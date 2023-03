Doug Casey über „15-Minuten-Städte“ und den nächsten Lockdown für Sie

Internationale Mensch: Die „15-Minuten-Stadt“ ist ein Stadtplanungskonzept, das sich in Nordamerika und Europa rasch ausbreitet. Es zielt darauf ab, dass alles – Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten, Bildung, Gesundheitsversorgung und Freizeitaktivitäten – nur 15 Minuten entfernt ist.

Die Idee ist, dass die Bürokraten die Benutzung von Autos einschränken und schließlich verbieten, weil alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. Die Abschaffung von Kohlenwasserstoffen im Allgemeinen und von Autos mit Verbrennungsmotoren im Besonderen ist ein Hauptziel der Kohlenstoffhysteriker.

Kritiker argumentieren auch, dass 15-Minuten-Städte schließlich die totale Überwachung und Kontrolle des Lebens der Menschen ermöglichen werden, da die Regierungen sie unweigerlich mit einem ESG-Sozialkreditsystem und digitalen Zentralbankwährungen verbinden werden.

Was halten Sie von dem Konzept der 15-Minuten-Stadt?

Doug Casey: Das ist Social Engineering auf einer neuen Ebene – der Versuch, die Art und Weise, wie Menschen handeln und leben, zu reformieren. Tatsächlich handelt es sich um ein soziales Engineering, das sich in Form von Bauingenieurwesen äußert, indem Menschen in die Art von Häusern, Umgebungen und Orten gesteckt werden, die die Eliten – ich meine die Parasiten – bevorzugen.

Es ist, als ob die gesamte menschliche Rasse eine Rolle in dem Jim-Carrey-Film Die Truman-Show übernehmen würde. Aber das ist viel zu harmlos. Die Art und Weise, wie sie versuchen, die Städte zu reformieren und die Menschen zu zwingen, in bestimmten Gebieten zu bleiben, erinnert eher an das Panoptikum, eine Art Gefängnis, in dem alle Menschen jederzeit von den Wachen leicht beobachtet werden konnten.

Natürlich klingt es bequem, heimelig und kleinstädtisch, wenn alle Menschen in einem Radius von 15 Minuten um ihr Haus wohnen müssen. Aber das macht es für die künstliche Intelligenz viel bequemer, zu überwachen, wo sich jeder aufhält. Und zwar nicht nur in den Fahrzeugen, denn der nächste Schritt auf diesem Weg wird darin bestehen, dass es wünschenswert ist, dass jeder einen Chip implantiert bekommt, damit der eigene Körper überwacht werden kann. Das Konzept der 15-Minuten-Stadt ist nur ein Schritt auf dem Weg zu etwas noch viel Dystopischerem.

Internationale Mensch: 15-Minuten-Städte erhielten durch die Covid-Hysterie einen großen Auftrieb, da viele Stadträte und Bürgermeister versuchten, die Stadträume inmitten der Abriegelungen neu zu gestalten.

Das Konzept hat sich auf viele Gebiete in Nordamerika und Europa ausgeweitet, mit Plänen zur Umwandlung von Teilen der größten Städte in zahlreiche 15-Minuten-Städte. Wir haben dies bereits in Ottawa, Oxford und anderen Großstädten erlebt.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Es geht um Kontrolle, aber sie wird nicht als militärische „Du musst das tun“-Kontrolle verkauft. Es wird eine sanfte Kontrolle nach dem Motto „Tu es zu deinem eigenen Besten“ sein. Und natürlich ist es Teil des allgemeinen Klimawahnsinns zum angeblichen Wohle von Mutter Erde. Die Idee ist, die Menschen dazu zu bringen, ihre Autos stehen zu lassen und auch Flugzeuge und öffentliche Verkehrsmittel nicht zu benutzen.

Es wird als großartige Möglichkeit verkauft, seine Nachbarn kennenzulernen, zu Fuß zu gehen und vielleicht das Fahrrad zu benutzen. Sie versuchen, die Welt ins Mittelalter zurückzuversetzen, wo sich niemand weiter als 15 Minuten von seinem Haus entfernt hat. Nicht nur, weil sie es nicht sollten, sondern weil es hinter dem nächsten Hügel Drachen geben könnte.

Internationaler Mensch: Die globale Elite will nicht, dass der Pöbel so mobil ist wie früher.

