Da Israel zu einem globalen Paria wird, fährt Trump die Unterstützung hoch

Zionistische Milliardäre dürfen ihre Kontrolle über die Medien ausweiten

Philip Girald

Es ist interessant, wie Präsident Donald Trump ständig über die 20 angeblichen israelischen Geiseln jammert, die Berichten zufolge noch von der Hamas in Gaza festgehalten werden, und ihre sofortige Freilassung fordert, während er die Hunderte von unbewaffneten Palästinensern ignoriert, die täglich von israelischem Militär und bewaffneten Auftragnehmern sowie durch gezielte Aushungerung ermordet werden. Auch die Tausenden von Palästinensern, die nichts mit der Hamas oder Gaza zu tun haben und dennoch ohne Anklage in israelischen Gefängnissen unter schrecklichen Bedingungen, einschließlich Folter, festgehalten werden, sind für den US-Präsidenten und sein Team von keinerlei Interesse. Trump ist natürlich zutiefst unwissend, wie er zuletzt während seiner 55-minütigen, wirren Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zeigte, in der er sowohl die UNO als Institution als auch fast jeden Delegierten und jede vertretene Nation im Saal angriff – außer den Palästinensern natürlich, denen er die Ausstellung von Visa verweigerte, sodass sie keine Stimme oder Präsenz in New York hatten. Trumps jüngste Auftritte spiegelten auch eine Zunahme seiner Forderungen wider, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und es wirtschaftlich zu isolieren – etwas, das nur im Interesse des abscheulichen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine und der mächtigen jüdischen Lobby in den USA und Europa liegt.

Nie zufrieden mit irgendetwas, bei dem ihm nicht gehuldigt oder geschmeichelt wird, lässt Trump nun den Secret Service untersuchen, ob angebliche Sabotage der Vereinten Nationen hinter drei angeblichen persönlichen Kränkungen während seines UN-Besuchs steckt – darunter eine nicht funktionierende Rolltreppe, der Ausfall der Saaltonanlage und ein Defekt am Teleprompter (der offenbar von einem Mitarbeiter des Weißen Hauses bedient wurde). Der stets ordinäre Trump drohte charakteristischerweise dem Teleprompter-Bediener persönlich, indem er seine Rede unterbrach und der gesamten Versammlung verkündete: „Wer auch immer diesen Teleprompter bedient, hat richtig Ärger.“

Und Trump geht über dieses gewohnte Herausplatzen der ersten Gedanken in seinem großen, aber dysfunktionalen Kopf hinaus, da er weder einen echten Moralkodex noch Mitgefühl hat – außer seiner Kardinalregel, die offenbar lautet: „Gib Israel, was immer es will!“ In der Tat, über das anhaltende außenpolitische Desaster in Bezug auf Gaza hinaus, tritt bei Trump regelmäßig eine Bösartigkeit zutage, wie auch bei seiner Rede auf der Trauerfeier für Charlie Kirk, wo er klarstellte, dass Kirks Weg des Dialogs mit Kritikern nicht der seine sei, dass er vielmehr alle seine „Gegner hasse“.

Und Trumps Team sorgt auch dafür, dass jeder versteht, dass Amerika die Fahne für den jüdischen Staat trägt. Außenminister Marco Rubio sagte während seines jüngsten Besuchs in Israel, dass eine diplomatische Lösung des Gaza-Krieges möglicherweise nicht möglich sei, weil „Hamas eine Terrorgruppe, eine barbarische Gruppe ist, deren erklärtes Ziel die Zerstörung des jüdischen Staates ist.“ Damit bestätigte er zunächst, dass er nicht versteht, dass Israel seit 80 Jahren der Terrorstaat ist, der alle seine Nachbarn ins Visier nimmt. Außerdem bestätigte er die volle politische und militärische Unterstützung der Trump-Administration für den Völkermord und die ethnische Säuberung, die Israel betreibt, während es gleichzeitig Geld und Waffen bereitstellt, die das tatsächliche Töten ermöglichen, um die „Endlösung“ für Palästina umzusetzen. Vermutlich wird die Vertreibung der Palästinenser den Bau des Trump Gaza Resorts ermöglichen, während Juden aus Brooklyn ein araberfreies Westjordanland besiedeln können, wodurch die Möglichkeit eines palästinensischen Staates für immer eliminiert wird – so, wie es Premierminister Benjamin Netanjahu letzte Woche bei der Aufzählung seiner Errungenschaften versprochen hat.

