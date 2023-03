Interessenkonflikte: Die geheimen Absprachen zwischen Pfizer und der US-Behörde NIH

Daran besteht kein Zweifel mehr. Ungewählte Bürokraten leiten den gesamten Gesundheitskomplex ohne jegliche Kontrolle.

Nach dem Bayh-Dole-Gesetz von 1984 können Wissenschaftler der Regierung für Entdeckungen, die sie auf Kosten der Allgemeinheit machen, Lizenzgebühren von Arzneimittelherstellern einfordern

Die Steuerzahler finanzieren die staatliche Forschung, während Big Pharma, die National Institutes of Health und die NIH-Wissenschaftler den gesamten Gewinn behalten

Als Patentinhaber, der von den Lizenzgebühren profitiert, haben die NIH ein erhebliches Interesse an Regelungen, die sich auf Patente und Impfstoffmandate auswirken, und können ihren Einfluss nutzen, um sich selbst und nicht die Öffentlichkeit zu begünstigen

Die NIH verteilen jedes Jahr 32 Milliarden Dollar an Steuergeldern als Forschungsgelder. Als größter Fördermittelgeber auf Bundesebene haben die NIH ein Monopol darauf, welche Forschung durchgeführt wird und welche nicht

Wissenschaftler, die sich um Zuschüsse bemühen, wissen auch, dass sie sich an die Regeln halten müssen, um Zuschüsse zu erhalten, und das bedeutet, dass sie Arbeiten durchführen müssen, die die etablierten Ansichten zur öffentlichen Gesundheitspolitik unterstützen

Ende Februar 2023 stimmte Moderna zu, 400 Millionen Dollar an das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) für das Patent zu zahlen, das es auf die mRNA-Spritze von Moderna hält.

Der Patentprozess ist ein Teil der COVID-mRNA-Spritzen, der in den Medien nicht wirklich thematisiert wurde und über den die Menschen im Allgemeinen nichts wissen – wahrscheinlich, weil es sich dabei um einen totalen Schwindel handelt. Aus internen Dokumenten und Schriftverkehr geht hervor, dass das NIAID die Entwicklung von SARS-CoV-2 finanziert hat. Gleichzeitig hat es den „Impfstoff“ gegen das Virus patentiert und erhält dafür Lizenzgebühren.

Die National Institutes of Health (NIH) sollten eigentlich die wichtigste Regierungsbehörde sein, die für die Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zuständig ist, aber so wie es aussieht, scheint sie stattdessen damit beschäftigt zu sein, Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu schaffen, um davon zu profitieren.

Und die Behörde selbst ist nicht die einzige, die Gewinne einfährt. Viele Patente befinden sich im Besitz von Personen, die am NIH/NIAID arbeiten. Die Steuerzahler finanzieren also Forschungen, die sich als erfolgreich erweisen können oder auch nicht, während Big Pharma, die NIH und einzelne Mitarbeiter der NIH von den Produkten profitieren, die schließlich auf den Markt kommen. Dies ist ein eindeutiger Interessenkonflikt, der der öffentlichen Gesundheit in vielerlei Hinsicht schaden kann.

Zunächst einmal bietet er den NIH einen Anreiz, potenziell gefährliche Medikamente zu unterstützen und zu fördern, wie wir während der COVID-Pandemie deutlich gesehen haben. Die NIH haben auch ein erhebliches Interesse an Vorschriften, die sich auf Patente und Impfstoffmandate auswirken, und nutzen ihren Einfluss möglicherweise eher zu ihrem eigenen Vorteil als zum Vorteil der Öffentlichkeit.

Interessenkonflikte beeinflussen die öffentliche Gesundheitspolitik

In dem oben gezeigten Video Full Measure berichtet die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson über die Ergebnisse der Überwachungsgruppe Open The Books, die sich kürzlich eingehend mit der Frage befasst hat, ob Wissenschaftler der Regierung von Pharmaunternehmen Lizenzgebühren für Entdeckungen kassieren, die sie während ihrer Arbeit auf Ihre Kosten gemacht haben“.

