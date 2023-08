Dokumente zeigen, dass Taiwan mit dem FBI zusammenarbeitet, um chinesische Amerikaner zu verfolgen und US-Politiker einzuschüchtern

Von Alan Macleod

Inmitten eines umstrittenen Besuchs von Vizepräsident William Lai (dem Spitzenkandidaten für das Amt des nächsten Staatschefs) zeigen offizielle Dokumente, die von „MintPress News“ eingesehen wurden, dass die taiwanesische Regierung versucht, antichinesische Feindseligkeit zu schüren, amerikanische Politiker zu beeinflussen und einzuschüchtern und sogar mit dem FBI und anderen Behörden zusammenarbeitet, um chinesische Bürger in den USA auszuspionieren und zu verfolgen.

Die wichtigsten Punkte dieser Untersuchung

Taiwanesische Beamte überwachen chinesische Amerikaner und geben Informationen an das FBI weiter, um sie strafrechtlich verfolgen zu lassen.

Taiwan arbeitet mit „Freunden“ in Medien und Politik zusammen, um in den USA eine Kultur der Angst vor China und Chinesen zu schaffen.

Taiwanesische Beamte behaupten, sie würden bestimmte US-Politiker „anleiten“ und „führen“.

Taiwan überwacht und unterstützt die Einschüchterung von US-Politikern, die sie für zu chinafreundlich halten.

Die Insel gibt Millionen für die Finanzierung von US-Denkfabriken aus, die pro-taiwanesische und anti-chinesische Argumente in die amerikanische Politik einbringen.

Zusammenarbeit mit dem FBI zur Verfolgung chinesischer Amerikaner

Die Reise von Vizepräsident Lai in die Vereinigten Staaten ist offiziell nur ein Zwischenstopp auf seinem Weg nach Paraguay (die USA erkennen Taiwan nicht offiziell als unabhängigen Staat an). Er wird voraussichtlich sowohl in New York als auch in San Francisco auftreten.

Lai selbst ist ein offener Anführer der wachsenden Bewegung für die Unabhängigkeit Taiwans. Viele Nationalisten sind der Ansicht, dass sich Taiwan kulturell vom Festland unterscheidet und dass es als völlig unabhängiger Staat besser dastehen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, versuchen sie, die Unterstützung der USA zu gewinnen und die öffentliche Meinung der USA zu beeinflussen. China hingegen betrachtet die Angelegenheit als rein interne Angelegenheit und die amerikanischen Versuche, Taiwan aus seiner Umlaufbahn zu reißen, als möglichen Auslöser für den Dritten Weltkrieg.

Ein Teil der Bemühungen um die Beeinflussung der amerikanischen Politik, so enthüllen die Kabel, besteht darin, einen stillen Krieg gegen pro-chinesische Gruppen zu führen und direkt mit dem FBI und anderen Behörden zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. „Wir sollten die Gelegenheit ergreifen, Chinas Einflussnahme an der Basis in den USA durch offensivere und tödliche Maßnahmen entgegenzuwirken und weiter zu schwächen“, heißt es in einem Kabel des taiwanesischen Außenministeriums (MOFA). In demselben Dokument werden alle Büros des Taipeh Economic and Cultural Representative Office (TECRO oder TECO) – Taiwans de facto US-Botschaft und Konsulate – angewiesen, mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

„Wir freuen uns zu sehen, dass einige lokale Büros bereits damit begonnen haben, Informationen über China mit US-Bundesbeamten auszutauschen. Alle Ämter haben den Auftrag, die Aktivitäten Chinas im Auge zu behalten und die Häufigkeit des Informationsaustauschs mit US-Beamten zu erhöhen“, so das Außenministerium.

Der Austausch zwischen den verschiedenen taiwanesischen Behörden macht deutlich, dass Taiwan chinesische Amerikaner als verdächtig und alle von chinesischen Amerikanern geäußerten pro-chinesischen oder anti-taiwanesischen Äußerungen als möglicherweise von Peking selbst gesteuert betrachtet.

„Chinesische Amerikaner haben sich bereits an die Mainstream-Gesellschaft angepasst und dienen den chinesischen Konsulaten als Hauptkanal für die Beeinflussung der lokalen Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung und Gemeindegruppen. Ihre Präsenz und ihre Aktivitäten stellen eine große Bedrohung für Taiwan dar“, schrieb das New Yorker TECO-Büro, das auch darauf hinwies, dass es einige dieser Gruppen infiltriert habe.

