährden könnte. Geben Sie zum Beispiel nicht Ihre tatsächliche Adresse an, sondern nur den allgemeinen Standort.

Eine weitere benutzerdefinierte Anweisung bezieht sich darauf, wie ChatGPT antworten soll. Hier können Sie z. B. festlegen, ob es in einem lockeren oder förmlichen Ton antworten soll. Sie können auch die ungefähre Länge der Antworten angeben, wie Sie angesprochen werden möchten und ob ChatGPT Meinungen zu Themen abgeben oder neutral bleiben soll.

Eine Beispielanweisung von Gharani lautet: „Wenn ich nach Excel-Formeln frage, geben Sie einfach die effizienteste Formel ohne jede Erklärung an. Sie schlägt außerdem vor, ChatGPT anzuweisen, immer den Vertrauensgrad seiner Antworten anzugeben und Sie zu informieren, wenn seine Antwort Spekulationen oder Vorhersagen enthält.

Sie können auch die Anweisung hinzufügen, immer eine Quelle mit einer gültigen URL für die angegebenen Fakten anzugeben. Erinnern Sie sich daran, dass ich erwähnt habe, dass ChatGPT halluzinieren kann. Überprüfen Sie die angegebenen Quellen immer doppelt.

Wie Sie im Video unten sehen können, kann eine schlecht formulierte Eingabeaufforderung ChatGPT leicht dazu bringen, direkt ins Fantasieland abzudriften, und wenn es angewiesen wird, URLs anzugeben, wird es auch diese einfach fabrizieren. Um ChatGPT nützlich zu machen, müssen Sie die Kunst beherrschen, gute Fragen zu stellen und klare Eingabeaufforderungen zu formulieren.

Wie man bessere Aufforderungen erstellt

Als nächstes geht Gharani darauf ein, wie man bessere Aufforderungen erstellen kann. Zunächst können Sie ChatGPT beibringen, Ihren Schreibstil zu imitieren, indem Sie ihm einige Beispiele geben. Hier ist eine von Gharani erstellte Beispielanweisung:

„Ich möchte, dass Sie mir helfen, Artikel für meinen Produktivitätsblog zu schreiben. Zuerst möchte ich, dass Sie meinen Schreibstil anhand von Beispielen, die ich Ihnen gebe, verstehen. Sie werden meinen Schreibstil unter LG_STYLE speichern. Danach fragst du mich, was das Thema meines speziellen Inhalts ist. Dann schreibst du den Artikel mit LG_STYLE.“

Als Nächstes kopieren Sie ein paar Schreibbeispiele und fügen sie ein. Jetzt können Sie ihm ein Thema geben, über das er schreiben soll. Sie können ChatGPT auch anweisen, seine Antworten zu überprüfen, zu kritisieren und Feedback zu geben. „Das klingt komisch, aber es funktioniert wirklich gut“, sagt Gharani. Im Video können Sie sehen, wie dieser Prozess funktioniert. Weitere Möglichkeiten zur Verbesserung von ChatGPTs Output sind:

„ Eigene Eingabeaufforderung “ – Weisen Sie ChatGPT an, Ihnen so lange Fragen zu stellen, bis es sicher ist, dass es eine optimale Antwort geben kann.

“ – Weisen Sie ChatGPT an, Ihnen so lange Fragen zu stellen, bis es sicher ist, dass es eine optimale Antwort geben kann. Wortgrenzen setzen – Um unnötiges Geschwafel zu vermeiden, können Sie ChatGPT anweisen, seine Antworten auf eine bestimmte Wortzahl zu begrenzen. (Wenn Sie dies für alle Antworten wünschen, fügen Sie es, wie bereits erwähnt, unter Benutzerdefinierte Anweisungen hinzu). Sie können ihn auch auffordern, die Wortzahl einer bereits gegebenen Antwort zu reduzieren. Ein Beispiel für eine solche Aufforderung könnte lauten: „Sagen Sie das Gleiche kurz und bündig mit nur 60 % der Wörter.

