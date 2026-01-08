Donald Trump – und die meisten Amerikaner – verstehen die Monroe-Doktrin nicht

Larry C. Johnson

Ich möchte eine Wette mit Ihnen abschließen … Ich wette, dass 99 Prozent der Amerikaner niemals die Rede gelesen haben, die Präsident James Monroe am 2. Dezember 1823 vor dem US-Kongress hielt. Als Teil dieser Rede – es war seine siebte jährliche Ansprache an den Kongress – skizzierte Präsident Monroe eine Politik, die heute allgemein als Monroe-Doktrin bezeichnet wird. Zu verstehen, was Präsident Monroe tatsächlich sagte, ist umso wichtiger geworden, da Donald Trump sich auf die Monroe-Doktrin berief, um die Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro zu rechtfertigen. Ich werde Ihnen zeigen, dass Präsident Monroe nichts gesagt hat, was Trumps Handeln entschuldigen oder unterstützen würde. Im Gegenteil: Trump verhält sich wie einer der alten europäischen Kolonialtyrannen.

Trump ist nicht der Erste, der die Monroe-Doktrin missversteht, die heute in den USA weithin so interpretiert wird, als gäbe sie den Vereinigten Staaten die Kontrolle über die westliche Hemisphäre und das Recht, gegen JEDE ausländische Regierung vorzugehen, die Beziehungen zu den Ländern Mittel- und Südamerikas sowie zu Mexiko und Kanada unterhält.

Der Kern der Monroe-Doktrin war ursprünglich eine klare Erklärung gegen die europäische Kolonisierung Amerikas. Lesen Sie genau, was Monroe sagte:

In den Diskussionen, zu denen dieses Interesse Anlass gegeben hat, und in den Regelungen, mit denen sie möglicherweise enden, wurde es für angemessen gehalten, als Grundsatz zu erklären, an dem die Rechte und Interessen der Vereinigten Staaten beteiligt sind, dass die amerikanischen Kontinente aufgrund des freien und unabhängigen Zustands, den sie angenommen haben und aufrechterhalten, fortan nicht mehr als Gegenstand zukünftiger Kolonisation durch europäische Mächte betrachtet werden dürfen.

Alle US-Präsidenten des 20. Jahrhunderts – einschließlich Trump – glauben, dass die Monroe-Doktrin den USA ein Vetorecht über die politischen oder wirtschaftlichen Beziehungen einräumt, die irgendein Land außerhalb der westlichen Hemisphäre mit Kanada, Mexiko sowie den Ländern Mittel- und Südamerikas eingehen darf. Doch Monroes Fokus lag auf dem europäischen kolonialen Imperialismus. Präsident Monroe erklärte nicht, dass die USA der endgültige Schiedsrichter darüber sein würden, ob ein Land in Mittel- oder Südamerika freiwillig ein politisches oder wirtschaftliches Bündnis mit einem anderen Land wie China oder Russland eingehen kann.

Monroes besondere Sorge bestand darin, die USA aus den Kriegen herauszuhalten, die Europa im 19. Jahrhundert verwüsteten. Er sagte:

An den Kriegen der europäischen Mächte in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, haben wir niemals teilgenommen, und es entspricht auch nicht unserer Politik, dies zu tun. Nur wenn unsere Rechte verletzt oder ernsthaft bedroht werden, reagieren wir auf Verletzungen oder treffen Vorbereitungen zu unserer Verteidigung. Mit den Bewegungen in dieser Hemisphäre sind wir notwendigerweise unmittelbarer verbunden, aus Gründen, die jedem aufgeklärten und unparteiischen Beobachter offensichtlich sein müssen. …

Wir schulden es daher der Offenheit und den freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen den Vereinigten Staaten und diesen Mächten bestehen, zu erklären, dass wir jeden Versuch ihrerseits, ihr System auf irgendeinen Teil dieser Hemisphäre auszudehnen, als gefährlich für unseren Frieden und unsere Sicherheit betrachten würden. In die bestehenden Kolonien oder Abhängigkeiten irgendeiner europäischen Macht haben wir nicht eingegriffen und werden nicht eingreifen. Doch gegenüber den Regierungen, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben und aufrechterhalten, und deren Unabhängigkeit wir nach reiflicher Überlegung und auf gerechten Grundsätzen anerkannt haben, könnten wir jede Einmischung zu dem Zweck, sie zu unterdrücken oder auf irgendeine andere Weise ihr Schicksal zu kontrollieren, durch irgendeine europäische Macht in keinem anderen Licht sehen als als Ausdruck einer unfreundlichen Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten. Im Krieg zwischen diesen neuen Regierungen und Spanien erklärten wir bei ihrer Anerkennung unsere Neutralität, und daran haben wir festgehalten und werden weiterhin festhalten, sofern keine Veränderung eintritt, die nach dem Urteil der zuständigen Behörden dieser Regierung eine entsprechende Änderung seitens der Vereinigten Staaten unerlässlich für ihre Sicherheit machen würde.

