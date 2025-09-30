Zahlen von Eurostat enthüllt: Europa im Migrations-Tsunami als UN-gelenktes Projekt – Deutschland mit 16,9 Mio. Zugewanderten an der Spitze!

Zahlen, die für sich sprechen
Über 16,9 Millionen im Ausland Geborene in Deutschland, mehr als 50 % Migrantenanteil in Luxemburg, fast 70 % in Liechtenstein. Selbst kleine Inselstaaten wie Malta zählen inzwischen ein Drittel Zugewanderte.
Zum Vergleich: Im OECD-Vergleich steht die Schweiz ebenfalls mit etwa 31 % Anteil der in einem anderen Land Geborenen unter den höchsten Werten.
Auf der anderen Seite: Osteuropa, wo der Anteil teils unter 5 % liegt. Dort zeigt sich, was passiert, wenn ein Land sich dem Migrationsdogma widersetzt: politische Isolation, massiver Druck aus Brüssel und den UN-Institutionen.
|Rang
|Land
|% der Einwanderer
|# Anzahl der Einwanderer
(Tausende)
|Geboren in der EU
(Tausende)
|Außerhalb
geboren der EU (Tausend)
|1
|🇱🇮Liechtenstein
|70
|28
|9
|19
|2
|🇱🇺Luxemburg
|51
|343
|221
|122
|3
|🇨🇭Switzerland
|31
|2,795
|1,494
|1,301
|4
|🇲🇹Malta
|31
|174
|41
|133
|5
|🇮🇪Ireland
|23
|1,224
|358
|854
|6
|🇦🇹Austria
|22
|2,023
|884
|1,140
|7
|🇮🇸Iceland
|21
|88
|58
|31
|8
|🇸🇪Sweden
|21
|2,169
|554
|1,615
|9
|🇩🇪Germany
|20
|16,881
|6,348
|10,533
Via visualcapitalist
Der UN-Migrationspakt als Masterplan
Diese Entwicklung ist kein Zufall. Seit der Verabschiedung des Globalen Migrationspakts (GCM) 2018 ist die Richtung klar: Migration soll nicht mehr als Ausnahme, sondern als „normal“ und „positiv“ gelten.
- Migration als Menschenrecht: Der Pakt definiert Migration nicht als Risiko, sondern als gewünschte Realität, die gefördert und erleichtert werden muss.
- Narrativkontrolle: Kritik am Pakt oder an der Masseneinwanderung wird als „Desinformation“ gebrandmarkt – ein Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit.
- Integration als Pflicht: Aufnahmeländer sollen Strukturen umbauen – von Schule bis Arbeitsmarkt – um Migration nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv voranzutreiben.
Damit wird klar: Die enormen Zahlen, die Eurostat jetzt liefert, sind keine „spontane Entwicklung“, sondern das Ergebnis einer politisch orchestrierten Agenda.
Die Folgen im Alltag: Unsicherheit, Gewalt, Angst
Die bittere Realität: Migrantenangriffe gehören mittlerweile in fast allen europäischen Ländern zur Tagesordnung. Messerattacken in Zügen, Gruppenvergewaltigungen, Schlägereien in Innenstädten – es gibt kaum ein Land, das nicht betroffen ist.
Die Bevölkerung wurde nie gefragt, ob sie diese Migrationspolitik will. Sie wird schlicht umgesetzt – über die Köpfe der Bürger hinweg. Das Ergebnis: Europa wird spürbar unsicherer, von Paris über Berlin bis Stockholm.
Besonders Frauen trifft es hart: In vielen westeuropäischen Großstädten ist es für sie inzwischen riskant, nachts allein unterwegs zu sein. Ganze Viertel haben sich zu No-Go-Zonen entwickelt, in denen Polizei nur noch zögerlich präsent ist.
Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit jeder neuen Einwanderungswelle verschärft sich die Lage weiter. Die Politik reagiert mit Sprachregelungen, nicht mit Schutzmaßnahmen.
Die Rolle von Big Tech und Medien
Besonders perfide: Während die Zahlen öffentlich verfügbar sind, werden Diskussionen darüber algorithmisch ausgebremst, zensiert oder diffamiert. Genau hier greift die Allianz von UN-Institutionen, westlichen Regierungen und den großen Plattformen.
Das Narrativ lautet: „Migration ist unvermeidbar.“ Alles andere wird als Hetze abqualifiziert.
Europa im Umbau – ohne Mandat der Bürger
Die Eurostat-Daten zeigen nicht nur demografische Trends – sie dokumentieren die größte stille Transformation Europas seit dem Zweiten Weltkrieg.
- In Deutschland wächst eine Parallelgesellschaft, während politische Eliten jede Kritik unter „Staatsräson“ begraben.
- In Westeuropa wird die Mehrheitsbevölkerung in immer mehr Städten zur Minderheit.
- In Osteuropa hingegen stemmen sich Regierungen gegen die Umsetzung des Pakts – und werden dafür von Brüssel regelmäßig sanktioniert und angegriffen.
Fazit: Eine Agenda gegen die Völker Europas
Die nüchternen Zahlen aus Luxemburg, Deutschland oder Malta sind der statistische Beweis: Migration ist nicht mehr spontanes Geschehen, sondern gesteuerte Politik.
Der UN-Migrationspakt lieferte das Drehbuch, Brüssel und Big Tech sorgen für die Durchsetzung, und die nationalen Regierungen spielen brav mit – gegen den erklärten Willen großer Teile ihrer Bevölkerungen.
Europa wird umgebaut. Nicht durch offene Debatten, sondern durch technokratische Beschlüsse.
Die Eurostat-Grafik ist kein Zufallsprodukt – sie ist ein Blick in die Zukunft, wenn diese Agenda ungebremst weiterläuft.