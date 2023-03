Es ist das Vertrauen in die Autorität, Dummkopf!

Iain Davis

Die Welt scheint im Chaos zu versinken. Angesichts von Ereignissen wie dem jüngsten Zusammenbruch der SVB-Bank, der zu den Problemen hinzukommt, die angeblich durch die Pseudopandemie und den Krieg in der Ukraine verursacht werden, kann man sich leicht überfordert fühlen.

Noch vor wenigen Jahren wurde allgemein anerkannt, dass sich die Lebensumstände weltweit in fast allen Bereichen verbessern. Plötzlich werden wir alle von den Gespenstern der Eroberung, des Krieges, des Hungers und des Todes heimgesucht.

Angefangen bei den Lebenshaltungskosten, der Energie- und Nahrungsmittelkrise bis hin zur Gefahr eines sich ausweitenden internationalen Konflikts, einer Klimakatastrophe und jetzt auch noch des globalen Finanzkollapses – wir scheinen von einer globalen Polykrise ergriffen zu sein. Wenn es eine Polykrise gibt, dann ist sie ausschließlich vom Menschen verursacht.

Die gute Nachricht ist, dass wir etwas Besseres schaffen können, wenn wir den Willen dazu haben. Wir sind viele und wir sind mächtig, während diejenigen, die versuchen, die Krise auszunutzen, um uns zu kontrollieren, keines von beiden sind.

Wir müssen nur das Problem verstehen: unser Vertrauen in die Autorität.

Die angebliche Polykrise

Die Weltwirtschaft und die Gesellschaft wurden nicht durch eine „Pandemie“ aus dem Gleichgewicht gebracht, sondern durch die globale politische Reaktion auf eine angebliche Pandemie. Ebenso wenig führt der Krieg in der Ukraine zu einer völligen Neuausrichtung des Internationalen Währungs- und Finanzsystems (IMFS), zur „Regionalisierung“ von Lieferketten, zu einer Energiekrise oder zur Entstehung einer multipolaren Weltordnung. Wieder einmal sind es die „Sanktionen“ und die geopolitische Reaktion auf den Krieg, die den Planeten und uns alle noch mehr in Aufruhr versetzen.

Es besteht kein Zweifel, dass das internationale Chaos das Ergebnis des bewussten Handelns der politischen Entscheidungsträger ist. Die Frage ist nur, ob das Chaos das beabsichtigte Ergebnis ihrer Entscheidungen ist? Alles deutet darauf hin, dass es so ist.

Wir können vernünftigerweise fragen, welchem Zweck diese so genannten „Führer“ dienen? Es scheint, dass diejenigen, denen wir fälschlicherweise vertrauen, Entscheidungen für uns zu treffen, entweder nutzlos oder verlogen sind.

Wie John Titus feststellte, gibt es keine Ehrlichkeit hinsichtlich der wahren Natur der globalen Risiken, denen wir gegenüberstehen. Das so genannte Weltwirtschaftsforum (WEF) hat seinen absurderweise so benannten „Global Risks Report 2023“ veröffentlicht, in dem es jedes einzelne Risiko auflistet, das es sich vorstellen kann – abgesehen von den Banken- und Finanzrisiken – und für die es angeblich „Experte“ ist – und die den Planeten tatsächlich zu destabilisieren drohen. Auch dieses Risiko ist vollständig menschengemacht und das Ergebnis der Geldpolitik privater Zentralbanken, insbesondere der Fed und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Das Weltwirtschaftsforum, das sich selbst als „Internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit“ bezeichnet, gehört zu den Verfechtern des Establishments, die die wahren „Risiken“ niemals offenlegen werden. Das WEF plappert über die „Polykrise“, vor der wir uns alle fürchten sollen, und bietet in seiner Rolle als Retter seine Lösung an:

Das schiere Ausmaß der humanitären und Umweltkrisen zeigt, dass die wichtigsten multilateralen Mechanismen bei der Bewältigung von Krisen, mit denen die globale Ordnung konfrontiert ist, im Großen und Ganzen gelähmt und unwirksam sind, was zu einer Spirale sich selbst wiederholender und verstärkender Polykrisen führt. […] Angesichts der zunehmenden Verflechtung globaler Risiken muss die Vorsorge auch stärker in die gemeinsame Verantwortung der einzelnen Sektoren fallen, wobei lokale und nationale Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft ihre jeweiligen Stärken ausspielen müssen, anstatt wie bei den traditionellen Modellen Marktversagen zu beheben, wenn es dazu kommt. So können beispielsweise öffentlich-private Partnerschaften dazu beitragen, wichtige Lücken in den Bereichen Innovation, Finanzierung, Governance und Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen für neu auftretende und bereits bekannte Risiken zu schließen. […] Die meisten globalen Risiken „gehören“ niemandem und entziehen sich der direkten Kontrolle einer einzelnen öffentlichen oder privaten Einrichtung – was bedeutet, dass viele globale Risiken am wirksamsten durch koordinierte, globale Maßnahmen bekämpft werden können. Die Befragten des GRPS [des eigenen „Risikoberichts“ des WEF] teilten ihre Ansichten. […] Die Mehrheit hält nationale Regierungen, länderübergreifende Bemühungen und internationale Organisationen für die wichtigsten Akteure bei der Bewältigung dieser globalen Risiken. […]

Es überrascht vielleicht nicht, dass das WEF zu dem Schluss gekommen ist, dass die von ihm erfundene Polykrise bedeutet, dass die „traditionellen Regierungsmodelle“ nicht länger von Nutzen sind. Stattdessen müssen multilaterale Mechanismen, über Organisationen wie die UNO und ihre verschiedenen Agenturen, wie die WHO und die Weltbank, die globale Governance an eine globale öffentlich-private Partnerschaft (G3P) übergeben. Die G3P überträgt die globale Autorität an Banken und andere private Unternehmen, die, so das WEF, „diese globalen Risiken steuern werden“.

Die gute Nachricht für das WEF ist, dass alle seine Regierungs-„Partner“ zustimmen. Zum Beispiel, wie von den Präsidenten Putin und Xi bestätigt:

Die Seiten [die russische und die chinesische Regierung] rufen alle Staaten auf [. . .], die von den Vereinten Nationen geführte internationale Architektur und die auf dem Völkerrecht basierende Weltordnung zu schützen und eine echte Multipolarität anzustreben, bei der die Vereinten Nationen und ihr Sicherheitsrat eine zentrale und koordinierende Rolle spielen. [. . .] Das G20-Format als wichtiges Forum für die Erörterung von Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und von Maßnahmen zur Krisenbewältigung, [. . .] in Bereichen wie dem internationalen Kampf gegen Epidemien, der Erholung der Weltwirtschaft, der inklusiven nachhaltigen Entwicklung, der Verbesserung des globalen wirtschaftlichen Governance-Systems auf faire und rationale Weise, um globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Es scheint, dass auch die russische und die chinesische Regierung an die Polykrise glauben. Auch sie behaupten, dass die „internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit“ von wesentlicher Bedeutung ist, um die vielschichtige Polykrise zu bekämpfen.

Die Diskussion der G20 über „Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Maßnahmen zur Krisenbekämpfung“ führte zu der Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Bali 2022, in der es heißt:

Wir haben die G20 zum wichtigsten Forum für die globale wirtschaftliche Zusammenarbeit erklärt, und heute bekräftigen wir unsere Verpflichtung zur Zusammenarbeit, während wir uns erneut mit ernsten globalen wirtschaftlichen Herausforderungen befassen. [. . .] Wir haben uns in Bali [. . .] in einer Zeit beispielloser multidimensionaler Krisen getroffen. Wir haben die verheerenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und andere Herausforderungen wie den Klimawandel erlebt, der einen wirtschaftlichen Abschwung verursacht, die Armut vergrößert, die globale Erholung verlangsamt und die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung behindert hat. [. . .] Wir werden öffentliche Investitionen und Strukturreformen vornehmen, private Investitionen fördern und den multilateralen Handel sowie die Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferketten stärken, um langfristiges Wachstum, nachhaltige und integrative, grüne und gerechte Übergänge [. . .] durch eine größere Vielfalt an innovativen Finanzierungsquellen und -instrumenten zu unterstützen, auch um private Investitionen zu fördern, um die Verwirklichung der SDGs zu unterstützen.

Die Erklärung von Bali verweist auf die Verpflichtung der G20, „die Erreichung der SDGs [Sustainable Develoipment Goals] zu beschleunigen“. Der Zweck der strategischen Partnerschaft des WEF mit den Vereinten Nationen besteht darin, „die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“.

Es wurde viel über die Entscheidung des WEF berichtet, russische Delegierte von seinen Treffen auszuschließen und die Beziehungen zu russischen Unternehmen offiziell zu beenden. Dies war im Wesentlichen eine PR-Übung, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es irgendeine Art von Meinungsverschiedenheit zwischen den Stakeholder-Kapitalisten des WEF und denen Russlands gibt. In Wahrheit gibt es keine praktische „Spaltung“.

Die Erklärung der G20 behauptet ebenso wie der Risikobericht des WEF, dass „beispiellose multidimensionale Krisen“ – Polykrisen – den Übergang der Welt zu einem System der öffentlich-privaten Global Governance rechtfertigen. Die russische Regierung spielte eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung der Erklärung von Bali. In dieser Hinsicht besteht absolute Übereinstimmung zwischen Ost und West.

Das soll nicht heißen, dass es keine echten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staaten oder zwischen anderen G3P-Akteuren gibt. Aber der Konflikt entsteht, weil sie um ihre Position innerhalb eines vorgeschlagenen globalen Governance-Systems ringen.

In der Erklärung der G20 wird die digitale Zentralbankwährung (CBDC) enthusiastisch unterstützt:

Wir unterstützen die weitere Umsetzung des G20-Fahrplans für die Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. [. . .] Wir ermutigen die Zentralbanken, andere Behörden und die Zahlungsverkehrsbranche, weiterhin gemeinsam an diesen wichtigen Initiativen zu arbeiten. [. . .] Wir begrüßen auch den gemeinsamen Bericht des CPMI der BIZ [Bank für Internationalen Zahlungsausgleich], des BISIH [BIS Inovation Hubs], des IWF und der Weltbank über Optionen für den Zugang zu und die Interoperabilität von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) für grenzüberschreitende Zahlungen. […] Wir begrüßen die weitere Erforschung der Frage, wie CBDCs zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs bei gleichzeitiger Wahrung der Stabilität und Integrität des internationalen Währungs- und Finanzsystems gestaltet werden könnten.

Im Gegensatz zu der völlig erfundenen „multidimensionalen“ „Polykrise“ stellen CBDCs eine echte Gefahr für die Menschheit dar. Die Lösung für das erfundene Problem ist die eigentliche Bedrohung.

Interoperable CBDCs -„grenzüberschreitende Zahlungen“ werden ein einziges, zentral kontrolliertes System von programmierbarem Geld sicherstellen. Das globale Netzwerk internationaler Banker, das das G3P steuert, wird in der Lage sein, jeden Aspekt unserer Nutzung von CBDCs zu bestimmen, wenn wir es annehmen.

Unsere beste Chance scheint zu sein, zu protestieren, Lobbyarbeit zu betreiben oder auf eine Reform zu drängen, so gut wir können. Leider droht, wie wir derzeit in Frankreich sehen, die öffentliche Wut auf Politiker, die weiterhin politische Entscheidungen im Interesse von niemandem außer der Parasitenklasse treffen, überzukochen. Unsere einzige andere scheinbar verfügbare Option besteht darin, einen weiteren Haufen idiotischer Marionetten zu wählen, die ebenfalls der Parasitenklasse und der G3P dienen werden.

Wie die Höhlenbewohner, die Schatten an der Wand beobachten, sind wir von kontrollierten Illusionen gefesselt, die uns blind für die Realität machen. Wir werden nie sehen, was sich vor unseren Augen abspielt, wenn wir nicht in die richtige Richtung schauen.

Die wahre Bedrohung

1998 hielt der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan in Davos die Hauptrede des WEF. Annan beschrieb das, was er eine „stille Revolution“ nannte, und sagte, dass ein „grundlegender Wandel“ stattgefunden habe, da die UNO eine „vollständige Überholung“ erfahren habe:

[. . .] Frieden und Wohlstand können nicht ohne Partnerschaften zwischen Regierungen, internationalen Organisationen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft erreicht werden. [. . .] Die Arbeit der Vereinten Nationen betrifft die Unternehmen der Welt.

Im Jahr 2005 veröffentlichte die Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die WHO, ihr Strategiedokument „Connecting For Health„. Darin wurden die Auswirkungen der Millenniums-Entwicklungsziele – die später in Ziele für nachhaltige Entwicklung umbenannt wurden – auf den internationalen politischen Rahmen für die öffentliche Gesundheitsversorgung beschrieben:

Diese Veränderungen fanden in einer Welt geänderter Erwartungen an die Rolle des Staates statt: Der öffentliche Sektor verfügt weder über die finanziellen noch über die institutionellen Ressourcen, um die Herausforderungen zu bewältigen, und es ist eine Mischung aus öffentlichen und privaten Ressourcen erforderlich. […] Regierungen können ein günstiges Umfeld schaffen und in Gerechtigkeit, Zugang und Innovation investieren.

Die veränderte Rolle der Regierungen, die von der UNO auf der Ebene der Global Governance festgelegt wurde, bedeutete, dass sie nicht mehr die Führung übernahmen. Die traditionellen politischen Entscheidungsträger machten keine Politik mehr, sondern andere G3P-Partner. Diese neuen politischen Entscheidungsträger wurden „Stakeholder“ genannt.

Der Stakeholder-Kapitalismus wurde in den 1970er Jahren von Klaus Schwab, dem derzeitigen Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF), entwickelt. Er wurde als so genannter verantwortungsbewusster Kapitalismus propagiert, der vorsah, dass multinationale Unternehmen, wie z. B. internationale Banken, befugt sein sollten, als „Treuhänder“ der Gesellschaft zu handeln.

In „What Kind of Capitalism Do We Want“ skizzierte Schwab die verrückte Idee des WEF:

Der Stakeholder-Kapitalismus, ein Modell, das ich vor einem halben Jahrhundert erstmals vorgeschlagen habe, positioniert private Unternehmen als Treuhänder der Gesellschaft und ist eindeutig die beste Antwort auf die heutigen sozialen und ökologischen Herausforderungen.

Die auffällige Verwendung des Wortes „Treuhänder“ durch Schwab impliziert eine bestimmte rechtliche Auslegung:

Die Person, die zur Ausführung eines Treuhandverhältnisses bestellt oder gesetzlich verpflichtet ist; eine Person, der ein Vermögen, ein Anteil oder eine Befugnis aufgrund einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung übertragen wurde, um es zu Gunsten oder zum Nutzen eines anderen zu verwalten oder auszuüben.

Während wir alle von dem nicht enden wollenden Kauderwelsch abgelenkt werden, das man uns über die Polykrise auftischt, hat sich die globale Governance fest auf den „Stakeholder-Kapitalismus“ eingestellt. Die Regierungen sind in diesem Modell lediglich die unterwürfigen „Partner“.

Wie die Erklärung von Bali – neben zahlreichen anderen Dokumenten und hochrangigen politischen Erklärungen – beweist, sind alle Regierungen bereit, sich in die Rolle von G3P-„Ermöglichern“ drängen zu lassen. Sie alle machen sich das neue Modell der Weltordnungspolitik zu eigen, ganz gleich, welches lächerliche Geschwätz uns über das Versprechen einer „multipolaren Weltordnung“ erzählt wird.

Was sollen wir angesichts dieses Problems tun? Sind wir dazu bestimmt, einfach nur Vieh auf der Steuerfarm der G3P zu sein?

Vielleicht nicht: Wenn es eine übergeordnete Angst gibt, die die Alpträume der Parasitenklasse, ihrer Interessenvertreter und politischen Lakaien erfüllt, dann ist es der Verlust unseres „Vertrauens“.

Das Thema der WEF-Soirée 2022 in Davos lautete „Zusammenarbeiten, Vertrauen wiederherstellen“. Auf der Veranstaltung sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Namen der G3P und nicht des deutschen Volkes sprach, dass „die Wiederherstellung des Vertrauens unser Ziel ist“.

Die führenden globalistischen Think Tanks sind besessen von der Frage unseres „Vertrauens“. Der britische Zweig der „Carnegie Endowment for International Peace“ (CEIP), der einst meinte, dass Krieg der beste Weg sei, das Leben eines ganzen Volkes zu verändern, beklagte den Verlust des öffentlichen Vertrauens:

Vertrauen ist die Grundlage für ein funktionierendes demokratisches System. […] Im Interesse der Menschen an der Teilnahme an demokratischen Prozessen und Entscheidungsfindungen ist das Vertrauen der Öffentlichkeit auf allen Ebenen unerlässlich.

Auch die Regierungen haben Angst, dass wir ihnen nicht mehr „vertrauen“ werden. Der Grund, warum sie verzweifelt versuchen, das Internet zu zensieren, ist, dass sie die Fähigkeit der Öffentlichkeit fürchten, Informationen offen zu teilen. Jede Information, die den Staat – oder das herrschende Parasiten-Establishment – in Frage stellt, wird als „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ abgestempelt.

Die Redefreiheit ist zur „Informationsverschmutzung“ geworden, da zwischenstaatliche Organisationen wie die EU versuchen, den freien und offenen Austausch von Ideen und Informationen zu unterbinden. Nichts könnte weniger „demokratisch“ sein, aber diese gefährlichen Speichellecker sind durchaus bereit, sich über alle demokratischen Ideale hinwegzusetzen, während sie die Frechheit besitzen, zu behaupten, sie würden die Demokratie verteidigen.

Es ist ein kranker Scherz:

Demokratien auf der ganzen Welt sehen sich mit einer Verbreitung von Falschinformationen konfrontiert, die das Potenzial haben, ihre demokratischen Institutionen zu destabilisieren und das Vertrauen der Bürger zu untergraben. Um gegen Fehlinformationen, Desinformation und ausländische Einmischung vorzugehen, sind verschiedene politische Maßnahmen erforderlich.

Diese Verrückten wollen uns ernsthaft weismachen, dass wir unseren repräsentativen Regierungen erlauben sollten, die Wahrheit zu definieren. Sie werden bestimmen, welche Informationen falsch sind und welche nicht.

All dieses Geschwätz über „Desinformation“ ist selbst „Dezinformatsiya“. Demokratie hat absolut nichts mit unserem Vertrauen in „demokratische Institutionen“ zu tun. Demokratie hat alles mit unserer Kontrolle über den Entscheidungsfindungsprozess zu tun.

Die angebliche „repräsentative Demokratie“ beruht seit jeher auf der Idee, dass wir diese Kontrolle an diejenigen abgeben, die diese „Institutionen“ leiten. Die repräsentative Demokratie ist das Gegenteil von „Demokratie“.

Es ist das Vertrauen in Autorität, Dummkopf!

Wir werden von einer parasitären Bande von Raubrittern und Gaunern ausgebeutet, deren ganzes Imperium auf einer grundlegenden Prämisse beruht: Wir vertrauen ihrer Autorität.

Vielleicht ist es fairer zu sagen, dass die meisten von uns der angeblichen Autorität unserer „Vertreter“ vertrauen. Solange wir uns weiterhin der Illusion hingeben, dass wir „neue Führer“ wählen können, werden wir verloren bleiben. In Wirklichkeit können wir das nicht. Das parasitäre Establishment der Interessengruppen (G3P), das die Politik tatsächlich bestimmt, wird von niemandem gewählt.

1992 kam der Medienkommentator und Clinton-Wahlkampfmanager James Carville auf den Spruch „the economy, stupid“. Daraus ist die weit verbreitete Paraphrase geworden: „It’s the economy, stupid“.

Carvilles Binsenweisheit wird heute verwendet, um zu verdeutlichen, dass unabhängig von anderen innen- und außenpolitischen Belangen die Wirtschaft das ist, was den Menschen – uns – wirklich wichtig ist. Sie ist die Quelle unseres Gemeinwesens.

Für die Parasitenklasse unter Führung der G3P bleibt die Fassade ihrer Macht nur so lange erhalten, wie wir ihr vertrauen. Ohne jede Herablassung müssen wir auch die Quelle dieser Macht anerkennen.

Es ist das Vertrauen in die Autorität, Dummkopf!

Der ganze Sinn von CBDCs, Digital IDs, Biosicherheit und Zensur besteht darin, uns in ein System zu verwickeln, das greifbare Macht hat. Sollte die G3P Erfolg haben, wird unser „Vertrauen“ weniger zählen. Wir werden mit sehr realen Einschränkungen konfrontiert sein, sobald der globale digitale Überwachungsstaat installiert ist.

So weit sind wir noch nicht, und es gibt keinen Grund, warum wir jemals so weit sein sollten. Um die Versklavung abzuwenden, müssen wir in erster Linie einen psychologischen Wandel vollziehen.

Wir müssen aufwachen und erkennen, dass nichts, was eine Regierung jemals tut, zu unserem Vorteil ist. Wir haben überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu glauben, was Regierungen sagen, und wir müssen aufhören, ihrer Propaganda zu glauben.

Die G3P-Macht existiert nur, weil wir uns das vorstellen. Aufgrund dieser falschen Vorstellung verhalten wir uns folglich so, wie es uns von ihren Vertretern aufgetragen wird. In dem Moment, in dem wir massenhaft erkennen, dass die behauptete Autorität eine Scharade ist, verflüchtigt sich diese angebliche „Macht“ im Handumdrehen.

Alles, was der G3P dann noch bleibt, ist Gewalt, und die einfache Mathematik diktiert, dass sie keinen Erfolg haben kann. Dies ist der wahre Grund, warum die Parasiten so viel Angst davor haben, unser „Vertrauen“ zu verlieren. Das G3P nutzt die sagenumwobene Polykrise verzweifelt aus, um uns einzusperren, bevor wir ihren „Autoritäts“-Betrug durchschauen.

Trotz offensichtlicher Feindseligkeiten sind sich alle Regierungen über ein einziges Modell der globalen Governance einig. Und genau dieses Modell stellt das größte „Risiko“ für die Menschheit dar. Keine „Autorität“ wird uns jemals eine Lösung bieten, denn die „Autorität“ ist das Problem.

Vergessen Sie die Polykrise. Sie ist ein Propagandamittel.

Millionen von uns haben gegen den Irak-Krieg protestiert, Millionen weitere protestierten später gegen die Verhängung von Lockdownmaßnahmen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Massenaufständen ist, dass über die Proteste gegen den Irakkrieg relativ genau berichtet wurde. Diese Proteste haben nichts bewirkt, weil die Parasitenklasse in Kriegen nicht getötet wird und keine Armut erleidet.

Wir sollten zwar alle uns zur Verfügung stehenden friedlichen Mittel einsetzen, um den Druck aufrechtzuerhalten, aber es ist hoffnungslos unrealistisch zu erwarten, dass der politische Prozess oder die Proteste einen wirklichen Wandel bewirken werden. Wenn Proteste gewalttätig werden, gibt das dem Staat nur die Möglichkeit, seine Razzien und die Verhängung des Kriegsrechts zu legitimieren.

Wir müssen keine blutige Revolution anzetteln, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Wir müssen uns nur der wahren Natur unserer immensen Macht bewusst werden.

Es gibt keine Einzellösung, aber wenn wir zum Beispiel die wahre Bedeutung der Demokratie verstehen und das Recht auf Aufhebung durch Geschworene ausüben; wenn wir die wahre Absicht unserer Verfassungen begreifen und notfalls unsere eigenen ordentlichen Gerichte einrichten; wenn wir als Verbraucher die Wahl haben und die Bequemlichkeit zugunsten aktiver ethischer Entscheidungen aufgeben, wie zum Beispiel auf Barzahlung zu bestehen, und wenn wir uns bewusst auf die Entscheidungen konzentrieren, die wir jeden Tag treffen, und uns konsequent in Richtung Freiheit und weg von staatlicher Kontrolle bewegen, können wir die G3P-Pläne in ihren Bahnen stoppen.

Um dies zu erreichen, müssen wir endlich akzeptieren, dass Gehorsam keine Tugend ist. Gehorsam gegenüber der Obrigkeit ist kein neues Problem, wohl aber das Ausmaß des Ehrgeizes und der technologischen Fähigkeiten der Parasitenklasse.

Vor etwa 500 Jahren untersuchte Etienne de La Boétie die „Politik des Gehorsams“ in seinem Diskurs über die freiwillige Knechtschaft. Er schrieb über unseren Gehorsam gegenüber Autoritäten:

Eine unendliche Menge von Menschen zu sehen, die nicht nur gehorchen, sondern in die Knechtschaft getrieben werden? […] Sie erleiden Plünderungen, Willkür, Grausamkeiten, nicht von einem Heer, nicht von einer barbarischen Horde [. . .], sondern von einem einzigen kleinen Mann. [. . .] Sollen wir sagen, dass diejenigen, die ihm dienen, feige und kleinmütig sind? [. . .] Eine solche Haltung deutet eher auf Gleichgültigkeit als auf Feigheit hin? […] Welches ungeheuerliche Laster ist es denn, das nicht einmal den Namen Feigheit verdient, ein Laster, für das man keinen Begriff findet, der abscheulich genug wäre, das die Natur ihn selbst ablehnt und unsere Zungen sich weigern, ihn zu nennen?

Gehorsam ist ein wahrhaft „monströses Laster“. Er erlaubt es uns, dem Luxus der Bequemlichkeit zu frönen und uns der Pflicht zu entziehen, Verantwortung für unser eigenes Leben und Handeln zu übernehmen. Der „Gehorsam“ zieht es vor, die Rechte und damit die Entscheidungsfindung auf andere zu übertragen.

Wir werden Opfer bringen müssen, wenn wir nicht unter dem Joch einer G3P-Tyrannei der Global Governance leben wollen. Aber wir haben lange unter der zerstörerischen Herrschaft der Regierung gelitten. Wir können und müssen eine bessere Gesellschaft aufbauen, die auf den Prinzipien des Naturrechts und der spontanen Ordnung beruht. Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.

Die Lösung von Etienne de La Boétie war damals so richtig wie heute:

Nimm dir vor, nicht mehr zu dienen, und du bist sofort befreit.