„Mit jeder Stunde gefährlicher“: Ein Bericht aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt

Von Abdel Qader Sabbah und Sharif Abdel Kouddous

Die israelische Armee hat während ihrer Militäroffensive auf Gaza-Stadt wiederholt Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen angegriffen.

GAZA-STADT – In der überfüllten Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses lagen am Samstag verwundete Männer, Frauen und Kinder auf Metallbetten und stöhnten vor Schmerzen. Einige lagen auf dem blutverschmierten Boden und waren nur mit Lumpen verbunden. Ein Mann hielt einen Infusionsbeutel in der Hand für einen verletzten Patienten auf dem Boden. Ein Baby, kaum ein paar Monate alt, mit blutverschmiertem Gesicht und blauen Flecken an den Beinen, kämpfte um sein Leben. Auf einem nahe gelegenen Feldbett weinte ein Mann, während er den Leichnam eines jungen Mädchens umarmte, das in Jeans und einem schwarzen Oberteil tot dalag.

Die Lage im Al-Shifa-Krankenhaus ist katastrophal geworden, da das israelische Militär eine ethnische Säuberungskampagne in Gaza-Stadt durchführt, mit unerbittlichen Luftangriffen, wiederholten Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen und israelischen Panzern und Truppen, die immer tiefer in die Stadt vordringen.

Krankenwagen trafen in einem stetigen Strom vor dem Krankenhaus ein und brachten Tote und Verwundete. Sanitäter brachten Leichen in Leichensäcken und legten sie in einer Reihe vor dem Eingang des Krankenhauses auf den Boden, darunter ein kleines Kind, das bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und in eine Plane gewickelt war. Ein großes verlassenes Lagerhaus innerhalb der Anlage war mit Metallbetten und leeren Vorratsschränken gefüllt.

Adam Mohammad Abu Karsh lag verwundet auf einem Bett im Flur und konnte kaum sprechen, ohne dass sich das überforderte medizinische Personal um ihn kümmerte. „Ich bin mit meiner Familie in das Café am Meer gegangen, weil ich ihnen eine Freude machen wollte. Ein Panzer hat angefangen, auf uns zu schießen. Mein Cousin und ich wurden verletzt. Sie haben mich hierher ins Al-Shifa-Krankenhaus gebracht“, erzählte Abu Karsh Drop Site und verzog vor Schmerz das Gesicht. „Ich habe Granatsplitter im Körper. Die Operation sollte eigentlich vor zwei Stunden stattfinden“, sagte er, bevor ihn die Schmerzen überwältigten.

Draußen auf den Straßen rund um Al-Shifa stieg dichter schwarzer Rauch von Luftangriffen in der Nähe in die Luft, während Drohnen laut über den Köpfen summten. Trümmer und zerstörte Gebäude umgaben das Krankenhaus, daneben standen mehrere Zelte und provisorische Unterkünfte aus Stoff und Planen.

Yasmin Bakr mit zwei ihrer verwundeten Neffen im Al-Shifa-Krankenhaus. 27. September 2025. (Video von Abdel Qader Sabbah.)

Yasmin Bakr, eine Mutter aus Gaza-Stadt, floh mit ihrer Familie in den Süden, wo sie auf der Straße lebten, da sie sich die hohen Preise für ein Zelt nicht leisten konnten. Als sie hörte, dass das Haus ihrer Schwester bombardiert worden war, kehrte sie nach Gaza-Stadt zurück. „Ich kam aus dem Süden und fand in Al-Shifa ein Massaker vor – keine Heilung [„shifa“ bedeutet auf Arabisch Heilung]“, erzählte Bakr Drop Site aus dem Krankenhaus. „Die Tochter meiner Schwester liegt auf der Intensivstation. Meine Schwester wurde getötet, ebenso ihr 16-jähriger Sohn und ihr anderer Sohn. Und das sind ihre beiden älteren Kinder“, sagte sie und zeigte auf zwei junge Jungen, die neben ihr auf einem Feldbett lagen, beide mit Verbänden. „Es gibt keine Behandlung, keine Medikamente, nicht einmal einen Stift zum Schreiben.“

Bakr sagte, sie versuche, ihre verletzten Familienmitglieder in den Süden zu bringen, könne aber keinen Krankenwagen finden, um sie zu transportieren. „Die Lage hier ist extrem, extrem schlimm. Und wir haben Angst, dass die Israelis jetzt kommen und uns angreifen werden. Meine Schwestern und die Kinder meiner Schwester und ich flehen Gott an, uns in den Süden zu bringen. Geben Sie uns einfach das Papier und stellen Sie uns einen Krankenwagen zur Verfügung, um sie zu transportieren. Das hier ist der Tod selbst – wir leben hier den Tod“, sagte sie. „Jeden Moment könnten sie das Krankenhaus stürmen. Innerhalb von Sekunden oder Minuten werden sie über uns herfallen. Gerade eben haben sie den gesamten Wohnblock hinter Al-Shifa bedroht, wo meine Familie lebt. Wir kämpfen hier mit dem Tod. Und wenn wir versuchen, in den Süden zu gehen, schießen sie von hinten auf uns.“

Während seiner Mitte August begonnenen Militäroffensive auf Gaza-Stadt hat Israel wiederholt Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen angegriffen und damit eine Reihe von ihnen zur vollständigen Schließung gezwungen, darunter das Al-Rantisi-Kinderkrankenhaus, die Augenklinik und das jordanische Feldlazarett im Stadtteil Tel al-Hawa. Allein in den letzten zwei Wochen verzeichnete die UNO mindestens 17 israelische Angriffe auf oder in der Nähe von Gesundheitseinrichtungen in Gaza-Stadt.

