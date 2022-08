Doug Casey über das Aufkommen von Alternativen, während die von den USA geführte Weltordnung ins Wanken gerät – schnallen Sie sich an

Internationaler Mensch: Seit dem Einmarsch in die Ukraine haben die USA und ihre europäischen Verbündeten beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. In einem mutigen Schritt fror die US-Regierung auch die US-Dollar-Reserven der russischen Zentralbank ein.

Daraufhin verlangte Russland als Gegenleistung für seine Energie eine Bezahlung in Rubel.

Was halten Sie von dieser neuen Phase der wirtschaftlichen Kriegsführung?

Doug Casey: Das ist ein äußerst dummes und destruktives Vorgehen der USA. Was die USA mit diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland – oder auch mit der Unterstützung des Zelenski-Regimes in der Ukraine – tun, hat keine Vorteile, sondern in jeder Hinsicht enorme Nachteile.

Im Wesentlichen haben die USA und die westlichen Mächte Hunderte von Milliarden Dollar an Vermögenswerten der russischen Regierung sowie einzelner Russen beschlagnahmt. Das ist schlicht und einfach Diebstahl. Es ist ein Warnschuss an alle Menschen auf der Welt: Euer Vermögen ist in westlichen Ländern nicht sicher. Es ist ein Grund, aus dem US-Dollar auszusteigen und etwas anderes zu verwenden.

Das hat sich für die USA als Rückschlag erwiesen. Sie tragen dazu bei, die westlichen Volkswirtschaften zu ruinieren, indem sie den Fluss des russischen Öls und insbesondere des Erdgases nach Europa unterbrechen. Außerdem verlangen die Russen jetzt die Bezahlung in Rubel. Der Rubel ist jetzt eine viel stärkere Währung, denn um die Russen zu bezahlen, muss die Welt Rubel kaufen. Die Russen haben sich ein Beispiel am US-amerikanischen Spielbuch genommen. Vor Jahrzehnten erklärten die Saudis, sie würden nur US-Dollar als Zahlungsmittel für Öl akzeptieren. Und so mussten die Menschen Dollar kaufen, wenn sie saudisches Öl wollten.

Die USA versuchen, das Vertrauen in ihre Währung sowie die Stabilität und die vermeintliche Ehrlichkeit des auf dem Dollar basierenden Systems zu zerstören. Das ist extrem gefährlich für eine Währung, die auf nichts anderem als auf Vertrauen beruht. So etwas kann dazu führen, dass das Vertrauen weggeweht wird wie ein Haufen Federn in einem Hurrikan.

Der Emittent des Dollars, die bankrotte US-Regierung (oder ihr Vermittler, die Fed), wird Ihnen nichts Konkretes im Austausch dafür geben. Aber sie kann eine unbegrenzte Anzahl von ihnen ausgeben. Der Dollar ist seit vielen Jahren ein IOU-Nichts. Doch die Scharade neigt sich dem Ende zu. Die US-Regierung ist jetzt wie ein Pokerspieler „on tilt“.

Internationaler Mensch: Kürzlich reiste Wladimir Putin in den Iran. Infolgedessen kündigte die iranische Nationale Ölgesellschaft einen 40-Milliarden-Dollar-Energiedeal mit dem russischen Unternehmen Gazprom an. Man kann mit Sicherheit sagen, dass sie bei ihren Transaktionen nicht mehr den US-Dollar verwenden werden.

Was bedeutet dies für künftige geopolitische Allianzen und wirtschaftliche Geschäfte, die die Vorherrschaft der USA untergraben?

Doug Casey: Die USA befinden sich in einem ernsthaften Niedergang – finanziell, wirtschaftlich und soziologisch – und die Welt weiß das. Nur ein Narr will die ungesicherten Verbindlichkeiten einer bankrotten Regierung halten, vor allem einer, die so arrogant ist zu glauben, dass sie Vermögenswerte willkürlich konfiszieren kann.

