EXKLUSIV: Amerikanische Gruppe aus Vegas ist eine US-Firma, die der Ukraine Beratungs- und Söldnerdienste anbietet

Berichten zufolge melden sich die Amerikaner, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Eine Gruppe aus Las Vegas beteiligt sich an diesem Konflikt.

Wir haben eine solche Gruppe von Amerikanern ausfindig gemacht, die der Ukraine mit Beratungs- und Söldnerdiensten zur Seite stehen. Die in Las Vegas ansässige Forward Operations Group (FOG) bietet Sicherheitsberatung, taktisches Training und Söldnerdienste in der Ukraine an.

Unten sehen Sie ein Video, das FOG gedreht hat – vielleicht um für ihre Gruppe zu werben.

Seit einer Woche hat die Gruppe Männer in der Ukraine. Das Logo der Gruppe ist einzigartig. Es sieht aus wie Piratenflaggen aus früheren Jahrhunderten.

Diese Jungs machen eine wirklich gefährliche Arbeit.