Donroe-Doktrin: Trumps Angriff auf Venezuela ist Teil eines imperialen Plans zur Durchsetzung der US-Hegemonie in Lateinamerika

Ben Norton

Donald Trumps Bombardierung Venezuelas und die Entführung von Präsident Maduro sind Teil eines kolonialen Plans zur Errichtung der US-Hegemonie in Lateinamerika, zur Kontrolle der natürlichen Ressourcen und zum Aufbau neuer Lieferketten, um China auszuschalten.

Die Vereinigten Staaten haben einen Frontalangriff nicht nur gegen Venezuela, sondern gegen ganz Lateinamerika – und sogar gegen das Grundprinzip der Souveränität – gestartet.

Donald Trump befahl am 3. Januar dem US-Militär, Venezuela zu bombardieren, den verfassungsmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro zu entführen und ihn nach New York zu überführen, um ihn dort einem Schauprozess wegen politisch motivierter Anschuldigungen zu unterziehen.

Dieser unverhohlene Angriff auf Venezuela ist Teil einer umfassenderen imperialistischen Offensive der USA in ganz Lateinamerika. Die Trump-Regierung hat sich offen auf die 202 Jahre alte koloniale Monroe-Doktrin berufen und sie für das 21. Jahrhundert aktualisiert, indem sie sie stolz als „Donroe-Doktrin“ bezeichnete.

Mit dem Angriff auf Venezuela hofft das US-Imperium, mehrere Ziele zu erreichen:

Die US-Hegemonie in Lateinamerika durchsetzen (von der Monroe-Doktrin zur Donroe-Doktrin).

Die natürlichen Ressourcen Venezuelas (Öl, Gas, kritische Mineralien und Seltene Erden) sollen im Rahmen des Versuchs, eine neue Lieferkette in der westlichen Hemisphäre aufzubauen, ausgebeutet werden.

Die Beziehungen Lateinamerikas zu China (sowie zu Russland und Iran) abbrechen.

Andere linke Regierungen in der Region bedrohen (vor allem Kuba und Nicaragua, aber auch Brasilien und Kolumbien).

Zerstört das Projekt der regionalen Integration in Lateinamerika und der Karibik (in Organisationen wie ALBA und CELAC).

Die Einheit des globalen Südens sabotieren (angesichts Venezuelas Unterstützung für Palästina, Iran, afrikanische Befreiungskämpfe usw.).

Trump bekennt sich zur kolonialen Monroe-Doktrin

Der umfassendere Plan des US-Imperiums wurde in der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 der Trump-Administration klar dargelegt .

Das Dokument verdeutlichte, wie die USA versuchen, ihre Hegemonie in der gesamten westlichen Hemisphäre gewaltsam durchzusetzen. Es berief sich offen auf die Monroe-Doktrin.

Offizielle Vertreter der USA haben die Kolonialdoktrin, deren Ursprünge bis ins Jahr 1823 zurückreichen, mit Begeisterung aufgenommen.

Nur wenige Stunden nach dem Angriff der US-Regierung auf Venezuela veröffentlichte ein offizieller Trump-Account auf Twitter Propaganda, die den US-Präsidenten über ganz Amerika stehend zeigte, von Alaska im Norden Nordamerikas bis Argentinien im Süden Südamerikas, mit einem großen Stock in der Hand, auf dem „Donroe-Doktrin“ stand.

Das Bild war eine Anspielung auf eine politische Karikatur zur Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1905. US-Kriegsminister Pete Hegseth teilte es auf seinem offiziellen Regierungsaccount.

Das US-Imperium will die natürlichen Ressourcen Lateinamerikas kontrollieren

Ziel ist es, dass US-Konzerne alle strategischen natürlichen Ressourcen der westlichen Hemisphäre kontrollieren, einschließlich kritischer Mineralien und Seltenerdelemente.