Das Hauptexportgut der USA sind heute, wie schon in den letzten 40 Jahren, US-Dollar. Wir produzieren eigentlich nicht mehr so viel. Wir liefern den Leuten Dollars. Im Gegenzug liefern sie uns riesige Mengen an materiellen Gütern. Die Schiffe kommen voll beladen in den US-Häfen an; auf der Rückfahrt sind sie meist leer. Die USA haben sich von einer Nation der Produzenten und Gläubiger in eine Nation der Konsumenten und Schuldner verwandelt.

Unser Hauptexportgut sind Dollars, nicht Weizen und Boeings. In der Zwischenzeit schafft die US-Regierung weitere Dollars in Billionenhöhe, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Das wird für die Verwendung des Dollars bei internationalen Transaktionen sehr schlecht enden.

Obwohl die Inlandspreise um etwa 15 % steigen, war der Dollar in den letzten Monaten gegenüber anderen Währungen recht stark. Der Grund für dieses Paradoxon ist die Verschuldung. Fast alle Schulden der Welt lauten auf den Dollar. Und um diese Schulden zu bedienen, insbesondere angesichts der steigenden Zinssätze, brauchen die Menschen Dollar.

Es gibt also ein Gerangel um Dollar, um all die Schulden zu bedienen. Das ist wirklich ziemlich pervers.

Internationaler Mensch: Russland und China haben kürzlich ihr Interesse an der Entwicklung einer neuen Reservewährung mit anderen BRICS-Ländern angekündigt.

Was würde das bedeuten, wenn es einen ernsthaften Konkurrenten für das US-geführte System gäbe?

Doug Casey: Das ist schon seit Jahren absehbar.

Länder, die unsere Gegner sind – wie Russland und China – verwenden den US-Dollar für den Handel untereinander. Und warum? Das ist ziemlich seltsam, denn diese heißen Kartoffeldollar müssen alle über New York abgewickelt werden. Der Grund ist, dass die Russen dem chinesischen Yuan nicht wirklich trauen und die Chinesen dem russischen Rubel nicht. Beides sind Fiat-Währungen, die außerhalb der Grenzen der Länder, die sie ausgegeben haben, nur wenig Wert haben. Das Gleiche gilt für die Inder, die Iraner, die Brasilianer, die Südafrikaner und alle anderen – sie können die Währungen der anderen nicht verwenden. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verwenden sie im Wesentlichen den Dollar.

Alle Währungen der Welt – jede einzelne – sind „fiat“-Einheiten, im Wesentlichen politische Fußbälle, deren Zahlen und Werte radikal und willkürlich schwanken können. Der Dollar ist nur die größte und beste unter ihnen. Er wird nicht so leicht ersetzt werden, weil sich die ganze Welt daran gewöhnt hat, ihn zu benutzen. Niemand will eine von Washington kontrollierte Einheit verwenden, aber was ist die realistische Alternative? Die schlaffen, von Soziopathen geführten Regierungen der Dritten Welt sind nicht in der Lage, eine neue Super-Fiat-Währung auf die Beine zu stellen – das würde nur eine weitere Ebene von Risiko und Komplexität schaffen. Sie alle können sehen, dass sogar der Euro, eine künstliche Esperanto-Währung, kurz vor dem Zusammenbruch steht. Keine dieser Regierungen hat die gleichen Interessen, und sie trauen einander ganz sicher nicht.

Was wird passieren? Sie werden zu Gold übergehen, um ihre Rechnungen untereinander zu begleichen. Ich sage nicht, dass sie ihren Untertanen erlauben werden, in Gold zu sparen und damit zu handeln – das ist höchst unwahrscheinlich. Aber ich denke, dass dies für Abrechnungen zwischen Regierungen unvermeidlich ist. Die einzige Alternative ist der Tauschhandel – „Ich tausche tausend Tonnen Kakao gegen zwei gebrauchte Panzer, 500 Kühe und 100 Tonnen Wolle“. Eine Flohmarkttransaktion, die in einer komplizierten industriellen Welt nicht sehr wahrscheinlich ist… Deshalb wurde das Geld erfunden.

