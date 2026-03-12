Wie Russland und Indien den Krieg gegen Iran angehen

Pepe Escobar

Die strategische Partnerschaft Russland-Iran – auch wenn sie keinen militärischen Vertrag einschließt – funktioniert auf mehreren ineinandergreifenden Ebenen.

Dies ist Teil 2 einer zweiteiligen Analyse. Bitte lesen Sie Teil 1 hier.

Präsident Putin sandte eine freundliche Botschaft an Ayatollah Mojtaba Khamenei und gratulierte ihm persönlich zu seiner Wahl zum Obersten Führer der Islamischen Republik Iran.

Worte sind wichtig (Kursivschrift meine):

„Zu einer Zeit, in der Iran bewaffneter Aggression gegenübersteht, werden Ihre Bemühungen in dieser hohen Position zweifellos großen Mut und Hingabe erfordern. Ich bin zuversichtlich, dass Sie die Arbeit Ihres Vaters ehrenhaft fortsetzen und das iranische Volk angesichts einer gewaltigen Prüfung vereinen werden.“

Nachdem er ausländische „Aggression“ und Kontinuität der Regierung betont hatte, bekräftigte Putin die strategische Partnerschaft in unmissverständlichen Worten:

„Was mich betrifft, möchte ich unsere unerschütterliche Unterstützung für Teheran und Solidarität mit unseren iranischen Freunden bekräftigen. Russland war und wird ein verlässlicher Partner für die Islamische Republik bleiben.“

Stichwort: ein verzweifelter Präsident Trump, oder Neo-Caligula, der einen Anruf bei Putin tätigt, im Wesentlichen um ihn zu bitten, als Vermittler einzugreifen, um Iran zu überzeugen, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Was er stattdessen hörte, war eine höfliche Aufzählung unangenehmer Fakten bezüglich des Krieges der Wahl, der vom Epstein-Syndikat gegen Iran gestartet wurde.

Trump wirft seinen Lieblingsgesandten Steve Witkoff unter den Bus, zusammen mit dem mickrigen Jared Kushner und dem Liegestütz-Clown, der sich als Sekretär der ewigen Kriege ausgibt, als diejenigen, die ihn gezwungen hätten, Iran zu bombardieren. Es ist Witkoff, der nach dem Telefonat behauptete, Russland habe gesagt, es übertrage keine Geheimdienst-Daten an Iran, bestätigt, so sagte er, vom Präsidialassistenten für internationale Angelegenheiten Juri Uschakow.

Unsinn. Uschakow hat so etwas nie gesagt. Russen auf der höchsten politischen Ebene kommentieren keine militärischen Angelegenheiten, die mit ihren strategischen Partnerschaften sowohl mit Iran als auch mit China verbunden sind.

Nun zu den Fakten.

Russische Geheimdienstinformationen, iranische Ausführung, und kein militärischer Vertrag

Es ist kein Geheimnis, dass Moskau mit Teheran geteilt hat, was als industrielle Mengen an Geheimdienstinformationen – und Kampfdaten – definiert werden kann, gesammelt in der Ukraine. Ein großer Teil der fortgeschrittenen Störtechnologie und Satelliten-Geheimdienstinformationen, die zur seriellen Zerstörung von THAAD-Radaren, Patriot-Radaren und jeder anderen ultra-schweren festen Radarinstallation führen, stammt sowohl aus Russland als auch aus China.

Selbst wenn Aufnahmen von russischen S-400- und Krasukha-Systemen, die erfolgreich amerikanische Raketen abfangen, nicht veröffentlicht wurden – und wahrscheinlich auch nicht werden – ist die Tatsache, dass russische Techniker iranischen Besatzungen helfen, während des Fluges die Flugbahnen von Raketen und Drohnen fein abzustimmen.

Also gibt es ein ausgeklügeltes, praktisches Zusammenspiel zwischen chinesischen und russischen hochauflösenden orbitalen Bildern und Zielunterstützung sowie Schwärmen billiger Drohnen im Wert von 20.000 Dollar.

Russland stellte Iran die aufgeladenen, verbesserten und kampferprobten Geran-3- und Geran-5-Drohnen zur Verfügung. Diese sind de facto russische Shaheds: tödliche, günstige Marschflugkörper, ausgestattet mit Anti-Jamming über ihre Komet-Antenne und fähig, 600 km/h zu erreichen. Sie sind jetzt überall auf dem Schlachtfeld.

Nun zum extrem pikanten Teil.

