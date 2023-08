Was wäre, wenn es keinen Covid-Putsch gegeben hätte?

Von Debbie Lerman

In Diskussionen über den militärischen und nationalen Sicherheitscoup während der Covid-Pandemie werde ich oft gefragt: Wäre es wirklich so anders gewesen, wenn das NIH und das CDC die Verantwortung für die Pandemiebekämpfung behalten hätten? Was wäre, wenn das Verteidigungsministerium, das Ministerium für Innere Sicherheit und der Nationale Sicherheitsrat nie die Führung übernommen hätten?

Hätten die Gesundheitsbehörden nicht im Grunde das Gleiche getan?

Es ist absolut wichtig, dass jeder die Antworten auf diese Fragen versteht. Sie beeinflussen nicht nur unser Bewusstsein für die Geschehnisse während Covid, sondern auch unsere Einschätzung, wie wir in Zukunft mit allen Virusausbrüchen umgehen sollten.

In diesem Artikel beschreibe ich, wie die Reaktion auf die Pandemie verlaufen wäre, wenn die normalen Richtlinien des öffentlichen Gesundheitswesens befolgt worden wären, und zwar nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, ohne Einmischung von nationalen Sicherheitsbehörden oder verdeckten Experten für biologische Kriegsführung.

Leitlinien für die öffentliche Gesundheit

Vor Covid waren die Richtlinien für den Umgang mit einem neuen Ausbruch eines grippeähnlichen Virus eindeutig:

Panik vermeiden,

nach billigen, weithin verfügbaren Frühbehandlungen suchen, die das Risiko einer schweren Erkrankung verringern können,

die Kapazitäten des Gesundheitswesens erforderlichenfalls zu erhöhen,

das medizinische Personal auf lokaler und staatlicher Ebene dabei zu unterstützen, Fälle zu erkennen und zu behandeln, wenn das Virus eine schwere Erkrankung verursacht,

und die Gesellschaft so normal wie möglich funktionieren zu lassen.

Dieser Ansatz wurde bereits bei allen früheren Epidemien und Pandemien angewandt. Die Leitlinien sind in den Planungsdokumenten der WHO, des HHS und der EU-Länder detailliert aufgeführt.

Als das Militär und die nationalen Sicherheitsbehörden die Reaktion übernahmen, wurden diese Leitlinien durch ein Paradigma der Biowaffen ersetzt: Quarantäne bis zur Impfung. Mit anderen Worten: Alle Menschen sollen unter Quarantäne gestellt werden, während medizinische Gegenmaßnahmen schnell entwickelt werden. Dies ist eine Reaktion, die zur Bekämpfung von Biowaffen und bioterroristischen Angriffen gedacht ist. Es ist keine Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens und steht in der Tat in direktem Widerspruch zu den wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen der etablierten Grundsätze des öffentlichen Gesundheitswesens.

Hätten wir uns an die öffentlichen Gesundheitsprotokolle gehalten, die in den ersten Monaten des Jahres 2020 befolgt wurden, hätte das Leben in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt so ausgesehen wie das Leben in Schweden während der Pandemie, nur mit noch weniger Panik: keine Masken, keine Schulschließungen, keine Abriegelungen, nur sehr wenige Todesfälle.

Keine Panik

Die Gründe, nicht in Panik zu verfallen, ergaben sich Anfang 2020 aus den Daten, die wir aus China gesammelt hatten: Das Virus war vor allem für ältere Menschen mit mehreren schweren Gesundheitsstörungen tödlich, verursachte bei Kindern oder den meisten Menschen unter 65 Jahren keine lebensbedrohlichen Krankheiten und schien keinen größeren Anstieg von Krankenhauseinweisungen oder Todesfällen zu verursachen als eine sehr schlechte Grippesaison.

Nach Jahren unerbittlicher Zensur und Propaganda kann es schwierig sein, sich daran zu erinnern, dass Anfang 2020 das neue Virus, das in China auftauchte, nicht im Mittelpunkt des Interesses der meisten Menschen stand. Die US-Medien waren damit beschäftigt, über Wahlkämpfe und wirtschaftliche Themen zu berichten, und die allgemeine Einstellung war, dass das, was in China passiert, anderswo nicht passieren würde.