„Die NIH verteilen jedes Jahr 32 Milliarden Dollar an Steuergeldern als Forschungsgelder. Als größter Fördermittelgeber auf Bundesebene haben die NIH ein Monopol darauf, welche Forschung durchgeführt wird und welche nicht.“

Nach Angaben des Gründers und Geschäftsführers von OpenTheBooks.com, Adam Andrzejewski, verteilen die NIH jedes Jahr 32 Milliarden Dollar an Steuergeldern in Form von Forschungszuschüssen an schätzungsweise 56.000 verschiedene Einrichtungen. „Damit kann man im Grunde die gesamte amerikanische Gesundheitsversorgung kaufen“, sagt er.

Als größter Zuschussgeber auf Bundesebene haben die NIH ein Monopol darauf, welche Forschung durchgeführt wird und welche nicht, da sie entscheiden, welche Wissenschaftler und Projekte diese Mittel erhalten. Wissenschaftler, die sich um Zuschüsse bemühen, wissen auch, dass sie sich an die Regeln halten müssen, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen, und das bedeutet, dass sie Arbeiten durchführen müssen, die die etablierten Ansichten zur öffentlichen Gesundheitspolitik unterstützen.

Aber das ist noch nicht alles. Die NIH verschlingen auch Patente, was ihren Anreiz, das zu schützen und zu fördern, was wirklich im Interesse der Öffentlichkeit ist, aufgrund der finanziellen Interessenkonflikte, die ins Spiel kommen, weiter schwächt.

Wie der Lizenzkomplex für Dritte funktioniert

Wie Andrzejewski erläuterte, können Wissenschaftler der Regierung nach dem Bayh-Dole-Gesetz von 1984 für Entdeckungen, die sie auf Kosten der Öffentlichkeit gemacht haben, Lizenzgebühren von Arzneimittelherstellern verlangen:

„So funktioniert der Komplex der Lizenzgebühren für Dritte. Sie haben einen staatlichen Wissenschaftler, der vom Steuerzahler finanziert wird, und er arbeitet in einem staatlichen Labor, das ebenfalls vom Steuerzahler finanziert wird. Und wenn sie eine Erfindung [ein Medikament, ein Gerät oder ein Therapeutikum] haben … dann lizenzieren die NIH … diese Erfindung … an den privaten Sektor. Und der Privatsektor zahlt dann Lizenzgebühren an die NIH zurück. Die NIH verteilen diese Lizenzgebühren dann nach einem Aufteilungsschlüssel an den Wissenschaftler zurück. Die Einzelheiten dieser Lizenzzahlungen an Wissenschaftler der Regierung werden streng geheim gehalten.“

Tatsächlich werden diese Lizenzgebühren so geheim gehalten, dass die Wissenschaftler, die sie erhalten, nicht einmal verpflichtet sind, sie in ihren Jahresabschlüssen anzugeben, geschweige denn, sie der Öffentlichkeit mitzuteilen. Der Kongress hat nicht einmal Zugang zu diesen Daten.

Mitte Juni 2022 befragte Senator Rand Paul den damaligen NIAID-Chef Dr. Anthony Fauci, ob er jemals Lizenzgebühren von einem Unternehmen erhalten habe, dem er einen Forschungszuschuss gewährt hatte, und ob er oder ein anderes Mitglied des Impfstoffausschusses jemals Zahlungen von Impfstoffherstellern erhalten habe. Fauci erlitt eine seiner inzwischen berühmten Gedächtnislücken und wollte nicht antworten.

