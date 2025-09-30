Donald Trumps Friedensplan für Gaza ist von vornherein zum Scheitern verurteilt

Larry C. Johnson

Ich sage Ihnen gleich vorweg, worauf es hinausläuft: Die Zionisten, nicht nur der israelische Ministerpräsident Netanjahu, lehnen eine Zwei-Staaten-Lösung vollständig ab. Dementsprechend ist Donald Trumps Friedensplan für Gaza von Anfang an zum Scheitern verurteilt … Dead on arrival.

Präsident Trump stellte während einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit Benjamin Netanjahu einen detaillierten Vorschlag zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und der Hamas in Gaza vor, der seit Oktober 2023 tobt und zu über 66.000 palästinensischen Todesopfern und weitreichender Zerstörung geführt hat. Der Plan mit dem offiziellen Titel „President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” (Umfassender Plan von Präsident Donald J. Trump zur Beendigung des Gaza-Konflikts) ist als 20-Punkte-Rahmenwerk strukturiert (obwohl einige Berichte von 21 Punkten sprechen, möglicherweise einschließlich einer einleitenden Präambel). Er betont einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung von Geiseln, die Entwaffnung und den Ausschluss der Hamas aus der Regierung, internationale Aufsicht, massiven Wiederaufbau und einen vagen Weg zur Selbstbestimmung der Palästinenser. Netanjahu befürwortete den Plan und erklärte, er erfülle die Kriegsziele Israels, während Trump warnte, die Hamas müsse ihn akzeptieren oder mit der vollständigen Unterstützung der USA für Israel mit der Zerstörung rechnen. Die Hamas erklärte, sie habe den schriftlichen Vorschlag nicht erhalten, werde ihn aber in gutem Glauben prüfen.

Der Plan baut auf Elementen früherer US-Ideen (z. B. Trumps Rahmenwerk für die Abraham-Abkommen von 2020 und einem saudisch-französischen Vorschlag) und Beiträgen von Persönlichkeiten wie dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair auf, der zu Konzepten für die Nachkriegsregierung beigetragen hat. Er wurde erstmals am 24. September 2025 in Form eines 21-Punkte-Entwurfs den arabischen und muslimischen Führern bei der UN-Generalversammlung vorgestellt und erhielt bedingte Unterstützung von Ländern wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und Katar, die die Bemühungen zur Beendigung des Krieges begrüßten, aber betonten, dass es keine Vertreibung, einen vollständigen Rückzug Israels und eine Zwei-Staaten-Lösung geben dürfe. Der türkische Präsident Erdogan lobte Trumps „Bemühungen und Führungsstärke“ für einen Waffenstillstand, während die Palästinensische Autonomiebehörde ihr Vertrauen in seine Fähigkeit zum Ausdruck brachte, einen Weg zum Frieden zu finden.

Kritiker, darunter die Palästinensische Islamische Dschihad, bezeichneten den Plan als „Rezept für die Sprengung der Region“ und argumentierten, er schließe die Palästinenser aus und erlaube eine unbefristete israelische Sicherheitskontrolle. Der Plan vermeidet Zwangsumsiedlungen, erlaubt jedoch freiwillige Ausreisen, im Gegensatz zu Trumps umstrittener Idee vom Februar 2025, unter Führung der USA eine „Riviera des Nahen Ostens“ mit Massenumsiedlungen zu schaffen (die auf Gegenwehr stieß und später abgeschwächt wurde). Der größte Hinweis darauf, dass dieser Plan nichts weiter als eine Täuschung ist, war die Anwesenheit von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner bei der Bekanntgabe. Jareds Traum vom Bau von Ferienwohnungen an den Stränden des Gazastreifens bleibt ungebrochen.

Hier sind die sogenannten Höhepunkte von Trumps Vorschlag:

Sofortiger Waffenstillstand und Freilassung der Geiseln – Der Krieg endet sofort nach gegenseitiger Zustimmung. – Alle militärischen Operationen werden eingestellt; die Frontlinien werden eingefroren. – Freilassung aller ~20 lebenden Geiseln und Überreste von mehr als 25 Verstorbenen innerhalb von 48–72 Stunden. – Israel lässt im Gegenzug Tausende palästinensischer Gefangener frei. – Die Feindseligkeiten werden während der Verhandlungen ausgesetzt.

