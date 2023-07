Entkopplung zwischen den USA und China geht in eine gefährliche Richtung

asiatimes.com: Die Volkswirtschaften der USA und Chinas sind eng miteinander verflochten, aber ihre Verbindungen erodieren. Obwohl der bilaterale Handel zwischen den USA und China im Jahr 2022 ein Rekordniveau erreicht hat, nimmt die gegenseitige Abhängigkeit der Handelsbeziehungen ab. Die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking treiben US-amerikanische und chinesische Investoren von den jeweiligen Märkten weg.

Der vielleicht folgenreichste Aspekt der Entkopplung zwischen den USA und China betrifft die Technologie. Der sicherheitspolitische Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und China ist zunehmend in die Konzepte für die inländische industrielle und technologische Entwicklung eingebettet. Dieser technologische Krieg wird beiden Volkswirtschaften schaden und tiefgreifende globale Auswirkungen haben.

Der bilaterale Handel zwischen den Vereinigten Staaten und China nimmt trotz der Handelskriegszölle und der eskalierenden technischen Beschränkungen, die die Vereinigten Staaten China auferlegt haben, weiter zu. Das bilaterale Handelswachstum verlangsamt sich jedoch und wächst nur noch mit einem Fünftel des Tempos, mit dem der US-Handel insgesamt expandiert.

Der Anteil der US-Importe aus China ist zurückgegangen, während China einen Teil der Importe ausländischer Waren aus den Vereinigten Staaten verlagert hat. Auch die Zusammensetzung des bilateralen Handels zwischen den USA und China hat sich von den Waren mit den höchsten Zöllen wegbewegt.

Die Daten zum bilateralen Handel allein zeigen nicht das ganze Bild der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Seit Beginn des Zollkriegs sind die Direktinvestitionen Chinas in Südostasien sprunghaft angestiegen – auf 128 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Auch die US-Importe aus Südostasien nehmen rasch zu.

Aber der Anteil Chinas an den importierten Inhalten der vietnamesischen Exporte hat sich von 2017 bis 2021 fast verdoppelt. In ähnlicher Weise beziehen chinesische Unternehmen in anderen südostasiatischen Ländern einen großen Teil der Teile und Komponenten ihrer US-Exporte aus China. Der chinesische Anteil an den US-Importen aus Südostasien wird wahrscheinlich zunehmen und den Rückgang der direkten US-Importe aus China ausgleichen.

Chinas Handel mit den USA boomt auch in der Ära der „Entkopplung“. Bild: DTN / Chris Clayton

Die kumulierten Direktinvestitionen von US-Firmen in China erreichten 2020 124 Milliarden Dollar, so die Daten des Büros des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten. Die 25. jährliche China Business Survey der Amerikanischen Handelskammer in China zeigt jedoch, dass ein abnehmender Anteil der US-Unternehmen China als Investitionspriorität ansieht, und zwar wegen der zunehmenden Spannungen, der mangelnden Einheitlichkeit der Rechtsvorschriften in China und der steigenden Arbeitskosten.

Die Umfrage zeigt auch, dass die meisten US-Unternehmen, die in China tätig sind, zwar planen, dort zu bleiben, aber ein steigender Anteil erwägt, die Lieferketten aus China zu verlagern – darunter Apple und Google.

Die Aussichten für US-Investitionen in China werden durch mögliche US-Beschränkungen für Auslandsinvestitionen in China getrübt. Die Regierung Biden ist besorgt, dass US-Investoren dazu beitragen könnten, die chinesische Technologie in kritischen Sektoren voranzutreiben, und entwickelt einen Mechanismus, um den Fluss von US-Investitionen nach China einzuschränken.

Da die US-Firmen jedoch nur einen relativ kleinen Teil der gesamten ausländischen Direktinvestitionen ausmachen, wird ein solches Screening-System nur wirksam sein, wenn auch andere Staaten beteiligt sind. Die Schwierigkeiten, andere Staaten davon zu überzeugen, ähnliche Programme zu entwickeln, könnten der Grund für die Verzögerung bei der Einführung eines Screening-Systems für US-Auslandsinvestitionen sein.

Private und staatliche chinesische Unternehmen werden in den Vereinigten Staaten verstärkt unter die Lupe genommen. Der Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten verzeichnet seit 2021 einen sprunghaften Anstieg der Untersuchungen im Zusammenhang mit chinesischen Investoren.