Es ist kein Zufall, dass Venezuela über die weltweit größten Ölreserven verfügt. Obwohl die USA heute der größte Ölproduzent der Welt und Nettoexporteur von Öl sind, sind sie nach wie vor stark von Importen von Schweröl abhängig. Ein Großteil davon stammt aus Kanada, doch Venezuelas Schweröl stellt eine potenzielle Alternative dar.

Trump hat unmissverständlich klargemacht, dass er US-Konzerne die venezolanische Ölindustrie übernehmen lassen will, damit die USA ihren Bedarf an Schweröl decken können. (Der Ersatz der kanadischen Schwerölexporte könnte Washington zudem Druckmittel gegenüber Ottawa verschaffen, gerade in einer Zeit, in der Trump von einer Kolonisierung Kanadas und dessen Umwandlung in den „51. Bundesstaat“ spricht.)

In einer Pressekonferenz nach den Bombenangriffen auf Venezuela behauptete Trump, die US-Regierung werde „das Land regieren“. Er fügte hinzu: „Unsere riesigen US-Ölkonzerne, die größten der Welt, werden hingehen, Milliarden von Dollar investieren, die marode Ölinfrastruktur reparieren und anfangen, Geld zu verdienen.“

„Wir sind im Ölgeschäft“, betonte der US-Präsident. „Wir werden enorme Mengen an Bodenschätzen fördern.“

Eine neue, von den USA kontrollierte Lieferkette für kritische Mineralien, die China ausschließt

Neben enormen Erdöl- und Erdgasreserven verfügt Venezuela auch über bedeutende Vorkommen an Gold, kritischen Mineralien und Seltenen Erden .

Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie eine neue Lieferkette in der westlichen Hemisphäre aufbauen will, die China ausschließt, um sich auf einen möglichen Konflikt mit Peking vorzubereiten. Sie hofft, dafür die kritischen Mineralien und Seltenen Erden Lateinamerikas nutzen zu können.

Dies ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum Trump Grönland kolonisieren und plündern will, da es 25 der 30 von der Europäischen Union als „kritisch“ eingestuften Rohstoffe enthält .

In der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 betonte die Trump-Regierung, dass US-Konzerne die „Energieinfrastruktur“ und den „Zugang zu kritischen Mineralien“ Lateinamerikas kontrollieren müssten. Die US-Regierung schrieb, sie stärke „kritische Lieferketten in dieser Hemisphäre“, um „Abhängigkeiten“ und „schädlichen Einfluss von außen“ – eine offensichtliche Anspielung auf China – zu reduzieren.

China dominiert die globale Lieferkette für kritische Mineralien. Nicht nur die Trump-Regierung, sondern auch die Regierung von Joe Biden versuchte, dies zu ändern, indem sie eine neue, von den USA kontrollierte Lieferkette schuf.

Besonnenere Beamte der Trump-Administration haben erkannt, dass der Großteil der Produktion nicht in die USA zurückkehrt (wo die Zahl der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe seit Jahrzehnten, selbst unter Trump, stetig sinkt ). Daher räumten sie in der Nationalen Sicherheitsstrategie ein, dass sie die Produktion nach Lateinamerika verlagern wollen. US-Konzerne möchten niedrig bezahlte lateinamerikanische Arbeitskräfte für die Herstellung ihrer Produkte ausbeuten und so China umgehen.

Aus diesem Grund wird auch eine neue, von den USA dominierte Lieferkette in der westlichen Hemisphäre angestrebt: nicht nur, weil der militärisch-industrielle Komplex der USA China aus der Lieferkette für die Waffen entfernen muss, die er zur Vorbereitung auf einen möglichen zukünftigen Krieg mit China herstellt; sondern auch, weil die USA eine wirtschaftliche Entkopplung von China anstreben und glauben, dass Lateinamerika ihnen dabei helfen kann.

Lateinamerikas strategische Infrastruktur

Darüber hinaus will das US-Imperium die gesamte strategische Infrastruktur in Lateinamerika kontrollieren.