Trump ignorierte offenbar Netanjahus Rede vor der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 26. September 2025… Die Rede war trotzig und konzentrierte sich auf Israels Militäraktionen im Gazastreifen, Vorwürfe des Völkermords gegen Israel und regionale Bedrohungen durch den Iran und die Hisbollah.

Was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft – insbesondere die Gründung eines souveränen palästinensischen Staates – lehnte Netanjahu diese ausdrücklich als gangbaren oder unmittelbar bevorstehenden Weg ab und stellte sie als gefährliches Zugeständnis dar, das weitere Angriffe auf Israel ermöglichen würde. Er argumentierte, dass ein solcher Staat unweigerlich zu einem „Terrorstaat“ werden würde, der von Gruppen wie der Hamas kontrolliert wird, und führte den Angriff vom 7. Oktober 2023 als Beweis dafür an, dass die palästinensische Staatlichkeit unter den gegenwärtigen Bedingungen eine existenzielle Bedrohung darstellt. In seiner Rede betonte er, dass Israel keine von der internationalen Gemeinschaft auferlegten Lösungen akzeptieren werde und der Sicherheitskontrolle über das Westjordanland (als Judäa und Samaria bezeichnet) und den Gazastreifen Vorrang einräumen werde.

Bei der heutigen Vorstellung des Plans auf einer gemeinsamen Pressekonferenz befürwortete Netanjahu den Vorschlag, vermied es jedoch, sich zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu verpflichten. Er erklärte: „Dieser Plan erreicht die Kriegsziele Israels – die Zerstörung der militärischen Fähigkeiten der Hamas, die Sicherung unserer Grenzen und die Gewährleistung, dass der Gazastreifen keine Bedrohung darstellt.” Als er auf die palästinensische Staatlichkeit angesprochen wurde, wich er aus und sagte: „Frieden erfordert zuerst Sicherheit, nicht abstrakte Vorstellungen von Souveränität, die die Realität ignorieren.” Der vage „Weg zur Selbstbestimmung“ des Trump-Plans ermöglichte es ihm, eine ausdrückliche Ablehnung zu umgehen und gleichzeitig die Sicherheitskontrolle Israels über den Gazastreifen und das Westjordanland aufrechtzuerhalten.

Dies war jedoch nichts weiter als politisches Theater, das sich an die US-Öffentlichkeit richtete. Netanjahus Position zur Zwei-Staaten-Lösung ist seit Oktober 2023 unverändert:

18. Januar 2024 (Pressekonferenz): Netanjahu lehnte die Forderungen der USA nach einem palästinensischen Staat ab und erklärte: „In jeder zukünftigen Vereinbarung … muss Israel die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordan haben. Dies steht im Widerspruch zur Idee der Souveränität [für die Palästinenser].” Er argumentierte, dass ein palästinensischer Staat zu einer „Terrorbasis” wie Gaza nach dem Rückzug 2005 werden würde.

Februar 2024 (Erklärung des Kabinetts): Inmitten von Vorschlägen der USA und arabischer Staaten für einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen mit einer Zwei-Staaten-Perspektive verabschiedete die Regierung Netanjahu eine Resolution, in der sie „internationale Diktate“ für einen palästinensischen Staat ablehnte und erklärte, dies würde „Israel beispiellosen Schaden zufügen“ und den Terrorismus nach dem 7. Oktober belohnen. Er betonte: „Israel wird sich weiterhin gegen die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates aussprechen.“

17. Juli 2024 (Rede vor der Knesset): Angesichts des erneuten internationalen Drucks bekräftigte Netanjahu: „Wir werden die Gründung eines Terrorstaates in Judäa und Samaria [Westjordanland] nicht zulassen, der unsere Existenz gefährden würde … Die Antwort lautet nein.“ Er führte die Kontrolle der Hamas über den Gazastreifen als Beweis dafür an, dass ein palästinensischer Staat zu einer von Iran unterstützten Militanz führen würde.

Ich glaube nicht, dass Netanjahu seine Haltung ändern wird. Ich glaube auch, dass der größte Teil seines privaten Treffens mit Trump der Diskussion über die nächste Runde von Angriffen auf den Iran gewidmet war … So viel zu Trumps Hoffnungen auf den Friedensnobelpreis. Weder Trump noch Netanjahu meinen es ernst mit einer friedlichen Beendigung des Völkermordkrieges Israels … Das Töten wird weitergehen.