iacta alea est – Der Würfel ist gefallen

Wie ich schon lange befürchtet habe, scheint der Kult um #EmpireAtAllCosts (Imperium um jeden Preis) die Oberhand zu gewinnen.

Sie haben beide Hände auf einer Seite des Steuerrads.

Auf der anderen Seite steht das Team Friedenspreis, das sich mit einer Hand gegenseitig auf die Schulter klopft und mit der anderen einen Cheeseburger isst.

Nicht, dass es in dieser Situation überhaupt eine Wahl gäbe in der Frage: Krieg oder kein Krieg?

Wenn man eine geschwächte ehemalige Supermacht ist, die am Rande des internationalen und nationalen Zusammenbruchs steht, wird Krieg unweigerlich zur einzigen Illusion, die man sich in seiner Hybris vorstellen kann.

Hier sind einige der wichtigsten Überlegungen:

Das Schicksal des globalen Dollarsystems und seiner großen Türme imaginärer Sicherheiten steht auf dem Spiel. Und diese Türme werden nicht sauber in ihre eigenen Grundrisse fallen. Die Kollateralschäden werden beispiellos sein.

Die chinesisch-russische Drachenbären-Allianz hat die Grundlagen für die sich rasch abzeichnende multipolare Neuordnung der Weltmachtverhältnisse gefestigt.

Während die ewigen Zaungäste in Indien und der Türkei (und anderen kleineren asiatischen Mächten) ihren altbekannten Tanz der Unentschlossenheit aufführen, haben die beeindruckenden aufstrebenden Mächte in Nordkorea und im Iran ihr Schicksal dort gesucht, wo sie es suchen müssen, um zu überleben.

Das ist also die Schlachtordnung.

Die einzige Frage ist, WER, WO und WANN.

Viele in der Machtstruktur der USA stimmen mit den Briten und der verwelkten Hülle Westeuropas überein: Die Russen sind der Feind, der zuerst vernichtet und dann in Stücke gehackt werden muss, damit die „zivilisierte Welt” ihn nach Belieben verzehren kann.

Andere sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Chinesen bei weitem die größte Bedrohung für die amerikanische Vorherrschaft und die „regelbasierte internationale Ordnung” darstellen. Sina delenda est!

Wieder andere, darunter die Befürworter eines „Großisraels”, sind entschlossen, den Iran zum ausgewählten Kriegsziel zu machen, dessen Preis die dominante Kontrolle über die Energieproduktion und -exporte am Persischen Golf wäre.

Die letztere Option folgt einer kalten, harten Logik, denn wenn es gelingt, den Iran als drittes Standbein des eurasischen Handels- und Währungsblocks zu neutralisieren, kann Chinas Zugang zu den Energieressourcen des Persischen Golfs unterbunden werden, ebenso wie Russlands Zugang zum Indischen Ozean über den internationalen Nord-Süd-Transportkorridor.

Ja, Trump redet hart darüber, Nicolás Maduro zu stürzen und eine Marionettenregierung in Venezuela zu installieren, die Washingtons Willen in Bezug auf die riesigen unerschlossenen Ölreserven des Landes umsetzt. Die US-Marine hat eine bescheidene Flotte bestehend aus einer Amphibious Ready Group und einigen Zerstörern in die Region entsandt, um die Bolivarische Republik zur Unterwerfung zu zwingen. Aber obwohl es fast sicher ist, dass das US-Kriegsministerium einen Art Enthauptungsschlag in Form von Stand-off-Raketen versuchen wird, schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie versuchen werden, ein paar Brigaden leicht bewaffneter Marines in Caracas zu landen, als gleich null ein.

Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass Venezuela 50 % größer ist als die Ukraine (die nach Russland das größte Land Europas ist) und für eine Invasionsarmee extrem schwierige geografische und logistische Herausforderungen mit sich bringt. Es würde zu einem ebenso unlösbaren Sumpf wie Vietnam werden.

Außerdem würde die Invasion und Eroberung Venezuelas den Vereinigten Staaten nichts wirklich Wichtiges einbringen. Es würde sicherlich nichts dazu beitragen, den raschen Niedergang der amerikanischen Weltvorherrschaft aufzuhalten. Und es würde Eurasien effektiv an den Block Russland, China und Iran abtreten.

Was Russland und China betrifft, so wäre es für die Vereinigten Staaten schlichtweg Wahnsinn, gegen eines dieser Länder Krieg zu führen. Es ist lächerlich, dies überhaupt in Betracht zu ziehen. Das amerikanische Militär würde innerhalb weniger Wochen die schockierendste Niederlage seiner Geschichte erleiden – wie ich in den letzten Jahren schon mehrfach geschrieben habe.

Damit bleibt der Iran als einziges ernsthaft in Betracht gezogenes Ziel übrig.

Die hoffnungslos propagandistisch beeinflusste amerikanische Öffentlichkeit und fast alle ihre idiotischen politischen Führer glauben, dass die angeblich mächtigen Luftstreitkräfte der USA und Israels den Iran mit einer überwältigenden Serie unaufhaltsamer Luftangriffe gedemütigt haben. Sie glauben, dass der Iran praktisch wehrlos geworden ist und dass weder Moskau noch Peking oder Pjöngjang es wagen würden, irgendetwas zu unternehmen, um Teheran gegen die vereinten Kräfte der USA und Israels zu unterstützen.

Ich bin mir sicher, dass sie sich irren, aber niemand wird das Ausmaß und die Tiefe dieser Täuschung erkennen, bis es zu spät ist, um noch umzukehren.

Das ist also der Stand der Dinge in der ersten Oktoberwoche 2025 – wir stehen am Rande eines Krieges, der ein für alle Mal offenbaren wird, wie mythologisch die militärische Überlegenheit der USA tatsächlich ist.

Die Macht ist vorgetäuscht.

Der Sommer ist vorbei.

Die Ernte ist eingebracht.

Die Würfel sind gefallen.