In der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 heißt es, Washington werde „strategische Punkte und Ressourcen in der westlichen Hemisphäre identifizieren“, und weiter: „Die US-Regierung wird strategische Akquisitions- und Investitionsmöglichkeiten für amerikanische Unternehmen in der Region ermitteln.“

Die Trump-Regierung droht lateinamerikanischen Ländern unverhohlen damit, China zum Verkauf aller seiner Investitionen in regionale Infrastrukturprojekte zu zwingen.

Die US-Regierung hat Panama bereits erfolgreich angewiesen, Druck auf das Hongkonger Unternehmen CK Hutchison Holdings auszuüben, dem die Häfen rund um den Panamakanal gehören, damit diese an den Wall-Street-Giganten BlackRock verkauft werden .

Es ist wahrscheinlich, dass die USA auch den peruanischen Hafen Chancay , einen der wichtigsten Häfen der Region, der von China erbaut wurde, ins Visier nehmen werden. Trumps Lateinamerika-Berater Mauricio Claver-Carone schlug vor: „Für alle Produkte, die über Chancay oder einen anderen Hafen in der Region, der sich im Besitz oder unter der Kontrolle Chinas befindet, transportiert werden, sollte ein Zoll von 60 % erhoben werden.“

In Washington wurden sogar mögliche Maßnahmen diskutiert, um die lateinamerikanischen Regierungen zu zwingen, Beschränkungen für chinesische Investitionen in der Region zu verhängen.

US-Intervention in Lateinamerika im Zweiten Kalten Krieg

Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 verdeutlichte die Besessenheit der Trump-Regierung, Chinas Beziehungen zu Ländern Lateinamerikas einzuschränken. Dies ist der zweite Kalte Krieg.

Auf seiner ersten Auslandsreise als US-Außenminister besuchte Marco Rubio Panama, wo er das zentralamerikanische Land zum Ausstieg aus Chinas „Neuer Seidenstraße“ (BRI) zwang. Die Trump-Regierung erhöht den Druck der USA auf andere Länder der Region deutlich, damit diese die BRI ebenfalls verlassen.

Ebenso mischte sich Trump unverhohlen in die Wahlen in Honduras im Jahr 2025 ein und unterstützte einen Wahlputsch. (Trump begnadigte und entließ außerdem einen der schlimmsten Drogenhändler der Welt, den von den USA unterstützten rechtsgerichteten Ex-Diktator von Honduras, Juan Orlando Hernández – was verdeutlicht, dass es der Trump-Regierung in Wirklichkeit nicht um den Drogenhandel geht, sondern dass sie ihn lediglich als zynischen Vorwand nutzt, um die unabhängigen Regierungen in der Region anzugreifen und zu destabilisieren.)

Der rechtsgerichtete Trump-Verbündete, der nun Honduras im Auftrag der USA regieren wird, der Oligarch Nasry „Tito“ Asfura, hat geschworen, die diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China formell abzubrechen und die taiwanesischen Separatisten anzuerkennen.

Die USA wollen Honduras auch als Operationsbasis für Angriffe auf die sandinistische Regierung im benachbarten Nicaragua nutzen.

Nach der Bombardierung und Besetzung Venezuelas hoffen Trump und Marco Rubio, ähnliche imperialistische Kriege zum Regimewechsel in Kuba und Nicaragua zu führen. Rubio hat seine gesamte Karriere dem Sturz dieser sozialistischen Revolutionen gewidmet. Es ist für ihn ein politischer Kreuzzug.

Tatsächlich drohten Trump und Rubio in einer Pressekonferenz, die sie nach den Bombenangriffen auf Venezuela und der Entführung von Präsident Maduro gaben, offen Kuba und dem linksgerichteten Präsidenten Kolumbiens, Gustavo Petro.

Das Ziel der Trump-Administration ist einfach: in jedem Land Lateinamerikas rechtsgerichtete US-Marionettenregime zu installieren, die gehorsam den Interessen Washingtons und der Wall Street dienen und ihre Vermögenswerte an US-Investoren verkaufen.