Etwas mehr als eine Woche vor dem Enthauptungsschlag des Epstein-Syndikats gegen Teheran am 28. Februar sandte russischer Geheimdienst an die IRGC den vollständig entwickelten US-Angriffsplan – komplett mit Zielmatrizen, Startplattformen und Zeitabfolgen.

Also wusste die IRGC genau, was zu erwarten war.

Sechs Wochen davor, im Dezember letzten Jahres, unterzeichnete Moskau einen Waffenvertrag über 500 Millionen Euro mit Iran, einschließlich der Lieferung von 500 Verba-MANPADS-Startgeräten und 2.500 fortgeschrittenen 9M336-Raketen.

Im Wesentlichen stellt Russland Iran Geheimdienstinformationen und Luftverteidigung bereit. Und China stellt Anti-Schiffs-Raketen und Echtzeit-Satellitenüberwachung bereit.

Die Schönheit der ganzen Sache ist, dass es kein formelles trilaterales Bündnis im Spiel gibt. Und keinen militärischen Vertrag. Alles ist eingebettet in ihre ineinandergreifenden strategischen Partnerschaften.

Unter Berücksichtigung all dessen ist es kein Wunder, dass das verwirrte Epstein-Syndikat Russland- und China-Geheimdienstinformationen für bestätigte Treffer verantwortlich macht, wie etwa die Satellitenkommunikationsstation, Teil der Kommunikations- und Cyberverteidigungseinheit des israelischen Militärs nahe Beer Sheeba.

Und wir sprechen noch nicht einmal über den nächsten, unvermeidlichen russischen Schritt: die Installation des extrem mächtigen S-500-Prometheus-Luftverteidigungssystems im Iran.

Wie man Marktanteile erobert, ohne ins Schwitzen zu geraten

Die strategische Partnerschaft Russland-Iran – auch wenn sie keinen militärischen Vertrag einschließt – funktioniert auf mehreren ineinandergreifenden Ebenen.

Auf der Energiefront. Moskau bewertet jetzt, unter Putins Anweisungen, was schließlich zu einem endgültigen präventiven Stopp der verbleibenden Exporte in die EU werden könnte, sodass sie stattdessen nach Asien umgeleitet werden können zu immer weiter steigenden Preisen.

Die EU schließlich stellt russisches Gas schrittweise ein: kurzfristige Verträge werden ab Ende April verboten; vollständiges LNG-Verbot bis Ende des Jahres; und Verbot von Pipeline-Gas bis 2027.

Also wird bereits viel LNG nach China, Indien, Thailand und auf die Philippinen umgeleitet. Frei nach dem Motto: Follow the Money. LNG-Tanker werden mitten auf der Reise von europäischen Häfen nach Asien umgeleitet und bieten dort höhere Spotpreise.

Jeder Tag, an dem die Straße von Hormus geschlossen bleibt – und sie wird geschlossen bleiben – verschafft Russland zusätzliche Marktanteile, überall, zu einem Premiumpreis, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Der Sekretär des iranischen Sicherheitsrates Ali Larijani machte es in mehreren Sprachen, einschließlich Russisch, kristallklar: wenn es um Hormus geht, gibt es „offene Möglichkeiten für alle“, also in Partnerschaft mit Verbündeten Russland und China; und es ist „eine Sackgasse für Kriegstreiber“, also für das Epstein-Syndikat und andere feindliche Akteure.

Russland braucht die Straße von Hormus sicherlich nicht offen. Dennoch erhielt es ein Nicken und ein Augenzwinkern von Larijani, das ihre Partnerschaft anerkennt.

Der Krieg des Epstein-Syndikats gegen Iran wird für den russischen Staatshaushalt immens profitabel – etwas, das seit den Preisanstiegen Anfang 2022 nicht gesehen wurde. Mit der Straße von Hormus geschlossen und Katar-LNG vollständig aus dem Bild, ist russische Energie das einzige Spiel in der Stadt: nicht länger eine sanktionierte Ware. Man könnte sagen: der Krieg gegen Iran verwandelt russisches Öl und Gas in eine Waffe.

Was Indien aus seinem doppelten Verrat lernen wird

Indien hingegen ist ein Fall, der jedes psychoanalytische Kabinett sprengen könnte.

Neu-Delhi führt 2026 den Vorsitz der BRICS. Es ist eines der BRICS-Gründungsmitglieder, und Iran ist ein vollwertiges BRICS-Mitglied. Jedes ursprüngliche BRICS-Mitglied verurteilte den Krieg des Epstein-Syndikats gegen Iran: Brasilien, Russland, China, Südafrika. Indien wartete drei Tage, um im Grunde zu sagen, dass Iran und die USA „nett“ miteinander sprechen sollten.