Monroe machte in den beiden vorangegangenen Absätzen zwei entscheidende Punkte. Erstens: Die USA würden nur handeln, wenn sie von europäischen Mächten angegriffen oder bedroht würden. Sein Anliegen war erneut, Amerika aus den Kriegen zwischen den verschiedenen europäischen Mächten herauszuhalten, während diese versuchten, ihre jeweiligen kolonialen Ambitionen zu sichern und auszubauen. Zweitens bestand Monroe darauf, dass die USA sich nicht in bestehende Kolonien oder Abhängigkeiten einmischen würden. Sollten jedoch die Menschen in Mexiko, Mittelamerika oder Südamerika beschließen, ihre Unabhängigkeit zu erklären – so wie es die 13 britischen Kolonien am 4. Juli 1776 taten –, dann würde jede europäische Militäraktion gegen diese ehemaligen Kolonien als Angriff auf die Vereinigten Staaten betrachtet werden.

Mit anderen Worten: Die von Monroe vorgeschlagene US-Politik räumte den Ländern Amerikas, die ihre Unabhängigkeit erklärten, stillschweigend die Zusage ein, dass die USA sie unterstützen würden. Dies verlieh den USA jedoch nicht das Recht, sich einseitig in die politischen Angelegenheiten der Länder Mittel- und Südamerikas einzumischen, noch ermächtigte es die USA, dort Regimewechsel durchzuführen, nur weil ihnen die neuen Machthaber oder die Struktur der neuen Regierung missfielen.

Anschließend formulierte Monroe eine politische Grundsatzposition, die jeder US-Präsident des 20. und 21. Jahrhunderts ignoriert hat – keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder:

Unsere Politik gegenüber Europa, die in einem frühen Stadium der Kriege angenommen wurde, die jenen Teil der Welt so lange erschüttert haben, bleibt dennoch dieselbe, nämlich uns nicht in die inneren Angelegenheiten irgendeiner seiner Mächte einzumischen; die faktische Regierung für uns als die legitime Regierung zu betrachten; freundschaftliche Beziehungen zu ihr zu pflegen und diese Beziehungen durch eine offene, feste und männliche Politik zu bewahren, indem wir in allen Fällen den berechtigten Ansprüchen jeder Macht gerecht werden und Verletzungen von keiner hinnehmen.

Monroe schloss seine Darlegung der Monroe-Doktrin mit der Betonung, dass es seine Politik sei, zu verhindern, dass fremde Regierungen ihre politischen Systeme mit Gewalt Ländern der westlichen Hemisphäre aufzwingen:

Es ist unmöglich, dass die verbündeten Mächte ihr politisches System auf irgendeinen Teil eines der beiden Kontinente ausdehnen könnten, ohne unseren Frieden und unser Glück zu gefährden; ebenso kann niemand glauben, dass unsere südlichen Brüder, wenn man sie sich selbst überließe, es aus eigenem Antrieb annehmen würden. Es ist daher gleichermaßen unmöglich, dass wir eine solche Einmischung in irgendeiner Form gleichgültig betrachten würden.

Leider wurde die Monroe-Doktrin von einer Reihe von Präsidenten entweiht und ignoriert, beginnend mit Präsident Polk im Jahr 1848. Anstatt Mexiko und unsere mittel- und südamerikanischen Nachbarn vor ausländischer Einmischung zu schützen, haben wir uns wiederholt wie ein autoritärer Diktator verhalten. Mexiko erklärte am 16. September 1810 seine Unabhängigkeit von Spanien. Sechsunddreißig Jahre später provozierten die USA einen Krieg mit Mexiko, indem sie Texas annektierten und eine Grenzkrise inszenierten, im Dienste eines umfassenderen expansionistischen Projekts.

Vielleicht sollten wir dieses Verhalten als Polk-Doktrin bezeichnen – das heißt: Nur wir, die USA, haben das Recht zu entscheiden, welche Art von Regierung die Menschen und Nationen der westlichen Hemisphäre haben dürfen. Die Monroe-Doktrin war dazu gedacht, ausländische Einmischung durch imperialistische Mächte zu bekämpfen. Die USA haben diese Doktrin verfälscht und missbrauchen sie nun als Vorwand, um ihre eigenen imperialen Ambitionen zu nähren. Venezuela ist nur das jüngste Opfer.