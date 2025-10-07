Jenseits von Autismus: Was Tylenol wirklich mit dem Körper macht

Von The Vigilant Fox

Dieses „sichere“ Schmerzmittel birgt mehr Gefahren, als man vermuten würde.

Tylenol ist der US-Markenname für Paracetamol.

Hinweis:

Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) findest du es nicht unter dem Namen Tylenol, sondern unter anderen Handelsnamen wie:

Ben-u-ron

Mexalen

Paracetamol-ratiopharm

Dafalgan (in der Schweiz sehr gebräuchlich)

Panadol

Die folgenden Informationen basieren auf einem ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlichten Bericht. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie hier den Originalbericht.

Liberale verspotteten Trump dafür, dass er Tylenol mit Autismus in Verbindung brachte…

…bis das „Trotzvideo” einer schwangeren Frau, die Tylenol einnahm, mit einer Überdosis und Leberzerstörung endete.

Tylenol birgt mehr Gefahren als nur das Autismusrisiko.

Wir sprechen hier von pränatalen Hirnschäden, ADHS, einem dramatischen Anstieg des Risikos für Blutkrebs und vollständigem Leberversagen.

Die Einnahme von Tylenol, um „Trump eins auszuwischen”, ist kein Scherz. Das ist eine ernste Angelegenheit – und wenn Sie glauben, dass es keinen Schaden anrichten kann, denken Sie noch einmal darüber nach.

Dies ist der Tylenol-Thread, den sie Ihnen niemals zeigen wollten.

Sicherlich haben Sie gehört, dass Präsident Trump kürzlich zugegeben hat, dass er seit Jahren der Meinung ist, dass Kleinkindern zu früh zu viele Impfstoffe verabreicht werden – und dass es an der Zeit ist, einen Gang zurückzuschalten und einige Untersuchungen anzustellen.

Er stellte die Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene in Frage und warnte davor, dass Tylenol das Risiko für Autismus erhöhen kann, wenn es während der Schwangerschaft oder im Säuglingsalter angewendet wird.

Und entgegen der Darstellung in den Medien hat er diese Bedenken nicht aus der Luft gegriffen.

RFK Jr., HHS-Minister, stand direkt neben ihm und sagte:

„Etwa 40 bis 70 % der Mütter, die Kinder mit Autismus haben, glauben, dass ihr Kind durch einen Impfstoff geschädigt wurde. Präsident Trump ist der Meinung, dass wir diesen Müttern zuhören sollten, anstatt sie wie frühere Regierungen zu manipulieren und auszugrenzen.“

Zum ersten Mal überhaupt wurden die Stimmen der Eltern von höchster Stelle bestätigt.

Genau darauf hat die Autismus-Gemeinschaft gewartet.

Es überrascht nicht, dass die Presse Trumps Tylenol-Warnung sofort verspottete.

Und einige sichtbar schwangere Mütter reagierten trotzig – sie posteten Videos, in denen sie Tylenol einnahmen, um zu „beweisen“, dass es sicher sei und dass der Ratschlag nicht wissenschaftlich fundiert sei.

Das Problem ist nur, dass die Daten Trumps Behauptungen stützen.

In dem Versuch, ihm das Gegenteil zu beweisen und sich für ihr „Vertrauen in die Wissenschaft“ Respekt zu verschaffen, kam mindestens eine schwangere Frau, die diesen Trend kopierte, mit einer Überdosis ins Krankenhaus und ruinierte ihre Leber.

Das ist kein Scherz. Die Risiken sind real. Und dank einer instinktiven Reaktion auf alles, was Trump sagt, können wir das jetzt sogar in Echtzeit mitverfolgen.

Schmerzlinderung ist ein riesiges Geschäft. Menschen scheinen Schmerzen nicht zu mögen, also versuchen wir schnell, sie zu stoppen. Leider überdecken Schmerzmittel die Schmerzen nur, und fast alle gängigen Schmerzmittel – Ibuprofen, Naproxen und Tylenol – bergen ernsthafte Risiken. Wir sprechen nur kaum darüber.

Die meisten Menschen, darunter auch schwangere und stillende Mütter, greifen zu Schmerzmitteln, anstatt die Ursache der Schmerzen und Beschwerden zu erforschen und sie endgültig zu beseitigen.

Wussten Sie, dass allein NSAIDs jährlich über 100.000 Krankenhausaufenthalte verursachen? Unter anderem aufgrund von Schlaganfällen, Herzinfarkten, Nierenversagen und Blutungen.

Trotzdem werden sie weiterhin verkauft und verschrieben, als wären sie harmlos. Und die Menschen schlucken die Tabletten, ohne sich Gedanken zu machen.

Hier kommt Tylenol ins Spiel. Es wird als „sichere“ Alternative zu anderen Schmerzmitteln vermarktet und ist für Kinder – sogar für Säuglinge – erhältlich. Der Mythos der Sicherheit sorgt dafür, dass es in den Regalen bleibt und rezeptfrei erhältlich ist.