Zu Beginn dieses Jahres protestierten chinesisch-amerikanische Gruppen gegen den Besuch des taiwanesischen Präsidenten Tsai-Ing Wen in den Vereinigten Staaten und störten die Veranstaltung. Die Demonstrationen wurden laut TECO New York von der United Chinese Association of Brooklyn und dem Chinese American Community Affairs Council angeführt.

Verärgert darüber versuchte Taiwan offenbar, diese Gruppen als ausländische Agenten verhaften und strafrechtlich verfolgen zu lassen, obwohl sie keine Beweise dafür finden konnten, dass sie gegen US-Gesetze verstoßen hätten. Wie in einem Papier vermerkt:

„Die US-Regierung ist sich sehr wohl bewusst, dass Proteste und Redefreiheit durch die Verfassung garantiert sind. Obwohl sie weiß, dass chinesische Amerikaner in ständigem Kontakt mit dem chinesischen Konsulat in New York stehen, ist es recht schwierig, sie in der Weise anzuklagen, wie das FBI chinesische Amerikaner verklagt hat.“

Chinesische Amerikaner protestieren am 31. März 2023 in New York gegen den Besuch des taiwanesischen Präsidenten Tsai-Ing Wen in den Vereinigten Staaten. Lev Radin | AP

Der Plan schien darin zu bestehen, die pro-chinesischen Gruppen weiterhin zu beobachten, in der Hoffnung, dass sie etwas Verwertbares finden könnten. Wie TECO New York schrieb:

„Wenn wir klare und konkrete Beweise dafür sammeln können, dass chinesische Amerikaner und Gemeinschaftsgruppen von der chinesischen Regierung gesteuert werden, werden sie wahrscheinlich von den USA strafrechtlich verfolgt werden. Wir sollen die Kommunikation mit den US-Strafverfolgungsbehörden kontinuierlich aufrechterhalten und aktuelle Informationen über chinesische Amerikaner und Gemeinschaftsgruppen in unserem Zuständigkeitsbereich weitergeben, um den USA dabei zu helfen, potenziell illegale Handlungen von pro-chinesischen Einzelpersonen und Gemeinschaftsgruppen in den Griff zu bekommen.“

„MintPress“ hat sowohl TECO New York als auch die United Chinese Association of Brooklyn um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Das FBI hat bereits dazu beigetragen, eine Kultur der Angst unter chinesischen Amerikanern zu schaffen. So hat die Behörde beispielsweise Professor Xiaoxing Xi von der Temple University fälschlicherweise beschuldigt, für Peking zu spionieren. Während der Ermittlungen durchsuchte das FBI rechtswidrig sein Haus und hielt seine Familie mit vorgehaltener Waffe fest. Xi verklagt derzeit die Regierung. Eine Anfang des Jahres durchgeführte Umfrage ergab, dass sich 72 % der chinesischen Forscher in den USA unsicher fühlten und die meisten von ihnen nach Arbeitsmöglichkeiten in anderen Ländern suchten.

Überwachung, Einschüchterung, „Lenkung“ und „Führung“ von US-Politikern

Das Außenministerium weist die Mitarbeiter des TECO auch an, amerikanische Politiker zu überwachen und unter Druck zu setzen, die sie für zu freundlich zu China halten, und versucht so, ein Klima der Angst und des Misstrauens zu schaffen.

Zwei prominente US-Politiker, die in den Kabeln genannt werden, sind die Gouverneurin von New York Kathy Hochul und der Bürgermeister von New York City Eric Adams. Das Außenministerium schrieb, sie sollten „unseren Verbündeten in Politik, Wissenschaft und Medien“ helfen, ihre Beziehungen zu China zu untersuchen. Das MOFA erklärte:

„Wir sollten unsere Verbündeten ermutigen, die Beziehungen zwischen chinesisch-amerikanischen Gemeindegruppen und lokalen Politikern zu untersuchen und aufzudecken und die derzeitige China-skeptische Stimmung in der US-Gesellschaft zu nutzen, was die US-Bürger dazu veranlassen wird, gegenüber pro-chinesischen Politikern wachsam zu sein und sie zu warnen, Zurückhaltung zu üben und sich vor diesem Hintergrund spontan von China zu distanzieren.“

Es wird zwar nicht explizit angegeben, wie viel – wenn überhaupt – Einfluss Taiwan auf die Veröffentlichung hatte, aber die Dokumente verweisen auch auf eine Reihe von Artikeln in „The National Review“, in denen Hochul und Adams als verdächtig nah am kommunistischen China dargestellt wurden. In einem Artikel wurde festgestellt, dass Hochul eine „langjährige Zusammenarbeit“ mit einem den Völkermord verleugnenden kommunistischen Beamten pflegte, der Chinas „unbegründete Ansprüche auf die Souveränität über Taiwan“ unterstützt. In einem anderen Artikel, an dem das FBI maßgeblich beteiligt war, wurde berichtet, dass sowohl Hochul als auch Adams Spenden von chinesischen Amerikanern erhalten hatten, die angeblich Geheimpolizisten für Peking sind.

