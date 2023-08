Die Impf-Gene-Akten: Haben die Regulierungsbehörden ein trojanisches Pferd zugelassen?

Von Julie Sladden

Die alarmierende Entdeckung des Wissenschaftlers Kevin McKernan von DNA-Verunreinigungen in Fläschchen mit Impfstoffen von Pfizer und Moderna Covid hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große Besorgnis ausgelöst. Gleichzeitig hat der Fund die Kritik derjenigen auf sich gezogen, die jeden, der die Sicherheit, Wirksamkeit und Unantastbarkeit der „Impfstoffe“ infrage stellt, schnell „dämonisieren“. McKernans Gegner – und davon gibt es viele – haben alles Mögliche kritisiert, von der fehlenden Peer-Review-Veröffentlichung bis zu Spekulationen über die Lebensfähigkeit der anonym verschickten Fläschchen.

Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Kritik und offene Debatten in der Wissenschaft sind eine gute Sache. Nach drei Jahren Zensur und unterdrückter Debatten in Wissenschaft und Medizin ist eines ganz klar: Meinungsfreiheit ist das A und O der Wahrheit.

Lassen Sie uns noch etwas anderes klarstellen. Das Peer-Review-System ist im Wesentlichen kaputt. Merkwürdigerweise haben dieselben Akteure, die Interessen in der Pharmaindustrie haben, denselben Einfluss auf die Forschungs- und Publikationsindustrie. Wie McKernan zu Recht feststellt, wird der Markt dieses Ergebnis bestätigen, lange bevor die traditionelle Peer-Review überhaupt in Gang kommt. Die unabhängige Reproduktion im Nasslabor übertrumpft 3 anonyme Leser jedes Mal“. Dies war der Grund für die Online-Veröffentlichung der Ergebnisse mit einem Aufruf an die Wissenschaftler vor Ort, die Ergebnisse unabhängig zu überprüfen.

Dieser Aufforderung sind sie nachgekommen. McKernans Ergebnisse – für das Pfizer-Produkt (BNT162b2) – wurden inzwischen von einer Reihe international anerkannter Labors unabhängig verifiziert, die sowohl das Vorhandensein als auch das Ausmaß der DNA-Kontamination in verschiedenen Fläschchen und Chargen bestätigten.

Auf die Frage „Ist das Ergebnis reproduzierbar?“ lautet die Antwort (zumindest für das Pfizer-Produkt BNT162b2) also „Ja“. Die Kontamination ist real. Diese Ergebnisse veranlassen uns nun, einige andere Fragen zu stellen, die schwer in der Luft hängen.

Fragen wie: „Wie schlimm ist die Kontamination?“, „Was unternehmen die Aufsichtsbehörden dagegen?“ und – die Frage, die sich jeder stellt – „Was bedeutet das für die Milliarden, die die Impfung genommen haben?

Diese Fragen verdienen eine Antwort.

Wie stark ist also die Kontamination? Hier gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens, wie hoch ist die Verunreinigung und zweitens, aus welchen Bestandteilen besteht die Verunreinigung. Wie bereits berichtet, lag die DNA-Kontamination des BNT162b2-Produkts von Pfizer um das 18- bis 70-fache über den von den Aufsichtsbehörden festgelegten Grenzwerten. Diese Verunreinigungswerte wurden auch von unabhängiger Seite bestätigt.

Um diese Zahlen in die richtige Perspektive zu rücken, erläutert McKernan die PCR-Tests für Covid.

„Sie wurden wahrscheinlich mit einem dieser Nasenabstriche abgetupft, um eine Covid-PCR zu erhalten. Bei einem CT (Cycle Threshold) unter 40 würde man Sie als positiv bezeichnen. Durch die Kontamination mit dem Impfstoff erhalten wir CTs unter 20. Das ist eine millionenfache Kontamination, als dass man bei einem Virus als positiv gelten würde. Das Virus, das sie abtupfen, befindet sich außerhalb der Schleimhaut in der Nase. Wir sprechen hier von einer Kontamination, die unter Umgehung Ihrer Schleimhautabwehr in millionenfach höherer Konzentration injiziert wird… Das ist ein enormer Unterschied in Bezug auf die Menge des Materials, das sich dort befindet.“

Das Herstellungsverfahren, das in einem kürzlich erschienenen BMJ-Artikel erörtert wurde, deutet darauf hin, wie es zu der DNA-Kontamination gekommen sein könnte. Die klinischen Versuche wurden mit dem „Verfahren 1“ durchgeführt, bei dem die synthetische DNA in vitro transkribiert wurde – im Grunde ein „sauberes“ Verfahren. Dieses Verfahren ist jedoch für die Massenproduktion nicht geeignet, so dass die Hersteller auf das „Verfahren 2“ umgestiegen sind, um den Prozess zu verbessern. Bei Verfahren 2 werden E. coli-Bakterien zur Replikation der Plasmide eingesetzt.