Hier sind einige Beispiele dafür, was Experten für Medizin und öffentliche Gesundheit im Januar, Februar und Anfang März 2020 sagten:

30. Januar 2020, CNBC: Dr. Ezekiel Emanuel, Obamas Gesundheitsberater im Weißen Haus, erklärte, dass „die Amerikaner zu besorgt über das neue Coronavirus sind, das sich in China rasant ausbreitet.“ Er fügte hinzu: „Jeder in Amerika sollte tief durchatmen, sich beruhigen und aufhören, in Panik zu geraten und hysterisch zu sein.“ Und er erklärte: „Ich denke, wir müssen es in den richtigen Kontext setzen, die Todesrate ist viel niedriger als bei SARS.“

27. Februar 2020, CNN: Die CNN-Website berichtet, dass CDC-Direktor Dr. Robert Redfield „eine einfache Botschaft für die Amerikaner hat: Nein, Sie sollten keine Angst haben“. Die Website zitierte auch NIH-Direktor Dr. Alex Azar, der sagte, dass „die meisten Menschen, die das Coronavirus bekommen, leichte bis mittelschwere Symptome haben werden und in der Lage sein werden, zu Hause zu bleiben und es wie eine schwere Grippe oder Erkältung zu behandeln.“ Die CDC empfiehlt den Amerikanern nicht, in der Öffentlichkeit chirurgische Masken zu tragen“, heißt es weiter. Chirurgische Masken sind zwar wirksam gegen Atemwegsinfektionen, aber nicht gegen Infektionen, die über die Luft übertragen werden“.

28. Februar 2020, New England Journal of Medicine: Dr. Anthony Fauci und Robert Redfield schrieben, dass „die Sterblichkeitsrate deutlich unter 1 % liegen könnte“ und „die klinischen Gesamtfolgen von Covid-19 letztlich eher denen einer schweren saisonalen Grippe ähneln (die eine Sterblichkeitsrate von etwa 0,1 % hat).“ Sie zitierten chinesische Daten, die zeigen, dass „Kinder entweder weniger wahrscheinlich infiziert werden oder dass ihre Symptome so mild waren, dass ihre Infektion nicht erkannt wurde.“

4. März 2020, Slate : Dr. Jeremy Samuel Faust, Harvard-Notfallmediziner, versicherte den Lesern, dass alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Beweise „darauf hindeuten, dass COVID-19 eine relativ gutartige Krankheit für die meisten jungen Menschen ist, und eine potenziell verheerende für alte und chronisch kranke Menschen, wenn auch nicht annähernd so riskant wie berichtet.“ Er sagte, dass die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 10 Jahren unter Hunderten von Fällen in China gleich Null sei und dass es wichtig sei, „unseren Fokus von der Sorge um die Verhinderung einer systemischen Ausbreitung unter gesunden Menschen abzulenken – was wahrscheinlich entweder unvermeidlich oder außerhalb unserer Kontrolle ist.“

Keine Zensur oder Propaganda

Hätten wir den Weg einer regulären Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens weiter beschritten, wären Stellungnahmen wie diese von unseren nationalen Führern des öffentlichen Gesundheitswesens weiterhin veröffentlicht und offen diskutiert worden. Es hätte eine offene Diskussion über die potenziellen Schäden des Virus und Fachdebatten über verschiedene Gegenmaßnahmen gegeben. Es hätte keine Notwendigkeit bestanden, eine bestimmte Meinung zu zensieren oder Propaganda für eine andere zu verbreiten.

Wenn einige Experten der Meinung gewesen wären, dass wir das gesamte Land (oder die Welt) abriegeln sollten, hätten sie diese Position mit denjenigen Experten diskutiert, die dies für eine grobe und gefährliche Überreaktion hielten. Die Medien hätten sich höchstwahrscheinlich auf die Seite der weniger drakonischen Maßnahmen geschlagen, denn es wäre allgemein bekannt gewesen, dass das Virus für die meisten Menschen nicht tödlich ist und dass die Sterblichkeitsrate (d. h. die Zahl der Menschen, die nach der Erkrankung sterben), wie Fauci und Redfield im Februar 2020 berichteten, in der Allgemeinbevölkerung bei etwa 0,1 % und bei Personen unter 65 Jahren noch viel niedriger liegt.

Hätte jemand ein Modell veröffentlicht, das Millionen potenzieller Todesfälle auf der Grundlage einer geschätzten Sterblichkeitsrate von 2 oder 3 Prozent oder mehr ausweist, wären seine Annahmen offen in Frage gestellt und diskutiert und höchstwahrscheinlich anhand verfügbarer Daten und beobachteter Sterblichkeitsraten aus der realen Welt leicht widerlegt worden.