Auch der Bundesstaat Utah hat sich zu einem unwahrscheinlichen Schlachtfeld zwischen China und Taiwan entwickelt. Im März titelte ein Bericht der „Associated Press“ mit der Überschrift „Amid strained U.S. ties, China finds unlikely friend in Utah“ (Inmitten der angespannten Beziehungen zu den USA findet China einen unwahrscheinlichen Freund in Utah) und beschimpfte eine Reihe von Lokalpolitikern aus dem Beehive State, indem er sie in zweifelhafter Weise als in Pekings Tasche befindlich darstellte. Ein Abgeordneter wurde vom FBI verhört, nachdem er eine Resolution eingebracht hatte, in der er seine Solidarität mit China in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie zum Ausdruck brachte, während ein Professor, der sich für engere Beziehungen zwischen den USA und China einsetzte, zweimal verhört wurde.

Dieser Brief des chinesischen Präsidenten Xi Jinping an eine Grundschule in Utah wurde Anfang 2020 als Beweis für den bösartigen Einfluss Chinas in diesem Bundesstaat vorgelegt. Jon Elswick | AP

Auch hier ist nicht klar, ob Taiwan eine Rolle bei der Veröffentlichung der Geschichte gespielt hat, obwohl die Verbindung zwischen FBI, Medien und Taiwan wieder einmal auftaucht. Sicher ist jedoch, dass sie daraus vollen Nutzen gezogen haben. Ein anderer Abgeordneter, der in dem AP-Bericht hervorgehoben wurde, gab schnell eine Erklärung ab, in der er Taiwan nachdrücklich unterstützte und der Insel eine Reihe von Versprechungen machte. Aus Angst, als China-Befürworter verleumdet zu werden, haben sich viele Abgeordnete des Bundesstaates Utah inzwischen dem Utah-Taiwan Friendship Caucus angeschlossen. Utah hat auch eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die für Taiwan oder gegen China sind.

Viele dieser Gesetzesentwürfe wurden von Candice Pierucci eingebracht, einer republikanischen Abgeordneten, die das TECO-Büro in San Francisco als „pro-taiwanische und vielversprechende politische Persönlichkeit“ bezeichnet. Die Formulierung in den TECO-Kabeln legt nahe, dass Taiwan Pierucci als unter seiner Kontrolle oder Leitung stehend betrachten könnte. „Unser Büro hat Pierruci angewiesen, dem Trend zu folgen und mehr Gesetzgeber dazu zu bewegen, dem Utah-Taiwan-Freundschaftsausschuss beizutreten“, schrieb TECO San Francisco. „Wir haben Candice auch angewiesen, die AP-Berichte zu nutzen, um ihre Medienpräsenz auf ‚AP‘ und ‚Fox News‘ zu erhöhen, um sie als Pro-Taiwan-Befürworterin zu profilieren“, heißt es weiter (Hervorhebung hinzugefügt).

MintPress hat TECO San Francisco und Pierucci um eine Stellungnahme gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Informationskrieg

Die Feindseligkeit gegenüber China hat in Amerika sowohl unter den Eliten als auch in der Bevölkerung rapide zugenommen. Eine aktuelle Gallup-Umfrage ergab, dass nur 15 % der Befragten China in einem positiven Licht sehen – ein historischer Tiefstand. Noch 2018 hatte eine Mehrheit der Amerikaner (53 %) ein positives Bild von dem Land. Aufgrund der zunehmenden Feindseligkeit aus Washington und einer Flut negativer Äußerungen von Politikern und Medien ist diese Zahl jedoch gesunken. Hassverbrechen gegen asiatische Amerikaner sind in die Höhe geschnellt.

