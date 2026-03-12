Donald Trumps Krieg gegen den Iran entwickelt sich zu einem Debakel

Larry C. Johnson

Das obige Bild verdeutlicht, warum Donald Trump wegen seiner Entscheidung, einen Krieg gegen den Iran zu beginnen, politisch in Schwierigkeiten steckt. Frühere Präsidenten wussten, dass man die öffentliche Unterstützung gewinnen muss, bevor man US-Truppen und -Flugzeuge ins Ausland schickt, um ein anderes Land anzugreifen. Andernfalls riskiert man politische Isolation und Schuldzuweisungen, sollte der Krieg schiefgehen. Und der Krieg gegen den Iran verläuft für die USA schlecht, trotz der nächtlichen, rund um die Uhr auf Fox News ausgestrahlten Jubelrufe .

Die Trump-Regierung glaubte tatsächlich, der Anschlag mit der Enthauptung am 28. Februar würde das iranische Volk zum Aufstand gegen die Islamische Republik bewegen. Trump ignorierte die gegenteiligen Warnungen von General Caine, dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, und des Nationalen Geheimdienstrates. Offenbar zog Trump nie die Möglichkeit in Betracht, dass der Iran die Straße von Hormus blockieren und die Lieferungen von Öl, Flüssigerdgas und Stickstoffdünger aus dem Persischen Golf unterbrechen würde. Wie ich in meinem letzten Artikel – „ Engpass: Die globalen wirtschaftlichen Folgen der Abriegelung des Persischen Golfs“ – bereits erläutert habe, hat die Blockade des Persischen Golfs durch den Iran tiefgreifende wirtschaftliche Erschütterungen ausgelöst, die eine globale Rezession und, falls diese länger als einen Monat anhält, eine globale Depression zur Folge haben werden.

Obwohl die USA angeblich nicht vom Öl aus dem Persischen Golf abhängig sind, steigen die Benzinpreise in allen 50 Bundesstaaten dramatisch. Als ich am Sonntag tankte, war der Preis um 50 Cent höher als sechs Tage zuvor. Heute (Mittwoch) schaute ich erneut nach, und der Preis war um weitere 15 Cent gestiegen. Die gestiegenen Treibstoffkosten werden die gesamte Wirtschaft belasten, da Lkw-Fahrer, Fluggesellschaften und Landwirte mehr Geld ausgeben müssen, um ihre Maschinen am Laufen zu halten. Diese Kosten werden an die Verbraucher weitergegeben. Das wird einen doppelten Schlag bedeuten – nicht nur in den USA, sondern weltweit – steigende Preise und ein gedämpftes Wirtschaftswachstum. Irgendwann werden die Öl- und LNG-Preise zwar wieder sinken, aber nur, weil die Rezession, die die meisten Volkswirtschaften weltweit treffen wird, die Nachfrage verringern wird.

Auch an der militärischen Front ist die Lage düster und besorgniserregend. Trotz massiver Zerstörungen im Iran ist es den US-amerikanischen und israelischen Streitkräften nicht gelungen, die iranischen Raketen- und Marschflugkörperstreitkräfte sowie die Drohnen auszuschalten. Das US-Kriegsministerium räumte ein, dass der Iran die Erwartungen des US-Militärs durch verheerende Gegenangriffe übertroffen hat.

Die New York Times veröffentlichte am 11. März 2026 eine interaktive Analyse der Schäden an US-Militärstützpunkten und zugehörigen Einrichtungen im Nahen Osten im Zuge des andauernden Krieges zwischen den USA und Israel gegen den Iran. Anhand hochauflösender kommerzieller Satellitenbilder (von Anbietern wie Airbus DS und Planet Labs), verifizierter Videos aus sozialen Medien sowie offizieller Stellungnahmen von US-Beamten und iranischen Staatsmedien werden mindestens 17 beschädigte US-Standorte dokumentiert (darunter Stützpunkte der US-Streitkräfte, Luftverteidigungsinfrastruktur und diplomatische Einrichtungen). Die Analyse ist auf dem Stand vom 10. März 2026 und hebt die iranischen Vergeltungsschläge hervor – Tausende von Raketen und Drohnen –, die als Reaktion auf den US-israelischen Angriff auf den Iran Ende Februar 2026 gestartet wurden.

Die Angriffe des Iran begannen kurz nach Beginn des Konflikts (z. B. ab dem 28. Februar) und richteten sich gegen 13 Ziele in Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und dem Irak :

Kuwait : Mehrere Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem (1. März), Camp Arifjan (4. März), den Hafen von Shuaiba (2. März, bei dem sechs US-Soldaten getötet wurden; Satellitenbilder zeigen einen teilweisen Dacheinsturz) und Camp Buehring (5. März, Drohnenexplosion in der Nähe von Sportanlagen; es gab keine Opfer).

: Das Hauptquartier der 5. US-Flotte wurde angegriffen (28. Februar/1. März), wobei in einem verifizierten Video Schäden an einem Kommunikationsradom zu sehen sind. Saudi-Arabien : Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan (1. März), bei dem ein US-Soldat getötet wurde.

: Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan (1. März), bei dem ein US-Soldat getötet wurde. Katar : Luftwaffenstützpunkt Al Udeid (9. März) und Radarstation Umm Dahal (Beschädigung des AN/FPS-132-Radars).

: Luftwaffenstützpunkt Al Udeid (9. März) und Radarstation Umm Dahal (Beschädigung des AN/FPS-132-Radars). VAE : Luftwaffenstützpunkt Al Dhafra (3. März), Hafen Jebel Ali (1. März), Al Ruwais (in der Nähe der THAAD-Einheit) und Einrichtungen in Al Sader.

: Luftwaffenstützpunkt Al Dhafra (3. März), Hafen Jebel Ali (1. März), Al Ruwais (in der Nähe der THAAD-Einheit) und Einrichtungen in Al Sader. Jordanien : Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti (4. März), mit schweren Schäden an den Luftverteidigungssensoren.

: Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti (4. März), mit schweren Schäden an den Luftverteidigungssensoren. Irak : Flughafen Erbil (1. März).

: Flughafen Erbil (1. März). Sonstiges : Die Angriffe reichten bis in die Türkei (die NATO fing am 4. März Raketen ab, die auf den Luftwaffenstützpunkt Incirlik gerichtet waren, was der Iran jedoch bestritt).

Einige Stützpunkte (z. B. Al Udeid, Ali Al Salem, Al Dhafra) wurden mehrfach angegriffen. Zu den diplomatischen Zielen gehörten das US-Konsulat in Dubai und die Botschaften in Kuwait-Stadt, Riad und Bagdad (Raketenangriff am 8. März, keine bestätigten Opfer).

Während das US CENTCOM weiterhin darauf beharrt, dass der Iran nur geringen Schaden angerichtet habe, ist die Realität, dass der Iran die Fähigkeit der USA, Kampfeinsätze von den oben genannten Stützpunkten und Anlagen aus zu starten und aufrechtzuerhalten, stark beeinträchtigt hat.

Es gibt mehrere Berichte, wonach Trump versucht hat, die Gespräche mit dem Iran wieder aufzunehmen, in der Hoffnung, einen Waffenstillstand oder einen gestaffelten Rückzug der US-Truppen zu erreichen. Der Iran lehnt dies jedoch entschieden ab und wird weiterhin US-Einrichtungen und Israel angreifen, unabhängig von Trumps Entscheidung.