In Wirklichkeit wird Paracetamol zu einem giftigen Nebenprodukt – NAPQI – metabolisiert, das die Leberzellen zerstört, wenn die Abwehrkräfte überfordert sind.

Wussten Sie, dass Tylenol die häufigste Ursache für akutes Leberversagen in Amerika ist? Das ist wahr.

Aber die Menschen, darunter auch schwangere Frauen, zögern nicht, eine Tablette einzunehmen oder damit das Fieber ihres Säuglings zu senken.

Jedes Jahr werden 56.000 Menschen aufgrund von übermäßigem Paracetamolkonsum in die Notaufnahme eingeliefert, 2.600 werden ins Krankenhaus eingeliefert und mindestens 500 Amerikaner sterben daran.

Und das nur aufgrund von übermäßigem Konsum.

Der regelmäßige, alltägliche Konsum führt still und leise zu etwas Größerem, das manchmal erst Jahre später sichtbar wird: chronische Krankheiten, Krebs und Entwicklungsstörungen bei Kindern.

Das ist keine Verschwörungstheorie.

Chronische Krankheiten, Krebs und Entwicklungsstörungen bei Kindern nehmen zu. Etwas treibt diese Entwicklung voran, und wir sind es uns selbst und unseren Kindern schuldig, der Sache auf den Grund zu gehen und sie zu stoppen – auch wenn dies unsere Überzeugungen in Frage stellt.

Studien zeigen, dass Tylenol das Risiko für Nierenschäden, Magen-Darm-Blutungen, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Asthma und sogar Blutkrebs erhöht.

Bei hohen Dosierungen steigt das Krebsrisiko sprunghaft an:

Myeloische Neoplasien: +126 %

Plasmazellerkrankungen: +142 %

B-Zell-Krebs: +81 %

Blutkrebs: +84 %

Ein harmloses Schmerzmittel? Ich glaube nicht.

Der alarmierendste Beweis stammt, wie Sie sich denken können, aus der Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft.

Eine umfassende Auswertung von 46 Studien ergab einen konsistenten, dosisabhängigen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Tylenol und neurologischen Entwicklungsstörungen.

Dazu gehören Autismus, ADHS, Lernschwierigkeiten und emotionale Dysregulation – allesamt Probleme, die mit der Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft in Verbindung gebracht werden.

Das ist keine Kleinigkeit. Das sind keine Probleme, die einfach nur zu eigenwilligen Kindern führen. Das ist ernst.

Seltsamerweise haben die Medien zuvor darüber berichtet. Ich frage mich, was sich geändert hat.

Die Zahlen sind erschreckend:

Autismusrisiko +51 %

Einsatz von ADHS-Medikamenten +29 %

Das Asthmarisiko verdoppelt sich, wenn Tylenol in der späten Schwangerschaft eingenommen wird

Jungen sind einem Risiko für Hodenhochstand ausgesetzt

Dennoch versichert das Gesundheitssystem Müttern, dass es vollkommen sicher ist.

Während die Medien und ernsthaft irregeführte Mütter darüber lachen. Aber das ist kein Witz. Es geht um unsere Kinder und unsere Zukunft.

Noch schlimmer ist, dass es gängige Praxis ist, Säuglingen nach der Impfung Tylenol zu geben, um „das Fieber zu senken“.

Aber Fieber ist nicht der Feind – es ist die stärkste Abwehr des Körpers und tritt nach einer Impfung aus gutem Grund auf.

Die Unterdrückung von Fieber beseitigt zwar kurzfristig die Beschwerden, kann aber leichte Erkrankungen in chronische Krankheiten verwandeln.

Ja, Fieber bei Säuglingen kann beängstigend sein, aber wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind impfen zu lassen, müssen Sie damit rechnen. Was ist, wenn die Unterdrückung des Fiebers den Prozess unterbricht? Was ist, wenn es langfristige Folgen hat, die Sie nicht rückgängig machen können? Lohnt es sich, dieses Risiko einzugehen, nur um ein quengeliges, unwohl fühlendes Baby zu beruhigen?

Während der Influenza-Pandemie von 1918 stellten Ärzte fest, dass Patienten, die mit Aspirin behandelt wurden, tatsächlich einen viel schlechteren Verlauf hatten als diejenigen, die kein Aspirin erhielten.

Heute glauben viele, dass eine Überdosierung von Aspirin die Zahl der Todesfälle erhöht hat.

Fieber ist, wie sich herausstellt, kein Fehler, sondern eine wichtige Immunreaktion.

Anstatt daraus zu lernen und diese Erkenntnis auf die heutige Zeit anzuwenden, werden die Statistiken von 1918 dazu benutzt, Angst zu schüren und Impfungen zu forcieren.

Fieber stärkt die Immunzellen, löst antivirale Abwehrmechanismen aus und stört die Vermehrung von Krankheitserregern.

Die Unterdrückung von Fieber mit Tylenol oder Ibuprofen schwächt die Genesung.

