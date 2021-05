Donald Trump ist stolz auf seine Impf-Errungenschaft und will das sich jeder auch Kinder Impfen lasen

Trotz tausender Todesfälle und hunderttausender schwerer Verletzungen bleiben die Impfstoffe gegen das Coronavirus (Covid-19) die stolzeste Errungenschaft von Donald Trump.

In einem Interview nannte der ehemalige Präsident sein „Operation Warp Speed“-Massenimpfungsprogramm die „größte Wette der Geschichte“ und klopfte sich selbst auf die Schulter, weil er die Impfstoffe mit Warp-Geschwindigkeit auf den Markt gebracht hatte, ohne sie ordnungsgemäß auf Sicherheit und Wirksamkeit zu testen.

„Die meisten Leute verstehen, dass wir diejenigen waren, die es getan haben“, sagte Trump stolz zu Rita Cosby auf 77 WABC AM-N.Y.

Trump fuhr fort, Joe Biden und sein Regime dafür zu verurteilen, dass sie versuchten, die Lorbeeren für die Injektionen für sich zu beanspruchen, und wiederholte, dass er allein den ganzen Ruhm dafür verdiene, die Spritze auf die Massen loszulassen.

„Ich habe etwas getan, was vielleicht die größte Wette war, die jemals in der Geschichte gemacht wurde, in gewissem Sinne, weil ich Milliarden und Abermilliarden von Dollar des Impfstoffs gekauft habe, bevor er zugelassen wurde, bevor sie sicher waren, dass er funktionieren würde“, sagte Trump zu Cosby.

„Wir hatten eine Idee, aber wir wussten es nicht genau und ich kaufte Milliarden. Sie hätten Ihre Impfstoffe erst im Oktober dieses Jahres erhalten, daher wäre niemand geimpft worden. Ich habe es gekauft, bevor es genehmigt wurde. Und das war eine große Wette. “

Obwohl Frauen Fehlgeburten erleiden, Kinder sterben und sich mehr „Krankheits“-Varianten wegen seiner Impfungen ausbreiten, verdoppelt Trump seine „Leistung“, die er mit einem guten Spiel an der Börse verglich.

„Aber wissen Sie, wir haben zehn Millionen Leben gerettet“, prahlte Trump. „Und wenn ich das nicht getan hätte, war das in gewisser Weise ein riskanter Schritt, denn wer weiß, vielleicht hätte es nicht funktioniert.“

Trump will, dass Sie sich gegen das Virus impfen lassen.

Er nennt es den „Trump-Impfstoff“ und forderte alle Amerikaner auf, sich impfen zu lassen, weil dies notwendig sei, um eine „Herdenimmunität“ zu erreichen.

„Ich schätze, sie nennen es den Trump-Impfstoff, und so würde ich sicherlich auch nennen; Ich möchte jeden empfehlen, sich impfen zu lassen“ erklärte Trump.

„Es ist Sicher“. Und es war total effektiv und es ist etwas, von dem ich denke, dass die Leute es tun sollten. Aber ich glaube auch, wenn sie es nicht wollen, kann man sie nicht dazu zwingen.“

Um es klar zu sagen, niemand zwingt Amerikaner sich impfen zu lassen, obwohl einige fordern für diejenigen die sich nicht impfen lassen, dauerhaft eine Maske zu tragen. Trump hat diese vorgeschlagene Tyrannei während seines Interviews nicht angesprochen, noch hat er irgendeine Verantwortung für die Entfesselung des medizinischen Faschismus auf dem Land übernommen.

Trump kritisierte jedoch Anthony Fauci nicht dafür, dass er über die Plandemie gelogen und sie anscheinend verursacht hatte, sondern dafür, dass er einen Fünf-Jahres-Plan vorgeschlagen hatte, um die Grippeimpfungen nach einem normalen Zeitplan freizugeben und nicht mit „Warp-Geschwindigkeit“.

„Hätte es fünf Jahre gedauert, wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen“, sagte Trump über Fauci. „Ich dränge die FDA sehr stark. Ich würde nicht sagen, dass sie mich wirklich sehr mögen, aber das ist okay.“

„Aber wir drängen sie härter, als sie jemals gedrängt wurden, und sie haben es genehmigt. Und sie haben es sich ausgedacht. Und die Firmen haben es sich ausgedacht. Und ehrlich gesagt, kann ich darüber nur sehr glücklich sein.“

„Wenn sich die Auswirkungen der experimentellen RNA-Spritzen in etwa einem Jahr zeigen, wird es interessant sein, zu beobachten, wie Politiker und die medizinische Industrie ihre Behauptungen zurücknehmen“, schrieb ein Kommentator bei Newsmax. „Denken Sie nur daran, dass die Pharmaunternehmen durch das Gesetz vor Haftung geschützt sind.“