Und es gab noch weitere Schritte zur Erfüllung israelischer Forderungen, abgesehen von Trumps abscheulicher Rede. Am Freitag, den 19. September, legten die Vereinigten Staaten im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen eine entscheidende Resolution ein, die einen Waffenstillstand in Gaza forderte, während Israel seine letzte Bodenoffensive auf Gaza-Stadt ausweitete. Die Resolution war am Vortag von 14 der 15 Ratsmitglieder angenommen worden und forderte einen „sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza, der von allen Parteien eingehalten wird“, sowie die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Gefangenen und die Aufhebung der Beschränkungen für Nahrungsmittel, Medizin und andere humanitäre Hilfsgüter nach Gaza.

Die Resolution, die von den 10 gewählten und nicht den 5 ständigen Ratsmitgliedern eingebracht wurde, verwies auf die „katastrophale“ humanitäre Lage in Gaza nach fast zwei Jahren unablässigen Krieges, der laut palästinensischen Gesundheitsbehörden mindestens 65.141 Menschen getötet hat, wobei die „offizielle“ Zahl bestritten wird und die tatsächliche Zahl der Toten zweifellos in die Hunderttausende geht – die meisten Leichen liegen noch unter den Trümmern oder wurden verbrannt oder durch die schweren, von den USA gelieferten Bomben zerrissen, die Israel einsetzt.

Die Vereinigten Staaten legten erwartungsgemäß ihr Veto ein – zum sechsten Mal, um den jüdischen Staat vor den Kriegsverbrechen zu schützen, die er begeht. Morgan Ortagus, stellvertretende US-Sondergesandte für den Nahen Osten, die erwartungsgemäß jüdisch ist, hob ihren Arm, um ihre Stimme abzugeben, in einer Geste, die an den Nazi-Gruß erinnerte, und erklärte: „Die US-Opposition gegen diese Resolution wird niemanden überraschen. Sie verurteilt Hamas nicht und erkennt Israels Recht auf Selbstverteidigung nicht an, und sie legitimiert fälschlicherweise Narrative zugunsten von Hamas, die in diesem Rat leider Anklang gefunden haben.“

Ortagus behauptete außerdem, dass die Hunger-Erzählung eine Erfindung sei, dass die offizielle Hungersnot-Feststellung der UN-gestützten Integrated Food Security Phase Classification letzten Monat in Gaza „fehlerhafte Methodologie“ angewandt habe. Stattdessen lobte sie die Arbeit der stark militarisierten, von den USA und Israel unterstützten GHF-Hubs, wo nachweislich Hunderte von Palästinensern gezielt getötet wurden, während sie versuchten, Nahrung für ihre Familien zu bekommen.

Wie schaffen es die Juden, insbesondere die israelischen Juden, damit durchzukommen? Nun, die jüdischen Milliardäre, die das US-politische System und die Medien korrumpiert haben, konnten die Erzählung fast vollständig kontrollieren – obwohl dieser Vorteil langsam zu schwinden beginnt, da immer mehr gewöhnliche Amerikaner erkennen, wie entsetzlich der Völkermord in Gaza ist. Meinungsumfragen zeigen, dass die Ablehnung Israels in der amerikanischen Öffentlichkeit bei 60 % liegt. Es wächst auch das Gefühl, dass Israel und seine Lobby in den Vereinigten Staaten die USA seit der Gründung des jüdischen Staates manipulieren und ausnutzen. Unter Genozid-Joe Biden und dem kraftlosen Donald Trump geschieht diese Manipulation völlig offen, und Israel ist nun in der Lage, Amerika sogar in einen Krieg für seine Interessen zu zwingen – ein Kunststück, das es zunächst über ein von Juden kontrolliertes Pentagon unter George W. Bush vollbrachte, als der Irak zerstört wurde und mindestens eine halbe Million Iraker aufgrund von Lügen getötet wurden, die Bagdad als Bedrohung mit angeblichen „Massenvernichtungswaffen“ darstellten. Viele Beobachter glauben nun, dass Israel den Iran noch vor Ende des Jahres angreifen wird und Donald Trump unter dem Druck Netanjahus sofort einsteigen wird – ein weiteres extremes Beispiel für „der Schwanz wedelt mit dem Hund!“

Sicherlich ist der Israel-Lobby bewusst, dass die öffentliche Meinung stark gegen den jüdischen Staat läuft, und sie hat ihre Bemühungen verstärkt, noch mehr Kontrolle über die Botschaften in den Medien zu erlangen. Ihr jüngster Erfolg betrifft TikTok, das im vergangenen Jahr von Gruppen wie der Anti-Defamation League (ADL) und ihrem abscheulichen Leiter Jonathan Greenblatt angegriffen wurde, weil es Berichte zugelassen habe, die israelisches Verhalten kritisieren.

Im Einklang mit den jüdischen Forderungen hat das Weiße Haus angekündigt, dass der erzwungene Verkauf von TikTok bald abgeschlossen sein wird. Wenig überraschend wird die neue Eigentümergruppe von dem ultra-zionistischen jüdischen Milliardär Larry Ellison angeführt – dem größten privaten Spender der israelischen Verteidigungsstreitkräfte –, der angeblich die volle Kontrolle über die US-Nutzerdaten und die Seitenalgorithmen übernehmen wird, die laut Weißem Haus „neu trainiert“ werden sollen. Das bedeutet, dass künftig nur noch material pro Israel enthalten sein wird.

Ellison, der sein Vermögen mit der Entwicklung von Oracle machte – einem Datenbanksystem, das er ursprünglich für die CIA entwickelte –, kontrolliert bereits CBS, Paramount, MTV, Comedy Central, Showtime, Nickelodeon (das Kindersendungen produziert) sowie Channel 10 in Australien und Channel 5 im Vereinigten Königreich. Ellison wird außerdem voraussichtlich bis Ende 2025 die Kontrolle über Warner Bros. Discovery (einschließlich CNN, HBO und den Discovery Channel) übernehmen.

Noch bevor der erzwungene Verkauf abgeschlossen ist, hat die Zensur von TikTok-Inhalten, die Israel kritisieren, bereits begonnen. Fox – ein pro-israelisches Asset von Rupert Murdoch – will ebenfalls dem Ellison-Konsortium beitreten, ein Schritt, der die israel-freundliche Informationsblase weiter ausweiten und verfestigen könnte.

Die Vereinigten Staaten haben noch mehr als drei Jahre des Trump-Abenteuers vor sich, sodass weitere Überraschungen zu erwarten sind. Über die nationalen und internationalen Nachrichten- und Unterhaltungsmedien hinaus besitzen oder kontrollieren israel-freundliche jüdische Milliardäre bereits OpenAI, Google, Meta/Facebook/Instagram/WhatsApp, Palantir, CBS, HBO und den größten Teil von Conde Nast (Reddit, Vogue, The New Yorker, Wired, GQ, Vanity Fair) sowie zahlreiche Hollywood-Studios, Regionalzeitungen und Radiosender. Die Expansion in all diese Bereiche war absichtlich mit dem Ziel, Israel zu unterstützen und gleichzeitig die Vereinigten Staaten fest im Griff des jüdischen Staates und seiner inländischen Lobby zu halten.

An diesem Punkt, meine amerikanischen Mitbürger, ist es an der Zeit, entweder zurückzuschlagen oder sich den Kräften zu ergeben, die uns unserer freien Meinungsäußerung berauben werden – und das ist nur der Anfang. Diese Kräfte werden ein Amerika schaffen, das von einem winzigen, mörderischen faschistischen Staat im Nahen Osten kontrolliert wird, der bereit ist, sich seinen Weg zur Macht zu erkaufen und zu erzwingen und der in keiner Weise die Werte teilt, auf denen unsere Nation gegründet wurde. Welchen Weg werden wir einschlagen?

*

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer als 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Website: councilforthenationalinterest.org, Adresse: P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134, E-Mail: inform@cnionline.org.