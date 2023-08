The Corbett Report: Der globale Aufstand gegen CBDCs hat begonnen!

Von James Corbett

Stoppt die Druckmaschinen! Hier ist mein heißer Tipp des Tages: CBDCs sind eine schlechte Sache.

OK, vielleicht ist dieser Standpunkt nicht so heiß. Schließlich muss ich „Central Bank Digital Currencies“ nicht einmal buchstabieren, damit meine gut informierten, eingeschalteten Leser wissen, wovon ich spreche, wenn ich von CBDCs spreche. Und die Idee, dass eine digitale Form von programmierbarem Geld mit einem An/Aus-Schalter der Zentralbank eine schlechte Sache ist? Ich bitte Sie! Selbst der Normalste unter den Normalos kann das erkennen.

Aber hier ist der heiße Teil meiner heißen Meinung: Die CBDCs sind in der Öffentlichkeit zutiefst unpopulär, und wir haben die Chance, sie in ihrem Lauf zu stoppen.

Auf den ersten Blick mag dies keine so kontroverse Aussage sein, aber denken Sie doch einmal darüber nach.

Wenn Sie den Stenographen und Moderatoren der etablierten Dinosaurier-Medien zuhören, werden Sie glauben, dass CBDCs nicht nur eine aufregende Möglichkeit darstellen, unser veraltetes Papiergeldsystem ins digitale Zeitalter zu bringen, sondern dass sie uns in den nächsten ein oder zwei Jahren (wenn wir Glück haben!) von den wohlwollenden Technokraten der Zentralbanken geschenkt werden.

Wenn Sie jedoch auf die Experten in den alternativen Medien hören, werden Sie glauben, dass die CBDCs nicht nur die größte Bedrohung für die menschliche Freiheit zu unseren Lebzeiten darstellen, sondern dass sie uns von den bösen Zentralbankern in den nächsten ein oder zwei Jahren aufgezwungen werden (egal, was wir tun, um sie abzuwehren).

Erkennen Sie die Ähnlichkeiten in diesen beiden „konkurrierenden“ Narrativen? In beiden Fällen sind Sie und Ihre Meinung über CBDCs völlig irrelevant. Es ist eine vollendete Tatsache. Sie können sie lieben oder hassen, sie begrüßen oder vor ihnen zurückschrecken, aber egal, wie Sie dazu stehen, Sie werden gezwungen sein, sie zu benutzen.

Aber das ist einfach nicht wahr. In der Tat erleben wir bereits einen massiven weltweiten Widerstand gegen die CBDC-Agenda. Und diese Gegenwehr veranlasst die Bankster bereits, in Panik zu geraten und ihren großen Plan für die Weltherrschaft zurückzuziehen.

Natürlich hört man in den etablierten Medien nichts von diesem CBDC-Vorstoß. Warum sollten sie die Misserfolge ihrer Herren anpreisen, wenn es doch so ist?

Aber seltsamerweise hört man auch in den alternativen Medien nicht viel von diesem Gegenschlag.

Das wollen wir heute ändern, oder?

Globale Gegenwehr

Wie wir alle wissen, wenden sich die Globalisten, wenn sie eine Bevölkerung suchen, um ihre neueste Technologie der Versklavung zu testen, an Afrika. Von Genmanipulationen über Impfstoffexperimente bis hin zu landwirtschaftlichen „Revolutionen“ gibt es keinen Mangel an Beispielen für Pathokraten, die ihre Experimente in technokratischer Tyrannei als philanthropische Sorge um die armen, geplagten Menschen dieses Kontinents tarnen. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Afrika wieder einmal als Labor für das neueste Lieblingsprojekt der globalistischen Technokraten dient: digitales Geld.

Dementsprechend war Nigeria eines der ersten Länder der Welt, das eine offizielle digitale Währung der Zentralbank einführte, als die Central Bank of Nigeria (CBN) im Oktober 2021 mit großem Tamtam den eNai einführte. Mit dem Slogan „Same Naira, more possibilities!“ (Gleicher Naira, mehr Möglichkeiten) hielt die Klasse der Bankster kollektiv den Atem an, als sie sah, wie sich dieser Testlauf des digitalen Geldes vor ihren Augen entfaltete.

Die ersten Ergebnisse dieses Experiments waren jedoch nicht vielversprechend für die Geldmanipulatoren. Trotz der massiven Förderung der eNaira durch die Regierung und der atemlosen Berichterstattung über ihre Einführung in den etablierten Medien stellte sich ein Jahr nach der Einführung der digitalen Währung heraus, dass nur 0,5 % der Bevölkerung – einer von 200 Menschen – sie tatsächlich genutzt hatten.

