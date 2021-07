Donald Trump: Wahlbetrug größer als ich dachte, das ist das Verbrechen des Jahrhunderts

Wahlbetrug ist noch größer als ich dachte, sagte Präsident Donald Trump nach der Wahlprüfung im US-Bundesstaat Arizona. „Es waren gefälschte Wahlen, es waren manipulierte Wahlen. Sie manipulierten und stahlen die Wahl,“ sagte er Christina Bobb von One America News. „Das ist kriminell und das muss gestoppt werden.“

„Ich habe gehört, die Zahlen sind riesig“, fügte Trump hinzu. Bobb erklärte, dass in Maricopa County, dem größten Wahlbezirk von Arizona, 168.000 illegale Stimmzettel verwendet wurden und 74.000 Briefwahlstimmen eingegangen sind, die nie abgeschickt wurden. Ein Abschlussbericht wird in den kommenden Wochen erwartet.

Etwas in Bewegung gesetzt

Das Board of Supervisors in Maricopa County weigert sich, den entstandenen Schlamassel aufzuräumen. „Sie haben die riesigen Diskrepanzen gesehen und dennoch wollen sie die Router nicht herausgeben“, sagte Trump. Diese, so Trump, würden schlüssig beweisen, dass Betrug begangen wurde.

„Die Senatoren in Arizona haben etwas in Bewegung gesetzt. Auch in Pennsylvania, Wisconsin und Georgia sind sie auf dem Vormarsch. Ich habe gehört, dass Texas eine Prüfung durchführen will“, sagte er.

Er sagte auch, dass dies das wichtigste Thema sowohl für Demokraten als auch für Republikaner ist. „Es ist wichtiger als die Grenze, es ist wichtiger als alles andere. Es war das Verbrechen des Jahrhunderts. Menschen sterben und unser Land geht zur Hölle, weil die Wahlen manipuliert wurden. Es ist eine Schande.“