Die Plasmide aus den E. coli herauszubekommen, kann schwierig sein und zu Plasmidrückständen in den Impfstoffen führen. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Wenn eine Plasmidkontamination festgestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass auch bakterielles Endotoxin vorhanden ist. Dieses Endotoxin kann bei einer Injektion schwere Nebenwirkungen wie Anaphylaxie und septischen Schock hervorrufen. Der australische Professor Geoff Pain ist nach wie vor sehr aktiv und liefert ausführliche Informationen über diese Endotoxine.

Die Sequenzierung der Plasmide aus den Pfizer-Fläschchen führte zu einer weiteren „zufälligen“ Entdeckung. Es wurde etwas gefunden, das nicht in der von Pfizer an die EMA weitergegebenen Sequenzkarte enthalten war. Es handelt sich dabei um einen so genannten SV40-Promotor. Der SV40-Promotor ist eine Sequenz, die wie ein Schalter die Genexpression einleitet. Er ist auch ein starkes Signal für die Kernlokalisierung, d. h. er macht sich auf den Weg in den Zellkern. Die gesamte SV40-Gensequenz erlangte in den 1960er Jahren berüchtigte Berühmtheit, als man feststellte, dass sie den Salk-Polio-Impfstoff verunreinigt hatte, was in der Folge zu einem Anstieg der Krebserkrankungen führte. Wir werden gleich auf die Bedeutung der SV40-Promotorsequenz zurückkommen.

Spätere Experimente lassen vermuten, dass der größte Teil der DNA-Kontamination fragmentiert ist, was keineswegs harmlos ist. McKernan erklärt: „(Ein Großteil) der DNA ist tatsächlich linear, weil sie einen Schritt durchlaufen, um sie zu fragmentieren, und (lineare DNA) hat eine höhere Neigung zur Integration als zirkuläre Plasmid-DNA“ Es scheint, dass ein erheblicher Teil der DNA in dieser Form vorliegt und ein größeres Risiko für den Menschen darstellt, was die Gefahr der Integration in das Genom angeht, als die zirkuläre DNA.

Erschwerend kommt hinzu – als ob es noch schlimmer werden könnte -, dass ein Großteil der DNA in den Lipid-Nanopartikeln (LNP) verpackt ist. Wenn sich die DNA tatsächlich in den LNPs befindet, bestehen andere Risiken, da sie dann die Säugetierzellen transfizieren und zu einer genetischen Veränderung führen kann. Die Tatsache, dass man fremde DNA in die Zelle einschleust, ist an sich schon ein Risiko, denn sie könnte teilweise exprimiert werden oder mit anderen Transkriptions- und Translationsmaschinerien, die sich dort befinden, durcheinander kommen“, erklärt McKernan.

Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben eine DNA, die größtenteils in LNP verpackt ist, um im ganzen Körper zu reisen und in die Zellen einzudringen und ihre genetische Fracht wie ein trojanisches Pferd zu transportieren. Ein Teil dieser DNA kann die SV40-Promotorsequenz enthalten – die Sequenz, die dafür bekannt ist, dass sie sich auf direktem Weg in den Zellkern bewegt und die Genexpression anregt. McKernan äußert eine offensichtliche Besorgnis: „Wenn (der SV40-Promotor) in das Genom integriert wird, wird er die Genexpression überall dort anregen, wo er landet. Wenn es sich dabei um ein Onkogen (ein krebserregendes Gen) handelt, gibt es Probleme“.

Dies, liebe Leserin, lieber Leser, ist nur eine der vielen möglichen unerwünschten Wirkungen der Injektion synthetischer DNA in den Menschen.

In der wissenschaftlichen Literatur wird anerkannt, dass fremde/synthetische DNA allein onkogen (krebserregend), infektiös und prothrombotisch sein kann. Darüber hinaus kann die genomische Integration eines viralen Promotors wie SV40 zu Krebs beitragen, und es ist bekannt, dass sie in Gentherapieversuchen Leukämie verursacht.