Die CBN ließ sich davon nicht beirren und erließ im Dezember letzten Jahres neue Bankvorschriften, die die Bargeldabhebungen an Geldautomaten auf nur ₦20.000 ($45) pro Tag beschränkten, um die Akzeptanz der CBDC zu erhöhen.

Das Ergebnis? Wieder ein völliger Fehlschlag. Schlimmer noch als völliger Misserfolg. Ein echter Aufstand!

Im Februar dieses Jahres gingen die Nigerianer auf die Straße, um gegen die Bargeldbeschränkungen zu protestieren, und versuchten sogar, die Zentralbank zu stürmen.

Die CBN-Beamten rücken nun die Stühle auf der Titanic zurecht und rüsten die eNaira-App auf, um kontaktlose Zahlungen zu ermöglichen, als ob das die Menschen davon abhalten würde, die neuen digitalen Versklavungsmarken der Bankster zu nutzen. Doch so sehr sie sich auch bemühen, es zu vertuschen, die Ergebnisse dieses Experiments der Währungsmanipulation sind nun für alle deutlich sichtbar. Die eNaira ist ein Misserfolg von solch gigantischem Ausmaß, dass sie nun als abschreckendes Beispiel für Zentralbanker auf der ganzen Welt dient, wie schief die Dinge laufen können, wenn man einer unwilligen Öffentlichkeit eine digitale Währung in den Rachen schiebt.

Aber nicht nur in Nigeria sagen die Menschen „Nein, danke“ zur Digitalgeld-Agenda der Bankster.

In der Europäischen Union marschieren bereits Demonstranten gegen den von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschlagenen „digitalen Euro„. In Kroatien zum Beispiel warnen Aktivisten, dass auf die Einführung des Euro durch die kroatische Regierung „die Einführung eines digitalen Euro folgen wird, und dann werden Sie sich von allen Freiheiten, die Sie kennen, verabschieden müssen“. In den Niederlanden haben Demonstranten Kundgebungen abgehalten, auf denen sie vor der kommenden europäischen Zentralbank und dem Plan der EZB warnten, „die Ausgabengewohnheiten der Bevölkerung zu kontrollieren“.

Auch in Russland – wo Putin gerade den „digitalen Rubel“ der russischen Zentralbank als offizielle Landeswährung gesetzlich verankert hat – drohen die Menschen bereits damit, gegen ihre Regierung auf die Straße zu gehen. Jüngste Umfragen zeigen, dass nur 6 % der Russen von der Möglichkeit, die neue CBDC zu nutzen, begeistert sind. Dieses weit verbreitete Misstrauen gegenüber dem digitalen Rubel spiegelt sich in der Berichterstattung über die Währung auf den alternativen Nachrichten-Websites des Landes wider, die mit Artikeln gefüllt sind, in denen die technokratische Tyrannei angeprangert wird. Ein solcher Artikel fasst die Situation wie folgt zusammen: „Wir können nur sagen, dass die Bürger, wenn sie aktiv bargeldlose Transaktionen nutzen, selbst in das elektronische Bankenkonzentrationslager eintreten werden, und zwar scheinbar völlig freiwillig.“

Und wie sieht es in der Bastion der Freiheit, dem Leuchtturm auf dem Hügel, den guten alten USA aus? Nun, die großspurigen Politiker – die immer gerne vor einer Parade stehen und so tun, als würden sie sie anführen – sind bereits dabei, Gesetze einzuführen (und sogar zu verabschieden), um sicherzustellen, dass CBDCs in Amerika niemals das Licht der Welt erblicken.

Natürlich wissen die Leser dieser Kolumne, dass diese politischen Versprechen das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Dennoch ist die vorgeschlagene Gesetzgebung wichtig, weil sie zwei grundlegende Realitäten widerspiegelt. Erstens zeigt er, dass die amerikanische Öffentlichkeit die CBDC-Agenda nicht mitträgt. Und zweitens signalisiert es der Fed und anderen Zentralbankern, dass sie riskieren, ihr ganzes manipuliertes Geldsystem zu stören, wenn sie diese Agenda zu weit und zu schnell vorantreiben.

Die Bankster haben Angst

Ja, man kann mit Sicherheit sagen, dass zumindest in der CBDC-Frage das Momentum nicht zu Gunsten der Bankster ausfällt. Die Dinge stehen sogar so schlecht, dass das Establishment nun darüber nachdenkt, ob der verrückte Vorstoß in Richtung CBDCs die Öffentlichkeit nicht einfach auf den ganzen Währungsbetrug aufmerksam machen könnte.

