Dokumente zeigen, dass Obama eine Schlüsselrolle bei der Übernahme der sowjetischen Biowaffenlabors in der Ukraine spielte

beckernews.com: Präsident Obama spielte eine Schlüsselrolle bei der Sicherung ehemaliger sowjetischer Biowaffenanlagen durch die Vereinigten Staaten und deren Umwandlung in Labors zur Reduzierung biologischer Bedrohungen.

Neu aufgedeckte Berichte und Dokumente, die der National Pulse vorliegen, zeigen, dass Obama eine Rolle beim Bau eines Biolabors in der Ukraine spielte, das für den Umgang mit „besonders gefährlichen Krankheitserregern“ bestimmt war.

Aus einem der inzwischen gelöschten Berichte geht hervor, dass ein Labor in Odessa, Ukraine, im Rahmen des Nunn-Lugar-Programms eröffnet wurde. Die Planung der Einrichtung begann 2005 in Abstimmung mit den damaligen Senatoren Dick Lugar und Barack Obama.

„US-Senator Dick Lugar begrüßte diese Woche die Eröffnung des Interims-Zentrallabors in Odessa, Ukraine, und kündigte an, dass es bei der Erforschung gefährlicher Krankheitserreger, die von Bioterroristen eingesetzt werden, eine wichtige Rolle spielen wird“, berichtete BioPrep watch in dem jetzt gelöschten Beitrag.

„Das Biosicherheitslabor der Stufe 3, das erste, das im Rahmen der erweiterten Befugnisse des Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Programms gebaut wurde, wird zur Erforschung von Milzbrand, Tularemie und Q-Fieber sowie anderen gefährlichen Krankheitserregern eingesetzt werden“, heißt es in dem Bericht weiter.

„Die kontinuierliche Zusammenarbeit der Nunn-Lugar-Partner hat die Sicherheit aller Menschen vor Massenvernichtungswaffen und dem potenziellen Einsatz von Terroristen verbessert, zusätzlich zu Fortschritten bei der Prävention von Pandemien und den Folgen für die öffentliche Gesundheit“, sagte Lugar.

„Lugar sagte, dass die Pläne für die Anlage im Jahr 2005 begannen, als er und der damalige Senator Barack Obama eine Partnerschaft mit ukrainischen Beamten eingingen“, heißt es in dem Bericht. „Lugar und Obama halfen auch bei der Koordinierung der Bemühungen zwischen amerikanischen und ukrainischen Forschern in diesem Jahr, um die Vogelgrippe zu untersuchen und zu verhindern.

„Das Nunn-Lugar-Gesetz, mit dem das Cooperative Threat Reduction Program ins Leben gerufen wurde, stammt aus dem Jahr 1991“, heißt es in dem Bericht weiter. „Seitdem hat es Finanzmittel und Unterstützung bereitgestellt, um der ehemaligen Sowjetunion zu helfen, große Bestände an nuklearen, chemischen und biologischen Waffen abzubauen und zu sichern.“

The National Pulse zitiert einen Bericht der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA aus dem Jahr 2011, in dem erklärt wird, dass das Labor in Odessa für die Identifizierung besonders gefährlicher biologischer Krankheitserreger verantwortlich ist“.

Die Ukraine-Reise der damaligen Senatoren Obama und Lugar gehörte zu einer Aufsichtsdelegation des Senats, die sicherstellen sollte, dass die Waffenstandorte gesichert wurden.

„Im August 2005, nur sieben Monate nach seiner Vereidigung, reiste Obama zusammen mit dem republikanischen Senator Dick Lugar aus Indiana nach Donezk in der Ostukraine, um eine konventionelle Waffenanlage zu besichtigen“, so die Daily Mail im Jahr 2014.

„Die beiden trafen sich in Kiew mit Präsident Viktor Juschtschenko und sprachen sich dafür aus, das bestehende Programm zur kooperativen Bedrohungsreduzierung, das die Zerstörung von Atomwaffen abdeckt, auf Artillerie, Kleinwaffen, Flugabwehrwaffen und konventionelle Munition aller Art auszuweiten“, heißt es in dem Bericht weiter.

Die beiden Senatoren sicherten sich die Finanzierung durch die USA, um die Zerstörung der Waffen zu unterstützen, anstatt sie intakt zu lassen.