NIH kämpft für die Abschirmung konfliktbehafteter Parteien

Pauls Befragung von Fauci erfolgte im Anschluss an eine Klage gegen die NIH, um die Offenlegung dieser Zahlungen zu erreichen. Die Klage wurde von Open The Books im Oktober 2021 eingereicht. Aber obwohl die NIH sie schließlich freigaben, wurden viele der wichtigsten Informationen geschwärzt, und Pauls Versuch, Antworten zu erhalten, führte zu nichts. Wie Andrzejewski feststellte:

„Diese Klage förderte 3.000 Seiten mit Honorarzahlungen an NIH-Wissenschaftler von 2010 bis 2021 zutage. In dieser Zeit haben 2.407 Wissenschaftler der Regierung 325 Millionen Dollar an geheimen Lizenzgebühren erhalten, im Durchschnitt mehr als 135.000 Dollar pro Person. Doch vieles bleibt unbekannt. Die NIH haben wichtige Details geschwärzt oder geschwärzt. Wir wissen nicht, wer sie gezahlt hat. Wir wissen nicht, wie viel jeder einzelne Wissenschaftler erhalten hat. Wir können nur ihre Namen sehen und zählen, wie oft jeder Wissenschaftler eine Zahlung erhalten hat. Außerdem wurden die Erfindung, die Lizenznummer oder die Patentnummer geschwärzt … Jede einzelne dieser Lizenzzahlungen von Dritten erweckt also den Anschein eines Interessenkonflikts … Wir müssen in der Lage sein, das Geld zu verfolgen. Nicht gewählte Bürokraten leiten den gesamten amerikanischen Gesundheitskomplex ohne jegliche Kontrolle. Im Grunde genommen sagen sie dem amerikanischen Volk: „Setzt euch hin, haltet den Mund, zahlt. Wir werden die Dinge regeln. Und das ist nicht die Art und Weise, wie die Bundesregierung arbeiten sollte.“

COVID-Impfungen sind voller Interessenkonflikte

Interessenkonflikte scheinen auch bei der Vorzugsbehandlung von Pfizer und Moderna durch die US-Regierung während der Pandemie eine Rolle gespielt zu haben. Pfizer war das erste Unternehmen, das eine staatliche Genehmigung für seinen COVID-Impfstoff erhielt, und dieser ist zufällig Teil einer Vereinbarung mit den NIH über die Aufteilung der Lizenzgebühren.

Auch Moderna hat eine solche Vereinbarung. Das bedeutet, dass die NIH an der Erfindung bestimmter Technologien beteiligt waren, die in diese Impfungen eingeflossen sind, und diese Technologien dann gegen Lizenzgebühren an Pfizer und Moderna weitergegeben haben.

Das NIH hat also mit den COVID-Spritzen Dutzende von Millionen Dollar verdient. Könnte dieser finanzielle Anreiz die Haltung der NIH in Bezug auf Impfstoffmandate beeinflussen? Was meinen Sie dazu?

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde die COVID-Impfung von Johnson & Johnson wegen der Bildung von Blutgerinnseln verunglimpft, und die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) beschränkte die Zulassung der Janssen-Impfung sogar auf Personen über 18 Jahre, die keinen Zugang zu den Impfungen von Moderna oder Pfizer haben, und/oder auf Personen, die sich in Kenntnis der Risiken freiwillig für die Janssen-Impfung entscheiden.

In der Zwischenzeit verursachen die Impfungen von Pfizer und Moderna ebenfalls Blutgerinnsel, aber keine von ihnen wurde mit Beschränkungen belegt. Stattdessen wurden beide in die US-Impfpläne für Kinder und Erwachsene aufgenommen. Janssen wurde nicht aufgenommen.

Die NIH-Lizenzgebührenkuh

Die geheimen Tantiemen der NIH und die Interessenkonflikte, die durch diese Zahlungen entstehen, wurden auch von den „Rising“-Moderatoren Robby Soave und Briahna Joy Gray in einer kürzlich erschienenen Folge angesprochen (Video oben). Alexander Zaitchik, Autor von „Owning the Sun: A People’s History of Monopoly Medicine from Aspirin to COVID-19 Vaccines“, war ebenfalls in der Sendung zu Gast.

