Donald „Whiplash“ Trump macht wieder Tacos

Larry C. Johnson

Ich brauche einen Anwalt für Personenschäden. Ich werde Donald Trump wegen Schleudertraumas verklagen. Um 9 Uhr morgens legte Donald Trump noch einmal nach und bekräftigte seine Drohung vom Vorabend, er werde „Iran bombardieren, bis die Scheiße fliegt“, indem er versprach, eine neue Runde größerer und härterer Angriffe auf den Iran zu starten. Dann, um 13:33 Uhr, trat er plötzlich auf die Bremse, wodurch mein Kopf gegen meine Tastatur geschleudert wurde, und verkündete, es werde keine Gewalt geben, weil eine Einigung in Reichweite sei. Autsch!! Mein schmerzender Nacken. Dies ist das 39. Mal in den letzten drei Monaten, dass Trump den bevorstehenden Erfolg von Verhandlungen mit dem Iran angekündigt hat, nur damit sich das Versprechen erneut als Fehlschlag erweist.

Vergleichen wir einmal, was Trump behauptete und was der Iran tatsächlich sagte.

Der Tag begann damit, dass Trump auf Truth Social schrieb, die USA würden den Iran „HEUTE NACHT SEHR HART treffen“ und damit drohte, die iranische Ölinfrastruktur einschließlich der Insel Kharg ins Visier zu nehmen.

Fünf Stunden später vollführte er erneut einen verbalen Rückwärtssalto, der einer olympischen Goldmedaille im Turnen würdig gewesen wäre. Im Oval Office sagte Trump Reportern, die USA und der Iran hätten im Wesentlichen eine Einigung erzielt:

„Wir haben gerade eine großartige Beilegung des Krieges mit dem Iran erreicht. Jetzt müssen nur noch die Dokumente fertiggestellt werden, was in den nächsten Tagen geschehen sollte, und wahrscheinlich wird es eine Unterzeichnung geben, vielleicht in Europa.“

Anschließend schrieb er auf Truth Social:

„Aufgrund der Tatsache, dass die Gespräche mit der Islamischen Republik Iran bis zur höchsten Ebene der iranischen Führung gebracht und genehmigt wurden, habe ich als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die für heute Abend geplanten Angriffe und Bombardierungen gegen den Iran abgesagt.“

Er fügte hinzu, dass die Seeblockade „in vollem Umfang in Kraft bleiben wird, bis diese Vereinbarung abgeschlossen ist – Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben.“

Trump behauptete außerdem, die Straße von Hormus werde „offiziell geöffnet“, sobald ein Abkommen unterzeichnet sei, und bekräftigte, dass die USA ihre Seeblockade „als Teil des Abkommens“ aufheben würden. Er deutete an, dass er selbst nicht an der Unterzeichnung teilnehmen werde, sondern Vizepräsident JD Vance und andere Regierungsvertreter.

Teheran ließ keine Zeit verstreichen, um Trumps Darstellung der Verhandlungen zu widersprechen. Der Iran bestritt jegliche Bewegung hin zu einem längerfristigen Abkommen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, erklärte, Berichte über eine abgeschlossene Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten seien „Spekulation“ und betonte, dass „nichts abgeschlossen wurde“. Er fügte hinzu, der Iran habe „noch keine endgültige Entscheidung über ein Abkommen getroffen“.

Er erklärte weiter, dass ein Großteil des Vertragsentwurfs bereits fertiggestellt sei, die Amerikaner jedoch „ihre Positionen ständig geändert“ hätten. Gleichzeitig betonte er, der Iran werde bei dem, was er als seine roten Linien definiert habe, keine Kompromisse eingehen. Diese fünf roten Linien sind: die Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, die Beendigung der Blockade, die Anerkennung der iranischen Kontrolle über die Straße von Hormus sowie die Beendigung der israelischen Angriffe auf den Libanon und Gaza. Der Iran werde hiervon nicht abrücken.

Die iranische Position ist seit Beginn des Krieges am 28. Februar unverändert geblieben: Sie widerspricht Trumps Darstellung des Verhandlungsstands, obwohl beide Seiten weiterhin indirekt über Vermittler wie Pakistan kommunizieren. Noch eine Woche zuvor hatten iranische staatsnahe Medien berichtet, iranische Unterhändler würden den Nachrichtenaustausch mit den USA einstellen und als Reaktion auf Verstöße gegen die Waffenruhe die Straße von Hormus vollständig schließen. Voraussetzung für jeglichen Dialog sei ein vollständiger israelischer Rückzug aus den besetzten Gebieten im Libanon sowie die Einstellung aller Angriffe im Libanon und in Gaza.

Baghaei bestätigte, dass Katar und Pakistan weiterhin aktiv als Vermittler tätig seien, warnte jedoch zugleich, dass die amerikanischen Maßnahmen den diplomatischen Prozess beeinträchtigten. Die Lage in der Straße von Hormus sei durch das Vorgehen Washingtons „unsicherer“ geworden.

Ein Hoffnungsschimmer zum Ende des Donnerstags und zum Beginn des Freitags im Iran: Es gab keine weiteren US-Angriffe auf Ziele in der Straße von Hormus. Mal sehen, ob das länger als einen weiteren Tag anhält.

Donald Trump hat die Macht, die Gewalt zu beenden, indem er jegliche Unterstützung für Israel einstellt und von Israel verlangt, den Libanon zu verlassen. Wenn die Israelis das Bombardieren und Töten einstellen, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Hisbollah die Waffenruhe akzeptieren wird.