In einem aufschlussreichen Meinungsbeitrag in der Financial Times im letzten Monat warnte Brookings Senior Fellow Eswar Prasad: „Die Zentralbanken dürfen nicht blind sein für die Bedrohungen, die von CBDCs ausgehen.“ Nachdem er pflichtbewusst all die raffinierten Eigenschaften des programmierbaren Geldes aufgezählt hat, die sich Möchtegern-Weltherrscher zunutze machen können (z. B. „Auferlegung negativer nominaler Zinssätze, um vom Sparen abzuhalten“), warnt er die Zentralbanker davor, dass ihre vorgetäuschte „politische Neutralität“ als offensichtlicher Schwindel entlarvt werden könnte, wenn die Zentralbanken anfangen, sich in die täglichen Transaktionen der Menschen einzumischen.

Die Zentralbanken könnten als politische Agenten betrachtet werden, wenn ihr Einblick in den Zahlungsverkehr zu Strafverfolgungs- oder Überwachungszwecken genutzt wird. [. . .] Die Zentralbanken sind bereits jetzt in ihrer Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und Legitimität bedroht. Je umfassender die Funktionalität des von ihnen emittierten Geldes ist, desto größer ist der politische Druck, dem sie ausgesetzt sein werden. Zumindest stellen solche Innovationen ein Risiko für die Integrität des Zentralbankgeldes dar.

Oh, denkt denn niemand an die Glaubwürdigkeit der Zentralbanker!?

Und – wer hätte es gedacht – gerade als Prasad und andere zu warnen beginnen, dass die Bankster mit dieser ganzen „programmierbaren Geld“-Idee zu weit und zu schnell gehen, sieht es so aus, als ob die Währungsmafia jetzt von der CBDC-Kante zurücktritt … zumindest öffentlich.

Erst in der vergangenen Woche hat die Zentralbank von Kolumbien ein Weißbuch über die „Erwarteten makroökonomischen Auswirkungen der Ausgabe eines CBDC für Privatkunden“ herausgegeben, in dem eingeräumt wird, dass das Zentralbankgeld seine Rolle als monetärer Anker für Einlagen und andere Formen privaten Geldes verlieren könnte, wenn die Zentralbanken die bargeldlose Agenda zu weit vorantreiben und die Situation einen Punkt erreicht, an dem die Verwendung von Bargeld zu verschwinden droht“. Ebenfalls in der vergangenen Woche veröffentlichte die Bank of Canada einen Bericht über „Unmet Payment Needs and a Central Bank Digital Currency„, in dem eingeräumt wird, dass „die Verbraucher nur wenige Zahlungslücken oder Reibungsverluste haben und daher relativ schwache Anreize haben könnten, CBDC in großem Umfang einzuführen und – vor allem – zu nutzen.“

Mit anderen Worten: Die Zentralbanker geben stillschweigend zu, dass es keine wirklichen Vorteile für CBDCs für Privatkunden gibt und dass ihre Einführung sogar Nachteile mit sich bringen könnte.

Wie meine aufmerksamen Leser bereits wissen, bedeutet dies natürlich nicht, dass das Thema erledigt ist, dass die Banker aufgegeben haben und dass der CBDC-Traum offiziell vorbei ist. Nein, es bedeutet nur, dass sie den Kurs ändern und versuchen müssen, andere Wege zu finden, um die Öffentlichkeit in den digitalen Gulag zu locken. Vielleicht ist das der Grund, warum die Lakaien der Zentralbanken jetzt offen darüber nachdenken, wie sie ihre Digitalgeld-Agenda am besten an eine unwillige Öffentlichkeit verkaufen können.

Nehmen Sie zum Beispiel die Bank of Israel. Sie hat gerade ein neues Weißbuch veröffentlicht, in dem sie vorgibt, „Grundsätze für die Schaffung von ‚Akzeptanz‘ und ‚Netzwerkeffekt‘ für den digitalen Schekel“ zu ermitteln, oder, in einfachem Englisch: „Wege, um die Dummen davon zu überzeugen, unsere virtuellen Sklavenmünzen zu benutzen“. In dem Dokument werden Ideen zur Nutzung des „Netzwerkeffekts“ erwogen, um die Akzeptanz des digitalen Schekels künstlich zu fördern. Natürlich konzentriert sich der Plan nicht auf Möglichkeiten, Anreize für die Verwendung von CBDCs zu schaffen, sondern eher auf Möglichkeiten, ihre Akzeptanz zu erzwingen, einschließlich der Verpflichtung von Banken, Zahlungsanbietern und Händlern, sich an dem System zu beteiligen oder die Regierung zu zwingen, den digitalen Schekel offiziell zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu erklären.

