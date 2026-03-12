Von Alan Macleod

Unternehmensmedien aller Couleur haben sich beeilt, den Angriff der USA und Israels auf den Iran zu unterstützen, wobei sie Objektivität und Genauigkeit außer Acht gelassen haben, um Zustimmung für einen Regimewechsel zu erzeugen.

Am 28. Februar starteten die USA und Israel einen gemeinsamen Angriff auf den Iran, bombardierten Städte im ganzen Land, ermordeten dessen obersten Führer Ali Khamenei und erklärten offen, ihr Ziel sei der Sturz der Regierung.

Trotzdem haben sich die Medien alle Mühe gegeben, die Aktionen als Selbstschutz der USA darzustellen, sie als „Verteidigungsschläge” zu bezeichnen und den Iran als Aggressor hinzustellen. „Iran wählt das Chaos” lautete die Überschrift des Newsletters der New York Times, in dem die Islamische Republik als Hauptakteur dargestellt wurde.

Die Free Press verwendete ähnlich orwellsche Konzepte. „Krieg ist die beste Chance der Iraner auf Frieden“ – so wurden die Verbrechen der USA und Israels als Akt der Barmherzigkeit gegenüber der leidgeprüften Bevölkerung dargestellt.

Unter der neuen Führung der selbsternannten „zionistischen Fanatikerin“ Bari Weiss hat sich CBS News unterdessen zu einem Sprachrohr der israelischen Streitkräfte gewandelt, indem es den Brigadegeneral der IDF, Effie Defrin, interviewte und Israels Krieg unkritisch als „auf die Verhinderung einer größeren globalen Bedrohung ausgerichtet“ darstellte.

Im gesamten Westen haben die Unternehmensmedien die gleiche Taktik angewendet, indem sie die passive Stimme verwendeten und den Täter nicht namentlich nannten, wenn sie die Aggression der USA und Israels beschrieben. Ein perfektes Beispiel dafür war die Schlagzeile der BBC: „Mindestens 153 Tote nach gemeldetem Angriff auf Schule, sagt Iran“, die den Eindruck erweckte, als seien die Kinder durch einen Blitzschlag oder einen Arbeitskonflikt ums Leben gekommen und nicht durch einen Bombenangriff feindlicher ausländischer Mächte.

Über israelische Opfer wurde mit mehr Mitgefühl berichtet als über ihre iranischen Pendants, während die Medien regelmäßig die Sprache zur Beschreibung der israelischen Aktionen abschwächten, um sie vernünftiger klingen zu lassen, und bei Iran das Gegenteil taten. Die Washington Post schrieb beispielsweise (Hervorhebung hinzugefügt): „Israel drängt auf Evakuierung der südlichen Vororte von Beirut; Iran droht mit Rache an den USA wegen Kriegsschiff.“ So wurde Israel als ein Land dargestellt, das sich in gutem Glauben bemüht, zivile Opfer zu vermeiden, während die iranische Reaktion auf den Angriff auf ihr Schiff und dessen Versenkung in internationalen Gewässern als bedrohlich dargestellt wurde.

Eine weitere gängige Taktik der Delegitimierung in den Medien ist es, den Iran als „Regime“ zu bezeichnen (z. B. Bloomberg, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, CNN, NBC News). Das Wort „Regime“ diskreditiert eine Regierung sofort und veranlasst den Leser, sich gegen sie zu stellen. Der Ausdruck „israelisches Regime“ wird so gut wie nie verwendet, außer in Zitaten iranischer Regierungsvertreter.

Anfang dieser Woche marschierten erneut zahlreiche israelische Truppen in den Südlibanon ein. Die Medien versuchten, Wege zu finden, um die Operation als legitim darzustellen, indem sie beispielsweise euphemistisch den Ausdruck „Überquerung der Grenze zum Libanon“ verwendeten, um die Invasion zu beschreiben, oder sogar die Hisbollah für die Gewalt verantwortlich machten. CNN schrieb beispielsweise, dass „die Hisbollah den Libanon in den Krieg gegen den Iran hineinzieht“ und dass „die Hisbollah gerade den Kampf wieder aufgenommen hat, den Israel beenden wollte“, und verdrehte damit die Tatsachen, wer wen angegriffen hat.

Es gab auch eine Reihe von schmeichelhaften Porträts israelischer Politiker. „Benjamin Netanjahus lange Karriere basierte auf Konfliktvermeidung – dann veränderte und radikalisierte ihn der 7. Oktober“, schrieb The Atlantic. In Großbritannien war die Berichterstattung aus einigen Kreisen sogar noch positiver. „Netanjahu ist der große Kriegsführer unserer Zeit“, erklärte The Daily Telegraph und bezeichnete den Premierminister als „Genie“.

