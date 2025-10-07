So manipuliert Israel Irans Twittersphäre

Eine neue unabhängige Untersuchung von Social Forensics, finanziert vom National Iranian American Council (NIAC), hat ein weitreichendes, mit der israelischen Regierung verbundenes Netzwerk gefälschter Twitter-Konten aufgedeckt. Dieses Netzwerk wurde gezielt aufgebaut, um den persischsprachigen Diskurs zu dominieren und anti-iranische Narrative nach dem Tod von Mahsa Amini im Jahr 2022 zu verstärken.

Der Bericht analysierte 1,5 Millionen Tweets von 213.000 Konten und enthüllte ein Geflecht koordinierter, unechter Aktivitäten, das darauf abzielte, die Wahrnehmung des Iran zu manipulieren und die sozialen Medien mit regierungskritischen Botschaften zu überfluten.

Die Daten zeigen, dass fast die Hälfte dieser Konten zwischen 2021 und 2022 erstellt wurde, und ein Viertel nach Aminis Tod entstand – ein Hinweis auf staatlich gesteuerte Massenproduktion von Bot-Konten. Viele dieser Profile verwendeten Kronen-Emojis und Slogans von Reza Pahlavi, um sich als monarchistische Unterstützer auszugeben und den Eindruck einer großen, organischen Anti-Regime-Bewegung zu erzeugen.

Manufacturing dissent: How Israel manipulates Iran’s Twittersphere

A new independent investigation by Social Forensics, funded by the National Iranian American Council (NIAC), has exposed an extensive Israeli government-linked network of fake Twitter accounts built to dominate… pic.twitter.com/ulZDexzUpL — The Cradle (@TheCradleMedia) October 5, 2025

Laut der Untersuchung waren 95 % dieser angeblich „monarchistischen“ Konten gefälscht. Sie wurden eingesetzt, um Hashtags zu verbreiten, die öffentliche Meinung zu verzerren und iranische Exilpersonen anzugreifen, die sich für Diplomatie einsetzen oder Israels Einflusskampagnen kritisieren.

Die Forscher konnten eine direkte Koordination innerhalb des Netzwerks auf das israelische Außenministerium und dessen offiziellen persischsprachigen Twitter-Account (@IsraelPersian) zurückverfolgen, der Dutzende dieser Fake-Konten folgt und mit ihnen interagiert. Die Leiterin der persischen Medienabteilung des Ministeriums, Sharona Soleimany Avginsaz, sowie Hananya Naftali, Netanyahus Berater für soziale Medien, wurden beide mit denselben Verstärkungsnetzwerken in Verbindung gebracht. Auch Emily Schrader, eine weitere prominente pro-israelische Digitalaktivistin, profitierte laut Bericht von koordinierter Bot-Unterstützung in diesem Netzwerk. Selbst Naftalis persischsprachiger Account – den er nicht persönlich betreut – wurde künstlich durch diese Bots aufgebläht.

Der Bericht schließt, dass diese Kampagne eine staatlich organisierte Operation widerspiegelt, die auf dem vom israelischen Außenministerium selbst beschriebenen Prinzip der „algorithmischen Diplomatie“ basiert – einem digitalen Propagandamodell, das mithilfe automatisierter Systeme Narrative durch Code manipuliert.

Das Ergebnis ist eine mächtige Illusion: eine persische Twittersphäre, die scheinbar von anti-iranischen, pro-israelischen Stimmen beherrscht wird – in Wirklichkeit jedoch eine staatlich gesponserte Fata Morgana aus Bots und Propaganda ist.