Hier sind andere wichtige Themen, über die die Medien hätten berichten können (wie sie es vor Mitte März ohne Zensur getan haben), wenn es keine absichtliche Unterdrückung der traditionellen Richtlinien der öffentlichen Gesundheit und keine Panik schürende Propaganda gegeben hätte:

China

Wissenschaftliche und medizinische Daten aus China wurden vor Covid nie als verlässlich angesehen, da in einem totalitären Regime davon ausgegangen wird, dass die Daten immer mit der Agenda des Regimes übereinstimmen müssen. Ohne Zensur oder Propaganda hätte dies für alles, was mit Covid zu tun hat, gegolten. Die Videos von Menschen, die auf den Straßen tot umfallen, die drakonischen Abriegelungen von Millionen von Menschen und die offensichtlich absurden Behauptungen, dass die Abriegelungen in einem bestimmten Gebiet des Landes das Virus jahrelang überall ausgerottet hätten, würden in den Medien offen in Frage gestellt und entlarvt.

Tests und Quarantänen

Ohne Zensur oder Propaganda könnten die Medien hochrangige Epidemiologen einladen, um der Öffentlichkeit zu erklären, dass man die Ausbreitung eines über die Luft übertragenen Virus nicht mehr aufhalten kann, wenn es erst einmal in einer Bevölkerung verbreitet ist. Man kann Tests verwenden, um die Behandlung zu unterstützen. Sie können auch Tests verwenden, um herauszufinden, wer dem Virus ausgesetzt war und wahrscheinlich eine Immunität erworben hat, damit sie sicher mit gefährdeten Bevölkerungsgruppen umgehen können. Es dürfte allgemein bekannt sein, dass es weder notwendig noch sinnvoll ist, die gesamte Bevölkerung wiederholt zu testen oder gesunde Menschen unter Quarantäne zu stellen.

Frühe Ausbreitung

Es wäre für die Menschen beruhigend gewesen zu wissen, dass sich das Virus wahrscheinlich schon vor Dezember 2019 ausgebreitet hat. Dies würde bedeuten, dass bereits mehr Menschen dem Virus ausgesetzt waren, ohne zu erkranken oder zu sterben, was die niedrigen Schätzungen zur Sterblichkeit bestätigen würde. Es würde auch bedeuten, dass, da das Virus bereits weit verbreitet war, eine Eindämmung (durch Tests und Quarantänen) kein praktikables oder wünschenswertes Ziel war, wie Experten bereits erklärten (siehe Dr. Faust oben).

Fälle

Ohne unnötige Tests wäre die Definition eines „Falles“ die gleiche geblieben wie vor Covid: jemand, der einen Arzt aufsucht, weil er ernsthafte Symptome hat. Die Medien würden also nur über Häufungen tatsächlicher Fälle berichten, wenn diese an verschiedenen Orten auftauchen. Es gäbe keine Ticker mit laufenden Zahlen von asymptomatischen Personen, die positiv getestet wurden. Anstelle von Millionen positiver „Fälle“ (d. h. positiver PCR-Tests) würden wir von Hunderten oder Tausenden Menschen hören, die mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wie bei allen früheren Epidemien und Pandemien. Dies würde an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten geschehen, da sich das Virus geografisch ausbreitet. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung würde nie als Fälle gezählt werden.

Natürliche Immunität und Herdenimmunität

Virologen und Epidemiologen würden in den Nachrichten erklären, dass man eine natürliche Immunität entwickelt, wenn man einem Virus ausgesetzt war. Wenn zum Beispiel Krankenschwestern in einem Krankenhaus an Covid erkrankt sind, können sie wieder an die Arbeit gehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie ernsthaft erkranken oder das Virus verbreiten. Die Öffentlichkeit würde auch erfahren, dass wir uns der Herdenimmunität annähern würden, je mehr Menschen eine natürliche Immunität entwickeln, was bedeuten würde, dass sich das Virus nirgendwo mehr ausbreiten könnte. Niemand würde eine dieser Bedingungen als rücksichtslose Strategie oder als soziopathisches Komplott betrachten, um das Virus „ausbrechen“ zu lassen und große Teile der Bevölkerung zu töten.

Frühe Behandlung

Die Ärzte in China hatten bereits mehrere Monate Erfahrung mit der Behandlung von Covid, bevor in anderen Ländern Häufungen von Fällen auftraten. Sie hatten Behandlungsprotokolle mit verfügbaren Medikamenten entwickelt, die sie mit der internationalen medizinischen Gemeinschaft hätten teilen können. Die Medien hätten über die Bemühungen von Forschern und Ärzten auf der ganzen Welt berichtet, verfügbare Behandlungen zu finden, die das Risiko eines Krankenhausaufenthalts oder des Todes von Patienten senken könnten.