„Nach einem Zwischenstopp in London kehrten die Senatoren nach Washington zurück und erklärten, die USA sollten Mittel bereitstellen, um die Zerstörung von mehr als 400.000 Kleinwaffen, 1.000 Flugabwehrraketen und mehr als 15.000 Tonnen Munition zu beschleunigen“, berichtete die Daily Mail.

Obama sagte, das bestehende Cooperative Threat Reduction Program habe „Tausende von Massenvernichtungswaffen effektiv beseitigt, aber wir müssen viel mehr tun, um tödliche konventionelle Waffen wie Flugabwehrraketen aus den Händen von Terroristen zu halten“.

Foreign Policy veröffentlichte im Jahr 2020 einen Meinungsartikel, in dem der heutige Betrieb der ehemaligen sowjetischen Biowaffenlabors beschrieben wurde.

„Ein Netzwerk von Laboratorien aus der Sowjet-Ära, das einst zur Verfolgung von Pestausbrüchen und zur Entwicklung von Biowaffen während des Kalten Krieges genutzt wurde, steht an vorderster Front im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in Zentralasien und im Kaukasus“, heißt es in dem FP-Artikel. „Das hat Russland nicht davon abgehalten, eine Propaganda- und Desinformationskampagne gegen diese Labors zu starten, die vor langer Zeit modernisiert und für zivile Zwecke umgerüstet wurden. Das liegt daran, dass diese Labore zur Seuchenbekämpfung, die sich in ehemaligen Lehen des Sowjetimperiums befinden, ein Erbe eines der erfolgreichsten und wohlwollendsten außenpolitischen Programme sind, das die Vereinigten Staaten je durchgeführt haben.“

Der Artikel liefert einige wertvolle Hintergrundinformationen über den Nunn-Lugar-Rahmen zur Sicherung dieser ehemaligen Biowaffenforschungsstätten.

„Die meisten dieser Labors waren Teil des sowjetischen Systems zur Bekämpfung der Pest, das Mitte des 20. Jahrhunderts als Netzwerk von Forschungsinstituten und Feldstationen in der gesamten Sowjetunion geschaffen wurde, um die Verbreitung von Krankheitserregern zu untersuchen und zu verhindern“, heißt es in dem Artikel. „Einige dieser Einrichtungen wurden in den 1960er und 1970er Jahren in das sowjetische Biowaffenprogramm einbezogen. Als die Sowjetunion zusammenbrach, blieben sie alle ungesichert, unterfinanziert und in schlechtem Zustand zurück. Es wurde befürchtet, dass sie nicht mehr in der Lage sein würden, Krankheitsausbrüche zu überwachen und zu kontrollieren – und dass jemand einen Vorrat an tödlichen Krankheitserregern in die Hände bekommen könnte.“

Dennoch verweigerte die Obama-Regierung 2014 der Ukraine den Zugang zu „Radarstör- und Detektionsgeräten, die notwendig sind, um [russische] Flugabwehrsysteme zu umgehen und zu bekämpfen“ – wie das System, das Putins Kumpane zum Abschuss von Flug 17 verwendet hatten.

„Der Abschuss von Flug 17 steht im Einklang mit Putins gesetzloser Aggression“, schrieb Andrew McCarthy in der National Review. „Nachdem er sich bereits die Krim einverleibt hat, versucht er nun, ein europäisches Land weiter zu zerstückeln… Bislang hat er trotz wiederholter Warnungen von Präsident Obama noch keinen konkreten Preis dafür gezahlt.“

Im Gegensatz zu der von den Mainstream-Medien verbreiteten Fehleinschätzung haben Obama und Biden die Ukraine nicht aufgerüstet. Trump tat es.

„Aber Obama wollte die Ukrainer nicht bewaffnen“, stellt McCarthy fest. „Erst als Donald Trump Präsident wurde, erhielten sie ernsthafte Verteidigungswaffen, obwohl diese natürlich nie ausreichen würden, wenn Putin beschließt, die weit überlegenen russischen Streitkräfte zusammenzuziehen und einzumarschieren – womit er wartete, bis Obamas Vizepräsident Joe Biden im Oval Office saß.“

Aber Obamas Entwaffnung der Ukraine reichte schon zurück, bevor er überhaupt Präsident war. Als Senator hatte er ein besonderes Interesse daran, dass das Land relativ wehrlos gegen einen möglichen russischen Einmarsch ist.