Sie können verstehen, warum die Wissenschaftler alarmiert sind. Diese Bedenken wurden der FDA am 16. Juni 2023 vorgetragen. Was haben sie mit diesen Informationen gemacht, fragen Sie? Wahrscheinlich haben sie sie in einer Kiste irgendwo in einem tiefen, dunklen Lagerhaus zwischen den Wörtern „auffällig“ und „Verschwörung“ abgelegt, vermute ich.

Wenn wir die obigen Ausführungen betrachten, wird klar, warum es im Bereich der Genetik strenge rechtliche Vorschriften gibt, insbesondere wenn es um Menschen geht. Regeln, die die Menschen (eigentlich) vor den möglichen bekannten und unbekannten Folgen eines Eingriffs in die genetische Integrität menschlichen Lebens schützen sollen. Das bringt uns zu der nächsten Frage:

Was tun die Aufsichtsbehörden dagegen? Soweit wir das beurteilen können, nichts.

Allein die von unabhängiger Seite nachgewiesene Verunreinigung deutet auf ein ernsthaftes Problem der Qualitätskontrolle hin, das die sofortige Aufmerksamkeit der FDA, der TGA und der EMA verdient. In Verbindung mit den signifikanten Daten zu unerwünschten Ereignissen und den weltweit steigenden Sterblichkeitsraten hätten diese Impfungen schon vor über zwei Jahren zurückgezogen werden müssen. Wir würden sogar behaupten, dass sie niemals hätten zugelassen werden dürfen.

Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Es wurden ernsthafte Fragen aufgeworfen, ob diese Produkte, die Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt injiziert wurden, illegal zugelassen wurden.

Die beunruhigende Enthüllung wurde in einer kürzlich erschienenen bahnbrechenden Veröffentlichung von einem der Autoren aufgegriffen. Offenbar erfüllten die so genannten „Impfstoffe“ auch ohne die DNA-Verunreinigung von Anfang an die gesetzlichen Definitionen, um als genetisch veränderte Organismen eingestuft zu werden. Sie benötigten daher eine GVO-Genehmigung. Es scheint, dass diese Lizenzen fehlen.

Der australische Bundesgerichtshof wird gebeten, diese Frage in einem Verfahren zu prüfen, das kürzlich gemäß dem Gentechnikgesetz gegen Pfizer und Moderna eingereicht wurde. Die australische Gesundheitsbehörde TGA und das Büro der Gentechnik-Regulierungsbehörde wurden von den zuständigen Anwälten eingehend über die Verunreinigung mit GVO und synthetischer DNA informiert, aber keine der beiden Behörden hat sich die Mühe gemacht, zu antworten oder Stellung zu nehmen.

In einer Erklärung an die Presse sagt die beauftragte Anwältin Katie Ashby-Koppens: „Wir haben diesen Fall übernommen, weil keine der zuständigen Aufsichtsbehörden etwas dagegen unternommen hat. Die Therapeutic Goods Administration und das Office of the Gene Technology Regulator wurden beide im Jahr 2022 darauf hingewiesen, dass diese Produkte GVO enthalten, und sie haben nichts unternommen. Es wurde den Bürgern überlassen, das zu tun, was die australische Regierung nicht tun will.“

„Jeder einzelne Mensch, dem diese Produkte injiziert wurden, hat einen GVO erhalten, der in diesem Land nicht den fachlichen Zulassungsprozess durchlaufen hat. Das menschliche Genom könnte dauerhaft verändert werden, und niemand wurde darüber informiert.“

Wenn all dies zutrifft, haben die Aufsichtsbehörden bestenfalls ihre Pflicht zum Schutz der Bevölkerung verletzt. Schlimmstenfalls haben sie sich mitschuldig gemacht an einem Verbrechen mit Folgen für die Weltbevölkerung und kommende Generationen.

Um die abschließende Frage zu beantworten, die jeder auf den Lippen hat: Was bedeutet das für die Milliarden von Menschen, die sich impfen ließen? Mit der Entwicklung von qPCR-Kits zur Unterscheidung zwischen Long Covid und Long Vax und zur Feststellung, ob Impfstoffsequenzen in menschlichen Gewebeproben vorhanden sind, werden wir diese Frage vielleicht bald genauer beantworten können.