Während Premierminister Modi Verteidigungsabkommen mit diesem Todeskult in Westasien unterzeichnete – 40 % seiner Waffenexporte gehen nach Indien – wurde ein BRICS-Partner mit genau diesen Waffen bombardiert.

Modi befand sich tatsächlich in Israel und schwärmte von „Mutterland“ (Indien) und „Vaterland“ (Israel) nur 48 Stunden bevor der Todeskult in Westasien und das breitere Epstein-Syndikat ihren Enthauptungsschlag gegen Teheran starteten.

Für alle praktischen Zwecke stellte die Modi-Gruppe Waffengeschäfte – und Trumps Zoll-Erleichterungen – über das internationale Recht.

Und es wird noch schmutziger.

Indien konnte nicht einmal eine pro-forma Erklärung herausgeben, die den amerikanischen Torpedoangriff auf das iranische Kriegsschiff Iris Dena in internationalen Gewässern verurteilt – nachdem die indische Marine Iris Dena in einer Militärübung beherbergt hatte. Alle BRICS-Gründungsmitglieder verurteilten es. Indien nicht.

Die Kontroverse läuft noch immer: Indien könnte sogar die Koordinaten der – unbewaffneten und eingeladenen – Iris Dena an die Amerikaner gegeben haben. Und nun weigert sich Sri Lanka unter amerikanischem Druck, die toten Körper an Iran zu übergeben.

Es wird Zeit brauchen zu bewerten, wie tief Indiens Verrat BRICS auseinandergerissen hat. So wie es steht, liegen die BRICS im Koma.

Vielleicht kommt dennoch etwas Gutes daraus. Und das dank unbegrenzter iranischer Finesse.

Subrahmanyam Jaishankar, Indiens Außenminister, führte ein Telefongespräch mit Abbas Araghchi, dem Außenminister Irans.

Araghchi spielte es wie ein vollendeter Gentleman. Er belehrte Indien nicht und explodierte nicht vor Wut – amerikanischer Stil. Er blieb zurückhaltend, indem er Indien wissen ließ, dass Iran sich vollkommen bewusst ist, dass Neu-Delhi in einer sehr engen Lage steckt, und dass Teheran diese strategische Mehrdeutigkeit als relativ nützlich und nicht feindlich interpretiert.

In praktischen Begriffen ist Iran praktisch Indiens Nachbar: Irans südliche Makran-Küste liegt direkt gegenüber dem Arabischen Meer von Indiens Westküste. Vom Hafen Kandla in Gujarat nach Chabahar in Sistan-Belutschistan sind es nur 550 Seemeilen. Man spricht hier von einem maritimen Korridor, der über Jahrhunderte eine maritime Seidenstraße zwischen zwei Zivilisationsstaaten war.

Und jetzt ist alles zurück, als Teil des International North-South Transportation Corridor (INSTC), der 3 BRICS verbindet: Russland, Iran und Indien, das Thema meines „Golden Corridor“-Dokumentarfilms, der letztes Jahr im Iran gedreht wurde.

Außerdem ist Iran die nächstgelegene große Quelle für Öl und LNG für Indien.

Russland lehrt Indien jetzt seine eigene Lektion. Neu-Delhi wird teuer dafür bezahlen müssen – etwa keine Energie-Rabatte mehr – auch wenn Moskau bereit ist, möglicherweise Indiens Anteil an russischen Rohölimporten auf bis zu 40 % zu erhöhen, wie vom russischen Vizepremier Alexander Novak bestätigt.

Neu-Delhi könnte außerhalb des Bildes sein, wenn es darum geht, die enormen Einsätze des Krieges des Epstein-Syndikats gegen Iran zu verstehen.

Moskau und Peking jedoch sind auf einer ganz neuen Ebene. Sie setzen auf das optimale Ergebnis: einen Krieg, den das Imperium des Chaos nicht gewinnen kann – und zu einem Preis, den es sich nicht leisten kann zu bezahlen.

Die Bühne ist bereitet. Russland informierte Iran über das, was kommen würde; Russland-China liefern entscheidende Geheimdienstinformationen und 24/7-Satellitenüberwachung; und Decentralized Mosaic erledigt die schwere Arbeit. Der Ausnahme-Schlag-„Plan“ war von Anfang an tief kompromittiert.