„Als US-Senator setzte Barack Obama 48 Millionen Dollar an Bundesmitteln durch, um der Ukraine bei der Zerstörung von Tausenden von Tonnen an Waffen und Munition zu helfen – Waffen, die der ukrainischen Armee nun nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenübersteht“, so die Daily Mail.

Victoria Nuland, die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, schürte jedoch das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Programm, indem sie ihre Befürchtung äußerte, die Biolabore könnten in die Hände der Russen fallen.

US is working with Ukraine to prevent biological research facilities from falling into the hands of Russians — Nuland pic.twitter.com/onrqFclF9W — Shehzad Younis (@shehzadyounis) March 8, 2022

„Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, über die wir in der Tat sehr besorgt sind“, sagte Nuland. „Russische Truppen, russische Streitkräfte könnten versuchen, die Kontrolle darüber zu erlangen, also arbeiten wir mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen.“

Die Ukraine hatte bereits am 24. Februar einen Präsidialerlass herausgegeben, um die Einrichtungen im Falle einer unvorhergesehenen militärischen Besetzung zu sterilisieren, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Becker News erhalten und exklusiv übersetzt hat.

Dokumente, die von der US-Botschaft in der Ukraine gesäubert und von Becker News erhalten wurden, bestätigen die Existenz und die Finanzierung des „Biological Threat Reduction“ Programms durch das Pentagon.

Das Beharren der Russen darauf, dass sie Beweise für ein solches Biowaffenprogramm haben, ist zu einem wichtigen Hindernis bei den diplomatischen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Weißrussland geworden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow behauptete letzte Woche auf einer Pressekonferenz, dass „das Pentagon zwei Biowaffenlabors gebaut hat und dort in Kiew und Odessa Krankheitserreger entwickelt werden“. Lawrow verglich das Vorhandensein der Labors mit den Behauptungen über das US-Massenvernichtungswaffenprogramm, das die USA dazu veranlasste, 2003 in den Irak einzumarschieren und den Diktator Saddam Hussein zu stürzen.

Leonid Slutsky, Leiter des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten und Mitglied der russischen Delegation bei den Gesprächen mit der Ukraine, argumentierte, dass die angebliche Entwicklung von biologischen Waffenkomponenten „bestätigt, dass die Russische Föderation gute Gründe für die Durchführung einer speziellen Militäroperation zur Entmilitarisierung der Ukraine hatte.“

Generalmajor Igor Konaschenkow, ein offizieller Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, behauptete am Sonntag, dass „Komponenten biologischer Waffen in der Ukraine in unmittelbarer Nähe zum russischen Territorium entwickelt werden“.

Angesichts der russischen Anschuldigungen hat die US-Botschaft in der Ukraine eine Reihe von Dokumenten im Zusammenhang mit dem ukrainischen Programm zur Verringerung biologischer Bedrohungen“ vernichtet.

Diese Dokumente wurden wiederhergestellt und können im Folgenden eingesehen werden. Die Dokumente zeigen sowohl die Standorte der ukrainischen Labors als auch die Einstufung des Verteidigungsministeriums als „Geber“ für das Programm.

Dokumente der ukrainischen Botschaft zum Programm zur Verringerung biologischer Bedrohungen von Kyle Becker auf Scribd

Die Ausgaben des Verteidigungsministeriums sind für ausgewählte ukrainische Labors aufgeführt. Diese Ausgaben des Pentagons sind unten aufgeführt:

Diagnostisches Labor in Dnipropetrowsk (1.935.557 USD)

Staatliches regionales diagnostisches Veterinärlabor Dnipropetrowsk (1.810.547 USD)

Diagnostisches Laboratorium Charkiw (USD $1.638.375)

Luhansk Regionales diagnostisches Veterinärlabor (USD $1.746.312)

Lviv Diagnostisches Laboratorium (USD $1,927,158)

Lviv Regionales diagnostisches Veterinärlabor (USD $1.734.971)

Laborzentrum der Region Winnyzja (USD $1.504.840)

Laborzentrum der Region Zakarpartska (USD 1.920.432)

Institut für Veterinärmedizin der Nationalen Akademie für Agrarwissenschaften (2.109.375,23 USD)

Die US-Botschaft in der Ukraine erläuterte die Funktionsweise der Labors und beschuldigte die Russen, im Jahr 2020 Desinformationen über deren Charakter zu verbreiten.