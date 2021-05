Warum gibt es in Indien keine Online-Registrierung, um Nebenwirkungen von Impfstoffen zu melden?

Die indische Regierung bewirbt ihre Politik zur Eindämmung von COVID-19 als die größte Impfaktion der Welt. Allerdings hält sie die Daten über unerwünschte Ereignisse und Todesfälle nach der Impfung streng geheim. Außerdem gibt es in Indien kein Online-Register, um Todesfälle oder unerwünschte Wirkungen nach Impfungen zu melden.

Die indische Regierung hat am Montag ein „Advisory“ veröffentlicht, in dem die Zeichen zur Erkennung von unerwünschten Ereignissen nach der Impfung (AEFIs) beschrieben werden, die „innerhalb von 20 Tagen“ aufgetreten sind, und weist darauf hin, diese den Impfzentren zu melden.

Diese Empfehlung wurde 4 Monate nachdem Indien seine nationale Impfkampagne gegen die COVID-19-Pandemie gestartet hat, veröffentlicht. Es werden Fragen aufgeworfen, warum diese Empfehlung nicht vor Beginn der Impfversuche veröffentlicht wurde.

Die Regierung hat auch Teildaten veröffentlicht und zugegeben, dass „winzige Fälle“ von Blutgerinnung nach den Covershield-Impfungen aufgetreten sind. Aber, die Regierung hat keine Zahlen über Todesfälle veröffentlicht.

Die AEFI Daten und Beratung kam einen Tag nach dem Dialog Bericht über das Schweigen der Regierung über post-Impfung Todesfälle.

In der Zwischenzeit hat ein ehemaliges Mitglied der National Technical Advisory Group on Immunisation eine Petition beim Obersten Gerichtshof Indiens eingereicht, um die Daten der klinischen Studien und die Daten über unerwünschte Ereignisse nach der Impfung, die von der Regierung geheim gehalten werden, zu veröffentlichen.

In der Petition heißt es, dass diese Art der Beobachtung in anderen Ländern dazu beigetragen hat, das Auftreten von Blutgerinnseln und Schlaganfällen bei Impfstoffempfängern zu identifizieren.

Indische Ärzte sind der Meinung, dass die Empfehlung unvollständig und unklar ist und keinem Zweck dient. Andere Nationen wie die USA und Großbritannien hatten umfangreiche und robuste Online-Mechanismen eingerichtet, die in Indien fehlen.

Dr. Jaiprakash Pednekar, ein leitender Arzt, sagte gegenüber The Dialogue: „Es ist ein wenig zu spät. Sie hätten es bereits im Januar veröffentlichen sollen, als die nationale Impfkampagne begann. Mehrere Fälle von Gerinnung sind nach der Impfung aufgetreten und die Regierung und die Impfstoffhersteller wissen das. Sie wurden nicht gemeldet.“

Während das Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt (MoHFW) darum gebeten hat, unerwünschte Ereignisse innerhalb von 20 Tagen nach der Impfung zu melden, denken Experten, dass 20 Tage nicht ausreichen, um AEFIs herauszufinden.

„Es sollte verlängert werden, die Idee ist, dass die Berichterstattung umfassend sein sollte, damit wir nichts übersehen. Die Spreu kann später vom Weizen getrennt werden“, sagt Dr. Harish Shetty.

„In Großbritannien gibt es kein Zeitlimit für die Meldung solcher Fälle. Wir haben ein Online-System, das eine Erweiterung eines bereits bestehenden Systems ist, um Nebenwirkungen von Medikamenten zu erfassen“, sagt Dr. Aviral Vatsa, ein mit dem NHS-Scotland verbundener Arzt.

Dr. Lalit Anande, medizinischer Oberarzt des TB-Krankenhauses in Mumbai, sagt:

„Die Regierung muss die Empfänger mindestens zwei Jahre nach der Impfung nachverfolgen, da alle Impfstoffe eine „Emergency Use“-Zulassung haben. Jeder AEFI sollte gemäß den Regeln jeder klinischen Studie dokumentiert und diskutiert werden. Sie nicht zu dokumentieren, bedeutet eine Verhöhnung des AEFI-Systems.“

Dr. Anande betont, dass bei jedem Todesfall nach der Impfung eine Obduktion durchgeführt werden sollte.

„Man kann nicht einfach sagen, dass diese Person aufgrund ihrer Komorbiditäten nach der Impfung gestorben ist, ohne eine Autopsie durchzuführen. Dies ist umso wichtiger, als alle zugelassenen Impfstoffe in Indien im Schnellverfahren entwickelt wurden und nur eine ‚Emergency Use Authorisation‘ erhalten haben.“

Das MoHFW sagt, dass AEFIs „vorzugsweise“ an das Zentrum gemeldet werden müssen, in dem der Impfstoff verabreicht wurde. Aber Experten glauben, dass dies nicht machbar ist. Diesen Gesundheitseinrichtungen fehlt es an Infrastruktur oder Einrichtungen, um schwere Fälle nach der Impfung zu behandeln.

Die EU (EMA) und die USA (VAERS) haben Online-Registrierungsplattformen, um solche Fälle zu melden. Diese Plattformen ermutigen Ärzte und Patienten, Nebenwirkungen der Impfung online zu melden. In Indien gibt es kein solches Online-Register, um Todesfälle oder unerwünschte Wirkungen nach einer Impfung zu melden.

„Die Regierung sollte eine nationale Helpline für die Meldung von unerwünschten Ereignissen und einen Follow-up-Mechanismus einrichten“, sagt Dr. Able Lawrence, Professor für klinische Immunologie.

Ein Portal oder eine Helpline wäre eine bessere Option als die Meldung von Nebenwirkungen in den Impfzentren, fügte er hinzu.

In Ermangelung eines solchen Mechanismus sieht sich Indien jetzt mit einer Schwarzer-Pilz-Epidemie im Bundesstaat Rajasthan konfrontiert.

Erst anderthalb Jahre später meldete sich der oberste indische Gesundheitschef mit täglichen Presseerklärungen und warnte, dass der Schwarze Pilz durch die Verwendung von Steroiden während der Covid-19-Infektion verursacht wird

Hätten wir ein robustes Meldesystem gehabt, hätte diese Mutation auf diesem Weg davon abgehalten werden können, eine Epidemie zu werden.