In Ländern mit linken Regierungen stehen 2026 zwei wichtige Wahlen an: Brasilien (im Oktober) und Kolumbien (im Mai). Es ist sicher, dass die Trump-Regierung sich in diese Wahlen einmischen wird, um gefügige rechte US-Verbündete (wie Javier Milei in Argentinien ) an die Macht zu bringen.

Trump drohte auch damit, Mexiko zu bombardieren , das eine unabhängige, blockfreie Regierung unter der Führung der linksgerichteten Präsidentin Claudia Sheinbaum hat (die mit einer konstanten Zustimmungsrate von rund 74 % zu den beliebtesten Staatsoberhäuptern der Welt zählt ).

Mexiko hat diese US-Drohungen entschieden zurückgewiesen und erklärt, sie stellten einen Angriff auf Mexikos Souveränität dar. Doch wie Trumps Krieg gegen Venezuela gezeigt hat, kümmert sich das US-Imperium nicht im Geringsten um Souveränität.

Von der Monroe-Doktrin zur Donroe-Doktrin: Die nationale Sicherheitsstrategie 2025

Um den Plan des US-Imperiums für Lateinamerika besser zu verstehen, ist es wichtig, sich die Details der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 (NSS) der Trump-Administration anzusehen.

Dieses Dokument bezeichnete die westliche Hemisphäre als die wichtigste Region für die US-Außenpolitik. Die Trump-Regierung erklärte, sie wolle eine Region, die „frei von feindlichen ausländischen Eingriffen oder dem Besitz wichtiger Vermögenswerte bleibt und die kritische Lieferketten unterstützt“, in der die USA „weiterhin Zugang zu wichtigen strategischen Standorten“ haben.

Die NSS erklärte unmissverständlich, dass die „Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin wieder geltend machen und durchsetzen werden, um die amerikanische Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre wiederherzustellen“.

In einer Pressekonferenz, die Trump wenige Stunden nach den Bombenangriffen auf Venezuela und der Entführung von Präsident Maduro gab, wiederholte er diese Rhetorik. Er lobte die Monroe-Doktrin und sagte: „Wir haben sie weit überholt, wirklich weit. Sie wird jetzt Donroe-Doktrin genannt.“ Er fügte hinzu: „Wir stärken die amerikanische Macht in unserer Heimatregion auf sehr eindrucksvolle Weise.“

In der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 (NSS) verpflichtete sich die Trump-Regierung, „nicht-hemisphärischen Konkurrenten die Möglichkeit zu verweigern, Streitkräfte oder andere bedrohliche Fähigkeiten in unserer Hemisphäre zu stationieren oder strategisch wichtige Anlagen zu besitzen oder zu kontrollieren“. Dies war eine offensichtliche Anspielung auf China.

Das Dokument machte unmissverständlich deutlich, dass Washington die Hegemonie anstrebt. Es erklärte (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Vereinigten Staaten müssen in der westlichen Hemisphäre eine führende Rolle einnehmen, um unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu gewährleisten – eine Rolle, die es uns ermöglicht, uns in der Region selbstbewusst zu behaupten, wann und wo immer es nötig ist . Die Bedingungen unserer Bündnisse und jeglicher Art von Hilfeleistung müssen an die Eindämmung feindlicher Einflüsse von außen geknüpft sein – von der Kontrolle militärischer Anlagen, Häfen und wichtiger Infrastruktur bis hin zum Erwerb strategischer Güter im weitesten Sinne.

Die Trump-Regierung hat nicht einmal versucht zu verbergen, dass ihr die Souveränität der Länder Lateinamerikas gleichgültig ist und sie nur allzu bereit ist, diese zu verletzen.

„Wir wollen, dass andere Nationen uns als ihren bevorzugten Partner ansehen, und wir werden (mit verschiedenen Mitteln) ihre Zusammenarbeit mit anderen Nationen unterbinden“, so die NSS.