Während der COVID-Pandemie verschlechterte sich der Zustand von Patienten, die ihr Fieber medikamentös behandelten, häufig, sodass einige von ihnen in der Notaufnahme landeten.

Fieber heilt. Unterdrückung schadet. Das ist eine Tatsache.

Die Angst vor Fieber ist tief verwurzelt. Eltern geraten in Panik, weil sie glauben, dass Fieber das Gehirn schädigt und bei Säuglingen Krampfanfälle auslöst.

In Wirklichkeit kommt es erst dann zu einer Schädigung des Gehirns, wenn das Fieber die unglaubliche Höhe von 41,7 °C erreicht – ein Wert, der auf natürliche Weise nur selten erreicht wird.

Tylenol hingegen verbraucht Glutathion, belastet die Leber und kann die Toxine von Impfstoffen verstärken. Gleichzeitig verdeckt es die Anzeichen dafür, wie sich Ihr Säugling tatsächlich fühlt.

Eltern weltweit haben über plötzliche Entwicklungsrückschritte berichtet, nachdem Tylenol nach einer Impfung verabreicht wurde.

Diese Eltern sind keine Impfgegner – sie haben ihre Babys gerade erst impfen lassen.

Das Fieber verschwindet, aber es treten neue Symptome auf: Hautausschläge, neurologische Beeinträchtigungen oder sogar Autismusdiagnosen.

Dies entspricht der Warnung der Naturmedizin: Die Unterdrückung von Symptomen verschlimmert die Krankheit, oft mit verheerenden Folgen.

Aber diese Eltern werden verspottet und ignoriert, sogar von Ärzten und in den Medien.

Selbst die Krebsforschung unterstreicht die Bedeutung von Fieber.

In den frühen 1900er Jahren schrumpften bei Patienten mit Infektionen und hohem Fieber manchmal Tumore. Coleys Toxine und später die Hyperthermie-Therapie bauten auf dieser Beobachtung auf.

Die moderne „Immuntherapie” greift stillschweigend auf diese vergessenen Erkenntnisse zurück.

Anstatt die Abwehrkräfte des Körpers zu würdigen, unterdrückt die moderne Medizin sie – sei es mit Tylenol, Steroiden oder Impfstoffen.

Das Ergebnis: steigende Raten von Autismus, Autoimmunerkrankungen, psychiatrischen Erkrankungen und chronischen Leiden.

Wir haben kurzfristigen Komfort gegen eine langfristige Katastrophe eingetauscht.

Da läuft etwas ganz und gar nicht richtig.

Alternative Schmerztherapien – wie DMSO – weisen selbst in der Schwangerschaft eine bemerkenswerte Sicherheit und Wirksamkeit auf.

Da sie jedoch Milliardenmärkte bedrohen, werden sie seit Jahrzehnten politisch ausgegrenzt – während Tylenol und NSAIDs trotz ihrer Gefahren den Markt dominieren.

Sichere Heilmittel werden verschwiegen, ignoriert und sogar verteufelt, während die giftigen überall empfohlen und rezeptfrei verkauft werden, von Apotheken und Lebensmittelgeschäften bis hin zu Tankstellen und Convenience-Stores.

Kein Wunder, dass das Vertrauen in die Schulmedizin und die Gesundheitsbehörden leidet.

Glücklicherweise haben Trump und RFK Jr. die Tür einen Spalt breit geöffnet.

Aber jahrzehntelang wurden Mütter verspottet, weil sie Tylenol und Impfstoffe mit Autismus in Verbindung brachten.

Jetzt bestätigen endlich die höchsten Ämter Amerikas, was sie die ganze Zeit gesehen und gesagt haben.

Die Auswirkungen, die es hat, wenn man die Aufmerksamkeit auf die Wahrheit über Tylenol lenkt, sind enorm.

Wenn Paracetamol nicht sicher ist, wenn Fieber eine Schutzfunktion hat, wenn die Unterdrückung chronische Krankheiten begünstigt – dann steht die gesamte Grundlage der modernen Medizin auf tönernen Füßen.

Was immer realistischer erscheint.

Die Risse werden sichtbar. Was passiert als Nächstes? Werden wir endlich wieder die Kontrolle über unsere Gesundheit zurückgewinnen?

Die Warnung ist eindeutig:

Unterdrücken Sie Symptome nicht blindlings, auch wenn Ihr Arzt Ihnen dies empfiehlt. Behandeln Sie nicht jedes Fieber mit Medikamenten, auch wenn Ihr Kinderarzt Ihnen dies geraten hat. Und gehen Sie niemals davon aus, dass „sichere” Medikamente auch wirklich sicher sind, selbst wenn die Menschen sie wie Bonbons einnehmen und sie an der Kasse verkauft werden – buchstäblich direkt neben den Bonbons.

Die Zukunft Ihres Kindes kann buchstäblich davon abhängen, dass Sie Unterdrückung ablehnen und auf die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers vertrauen.

Sind Sie bereit, auf die Natur zu vertrauen und Ihre Intuition zu nutzen?