Impfstoffe

Ohne die Agenda „Quarantäne bis zur Impfung“ wären die Investitionen in die Impfstoffentwicklung im Jahr 2020 bescheiden gewesen und hätten vielleicht zu einigen klinischen Versuchen geführt, obwohl die meisten Menschen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie zu Phase-III-Versuchen (an einer großen Zahl von Patienten) gelangen, bereits eine natürliche Immunität besitzen würden. Die Medien hätten im Januar 2020 wie Anthony Fauci im Januar 2023 berichten können, dass „Viren, die sich in der menschlichen Atemwegsschleimhaut vermehren, ohne systemisch zu infizieren, darunter Influenza A, SARS-CoV-2, endemische Coronaviren, RSV und viele andere Erkältungsviren“, noch nie „durch zugelassene oder experimentelle Impfstoffe wirksam bekämpft werden konnten“.

Wenn man sich auf frühzeitige Behandlungen konzentriert und die meisten Menschen aus dem Krankenhaus heraus und in einer normal funktionierenden Gesellschaft hält, hätte niemand den Atem angehalten und darauf gewartet, dass ein „sicherer und wirksamer“ Impfstoff nach nur wenigen Monaten der Erprobung herauskommt.

Varianten

Niemand hätte sich für Varianten interessiert – oder auch nur davon gehört. Die Diskussion hätte sich darum gedreht, wer ernsthaft erkrankt und stirbt und wie man ihn behandeln könnte, um die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu senken. Es wäre nicht nötig zu wissen, ob jemand mit Alpha, Delta oder Omicron XBB1.16 ernsthaft erkrankt ist, weil die Variante keinen Einfluss auf die Behandlung hat.

Langes Covid

Jede Virusinfektion birgt die Gefahr von Langzeitsymptomen, aber von einer „langen Grippe“ oder einem „langen Herpes“ war noch nie die Rede. Damals, im Jahr 2020, gab es keine Daten, die darauf hindeuteten, dass Covid sich grundlegend von anderen Medikamenten unterscheidet und nach Abklingen der ersten Infektion eher zu lästigen Symptomen führen würde. Daher wäre das Thema wahrscheinlich gar nicht zur Sprache gekommen. Wenn doch, hätten die Experten erklärt, dass Müdigkeit oder Depressionen viele Monate nach einer Virusinfektion wahrscheinlich nicht damit zusammenhängen und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man ernsthafte Langzeitsymptome hat, wenn man keinen schweren Fall der Krankheit hatte.

Die Ursprünge des Virus

Wären die Bioabwehrexperten gegenüber der Öffentlichkeit ehrlich gewesen, hätten sie erklären können, dass das Virus möglicherweise aus einem Labor entwichen ist, dass aber alles, was wir über das Virus wussten – niedrige Sterblichkeitsrate, steiler Altersgradient, keine Auswirkungen auf Kinder usw. – nach wie vor zutraf. – immer noch zutreffend sei.

Zu diesem Zeitpunkt hätte es offene und ehrliche öffentliche Debatten über die wichtigsten Themen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Krankheit geben können: Was ist Gain-of-Function-Forschung, warum machen wir sie, und sollten wir sie fortsetzen?

Es hätte keine Vertuschung oder Propaganda darüber gegeben, dass das Virus aus einer tierischen Quelle stammt. Wir hätten nie erfahren, dass Schuppentiere oder Marderhunde überhaupt existieren.

Warum dies wie ein Hirngespinst klingt

Nachdem das Biokriegskartell die Pandemiebekämpfung übernommen hatte, gab es nur noch ein Ziel: alle so weit wie möglich zu erschrecken, um die Einhaltung der Sperrmaßnahmen zu erreichen und alle verzweifelt nach Impfstoffen suchen zu lassen. Experten des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der Leiter der NIH, der CDC und des NIAID, waren nicht mehr befugt, eigene pandemiepolitische Entscheidungen zu treffen oder öffentliche Ankündigungen zu machen. Alle mussten sich an das Narrativ der Abriegelung halten.

Die Kräfte der Panik und der Propaganda, die im Dienste enormer Profite für Pharma- und Medienunternehmen stehen, waren, einmal entfesselt, nicht mehr aufzuhalten.

Das hätte nicht so sein müssen. Je mehr Menschen dies verstehen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie in Zukunft solch einen verheerenden Wahnsinn mitmachen.