In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Reisebeschränkungen erlebt. Die Covid-Hysterie schuf einen Präzedenzfall für den Einsatz von Abriegelungen als offizielle Politik und führte viele verwirrende Reisebeschränkungen ein. Die Kohlenstoffhysterie dient auch als Vorwand für alle möglichen Vorschläge zur Einschränkung des Reiseverkehrs. Der Trend, der sich jetzt abzeichnet, gewinnt an Dynamik.

Wie sehen Sie die 15-Minuten-Städte im Zusammenhang mit diesem Trend?

Doug Casey: Die Menschen sind viel leichter zu kontrollieren, wenn man weiß, wo sie sich jederzeit aufhalten. Und die Elite – wie gesagt, es sind Parasiten, die nichts produzieren oder einem nützlichen Zweck dienen – will, dass die Plebs an Ort und Stelle bleibt, nicht nur physisch, sondern auch psychologisch, wirtschaftlich und politisch.

Sie würden es vorziehen, in einer Welt zu leben, in der Orte wie der Markusplatz in Venedig, Machu Picchu und der Grand Canyon nicht vom Volk überrannt werden, weil sie wieder ihre 15-Minuten-Reisezonen einhalten und sich an Vorschriften halten, die es ihnen erlauben, nur so viele Pfunde Kohlenstoff zu verbrauchen.

Das ist für die Parasiten aus persönlicher Sicht viel bequemer, und sie haben auch viel mehr Kontrolle.

Internationale Mensch: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat die 15-Minuten-Städte gefördert.

Warum sind sie an diesem Thema interessiert?

Doug Casey: In der Vergangenheit waren die Vereinten Nationen das wichtigste Forum für Regierungen, um sich zu treffen und darüber zu diskutieren, wie die Welt umstrukturiert werden kann. Aber die UNO gerät leider immer mehr in Vergessenheit. Sie ist heute nicht mehr als ein teurer Club für Regierungsbeamte der mittleren Ebene, die in New York Urlaub machen und sich mit anderen ehrgeizigen Bürokraten austauschen.

Das Weltwirtschaftsforum ist für die wirklich Mächtigen da.

Das WEF benötigt jedoch einen Grund für seine Existenz. Diesen Leuten geht es um Macht und Geld. Sie knüpfen gerne Kontakte, kratzen einander den Rücken und sehen sich als Herrscher des Universums. Jetzt, wo sie sich am WEF kennengelernt haben und zumindest in der westlichen Welt eindeutig das Sagen haben, sind sie nicht mehr nur zum geselligen Beisammensein da. Sie haben eine Menge großer Pläne für den einfachen Bürger.

Das Konzept der 15-Minuten-Stadt ist eine der vielen Angriffslinien, die sie gestartet haben, um im Grunde die Welt zu erobern, so unerhört das auch klingt.

Internationaler Mensch: Was kann der Durchschnittsbürger angesichts all dessen, was wir besprochen haben, tun, um seine Souveränität im Allgemeinen und seine Reisefreiheit im Besonderen zu schützen?

Doug Casey: Zunächst einmal sollte man versuchen, in eine ländliche Gegend umzuziehen, wo man sein Leben viel besser unter Kontrolle hat und nicht von Tausenden von Menschen umgeben ist, die einen als Nonkonformisten verpfeifen und leicht hysterisch werden könnten.

Das Zweite ist, so reich zu werden wie möglich, denn ein Vermögen hilft, sich sowohl vor den parasitären Eliten als auch vor dem Capite censi zu schützen.

Und drittens können Sie sich auf jede erdenkliche Weise wehren. Sagen Sie Ihre Meinung und lassen Sie andere Menschen wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, die denken, dass das, was vor sich geht, tatsächlich böse ist. Aber seien Sie sich der Risiken bewusst, die Sie damit eingehen.

Wir können die Trends der Geschichte nicht ändern. Die Atmosphäre in der heutigen Welt ist wie in den frühen Tagen des amerikanischen Bürgerkriegs oder in den frühen Tagen des Ersten oder Zweiten Weltkriegs. Die Möpse werden dumm und hysterisch, sind begeistert, sich „zusammenzuschließen“, um gegen einen echten oder eingebildeten Feind zu kämpfen, und marschieren im Gleichschritt. Ein riesiger Geistesvirus ist auf dem besten Weg, die meisten Menschen zu erfassen.

Wir leben in wirklich gefährlichen Zeiten.