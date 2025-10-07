Scott Ritter: Der Zusammenbruch der NATO

Die Krise der NATO: Ein detaillierter Blick auf die aktuelle geopolitische Lage

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der Sendung Judging Freedom mit Moderator Andrew Napolitano sprach der ehemalige UN-Waffeninspekteur und Militärexperte Scott Ritter über die sich verschärfende geopolitische Lage – insbesondere über die schwindende Stärke der NATO, die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die potenziellen Risiken einer weiteren Eskalation.

Der folgende Artikel bietet eine umfassende Analyse der Themen, die Ritter in der Sendung ansprach, und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen internationaler Politik, militärischer Strategie und wirtschaftlichen Herausforderungen.

NATO: Ein Bündnis in der Krise

Ritter beginnt seine Analyse mit einer provokanten These: Die NATO befinde sich in einem Zustand des fortschreitenden Zerfalls, der bereits bei ihrer Gründung 1949 angelegt war. Ursprünglich gegründet, um die Sowjetunion einzudämmen, die Deutschen „niederzuhalten“ und die USA in Europa zu verankern, habe das Bündnis nach dem Ende des Kalten Krieges seinen Daseinszweck verloren.

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion leide die NATO an einer existentiellen Sinnkrise, da es keinen klar definierten Feind mehr gebe. Diese Krise habe sich in den letzten Jahrzehnten durch politische und wirtschaftliche Fehlentwicklungen weiter verschärft.

Ein zentraler Punkt von Ritters Argumentation ist die militärische Schwäche der NATO. Während der Kalte Krieg das Bündnis zu einer der stärksten Militärallianzen der Welt gemacht habe, sei die militärische Kapazität der Mitgliedstaaten seitdem erheblich geschrumpft.

Viele NATO-Staaten seien von amerikanischen Waffensystemen abhängig, die jedoch nicht so effektiv seien, wie oft angenommen. Zudem habe sich gezeigt, dass die Lieferketten dieser Waffen instabil sind – insbesondere in Krisenzeiten, wenn die USA ihre Prioritäten auf andere Verbündete wie Israel verlagern. Diese Abhängigkeit und Unzuverlässigkeit hätten die Schlagkraft der Allianz massiv geschwächt.

Darüber hinaus kritisiert Ritter die wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen Europas, insbesondere die Abkopplung von russischer Energie. Diese Entscheidung habe eine strukturelle Krise ausgelöst, die die NATO in ihrer Funktionsfähigkeit direkt beeinträchtige.

„Wenn Europa kollabiert, kollabiert auch die NATO“, fasst Ritter zusammen.

Die hohen Energiepreise und die Abhängigkeit von teureren, weniger stabilen Lieferanten schwächten die Wirtschaftskraft der Mitgliedsstaaten – und damit auch ihre Fähigkeit, militärische Verpflichtungen zu erfüllen.

Ukraine: Ein Krieg der Zermürbung

Ein weiteres Kernthema der Diskussion war der Krieg in der Ukraine. Ritter beschreibt die russische Strategie als einen „Krieg der Zermürbung“, der darauf abzielt, die ukrainischen Streitkräfte systematisch zu schwächen.

Nach seinen Einschätzungen verliert die Ukraine täglich Hunderte Soldaten, während Russland seine Verluste auf ein „strategisch tragbares Maß“ begrenzen könne. Russland kontrolliere das Schlachtfeld, nutze Überlegenheit in Artillerie, Drohnen und Aufklärung – und zerstöre damit schrittweise die militärische Substanz der Ukraine.

Ritter betont, dass Präsident Wladimir Putin entschlossen sei, diesen Kurs fortzusetzen, ohne auf nennenswerten innenpolitischen Widerstand zu stoßen.

Gerüchte über Unzufriedenheit in russischen Eliten oder gar einen möglichen Putsch weist er entschieden zurück: Putin genieße breite Unterstützung in der Bevölkerung, und die westlich orientierten Eliten der 1990er Jahre seien heute politisch bedeutungslos.

Ein besonderes Augenmerk legt Ritter auf die Gefahr einer Eskalation durch westliche Waffenlieferungen, insbesondere durch den Transfer von Tomahawk-Marschflugkörpern.