Nach Ansicht von Zaitchik besteht der größte Skandal nicht darin, dass Wissenschaftler der Regierung Lizenzgebühren von Arzneimittelherstellern erhalten, sondern vielmehr in der engen Beziehung zwischen der Regierung und „einer Industrie, die das Monopolsystem nutzt, um das amerikanische Volk auszupressen“.

„Das NIH hat seine Aufgabe, der Öffentlichkeit zu dienen, im Grunde aufgegeben“, sagt Zaitchik, „stattdessen hat es sich viel zu sehr mit der Industrie verbündet und ist ein Ermöglicher, ein Komplize und ein Beschützer dieser Monopole. Die Impfstoffe sind ein gutes Beispiel dafür. Die staatliche Wissenschaft wurde im Grunde genommen zusammen mit diesen massiven Forschungssubventionen über Warp Speed an Moderna vergeben. Und es gab keine Bestimmungen zum öffentlichen Interesse. Es gab keine Preisversprechen, es gab keine Aufforderung, die Technologie in andere Teile der Welt zu transferieren [zu teilen]. Es war im Grunde ein Förderband für die Privatindustrie … Für mich besteht das eigentliche Problem darin, dass die NIH in der Monopolfrage völlig mit der Industrie gleichgeschaltet sind, wenn es um öffentliche Wissenschaft geht …“

Die Öffentlichkeit wird beim Kommen und Gehen geschröpft

Wenn öffentliche Gelder für die Forschung verwendet werden, sollten alle wissenschaftlichen Entdeckungen zum Nutzen der Öffentlichkeit eingesetzt werden, und die Patente sollten öffentliches Eigentum mit umfassenden Lizenzrechten bleiben.

Dies war früher die Standardposition, aber heute nicht mehr. In den 1970er Jahren überzeugte Big Pharma den Kongress davon, dass diese Politik die Innovation bremst und dass die Unternehmen innovativer wären, wenn sie die Exklusivrechte an den Patenten beanspruchen dürften. Das Bayh-Dole-Gesetz war ein Auswuchs davon.

Aber wir sehen jetzt, warum und wie das nicht funktioniert. Die öffentliche Gesundheit wird im wahrsten Sinne des Wortes dem Profit geopfert, und da die Regierungsbehörden mit im Spiel sind, gibt es niemanden mehr, der sich um die Interessen der Öffentlichkeit kümmert.

Außerdem wird die Öffentlichkeit am Ende doppelt geschröpft. Erstens wird mit unseren Steuergeldern die Forschung finanziert, die dann von privaten Unternehmen in Anspruch genommen wird, und zweitens zahlen wir am Ende einen hohen Preis für die Produkte, deren Entwicklung wir finanziert haben, da es keinen Preiswettbewerb gibt.

Wie Zaitchik feststellte, ist das Bayh-Dole-Gesetz zwar ein schlechtes Gesetz, aber es gibt einen Zusatz, der besagt, dass die Herstellung von Generika für Medikamente, die mit staatlichen Mitteln entwickelt wurden, vorgeschrieben werden kann. Doch jedes Mal, wenn Patientengruppen an die NIH herangetreten sind und die Durchsetzung dieser Bestimmung gefordert haben, weil das Monopol den Patienten schadet, die sich die exorbitanten Preise nicht leisten können, haben die NIH diese Anträge abgelehnt.

So hat beispielsweise die US-Armee ein bahnbrechendes Medikament gegen Prostatakrebs entwickelt, für das die Amerikaner im Vergleich zu anderen Teilen der Welt den sechsfachen Preis zahlen. Doch obwohl die Regierung die Möglichkeit hat, den Preis zu senken, indem sie die Produktion von Generika anordnet, weigert sie sich, dies zu tun.