Die Schlagzeile auf der Titelseite von The Daily Telegraph lautete am Montag „Großbritannien unterstützt Krieg gegen den Iran“ und zeigte ein Bild von Iranern in der Diaspora, die den Bombenangriff auf ihr Land bejubeln. Die Realität sieht jedoch weit weniger chauvinistisch aus. Eine am selben Tag veröffentlichte YouGov-Umfrage ergab, dass nur 28 % der britischen Bürger die Maßnahmen der USA und Israels unterstützen, während 49 % sich dagegen aussprechen. Dennoch schlug BBC-Moderator Nick Robinson in einer Sendung vor, Proteste gegen die Angriffe der USA und Israels in ganz Großbritannien zu verbieten.

Angesichts der erklärten Position der BBC-Führung zu Israel sollte diese Mentalität nicht überraschen. Der Nahost-Redakteur des Senders, Raffi Berg, ist ein ehemaliger CIA-Agent und Mitarbeiter des Mossad, der eine unterschriebene Empfehlung von Netanjahu an seiner Bürowand hängen hat.

Anonyme BBC-Mitarbeiter behaupteten gegenüber Drop Site News, dass Bergs „ganze Aufgabe darin besteht, alles zu verwässern, was zu kritisch gegenüber Israel ist“. Sie behaupteten weiter, dass er „gewaltige“ Macht bei der britischen Staatsrundfunkgesellschaft habe, dass bei der BBC eine Kultur der „extremen Angst“ vor der Veröffentlichung von kritischen Beiträgen über Israel herrsche und dass Berg selbst eine Schlüsselrolle dabei spiele, die Berichterstattung in „systematische israelische Propaganda“ zu verwandeln. Die BBC hat diese Behauptungen zurückgewiesen.

Wenn dies zutrifft, entspricht die Art der von oben verordneten pro-israelischen Voreingenommenheit bei der BBC weitgehend derjenigen amerikanischer Medien. Ein durchgesickertes Memo der New York Times aus dem Jahr 2023 enthüllte, dass die Unternehmensleitung ihre Reporter ausdrücklich anwies, bei der Berichterstattung über Israels Handlungen keine Begriffe wie „Völkermord“, „Massaker“ und „ethnische Säuberung“ zu verwenden. Die Mitarbeiter der Times müssen in ihrer Berichterstattung auf Begriffe wie „Flüchtlingslager“, „besetztes Gebiet“ oder sogar „Palästina“ verzichten, was es fast unmöglich macht, ihrem Publikum einige der grundlegendsten Fakten zu vermitteln.

Die Mitarbeiter von CNN stehen unter ähnlichem Druck. Nach den Anschlägen vom 7. Oktober verschickte der Geschäftsführer des Unternehmens, Mark Thompson ein Memo an alle Mitarbeiter, in dem er sie anwies, dafür zu sorgen, dass die Hamas (und nicht Israel) als Verantwortliche für die Gewalt dargestellt wird, dass sie bei der Berichterstattung über das Gesundheitsministerium in Gaza und die Zahl der zivilen Todesopfer immer den Begriff „von der Hamas kontrolliert“ verwenden müssen und dass sie keine Berichte über die Sichtweise der Hamas veröffentlichen dürfen, die laut dem Senior Director of News Standards and Practices „nicht berichtenswert“ sei und „aufwieglerischer Rhetorik und Propaganda“ gleichkomme.

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer, Eigentümer von Medien wie Politico und Business Insider, verlangt von seinen Mitarbeitern die Unterzeichnung einer Art Treueeid, in dem sie sich zur Unterstützung „der transatlantischen Allianz und Israels” verpflichten. Das Unternehmen entließ einen libanesischen Mitarbeiter, der diese Forderung über interne Kanäle in Frage gestellt hatte.

Auch amerikanische Redaktionen sind voll von ehemaligen Israel-Lobbyisten. Eine Untersuchung von MintPress News ergab, dass Hunderte von ehemaligen Mitarbeitern israelischer Lobbygruppen wie AIPAC, StandWithUs und CAMERA in führenden Redaktionen im ganzen Land arbeiten und amerikanische Nachrichten schreiben und produzieren – darunter auch über Israel und Palästina. Zu diesen Medien gehören MSNBC, die New York Times, CNN und Fox News.

Es gibt sogar ehemalige israelische Spione, die unsere Nachrichten schreiben. Ein weiterer Bericht von MintPress enthüllte ein Netzwerk ehemaliger Agenten des israelischen Militärgeheimdienstes Unit 8200, die in amerikanischen Redaktionen arbeiten, darunter bei CNN und Axios.

Da amerikanische Redaktionen zu einem nicht geringen Teil von pro-israelischen Eiferern geleitet und besetzt sind, ist es daher kaum verwunderlich, dass ihre Berichterstattung die Sichtweisen und Vorurteile Washingtons und Tel Avivs widerspiegelt.

Und jetzt, da CNN, CBS News und TikTok im Besitz von Larry Ellison sind, einem CIA-Agenten, dem größten privaten Geldgeber der IDF und engen persönlichen Freund von Benjamin Netanjahu, ist zu erwarten, dass die Propaganda noch weiter verstärkt wird.