– Um unnötiges Geschwafel zu vermeiden, können Sie ChatGPT anweisen, seine Antworten auf eine bestimmte Wortzahl zu begrenzen. (Wenn Sie dies für alle Antworten wünschen, fügen Sie es, wie bereits erwähnt, unter Benutzerdefinierte Anweisungen hinzu). Sie können ihn auch auffordern, die Wortzahl einer bereits gegebenen Antwort zu reduzieren. Ein Beispiel für eine solche Aufforderung könnte lauten: „Sagen Sie das Gleiche kurz und bündig mit nur 60 % der Wörter. Bestimmen Sie das Ausgabeformat – ChatGPT kann Antworten in einer Vielzahl von Formaten ausgeben, nicht nur in einfacher Form. Beispiele sind Tabellenformat, HTML, kommagetrennte Werte (CSV), JSON, XML und Pandas-Datenrahmen.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Wenn Sie mit ChatGPT interagieren, sollten Sie unbedingt daran denken, dass jedes Gespräch, das Sie mit ChatGPT führen, auf den Servern von OpenAI gespeichert wird, und wenn Sie vertrauliche Informationen weitergeben, werden diese ebenfalls gespeichert. Diese Protokolle werden mit anderen KI-Unternehmen und KI-Trainern geteilt.

Wie von Make Use Of berichtet, haben Samsung-Mitarbeiter versehentlich vertrauliche Unternehmensdaten über ChatGPT weitergegeben, was zeigt, wie groß das Sicherheitsrisiko sein kann.

„… angesichts der Tatsache, dass große Unternehmen ChatGPT täglich zur Verarbeitung von Informationen nutzen, könnte dies der Beginn einer Datenleck-Katastrophe sein“, schreibt Make Use Of. „Samsung-Mitarbeiter haben innerhalb von 20 Tagen bei drei verschiedenen Gelegenheiten versehentlich vertrauliche Informationen über ChatGPT weitergegeben. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie leicht es für Unternehmen ist, private Informationen zu kompromittieren … Einige Länder haben ChatGPT sogar verboten, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen, bis es seinen Datenschutz verbessert … Glücklicherweise scheinen die Kunden von Samsung sicher zu sein – zumindest vorerst. Die verletzten Daten beziehen sich nur auf interne Geschäftspraktiken, einige geschützte Codes, die bei der Fehlersuche verwendet wurden, und das Protokoll einer Teambesprechung … Es wäre für die Mitarbeiter jedoch genauso einfach gewesen, persönliche Daten von Verbrauchern weiterzugeben … Wenn dies geschieht, könnten wir mit einer massiven Zunahme von Phishing-Betrug und Identitätsdiebstahl rechnen. Es gibt hier noch eine weitere Risikoebene. Wenn Mitarbeiter ChatGPT nutzen, um nach Fehlern zu suchen, wie es bei dem Samsung-Leck der Fall war, wird der Code, den sie in die Chatbox eingeben, auch auf den Servern von OpenAI gespeichert. Dies könnte zu Sicherheitslücken führen, die sich massiv auf Unternehmen auswirken, die noch nicht freigegebene Produkte und Programme suchen. Es könnte sogar passieren, dass Informationen wie unveröffentlichte Geschäftspläne, zukünftige Versionen und Prototypen durchsickern, was zu enormen Umsatzeinbußen führen könnte.“

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen in Ihre Eingabeaufforderungen ein

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Sie niemals vertrauliche Informationen an ChatGPT oder andere LLM weitergeben sollten. Benutzen Sie es niemals, um solche Informationen zu organisieren oder zu analysieren, und geben Sie niemals Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer oder andere persönliche Identifikatoren in das Chat-Feld ein.

Denken Sie daran, dass ALLES, was Sie in das Chat-Feld eingeben, auf offenen Servern gespeichert wird, mit anderen LLMs geteilt wird und als KI-Trainingswerkzeug verwendet wird, was bedeutet, dass Ihre Informationen in die Antworten auf die Fragen anderer Personen einfließen können.

Anwälte sollten ChatGPT also niemals zur Überprüfung von Rechtsverträgen verwenden, es sei denn, sie sind vollständig anonymisiert; Programmierer sollten es niemals bitten, urheberrechtlich geschützten Code zu überprüfen; Mitarbeiter von Unternehmen aller Art sollten niemals sensible Kundendaten zur Analyse oder Organisation eingeben, und so weiter. Überlegen Sie sich die Dinge gut. Wenn Sie die Informationen nicht auf einer öffentlichen Anschlagtafel in der Mitte eines jeden Platzes in jedem Land der Erde aushängen würden, geben Sie sie nicht in ChatGPT ein.

Probleme bei der ChatGPT-Datenerfassung

Wie Uri Gal, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität von Sydney, Australien, berichtet, wurde das LLM, das ChatGPT zugrunde liegt, auf 300 Milliarden Wörtern aus Büchern, Artikeln, Websites und Beiträgen in sozialen Medien trainiert. Auch persönliche Informationen wurden erfasst. Gal sieht mehrere Probleme mit dieser Datensammlung.