Das Dokument artikulierte eine manichäische Einteilung der Welt im Stil des Kalten Krieges und schrieb: „Alle Länder sollten sich der Wahl stellen, ob sie in einer von den USA geführten Welt souveräner Staaten und freier Wirtschaftssysteme leben wollen oder in einer parallelen Welt, in der sie von Ländern auf der anderen Seite der Welt beeinflusst werden.“

Der „Trump-Zusatz“ zur Monroe-Doktrin

In der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 heißt es, dass das US-Imperium „einen ‚Trump-Zusatz zur Monroe-Doktrin‘ geltend machen und durchsetzen wird“.

Dies war eine Anspielung auf den „Roosevelt-Korollar“, den der Erzimperialist Theodore „Teddy“ Roosevelt in seiner Rede zur Lage der Nation im Jahr 1904 vorschlug , als er Folgendes erklärte (Hervorhebung hinzugefügt):

Chronisches Fehlverhalten oder eine Ohnmacht, die zu einer allgemeinen Lockerung der Bindungen der zivilisierten Gesellschaft führt, kann in Amerika wie auch anderswo letztendlich ein Eingreifen einer zivilisierten Nation erfordern , und in der westlichen Hemisphäre kann die Einhaltung der Monroe-Doktrin durch die Vereinigten Staaten diese in eklatanten Fällen solchen Fehlverhaltens oder solcher Ohnmacht dazu zwingen, wenn auch widerwillig, eine internationale Polizeigewalt auszuüben.

…

Unsere Interessen und die unserer südlichen Nachbarn sind im Grunde identisch. Sie verfügen über große Bodenschätze , und wenn in ihren Grenzen Recht und Gerechtigkeit herrschen, wird ihnen Wohlstand gewiss zuteilwerden.

…

Mit der Durchsetzung der Monroe-Doktrin , mit den Maßnahmen, die wir in Bezug auf Kuba, Venezuela und Panama ergriffen haben , und mit dem Bestreben, den Kriegsschauplatz im Fernen Osten einzugrenzen und die offene Tür in China zu sichern , haben wir sowohl in unserem eigenen Interesse als auch im Interesse der gesamten Menschheit gehandelt.

Auffällig ist, dass die Ziele von Teddy Roosevelts imperialistischer Aggression im Jahr 1904 – China, Venezuela, Kuba und Panama – heute teilweise dieselben Ziele sind, die Washington verfolgt.

Trump hat Teddy Roosevelts imperialistische „Big Stick“-Doktrin und Kanonenbootpolitik wiederbelebt. Mit dem sogenannten „Trump Corollary“ erklärt die US-Regierung, sie habe das Recht, jederzeit und überall in Lateinamerika und der Karibik militärisch zu intervenieren. Es handelt sich um eine dezidiert imperialistische Politik, die den Nationen der Region ihre im Völkerrecht und der UN-Charta verankerten Rechte auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung verweigert.

Der Angriff der Trump-Regierung auf Venezuela ist Teil eines umfassenderen imperialistischen Angriffs auf Lateinamerika und den globalen Süden im Allgemeinen.

Die offene Brutalität und Grausamkeit des US-Imperiums zeigen ebenso, wie kindisch und lächerlich die „Demokratie“-Rhetorik westlicher Beamter und Experten ist, wenn sie belagerte Länder des Globalen Südens wie Venezuela der angeblichen „Autoritarismus“ bezichtigen.

Es ist unmöglich für die Nationen Lateinamerikas (und den globalen Süden insgesamt), Demokratie zu praktizieren, wenn das mächtigste und tödlichste Imperium der Welt ständig in ihre Wahlen eingreift, sie angreift, Sanktionen gegen sie verhängt und Staatsstreiche unterstützt.

Eine wahre Demokratie ist unmöglich, solange Imperialismus existiert.