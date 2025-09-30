Zahlen von Eurostat enthüllt: Europa im Migrations-Tsunami als UN-gelenktes Projekt – Deutschland mit 16,9 Mio. Zugewanderten an der Spitze!

Zahlen, die für sich sprechen

Über 16,9 Millionen im Ausland Geborene in Deutschland, mehr als 50 % Migrantenanteil in Luxemburg, fast 70 % in Liechtenstein. Selbst kleine Inselstaaten wie Malta zählen inzwischen ein Drittel Zugewanderte.

Zum Vergleich: Im OECD-Vergleich steht die Schweiz ebenfalls mit etwa 31 % Anteil der in einem anderen Land Geborenen unter den höchsten Werten.

Quelle

Auf der anderen Seite: Osteuropa, wo der Anteil teils unter 5 % liegt. Dort zeigt sich, was passiert, wenn ein Land sich dem Migrationsdogma widersetzt: politische Isolation, massiver Druck aus Brüssel und den UN-Institutionen.

Rang Land % der Einwanderer # Anzahl der Einwanderer

(Tausende) Geboren in der EU

(Tausende) Außerhalb

geboren der EU (Tausend) 1 🇱🇮Liechtenstein 70 28 9 19 2 🇱🇺Luxemburg 51 343 221 122 3 🇨🇭Switzerland 31 2,795 1,494 1,301 4 🇲🇹Malta 31 174 41 133 5 🇮🇪Ireland 23 1,224 358 854 6 🇦🇹Austria 22 2,023 884 1,140 7 🇮🇸Iceland 21 88 58 31 8 🇸🇪Sweden 21 2,169 554 1,615 9 🇩🇪Germany 20 16,881 6,348 10,533

Via visualcapitalist

Der UN-Migrationspakt als Masterplan

Diese Entwicklung ist kein Zufall. Seit der Verabschiedung des Globalen Migrationspakts (GCM) 2018 ist die Richtung klar: Migration soll nicht mehr als Ausnahme, sondern als „normal“ und „positiv“ gelten.

Migration als Menschenrecht: Der Pakt definiert Migration nicht als Risiko, sondern als gewünschte Realität, die gefördert und erleichtert werden muss.

Narrativkontrolle: Kritik am Pakt oder an der Masseneinwanderung wird als „Desinformation" gebrandmarkt – ein Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit.

Integration als Pflicht: Aufnahmeländer sollen Strukturen umbauen – von Schule bis Arbeitsmarkt – um Migration nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv voranzutreiben.

Damit wird klar: Die enormen Zahlen, die Eurostat jetzt liefert, sind keine „spontane Entwicklung“, sondern das Ergebnis einer politisch orchestrierten Agenda.

Die Folgen im Alltag: Unsicherheit, Gewalt, Angst

Die bittere Realität: Migrantenangriffe gehören mittlerweile in fast allen europäischen Ländern zur Tagesordnung. Messerattacken in Zügen, Gruppenvergewaltigungen, Schlägereien in Innenstädten – es gibt kaum ein Land, das nicht betroffen ist.

Die Bevölkerung wurde nie gefragt, ob sie diese Migrationspolitik will. Sie wird schlicht umgesetzt – über die Köpfe der Bürger hinweg. Das Ergebnis: Europa wird spürbar unsicherer, von Paris über Berlin bis Stockholm.

Besonders Frauen trifft es hart: In vielen westeuropäischen Großstädten ist es für sie inzwischen riskant, nachts allein unterwegs zu sein. Ganze Viertel haben sich zu No-Go-Zonen entwickelt, in denen Polizei nur noch zögerlich präsent ist.

Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit jeder neuen Einwanderungswelle verschärft sich die Lage weiter. Die Politik reagiert mit Sprachregelungen, nicht mit Schutzmaßnahmen.

Die Rolle von Big Tech und Medien

Besonders perfide: Während die Zahlen öffentlich verfügbar sind, werden Diskussionen darüber algorithmisch ausgebremst, zensiert oder diffamiert. Genau hier greift die Allianz von UN-Institutionen, westlichen Regierungen und den großen Plattformen.

Das Narrativ lautet: „Migration ist unvermeidbar.“ Alles andere wird als Hetze abqualifiziert.

Europa im Umbau – ohne Mandat der Bürger

Die Eurostat-Daten zeigen nicht nur demografische Trends – sie dokumentieren die größte stille Transformation Europas seit dem Zweiten Weltkrieg.

In Deutschland wächst eine Parallelgesellschaft, während politische Eliten jede Kritik unter „Staatsräson“ begraben.

In Westeuropa wird die Mehrheitsbevölkerung in immer mehr Städten zur Minderheit.

In Osteuropa hingegen stemmen sich Regierungen gegen die Umsetzung des Pakts – und werden dafür von Brüssel regelmäßig sanktioniert und angegriffen.

Fazit: Eine Agenda gegen die Völker Europas

Die nüchternen Zahlen aus Luxemburg, Deutschland oder Malta sind der statistische Beweis: Migration ist nicht mehr spontanes Geschehen, sondern gesteuerte Politik.

Der UN-Migrationspakt lieferte das Drehbuch, Brüssel und Big Tech sorgen für die Durchsetzung, und die nationalen Regierungen spielen brav mit – gegen den erklärten Willen großer Teile ihrer Bevölkerungen.

Europa wird umgebaut. Nicht durch offene Debatten, sondern durch technokratische Beschlüsse.

Die Eurostat-Grafik ist kein Zufallsprodukt – sie ist ein Blick in die Zukunft, wenn diese Agenda ungebremst weiterläuft.