Umgekehrt nimmt die Unterstützung für Taiwan seit Jahrzehnten zu, und dieselbe Gallup-Umfrage ergab einen Rekordwert von 77 % der Amerikaner, die Taiwan positiv sehen. Fast neun von zehn halten den Konflikt zwischen China und Taiwan – ein Kampf zwischen einem Staat und einer Insel, die die USA offiziell als Teil Chinas anerkennen – für eine „wichtige“ oder „kritische“ Bedrohung der vitalen Interessen der USA. Nur 10 % der Amerikaner halten ihn für relativ unwichtig für die nationalen Interessen der USA.

Ein Teil dieses dramatischen Wandels in der Sichtweise ist auf die Bemühungen Taiwans zurückzuführen, eine Fülle von führenden US-Denkfabriken zu finanzieren. Eine „MintPress News“-Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass TECRO viele der einflussreichsten Denkfabriken in den Vereinigten Staaten mit Millionen von Dollar unterstützt hat, darunter die Carnegie Endowment for Peace, der German Marshall Fund, das Center for a New American Security, das Center for Strategic and International Studies, das Hudson Institute, der Atlantic Council und das Center for American Progress.

Diese Denkfabriken haben wiederum Papiere, Berichte und andere Inhalte veröffentlicht, die Taiwan unterstützen, Peking sehr kritisch gegenüberstehen und argumentieren, dass die USA Taiwan gegen Peking verteidigen müssen. Im Jahr 2019 spendete TECRO beispielsweise zwischen 250.000 und 500.000 Dollar an das Brookings Institute. Brookings wiederum setzt sich für die Insel ein und verurteilt routinemäßig die Versuche Pekings, die Insel näher an sich heranzuziehen.

Abgeordnete eines neuen Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zu China versammeln sich am 19. April 2023 in Washington zu einer Übung über ein Kriegsspiel mit Taiwan. Ellen Knickmeyer | AP

Auch wenn die Bemühungen Taiwans dabei eine gewisse Rolle gespielt haben mögen, ist die Feindseligkeit der USA gegenüber China doch größtenteils hausgemacht. Chinas rasanter wirtschaftlicher Aufstieg lässt viele in Washington befürchten, dass die USA nicht mehr der globale Hegemon sind. Das Land hat sich zu einer Produktionsmacht entwickelt und ist der wichtigste Handelspartner von mehr als 120 Ländern. Es wird erwartet, dass Chinas Wirtschaft die Vereinigten Staaten relativ bald überholen wird. Noch schlimmer ist in den Augen Washingtons der Appetit Pekings auf gigantische Infrastrukturprojekte in der ganzen Welt, die die Länder näher an China und weiter weg von den Vereinigten Staaten bringen.

China ist mittlerweile weltweit führend in einer Vielzahl von Spitzentechnologien, darunter 5G-Kommunikation, Hochgeschwindigkeitszüge, Halbleiter, Elektrofahrzeuge und Solarenergie. Da die USA nicht konkurrieren können, haben sie andere Länder unter Druck gesetzt, chinesische Technologien zu verbieten (und sich auf Amerika zu verlassen). Die Sanktionen gegen Peking scheinen jedoch wenig dazu beigetragen zu haben, Chinas weiteren Aufstieg zu bremsen.

Stattdessen scheint es das Ziel Washingtons zu sein, den Konflikt vom wirtschaftlichen auf den militärischen Bereich zu verlagern. Seit Präsident Obamas „Pivot to Asia“ haben die verschiedenen Regierungen ihre militärischen Ressourcen vom Nahen Osten in den Pazifikraum verlagert. Heute verfügen die USA über schätzungsweise 400 Militärstützpunkte in der Umgebung Chinas und versuchen, eine „asiatische NATO“ von Staaten zu schaffen, die dem Aufstieg Chinas entgegenwirken wollen.

Die Informationskriegsführung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des neuen Kampfes gegen das chinesische Wachstum. Die USA haben den Verkauf von Huawei- und ZTE-Elektronikprodukten verboten und erwogen, die beliebte Video-App TikTok wegen ihrer Verbindungen zu China zu sperren. Andere Kriegsplaner haben vorgeschlagen, China durch psychologische Kriegsführung „unter den Tisch zu kehren“ und unter anderem „taiwanesische Tom Clancy“-Romane in Auftrag zu geben, um China zu dämonisieren und seine Bürger zu demoralisieren.

Lektion in Geschichte

Die Dreiecksbeziehung zwischen den USA, China und Taiwan geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, als sich der chinesische Widerstand gegen die japanische Invasion auf zwei Pole konzentrierte. Der eine war nationalistisch geprägt und wurde von Chiang Kai-shek von der Kuomintang-Partei angeführt. Der andere war der kommunistische Widerstand unter der Führung von Mao Zedong.