Auf den ersten Blick mag die Tatsache, dass die Bankster nun offen darüber nachdenken, wie sie der Öffentlichkeit das digitale Geld am besten unterjubeln können, eine beunruhigende Entwicklung sein.

Aber bei näherer Betrachtung bedeutet die Tatsache, dass die Bankster jetzt vom Zuckerbrot der Anreize, Boni und Rabatte zur Peitsche der staatlichen Regulierung und erzwungenen Einführung greifen, nicht, dass die Anti-CBDC-Bewegung zum Scheitern verurteilt ist.

Ganz im Gegenteil. Die Tatsache, dass die Bankster jetzt aktiv gegen die Öffentlichkeit kämpfen, ist ein Zeichen dafür, dass wir gewinnen und dass die CBDCs nicht unvermeidlich sind.

Der Widerstand ist fruchtbar

Ich habe es schon einmal gesagt, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: Der ständige Strom von Propaganda, Konditionierung und Zensur, dem wir von Regierungen, etablierten Institutionen und ihren Schoßhündchen, den Medien, ausgesetzt sind, ist kein Zeichen ihrer Stärke. Es ist ein Zeichen für ihre Schwäche.

Die Tatsache, dass sie jedes Jahr Milliarden von Dollar ausgeben müssen, um Lügen und Fehlinformationen in die Köpfe der Bürger zu pumpen, damit die Menschen die Wahrheit nicht sehen, ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass unsere Gedanken und Meinungen tatsächlich von Bedeutung sind. Denn warum sollten sie sich überhaupt die Mühe machen, uns zu propagieren, wenn sie nicht unsere Zustimmung (oder zumindest unsere willfährige Apathie) bräuchten, um ihre Agenda weiter zu verfolgen?

In ähnlicher Weise ist die Tatsache, dass die Bankster die nächste Phase ihrer CBDC-Indoktrinationsoperation vorantreiben – und versuchen, eine zunehmend skeptische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass eine komplette Überholung der Struktur unserer monetären Realität irgendwie vorteilhaft für Joe Sixpack und Jane Soccermom ist – ein stillschweigendes Eingeständnis, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, ob CBDCs eingeführt werden oder nicht. Sie können die Vorteile ihrer digitalen Sklaven-Token anpreisen, so viel sie wollen, aber wenn wir uns weigern, sie zu benutzen, wird die CBDC-Weltordnung nicht zustande kommen.

Die Bankster sind sich dieser Tatsache durchaus bewusst. Aber sind wir uns dessen bewusst?

Ich verstehe, warum diese Botschaft – dass Widerstand und Protest wichtig sind und dass die globalistische Agenda nicht unausweichlich ist – in den „alternativen“ Medien so unpopulär ist. Wenn die Botschaft einfach lautet: „Entspannt euch, Leute! Die Schlacht ist vorbei und die CBDCs wurden besiegt! Jetzt schlaft weiter!“, dann ist das in der Tat nichts anderes als feindliche Propaganda.

Aber das ist hier nicht die Botschaft. Die Botschaft ist vielmehr, dass die Öffentlichkeit – vorläufig und bis die Propagandamaschine auf Hochtouren läuft – mit überwältigender Mehrheit auf unserer Seite ist. Die Menschen WOLLEN programmierbares Geld NICHT, und die große Mehrheit sieht es als das, was es ist: ein weiterer Trick des Establishments, um den Menschen im Alltag mehr Macht und Kontrolle zu entziehen und sie in die Hände der Bankster und ihrer Kumpane zu legen.

Deshalb ist es jetzt an der Zeit, den Schwung der öffentlichen Meinung aufzugreifen und ihn in tatsächliche produktive Aktivitäten zu lenken. Wir können das Bewusstsein für den Cash Friday fördern. Wir können lokale Handelsgemeinschaften aufbauen, die auf alternativen und ergänzenden Währungen basieren. Wir können unsere Mitmenschen mit Agorist.Market bekannt machen. Wir können Gemeinschaftswährungen, Edelmetalle, dezentralisierte Kryptowährungen, Tauschkreise und eine Million anderer Formen von Überlebenswährungen fördern, die von eingeweihten Corbetteers seit Jahren erforscht werden.

Es ist an der Zeit, die Samen zu ernten, die Sie gepflanzt haben! Die Öffentlichkeit ist auf unserer Seite!

Ja, euer Widerstand und eure Gegenwehr sind wichtig. Sie machen einen Unterschied. Wir haben eine Rolle in dieser Sache zu spielen. Also, lasst uns rausgehen und den letzten Nagel in den Sarg des CBDC schlagen.

Worauf warten wir noch?