„Das gesamte System ist durch die Menge an Geld und Macht, die die Industrie anhäufen konnte, aufgrund der Korruption im Patentsystem im Allgemeinen völlig korrumpiert worden“ sagt Zaitchik

Big Pharma gefährdet die öffentliche Gesundheit

Abschließend möchte ich die Aufmerksamkeit auf einen Artikel lenken, der im Oktober 2022 in der Zeitschrift Surgical Neurology International mit dem Titel „The Pharmaceutical Industry Is Dangerous To Health. Weitere Beweise mit COVID-19“.

„Der COVID-19-Zeitraum wirft ein Schlaglicht auf ein großes Problem, das sich seit Jahrzehnten entwickelt hat: die Kontrolle der Wissenschaft durch die Industrie“, schreibt der Autor Fabien Deruelle, ein unabhängiger Forscher in Frankreich. „In den 1950er Jahren hat die Tabakindustrie das Beispiel gegeben, dem die Pharmaindustrie gefolgt ist. Seitdem wird die Pharmaindustrie regelmäßig wegen illegalen Marketings, falscher Darstellung von Versuchsergebnissen und Verheimlichung von Informationen über die Gefahren von Medikamenten verurteilt und als kriminell angesehen. Daher wurde diese Studie durchgeführt, um zu zeigen, dass das Wissen von schädlichen Konzernen, deren Ziele sind, stark manipuliert wird: 1) finanziell; 2) um unsere Fähigkeit zu unterdrücken, Entscheidungen zu treffen, um die globale Kontrolle über die öffentliche Gesundheit zu erlangen.“

Deruelle führt in seinem Papier eine lange Liste von Techniken auf, mit denen die Arzneimittelhersteller die Wissenschaft beeinflussen und kontrollieren, darunter die folgenden:

Fälschung von klinischen Studien und Unzugänglichkeit von Daten Gefälschte Studien Studien mit Interessenkonflikten Verschweigen der kurzfristigen Nebenwirkungen des Impfstoffs Verschweigen der Tatsache, dass keine Kenntnisse über die Langzeitwirkungen der COVID-19-Impfung vorliegen Fragwürdige Zusammensetzung der COVID-Impfung, da viele Inhaltsstoffe nicht aufgelistet sind Unzureichende Testmethoden Interessenkonflikte innerhalb von Regierungen und internationalen Organisationen Bestechung von Ärzten Verunglimpfung von renommierten Wissenschaftlern, die andere Ansichten vertreten Verbot alternativer wirksamer Behandlungsmethoden Unwissenschaftliche Gegenmaßnahmen, die Freiheitsrechte beschneiden Einsatz von Verhaltensmodifizierungs- und Sozialtechniken durch die Regierung, um Isolation, das Tragen von Masken und die Akzeptanz von Impfstoffen zu erzwingen Wissenschaftliche Zensur durch die Medien

Wirtschaftskriminelle führen die Show

Deruelle weist darauf hin, dass mit einer Ausnahme alle der wichtigsten Arzneimittelhersteller, die COVID-„Impfstoffe“ produzieren – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Merck und Johnson & Johnson – eine lange kriminelle Vorgeschichte haben. Sie wurden wegen illegalen Marketings, der Empfehlung von Arzneimitteln für den Off-Label-Gebrauch, der falschen Darstellung von Studienergebnissen und der Verheimlichung von Informationen über bekannte Gefahren ihrer Arzneimittel verhaftet und zu hohen Geldstrafen verurteilt. Moderna ist die einzige Ausnahme, da es erst seit 2010 auf dem Markt ist. Deruelle schreibt:

„2007 zahlte Merck 670 Millionen Dollar, 2009 zahlte Pfizer 2,3 Milliarden Dollar, 2010 zahlte AstraZeneca 520 Millionen Dollar und 2012 zahlte Johnson und Johnson eine Strafe von 1,1 Milliarden Dollar … Seit 1995 wurden gegen Pfizer für 42 Fälle von Fehlverhalten Strafen in Höhe von mehr als 6,5 Milliarden Dollar verhängt; 36 Fälle von Fehlverhalten seit 1995 führten zu Strafen in Höhe von über 11,5 Milliarden Dollar für Johnson und Johnson; 35 Fälle von Fehlverhalten seit 1995 und 8,8 Milliarden Dollar Strafen für Merck. Pfizer wird ein hartnäckiges kriminelles Verhalten und eine beiläufige Missachtung der Gesundheit und des Wohlergehens der Patienten vorgeworfen. Pfizer unterscheidet sich nicht von anderen Pharmaunternehmen, aber es ist größer und ungeheuerlicher. Pfizer ist ein Gewohnheitstäter, der sich immer wieder an illegalen Geschäftspraktiken beteiligt, Ärzte besticht und ungünstige Studienergebnisse unterdrückt.“

Wird Pfizer vor Gericht stehen?

Auch Pfizer wird wissenschaftlicher Betrug im Rahmen seiner COVID-19-Studie vorgeworfen. Brook Jackson, der an einem der Versuchsstandorte von Pfizer arbeitete, verklagte Pfizer im Jahr 2021 wegen Verstoßes gegen den False Claims Act. US-Bezirksrichter Michael Truncale hörte am 1. März 2023 mündliche Argumente zu den Anträgen auf Klageabweisung.

Wie die Epoch Times am 2. März 2023 berichtete, argumentierten die Verteidiger von Pfizer, dass „die Frage, ob es zu Verstößen gegen das Protokoll gekommen ist, letztlich irrelevant sei, weil die Bundesregierung von diesen Verstößen wusste und dennoch eine Notfallgenehmigung für Pfizers Impfstoff erteilte“.

Jacksons Anwälte entgegneten, dass die FDA den Impfstoff genehmigt habe, bevor sie Jacksons Beschwerde geprüft habe. Richter Truncale hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen, und Jacksons Anwalt vermutet, dass es noch Wochen oder sogar Monate dauern könnte, bis der Richter seine Stellungnahme abgibt.

Interessenkonflikte prägten die COVID-Antworten

Deruelle befasst sich auch eingehend mit den Interessenkonflikten und Beziehungen zwischen den an COVID-19 beteiligten Arzneimittelherstellern und Regierungen, internationalen Organisationen und Medien – und damit, wie sie den COVID-„Notfall“ zu ihrem eigenen Vorteil nutzten. Hier sind einige ausgewählte Auszüge:

„Die H1N1-Epidemie im Jahr 2009 hätte bereits ausreichen müssen, um zu zeigen, dass Regierungen und die WHO nicht autonom sind. Die Arbeit hat gezeigt, dass die H1N1-Pandemie 2009 (auf der Grundlage der Todesfallraten [CFRs]) die mildeste Grippepandemie aller Zeiten gewesen zu sein scheint. Untersuchungen des BMJ haben ergeben, dass dieses von der WHO gemeldete Ereignis durch Interessenkonflikte erheblich beeinträchtigt ist. In einem Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarats werden die WHO, die nationalen Regierungen und die EU-Agenturen wegen ihres Umgangs mit der Schweinegrippe-Pandemie scharf kritisiert: Verzerrung der Prioritäten der öffentlichen Gesundheitsdienste in ganz Europa, Verschwendung riesiger Summen öffentlicher Gelder, Schüren ungerechtfertigter Ängste unter den Europäern und Schaffung von Gesundheitsrisiken durch Impfstoffe und Medikamente, die vor ihrer Zulassung im Schnellverfahren möglicherweise nicht ausreichend getestet wurden. Nach Ansicht des ehemaligen Gesundheitschefs des Europarats, W. Wodarg, war die Schweinegrippe eine falsche Pandemie, die von Pharmakonzernen gesteuert wurde, die Wissenschaftler und offizielle Stellen beeinflussten … Während der COVID-19-Periode beauftragte Frankreich private Beratungsfirmen, vor allem McKinsey and Company, die für ihre Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen bekannt ist. Die Untersuchungskommission des Senats berichtet, dass McKinsey zu allen Aspekten der Gesundheitskrise beigetragen hat, insbesondere zu den Social-Engineering-Strategien bei der Impfkampagne und der Ausweitung des Gesundheitspasses … Die Unterdrückung von guter Wissenschaft und Wissenschaftlern ist nicht neu, aber COVID-19 hat die staatliche Korruption in großem Stil entfesselt und die Wissenschaft aus politischen und finanziellen Gründen unterdrückt … Seit Beginn von COVID-19 wurden viele wissenschaftliche Daten und Expertenmeinungen zensiert oder von vielen Internetplattformen als falsch oder irreführend bezeichnet … Im Juni 2019 unterzeichneten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Vereinten Nationen eine Partnerschaft (2030-Agenda). Im Bereich Gesundheit zielt diese Allianz darauf ab, die wichtigsten neu auftretenden globalen Gesundheitsbedrohungen zu bekämpfen und eine allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen. Im Oktober 2019 veranstalteten das Johns Hopkins Center for Health Security und seine Partner, das WEF und die Gates Foundation, in New York City das Event 201, eine fiktive Coronavirus-Pandemie … Unter den Partnern des WEF befinden sich: Pfizer, AstraZeneka, Johnson und Johnson, Moderna, McKinsey sowie Facebook und Google. Wenige Monate später wird eine Coronavirus-Pandemie ausgerufen, begleitet von ihrer medial stark verbreiteten Universallösung, dem Impfstoff … Neben Event 201 haben in den letzten 20 Jahren weitere zivile (MARS und SPARS im Jahr 2017) und militärische Pandemiesimulationen (Dark Winter im Jahr 2001, Atlantic Storm in den Jahren 2003 und 2005, Global Mercury im Jahr 2003 und Crimson Contagion im Jahr 2019) stattgefunden. Alle diese Simulationen entsprechen Angstprogrammen, die durch falsche Medien ausgelöst werden. Für das allgemeine Wohlergehen der Bevölkerung führen alle diese Szenarien zu denselben Methoden (identisch mit denen, die bei COVID-19 angewendet wurden): Isolierung, Kontrolle der Bewegungsfreiheit, Zensur, Propaganda und Zwangsimpfung der Bevölkerung … Es besteht kein Zweifel, dass es sich um ein von Regierungen, internationalen Agenturen, der Pharmaindustrie und den Medien manipuliertes Ereignis handelt. Neben den enormen Gewinnen der beteiligten Pharmakonzerne scheint das primäre Ziel dieser „Pandemie“ die Zwangsimpfung zu sein, denn die Einführung eines europäischen Impfpasses war bereits seit 2019 geplant … Das Ziel der WHO ist es, das chinesische Modell zur Norm werden zu lassen. Das heißt, ein System mit Zentralisierung der Gesundheitsdaten jedes Einzelnen und Einschränkung der Freiheiten für die Ungeimpften … Ein Zeitraum wie COVID-19 stellt einen mächtigen Hebel dar, um die Effektivität der Global Governance zu erhöhen.“

Interessenkonflikte bedrohen unsere Freiheit

Interessenkonflikte und Absprachen zwischen Regierung und Industrie rauben uns nicht nur unser hart verdientes Geld. Sie bedrohen jetzt unsere Freiheit, da diese Monopole dazu benutzt werden, eine totalitäre Übernahme globalen Ausmaßes voranzutreiben.

Deshalb können wir nicht länger die Augen verschließen oder Ausreden wie „diese Beziehungen haben keinen Einfluss auf unsere Entscheidungen“ akzeptieren. Sie haben sehr wohl Einfluss auf die Entscheidungen, die getroffen werden, und die Öffentlichkeit hat stets das Nachsehen. Der Kongress muss anfangen, dieses Problem ernst zu nehmen und Gesetze wie das Bayh-Dole-Gesetz zu überarbeiten, das derzeit privaten Monopolen erlaubt, zu profitieren, während sich niemand um unsere Interessen kümmert.