Trotz mangelnder Ressourcen erwiesen sich die Kommunisten als fähiger, die japanischen Invasoren abzuwehren, und vertrieben die von den USA unterstützte Kuomintang vom Festland. Die USA marschierten tatsächlich ein und besetzten Teile Chinas mit 50.000 Soldaten vier Jahre lang zwischen 1945 und 1949. Doch bald wurde klar, dass die Kommunisten zu mächtig waren. Die USA zogen sich zurück, und Chiang Kai-shek und die Kuomintang flohen nach Taiwan, einer Insel rund 130 km vor dem Festland. Dort errichteten sie einen Einparteienstaat, der das Land zwischen 1949 und 1987 unter Kriegsrecht regierte. Nach Jahrzehnten des politischen Terrors und der Repression fanden 1996 die ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen statt.

Chiang Kai-shek, links, und Offizielle der US-Marine salutieren vor dem US-Flugzeugträger Bonhomme Richard im Norden Taiwans am 11. November 1957. Foto | US Navy

Jahrzehntelang weigerten sich die Vereinigten Staaten, Maos kommunistische Regierung anzuerkennen, und betrachteten stattdessen die Regierung in Taiwan als den rechtmäßigen Herrscher von ganz China. In den 1950er und 1960er Jahren gab es in Washington viele Schuldzuweisungen wegen des „Verlusts“ von China. In den 1970er Jahren wurde jedoch klar, dass die Kommunisten nicht weiterkommen würden, und Präsident Nixon begann, sich um bessere Beziehungen zu bemühen. Im Jahr 1979 erkannten die USA Peking offiziell als einzige legitime Regierung an (und ließen damit ihre taiwanesischen Verbündeten im Stich). Bis heute ist die offizielle Position der USA, dass Taiwan kein unabhängiger Staat ist. In der Tat erkennen nur eine Handvoll Länder Taiwan als unabhängig an, das größte davon ist Paraguay.

Im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert wurde China zu einem Produktionszentrum für die US-Industrie, dessen billige und gefügige Arbeitskräfte den amerikanischen Unternehmen gigantische Gewinne bescherten. Da China jedoch stark genug geworden ist, um eine Bedrohung für die Vorherrschaft der USA darzustellen, hat sich die Haltung in Washington gegenüber China verschlechtert. In dem Versuch, den Rivalen zu schwächen, unterstützen die USA heute eine Reihe von separatistischen Bewegungen, unter anderem in Tibet, Hongkong, Xinjiang und Taiwan.

Die Zukunft Taiwans

Unabhängig davon, was die Großmächte wollen, wächst die Unterstützung für die Unabhängigkeit in Taiwan selbst. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 21 % der Taiwaner das Land schrittweise in die Unabhängigkeit führen wollen, während 4,5 % einen sofortigen Bruch mit China befürworten. Die große Mehrheit sprach sich jedoch für eine Beibehaltung des Status quo aus. Nur wenige sprachen sich für eine Wiedervereinigung mit China aus.

China betrachtet die taiwanesische Unabhängigkeit jedoch als rote Linie, was bedeutet, dass verstärkte Versuche des Westens, die Insel von Peking abzulösen, dazu führen könnten, dass sie zur Ukraine Asiens wird. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die meisten Festlandchinesen eine umfassende Invasion Taiwans befürworten würden. Angesichts der Position Chinas müssen die taiwanesischen Politiker also vorsichtig vorgehen und eine geschickte Diplomatie anwenden.

Lai, der sich früher als „praktischer Arbeiter für die Unabhängigkeit Taiwans“ bezeichnet hat, hat versucht, die USA zu ermutigen, sich stärker in die Debatte einzumischen. „Wenn Taiwan sicher ist, ist die Welt sicher, wenn die Straße von Taiwan friedlich ist, ist die Welt friedlich… Wir sind bereits auf dem richtigen Weg. Wir dürfen keine Angst haben und uns wegen der zunehmenden Bedrohung durch den Autoritarismus zurückziehen. Wir müssen mutig und stark sein“, sagte er am Sonntag.

Lai sieht also die Vereinigten Staaten als Schlüssel für die Zukunftsaussichten eines unabhängigeren Taiwans. Die von „MintPress“ eingesehenen Dokumente unterstreichen dies deutlich, auch wenn nur wenige ahnen, in welchem Ausmaß sich Taiwan in die Angelegenheiten der USA einmischt, um Unterstützung für dieses Ziel zu gewinnen.