Von allen Gerichtsbarkeiten werden Investoren aus China am meisten unter die Lupe genommen. Der jüngste prominente Fall betrifft TikTok, dessen CEO kürzlich vom US-Kongress befragt wurde. Das Unternehmen läuft nun Gefahr, in den Vereinigten Staaten verboten zu werden, wenn es sich nicht von seiner chinesischen Muttergesellschaft ByteDance trennt.

Die Entkopplung zwischen den USA und China im Technologiebereich nimmt zweifelsohne zu. Angefangen mit Trumps Beschränkungen für US-Exporte an Huawei im Jahr 2018 haben die Vereinigten Staaten in den letzten fünf Jahren ihre Technologiebeschränkungen für China verschärft. Bis Ende 2022 wurden rund 400 chinesische Personen, die auf der Liste der „Specially Designated Nationals“ und „Blocked Persons“ stehen, von jeglichen Transaktionen mit US-Personen ausgeschlossen.

Im März 2023 unterlagen 665 chinesische Unternehmen auf der US-Entity-Liste Beschränkungen für den Fluss bestimmter Technologien und Waren aus den Vereinigten Staaten. China reagierte daraufhin im September 2020 mit einer eigenen Liste unzuverlässiger Unternehmen (Unreliable Entity List). Bislang sind nur zwei US-amerikanische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen auf der Liste aufgeführt, denen der Handel mit China oder Investitionen in China untersagt ist.

Die technologische Entkopplung zwischen den USA und China eskalierte im September 2022, als der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, eine tiefgreifende Änderung der US-Wirtschaftspolitik gegenüber China ankündigte. Anstatt Ausfuhrbeschränkungen zu erlassen, um Chinas kritische Technologien eine Generation hinter denen der Vereinigten Staaten zurückzulassen, wollen die USA nun Chinas aktuellen technologischen Entwicklungsstand einfrieren.

Da sich die technologischen Grenzen der USA weiter ausdehnen, würde sich die Kluft zwischen den beiden Ländern vergrößern, wodurch China weiter zurückfallen würde.

Im Oktober 2022 kündigte die Regierung Biden Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte Ausrüstungen und Dienstleistungen für chinesische Halbleiterunternehmen an, um Chinas Fähigkeit zur Herstellung fortschrittlicher Chips zu bremsen – ein Anliegen der nationalen Sicherheit der USA. Japan und die Niederlande haben sich den Bemühungen der USA angeschlossen, die Ausfuhr von Halbleiterfertigungsanlagen nach China zu beschränken.

Angesichts des erklärten Ziels der USA, einen „möglichst großen Vorsprung“ bei Halbleitern, Quantencomputern, künstlicher Intelligenz und anderen kritischen Sektoren aufrechtzuerhalten, ist es nicht überraschend, dass Chinas Präsident Xi Jinping erklärt hat, die USA versuchten, China einzudämmen, einzukreisen und zu unterdrücken.

Die USA wollen einen „möglichst großen Vorsprung“ in High-Tech-Bereichen. Bild: Twitter

China investiert nun Hunderte von Milliarden Dollar in Spitzentechnologien, um sich selbst zu versorgen. Die Wirtschaftssanktionen des Westens nach Russlands Aggression gegen die Ukraine beunruhigen die chinesische Führung, die befürchtet, dass ähnliche Sanktionen auch gegen China verhängt werden könnten, wenn es die Wiedervereinigung mit Taiwan anstrebt.

Die technologische Entkopplung gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums auf kurze und lange Sicht. In einer Studie des IWF aus dem Jahr 2021 werden drei direkte Kanäle genannt, über die sich die technologische Entkopplung auf das globale Wachstum auswirken kann: verringerte globale Handelsströme, Fehlallokation von Ressourcen und geringere grenzüberschreitende Wissensverbreitung.

Zusammen mit der Zersplitterung des Handels und dem „Friendshoring“ kann die technologische Entkopplung weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen. Das Streben nach Autarkie ist kostspielig und der Erfolg ist nicht garantiert.

Es liegt im Interesse der Vereinigten Staaten und Chinas, den Techno-Nationalismus einzudämmen, aber die politische Realität in beiden Hauptstädten macht eine rationale Politikformulierung äußerst schwierig.

Nicholas R. Lardy ist Non-Resident Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics. Tianlei Huang ist Research Fellow und Koordinator des China-Programms am Peterson Institute for International Economics.