„Erstens wurde niemand von uns gefragt, ob OpenAI unsere Daten verwenden darf. Dies ist ein klarer Verstoß gegen die Privatsphäre, insbesondere wenn die Daten sensibel sind und dazu verwendet werden können, uns, unsere Familienmitglieder oder unseren Standort zu identifizieren“, schreibt Gal. „Selbst wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, kann ihre Verwendung das verletzen, was wir kontextuelle Integrität nennen. Dies ist ein grundlegendes Prinzip in rechtlichen Diskussionen über den Schutz der Privatsphäre. Es verlangt, dass die Informationen einer Person nicht außerhalb des Kontextes, in dem sie ursprünglich entstanden sind, offengelegt werden. Außerdem bietet OpenAI keine Verfahren an, mit denen Einzelpersonen überprüfen können, ob das Unternehmen ihre persönlichen Daten speichert, oder die Löschung dieser Daten verlangen können. Dabei handelt es sich um ein garantiertes Recht gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (GDPR) … Dieses ‚Recht auf Vergessenwerden‘ ist besonders wichtig in Fällen, in denen die Informationen ungenau oder irreführend sind, was bei ChatGPT regelmäßig der Fall zu sein scheint. Außerdem können die gescrapten Daten, auf die ChatGPT trainiert wurde, urheberrechtlich geschützt sein. Als ich es zum Beispiel aufforderte, produzierte das Tool die ersten Passagen aus Joseph Hellers Buch Catch-22 – ein urheberrechtlich geschützter Text … Schließlich hat OpenAI nicht für die Daten bezahlt, die es aus dem Internet gesammelt hat. Die Einzelpersonen, Website-Besitzer und Unternehmen, die sie produziert haben, wurden nicht entschädigt. Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass OpenAI kürzlich mit 29 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2021 … Nichts von alledem wäre möglich gewesen ohne Daten – unsere Daten – die ohne unsere Zustimmung gesammelt und verwendet wurden.“

Beachten Sie auch, dass ChatGPT Dinge wie Ihre IP-Adresse, den Browsertyp und die Browsereinstellungen, Ihre Interaktionen mit der Website und Ihren Online-Browsing-Verlauf sammelt und dass OpenAI all diese Informationen an nicht näher bezeichnete Dritte weitergeben kann. Sie stimmen all dieser Datenerfassung und -weitergabe zu, wenn Sie die Datenschutzbestimmungen von OpenAI akzeptieren, die niemand wirklich liest.

Abschließende Überlegungen und Empfehlungen

Der Schutz Ihrer Privatsphäre wird angesichts der wachsenden Rolle der KI in der Kriegsführung immer wichtiger. Da KI Daten verbraucht, werden Daten zu einer primären Waffe, und „nichts zu verbergen zu haben“ ist kein triftiger Grund mehr, die Privatsphäre beiseite zu schieben. Jede Information kann gegen Sie persönlich verwendet werden, und in ihrer Gesamtheit können selbst die harmlosesten Datenpunkte als Waffe eingesetzt werden.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass der KI beigebracht wird, nach Mustern zu suchen, und dass sie zweifellos bereits in Social-Engineering-Projekten eingesetzt wird. Das bedeutet, dass alles, was Sie online schreiben und weitergeben, verwendet wird oder in Zukunft verwendet werden wird, um die effektivsten Strategien zur Manipulation und Kontrolle von uns allen zu entwickeln.

Das heißt aber nicht, dass Sie es nicht nutzen können oder sollten. Es bedeutet nur, dass man sich der Schattenseiten bewusst sein muss und sie so einsetzen sollte, dass man den eigenen Nutzen optimiert und gleichzeitig die Risiken minimiert. Es ist ein Spionagegerät, ja, aber wenn man es mit Bedacht einsetzt, kann es die Lernkurve in Bereichen wie der grundlegenden Biologie und Physiologie enorm beschleunigen.

Sobald es verfügbar ist, sollten Sie auch Adams‘ auf natürliche Gesundheit ausgerichtetes LLM in Betracht ziehen, das, wie bereits erwähnt, über zusätzliche Datenschutzfunktionen verfügen wird. Seine KI wird darauf trainiert, Fragen zu beantworten, die sich speziell auf Gesundheit, Ernährung, ganzheitliche medizinische Praktiken aus der ganzen Welt, biologisch-dynamische und regenerative Lebensmittelproduktion und vieles mehr beziehen, ohne die Voreingenommenheit von Big Pharma.

Ich bin sehr gespannt auf Ihre Gedanken zu diesem Thema und freue mich auf Ihre Kommentare.