Er warnt, dass die Lieferung solcher Systeme – etwa durch die Niederlande – eine direkte Konfrontation zwischen Russland und der NATO provozieren könnte. Russlands nukleare Doktrin sehe vor, dass ein Angriff mit solchen Waffen, selbst wenn er von einem Nicht-Atomstaat ausgehe, als Angriff der unterstützenden Atommacht (USA) gewertet werde – mit potenziell nuklearer Gegenreaktion.

Ritter fordert daher den US-Kongress auf, derartige Transfers zu blockieren, um eine globale Katastrophe zu verhindern.

Der Konflikt im Nahen Osten: Israel und Hamas

Neben der Ukraine analysiert Ritter die Lage im Nahen Osten, insbesondere den Krieg zwischen Israel und Hamas.

Er argumentiert, dass Israel sich in Gaza in einer strategischen Sackgasse befinde. Trotz massiver Offensive habe es die Hamas weder militärisch besiegt noch politisch entmachtet.

„Hamas hat überlebt – und das allein bedeutet Israels strategische Niederlage“, so Ritter.

Israel verliere täglich Soldaten und Panzer, während Hamas trotz enormer Zerstörung koordinierten Widerstand leiste.

Ritter interpretiert die jüngste Verhandlungsbereitschaft Israels über einen Waffenstillstand als Zeichen der Schwäche. Premierminister Benjamin Netanjahu brauche den Krieg, um sich politisch zu retten – ein Frieden würde ihn juristisch gefährden.

Trotzdem sei Israel gezwungen, über Verhandlungen nachzudenken: Die militärische Lage sei festgefahren, die internationale Isolation wachse, und selbst unter konservativen Amerikanern schwinde die Unterstützung.

Ritter bezeichnet die Geiselnahmen der Hamas als kalkulierte Strategie, die zwei Ziele erreicht habe:

Israel in einen blutigen, moralisch verheerenden Konflikt zu ziehen, und die Freilassung palästinensischer Gefangener zu erzwingen.

Er warnt jedoch, dass Israel in seiner Geschichte immer wieder Abkommen gebrochen habe – weshalb diplomatische Zusicherungen skeptisch zu betrachten seien.

Die Gefahr einer nuklearen Eskalation

Ein zentrales Motiv in Ritters Analyse ist die wachsende Gefahr eines nuklearen Konflikts.

Er verweist auf das Auslaufen des New-START-Vertrags im Februar 2026, der die Zahl strategischer Nuklearwaffen begrenzt. Ohne Verlängerung drohe ein neues Wettrüsten zwischen den USA und Russland – mit dramatischen Folgen für die globale Sicherheit.

Die Stationierung von Tomahawk-Raketen in der Ukraine würde diese Dynamik verschärfen, da Russland solche Waffen als unmittelbare Bedrohung seines Territoriums einstufen würde.

Besonders gefährlich seien die jüngsten Äußerungen von US-General Christopher Donahue, der öffentlich erklärte, man könne den russischen Exklaven Kaliningrad „militärisch neutralisieren“.

Ritter nennt diese Aussage „selbstmörderisch“: Ein Angriff auf Kaliningrad wäre ein Angriff auf russisches Kernland – und würde eine massive Gegenreaktion auslösen. Er sieht darin einen Ausdruck amerikanischer Hybris: eine Rhetorik der Stärke ohne reale militärische Grundlage.

Fazit: Ein Aufruf zur Deeskalation

Scott Ritters Analyse zeichnet ein düsteres Bild der Weltlage.

Die NATO steht am Rande einer existentiellen Krise, geschwächt durch ökonomische Fehlentscheidungen, militärische Abhängigkeiten und politische Spaltung. Der Ukraine-Krieg droht mit jeder neuen Waffenlieferung weiter zu eskalieren, während Israel im Nahen Osten in eine strategische Sackgasse geraten ist.

Ritter appelliert an die internationale Gemeinschaft – insbesondere an die USA – zur sofortigen Deeskalation: Keine weiteren Waffentransfers, keine Provokationen, sondern Diplomatie und Abrüstung.

„Wenn Vernunft nicht bald siegt, wird der nächste Krieg nicht mehr konventionell sein.“

Die Botschaft ist eindeutig:

Ohne grundlegende Kursänderung steuert die Welt auf eine Phase nie dagewesener Instabilität zu – mit der NATO als bröckelndem Symbol einer Ordnung, die ihre Legitimation längst verloren hat.