„Die militärischen Angriffe Israels auf und um Krankenhäuser in Gaza-Stadt führen dazu, dass kranke und verletzte Zivilisten keine Möglichkeit mehr haben, lebensrettende Hilfe zu erhalten, da die eskalierenden Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur zu unzähligen Opfern führen“, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro am Montag in einer Stellungnahme. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza sind nur noch sieben von 13 Krankenhäusern in Gaza-Stadt in Betrieb, und das auch nur noch knapp. Unterdessen haben die wiederholten Angriffe einen sicheren Zugang zu den noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen nahezu unmöglich gemacht.

„Die Intensivierung der israelischen Militärangriffe auf zivile Infrastruktur in Gaza-Stadt, einschließlich direkter Angriffe auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen, hat dramatische Auswirkungen auf das ohnehin schon bröckelnde Gesundheitssystem in Gaza und verschlimmert die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage von Hunderttausenden Palästinensern, die in Gaza-Stadt gefangen sind“, fügte das UN-Menschenrechtsbüro hinzu.

Am 26. September gab die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières (MSF) bekannt, dass sie ihre Aktivitäten in Gaza-Stadt aufgrund der eskalierenden israelischen Angriffe einstellt. „Wir haben keine andere Wahl, als unsere Aktivitäten einzustellen, da unsere Kliniken von israelischen Streitkräften umzingelt sind“, erklärte Jacob Granger, MSF-Notfallkoordinator in Gaza, in einer Stellungnahme. „Das ist das Letzte, was wir wollten, denn die Not in Gaza-Stadt ist enorm, und die schwächsten Menschen – Säuglinge in der Neugeborenenpflege, Schwerverletzte und Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten – können sich nicht fortbewegen und sind in großer Gefahr.“

In einer Aktion, die viele als Vorbote eines umfassenden Angriffs auf Al-Shifa befürchteten, veröffentlichte das israelische Militär letzte Woche Luftaufnahmen, die angeblich Hamas-Kämpfer zeigen, die aus dem Inneren des Krankenhauses schießen.

Al-Shifa war einst das größte Krankenhaus in Palästina. Die israelische Armee griff Al-Shifa erstmals zu Beginn des Krieges Mitte November 2023 an, nachdem sie fälschlicherweise behauptet hatte, dass die Hamas unter dem Krankenhaus ein Kommando- und Kontrollzentrum betreibe. Zehn Tage später zog sie sich während einer vorübergehenden Waffenruhe zurück. Mitte März 2024 drang sie zum zweiten Mal in Al-Shifa ein, besetzte es und verhaftete Hunderte von Menschen. Anfang April kehrten die Mitarbeiter zurück und fanden das Krankenhaus völlig zerstört vor – die Gebäude waren niedergebrannt, die Stationen und die Ausstattung schwer beschädigt. Auf dem Krankenhausgelände wurden außerdem Massengräber mit Hunderten von Leichen entdeckt. Einige der Opfer „waren angeblich ältere Menschen, Frauen und Verwundete, während andere mit gefesselten Händen gefunden wurden … gefesselt und ihrer Kleidung beraubt“, sagte Ravina Shamdasani, die Sprecherin des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, damals.

Dem Gesundheitsministerium gelang es in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und internationalen NGOs, die Funktionsfähigkeit des Krankenhauses im September 2024 teilweise wiederherzustellen. Doch inmitten der jüngsten Angriffe Israels kursierten in den letzten Tagen Gerüchte, dass Al-Shifa erneut geschlossen worden sei, woraufhin das Gesundheitsministerium am Montag eine Erklärung veröffentlichte, in der es versicherte, dass Al-Shifa „trotz der derzeitigen schwierigen Lage und der großen Herausforderungen, denen der Gesundheitssektor insbesondere in Gaza-Stadt gegenübersteht“, weiterhin medizinische Leistungen erbringe.

Derzeit ist Al-Shifa mit Dutzenden von neuen Opfern pro Tag, einem gravierenden Mangel an Hilfsgütern und medizinischem Personal sowie dem Vormarsch des israelischen Militärs völlig überfordert.

„Im Allgemeinen wird die Lage von Stunde zu Stunde gefährlicher“, erklärte ein Sanitäter des PRCS am Samstag gegenüber Drop Site, als er vor dem Haupteingang von Al-Shifa stand. Aus Sicherheitsgründen bat er darum, anonym zu bleiben. „Seit heute Morgen haben wir Märtyrer und viele Verletzte aus dem Gebiet Ansar, dem Gebiet Abbas und dem Hafengebiet geborgen – wo sich die verbliebenen Zivilisten versammelt haben, diejenigen, die nicht vertrieben wurden, weil sie kein Geld und keine Ressourcen haben“, sagte er. „Wenn wir ankommen, um die Verwundeten und Märtyrer ins Al-Shifa-Krankenhaus zu transportieren, finden wir keine Krankenschwestern, keine Ärzte, kein Personal vor, das die Fälle aufnimmt. Das liegt daran, dass sie aufgrund der großen Angst und der ununterbrochenen Bombardierung der nördlichen Gebiete im nördlichen Teil des Tals geflohen sind. Sie sind alle in die südlichen Gebiete gezogen, weil es hier keine Stabilität und Sicherheit mehr gibt.“