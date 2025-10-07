Larry C. Johnson

Donald Trumps Rede gestern in Quantico vor den versammelten Generälen der US-Streitkräfte war eine Tour de farce des Narzissmus (keine Tour de force). Sein Versuch, den verstorbenen George C. Scott in seiner ikonischen Rolle in Patton nachzuahmen, war ein Reinfall. Anstatt eine prägnante, schlagkräftige Botschaft zu liefern, redete Trump mehr als eine Stunde lang vor sich hin und wiederholte viele seiner Standardfloskeln – zum Beispiel: „Dieser Krieg hätte niemals begonnen, wenn ich Präsident gewesen wäre.“ Doch er tat es ohne Leidenschaft. Definitiv ein Moment der „low energy“.

Obwohl die versammelten Generäle und Admiräle während seiner wirren Ansprache in steinerner Stille verharrten, hatte keiner von ihnen den Mut aufzustehen, hinauszugehen und aus Protest zurückzutreten. Es war wie eine schlechte Wackelkopfpuppe-Konvention – und dazu noch mit vielen Glatzen. Sie sind mehr daran interessiert, sich ein lukratives Ruhegehalt zu sichern, als einen illegalen Befehl zu verweigern – etwa den Befehl, ein ziviles Boot zu bombardieren, das angeblich Drogen transportierte, jedoch weder auf US-Schiffe noch auf US-Personal gefeuert hatte.

Mit der Umbenennung des Verteidigungsministeriums in „Department of War“ sendet Trump keine Botschaft friedlicher Absichten an die anderen Nationen dieser Welt. Ganz im Gegenteil. Während er den Europäern offenbar die Verantwortung überlassen hat, den Krieg gegen Russland zu führen, gibt es beunruhigende Anzeichen dafür, dass er sich nicht völlig von dem Traum verabschiedet hat, Russland zu besiegen. So bezeichnete er Russland wenige Tage, nachdem er versprochen hatte, es nie wieder als „Papiertiger“ zu bezeichnen, erneut genau so.

Einige europäische Führer spielen derweil weiterhin mit dem Gedanken, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Bloomberg berichtete hierzu in einer kurzen Meldung: Moskau bereitet einen Gegenschlag im Falle der Konfiszierung eingefrorener russischer Vermögenswerte vor. Die Kernpunkte:

Russland könnte ausländische Vermögenswerte im Land verstaatlichen und rasch verkaufen – über einen neuen Privatisierungsmechanismus – als Antwort auf mögliche europäische Schritte zur Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte im Ausland, schreibt Bloomberg unter Berufung auf eine regierungsnahe Quelle.

Am Dienstag unterzeichnete Putin ein Dekret, das den beschleunigten Verkauf staatlicher Vermögenswerte in einem Sonderverfahren erlaubt.

Sollte die Europäische Union beginnen, russische Vermögenswerte einzuziehen, könnte Moskau mit symmetrischen Maßnahmen reagieren.

Hunderte westliche Unternehmen, von Banken bis hin zu Konsumgüterproduzenten, operieren weiterhin in Russland – darunter UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. und Mondelez International Inc., erinnert die Agentur.

Bislang hat Russland davon abgesehen, internationale Unternehmenswerte zu verstaatlichen. Stattdessen wurden einige Firmen unter vorübergehende Verwaltung gestellt.

Währenddessen scheint Frankreich die Kriegsfahne ergriffen zu haben und führt die Eskalation in Richtung einer erweiterten Konfrontation mit Russland an. Die französische Marine stoppte am Dienstag den Tanker Boracay vor der französischen Küste, angeblich Teil der russischen „Schattenflotte“. Das Schiff steht unter Sanktionen des Vereinigten Königreichs und der EU. Bereits Anfang des Jahres war es in Estland festgesetzt worden, weil es ohne gültige Flagge unterwegs war.

Laut MarineTraffic verließ die Boracay am 20. September den russischen Hafen Primorsk mit Öl an Bord, durchquerte die Ostsee, umfuhr Dänemark im Norden, fuhr in die Nordsee und passierte den Ärmelkanal. Der Tanker liegt derzeit vor Anker nahe Saint-Nazaire in Frankreich.

Parallel dazu kündigte der französische Generalstabschef an, dass französische Truppen ab sofort für den Beginn intensiver Kriegshandlungen bereitstehen müssten – möglicherweise als Reaktion auf einen Bericht von Borzzikman, wonach russische Streitkräfte in Odessa ein maritimes Ziel angegriffen und dabei 20 französische Ingenieure getötet hätten.

Wenn der folgende Bericht von Reuters zutrifft, bedeutet das, dass Trump einen Angriff auf Russland autorisiert, der höchstwahrscheinlich eine massive Reaktion Moskaus provozieren und die Lage in einen offenen Krieg eskalieren könnte: