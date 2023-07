Doug Casey über Chinas Vorherrschaft bei wichtigen Seltenen Erden und was als Nächstes kommt

Internationaler Mensch: Was sind Seltene Erden (REEs) und warum sind sie so wichtig?

Doug Casey: Die Seltenen Erden sind eine Gruppe von 17 Elementen, die Sie vielleicht noch aus Ihrem Chemieunterricht in der Schule kennen. Sie nehmen zwei Reihen im Periodensystem ein und befinden sich ganz unten in der Tabelle. Sie sind einander chemisch fast identisch.

Die REEs sind auf der Erdoberfläche weitverbreitet. Sie sind nicht per se „selten“, aber da sie im Allgemeinen nicht konzentriert sind, findet man nur selten Lagerstätten, die reich genug sind, um als Mine für Elemente wie Germanium, Gadolinium, Ytterbium, Yttrium oder 14 andere mit exotischen und obskuren Namen infrage zu kommen. Es handelt sich im Grunde um kleinere Nebenprodukte von Minen für andere Elemente, vorwiegend Aluminium oder Zink. Erst in jüngster Zeit haben sie mit der Entwicklung der Hochtechnologie, insbesondere der Elektronik und der Magnete, eine bedeutende Verwendung gefunden. Vor fünfzig Jahren waren sie im Grunde nur chemische Kuriositäten.

In den USA gibt es eine reine REE-Mine, die Mountain Pass Mine in der kalifornischen Wüste in der Nähe von Nevada. Es ist sogar die einzige in der westlichen Hemisphäre. Sie gehört jetzt MP Materials (MP: NYSE $25), aber ich habe keine Meinung zu diesem Betrieb. Unter dem letzten Eigentümer ging es in Konkurs – vielleicht wird es dieses Mal besser laufen.

Internationaler Mensch: Der ehemalige chinesische Führer Deng Xiaoping sagte einmal: „Der Nahe Osten hat Öl. China hat seltene Erden“.

Heute dominiert China bei der Produktion und Verarbeitung von Seltenen Erden.

Warum ist das so?

Wie wahrscheinlich ist es, dass die USA oder jemand anderes in der Lage sein wird, Chinas Vorherrschaft bald zu brechen?

Doug Casey: Deng hatte nicht ganz recht, als er das sagte. Chinas Stärke in diesem Bereich liegt nicht so sehr im Abbau, sondern vielmehr in der Verarbeitung dieser Materialien. Der Abbau jeglicher Art von Erzen ist schmutzig und dreckig. Aber die Verarbeitung kann noch schlimmer sein. Die Verhüttung erfordert große Mengen an Hitze, erzeugt viel unangenehmen Rauch und hinterlässt kiloweise Giftmüll. Bei der anschließenden Raffination wird noch mehr davon benötigt, in der Regel zusammen mit fiesen Säuren. Die Grünen hassen Bergbau und Raffination und versuchen, sie an den meisten Orten unmöglich zu machen. Deshalb findet so viel davon in China statt.

Man könnte sagen, dass die immense politische und mediale Macht der Grünen und Ökokrieger der wahre Grund dafür ist, dass der Westen bei den REEs auf China angewiesen ist.

Hinzu kommt, dass die USA China mit ihren Sanktionen, wie dem jüngsten Embargo für Chips, provozieren. Daher haben die Chinesen im Gegenzug – was übrigens eine gute Spieltheorie ist – beschlossen, ein Embargo für Gallium und Germanium zu verhängen. Gallium und Germanium sind nicht nur für Hightech- und Militäranwendungen wichtig, sondern werden auch für Windenergie, Solarenergie und elektronische Fahrzeuge benötigt.

Es ist eigentlich ziemlich pervers. Der Wahn, die Welt mit Wind-, Solar- und Elektrofahrzeugen vor dem Dämon Öl zu retten, hat dazu geführt, dass sich der Westen selbst in den Fuß schießt, indem er versucht, auf sogenannte erneuerbare Energien umzusteigen. Wenn die Wind-, Solar- und EV-Manie verschwinden würde, bräuchten wir wirklich nicht so viele REEs.

Das ist besonders ironisch, weil riesige Windmühlen und riesige Solarparks nicht nur höchst unwirtschaftlich und unzuverlässig, sondern auch sehr un-grün sind. Diese Leute berücksichtigen nicht nur nicht die immensen Kosten für den Abbau, die Raffinierung und die Herstellung dieser Artefakte, sondern haben noch nicht einmal die Kosten für ihre Entsorgung am Ende ihrer Nutzungsdauer in 10-20 Jahren bedacht. Die indirekten und verzögerten Folgen der Billionen-Dollar-schweren ideologischen Aussagen, die sie machen, sind enorm.

Können wir in den USA mehr Seltene Erden – sowie Millionen Tonnen Nickel, Kupfer, Lithium und andere für eine rein elektrische Welt benötigte Elemente – fördern? Auf jeden Fall – auch wenn die Idee idiotisch ist. Bis 1980 wurden Seltene Erden hauptsächlich in den USA hergestellt. Erst seit 1980 hat China die Produktion übernommen. In der Zwischenzeit ist die US-Produktion fast auf Null gesunken.

Tatsache ist, dass seit zwei Generationen nur sehr wenige Studenten in den USA ein Studium in Bereichen wie Geochemie, Geologie und Bergbauingenieurwesen absolvieren. In China hingegen tun dies sehr viele. Infolgedessen wird es in China noch mehr Bergbau, Erschließung und Produktion geben und in den USA viel weniger.

Internationaler Mensch: Wie beurteilen Sie die geopolitische Bedeutung von Chinas Aufstieg und dem Niedergang der USA?

Mit anderen Worten, könnten sich die USA jemals damit abfinden, die Nummer 2 zu sein?

Doug Casey: Leider sind die USA zum jetzigen Zeitpunkt nur die Nummer eins im Hinblick auf Ausschweifung, Wokeism und Konsumverhalten.

Beim Bergbau, auch bei den Seltenen Erden, dauert es in der Regel mindestens zehn Jahre von der Entdeckung bis zur Aufnahme der Produktion. Ganz abgesehen davon, dass die Entdeckung eines wirtschaftlichen Vorkommens bei jedem Mineral ungewöhnlich ist. Selbst nach der Entdeckung, die in der Regel sehr kostspielig ist, dauert es weitere zehn Jahre, bis die Finanzierung gesichert ist und die behördlichen Genehmigungen für die Aufnahme der Produktion erteilt werden. Das ist ein sehr riskanter Prozess, denn in 10 Jahren kann alles passieren. In der heutigen Welt ist das eigentlich ein Narrenspiel – und ich spreche als jemand, der den größten Teil seines Lebens damit zugebracht hat.

Die USA haben in den vergangenen 40 Jahren einen radikalen Niedergang in der Produktion von realen Gütern erlebt, und dieser Niedergang wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Sie sind zu einer sogenannten „Dienstleistungs“-Wirtschaft geworden. Um einen treffenden, wenn auch politisch unkorrekten Aphorismus zu verwenden: Die USA haben sich in eine Gesellschaft verwandelt, in der wir alle Chinesen sind, die einander die Wäsche abnehmen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die amerikanischen Möchtegern-Master of the Universe gerne sagten: „Wir denken, sie arbeiten“. Nun, das Problem ist, dass die meisten Dinge, über die wir nachdenken, nicht produktiv sind. Vielmehr sind sie wahnhaft und destruktiv. Es ist kein Zufall, dass die tatsächliche Produktion aus den USA abgewandert ist, die im Vergleich zu anderen Ländern der Welt ein Umfeld mit hohen Steuern und hoher Regulierung geworden sind.

China hat viele Probleme, und auch dort könnte es zu einem Zusammenbruch kommen, wenn auch aus anderen Gründen. Aber sie haben sich hervorragend entwickelt, und ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Internationaler Mensch: Im Jahr 2010 hat China die weltweiten REE-Exporte aufgrund eines Streits mit Japan abrupt gestoppt. Der Durchschnittspreis für Seltene Erden schnellte um das 20-fache in die Höhe.

Könnte sich so etwas wiederholen?

Doug Casey: Auf jeden Fall. China dominiert diese Branche völlig.

Wenn die USA China durch Aktionen im Südchinesischen Meer oder durch die Unterstützung Taiwans provozieren, könnten die Chinesen kontern, indem sie diese Elemente komplett abschneiden. Das wäre eine Katastrophe für die US-Hightech-Industrie.

Andererseits sind alle Seltenen Erden in den USA, Kanada und der westlichen Hemisphäre im Überfluss vorhanden. Es ist nur eine Frage der Wirtschaft, der Politik und der Zeit.

Internationaler Mensch: Welche Auswirkungen hat all das, was wir besprochen haben, auf die Investitionen?

Wie würden Sie über die Situation spekulieren?

Doug Casey: Wie ich schon sagte, ist das Problem lösbar. Ich gehe davon aus, dass die Preise für Seltene Erden und andere sogenannte strategische Mineralien nur noch weiter steigen können. Höhere Preise sind immer die Lösung für Engpässe. Wenn die Preise hoch genug sind, können sogar regulatorische Hürden auf die eine oder andere Weise überwunden werden.

Wie kann man auf die Situation spekulieren? Für die exotischen Metalle gibt es keine Terminkontrakte. In der Praxis kann man die physischen Metalle nicht wirklich kaufen. Man kann nur mit ihnen spekulieren, indem man Aktien von Unternehmen kauft, die sie abbauen. Aber welche?

Dieser Bereich ist aus vielen verschiedenen Gründen, die ich hier nicht näher erläutern möchte, sehr volatil und riskant. Am besten eignen sich wahrscheinlich die Aktien von Rio Tinto oder BHP, den weltweit größten diversifizierten Bergbauunternehmen. Die Seltenen Erden werden sich nie nennenswert auf ihre Gewinne auswirken, aber eine weitere Seltene Erden-Manie könnte ihre Aktienkurse in die Höhe treiben.

In jedem Fall weisen sie respektable Dividendenrenditen auf und werden ziemlich weit von ihren früheren Höchstständen entfernt verkauft. Am wichtigsten ist, dass sie in der richtigen Branche tätig sind. Die meiste Zeit über ist es ein beschissenes Geschäft, aber ich denke, dass es in absehbarer Zukunft gut aussehen wird.

Chinesische Bergbauunternehmen? Die Chinesen werden den amerikanischen und westlichen Bergbauunternehmen weiterhin das Mittagessen wegfressen. Die Chinesen übernehmen unter anderem den Bergbau in der Dritten Welt. Das liegt daran, dass der lange Arm der US-Regierung es westlichen Unternehmen schwierig macht, mit den ausländischen Regierungen zu verhandeln, die diese Vorkommen kontrollieren. Es ist fast unmöglich, etwas zu erreichen, es sei denn, man besticht – ich wage das Wort – die örtlichen Beamten. Die Chinesen haben im Gegensatz zu den Amerikanern keine Angst davor, das zu tun. Daher werden US-Unternehmen bei der Suche nach Seltenen Erden, aber auch bei der Suche nach fast allem, was außerhalb Nordamerikas liegt, weiterhin verdrängt werden.

Es gibt zwar börsennotierte Bergbauunternehmen in China, aber es ist zu riskant, in sie zu investieren. Die US-Regierung könnte sie genauso leicht sanktionieren wie russische Unternehmen.