Die Welt kehrt zum Gold zurück. Nicht, weil irgendeine Regierung oder ein Wirtschaftswissenschaftler das will – eher das Gegenteil ist der Fall. Aber es ist unwahrscheinlich, dass dies geschieht, es sei denn, es kommt zu einem Kreditkollaps und Billionen von Dollar an Aktien, Anleihen, Bankeinlagen und anderen Schulden werden vernichtet. Das Gute daran ist, dass die etwa 6 Milliarden Unzen Gold, die jetzt vorhanden sind, immer noch da sein werden.

Die aktuellen Ereignisse führen zum Ende des US-Dollarsystems. Und wenn der US-Dollar für den internationalen Handel nicht mehr benötigt wird oder nicht mehr erwünscht ist, wird ihn jeder abstoßen. All diese Dollars werden zurück in die USA fließen, wo sie per Gesetz akzeptiert werden müssen. Niemand wird sie im Ausland haben wollen. Oder nicht viel mehr als die indische Rupie, der kolumbianische Peso oder die ukrainische Griwna.

Sie werden zurück in die USA kommen, um US-Immobilien, US-Aktien und US-Unternehmen zu kaufen.

All diese Dollars, die wir jahrzehntelang exportiert haben, haben die Inflation im Lande niedrig gehalten, weil sie im Ausland herumflogen und die Preise im Ausland in die Höhe trieben. Sie werden zurück in die USA kommen. Die Inlandspreise werden in die Höhe schießen, wenn der Dollar zusammenbricht und das Eigentum an US-Vermögenswerten auf ausländische Bürger übertragen wird.

All diese Dollars, die jahrzehntelang exportiert wurden, führten zu einem künstlich hohen Lebensstandard für die Amerikaner. Wenn sie zurückkommen – und sie werden zurückkommen, wenn die Welt aufhört, Dollars zu wählen – wird der Lebensstandard in den USA erheblich sinken.

Internationaler Mensch: Der US-Dollar, der Euro, der russische Rubel, der chinesische Yuan und die übrigen Währungen sind alle Fiat-Währungen.

Welche Vorteile haben Länder mit wertvollen Rohstoffen gegenüber anderen, wenn alle Fiat-Währungen weiter an Wert verlieren?

Doug Casey: Es ist toll, wertvolle Rohstoffe zu haben, aber man kann Öl nicht als Geld verwenden. Wenn das alles wäre, würden Venezuela, Nigeria, Irak und Kasachstan zu den reichsten Ländern der Welt gehören. Das Gleiche gilt für jedes andere Land mit wertvollen Rohstoffen. Tatsächlich sind die Länder mit dem größten Mineralienreichtum in der Regel die ärmsten und instabilsten. Aber das ist eine Diskussion für ein anderes Mal.

Geld ist an sich kein Reichtum. Aber es repräsentiert Reichtum. Es steht für einen Überschuss der Produktion über den Konsum. Ein gutes Geld muss bestimmte Eigenschaften haben.

Es muss haltbar sein; deshalb verwenden wir keinen Weizen als Geld. Es muss teilbar sein; deshalb verwendet man keine Kunstwerke als Geld. Es muss bequem sein, deshalb verwendet man kein Blei als Geld. Es muss beständig sein, deshalb kann man keine Immobilien als Geld verwenden. Und es muss einen gewissen Nutzwert haben; deshalb kann man kein Papier als Geld verwenden.

Aus diesem Grund wird die Welt wieder zu Gold zurückkehren. Es gibt Argumente, die für Silber und Argumente, die für Bitcoin angeführt werden können. Und das war’s dann auch schon. Wir werden sehen, wie sich die Dinge in der chaotischen Welt, mit der wir konfrontiert sind, regeln. Und hier ist eine Aussage, die den durchschnittlichen Leser schockieren wird: Die Regierung sollte nichts mit Geld zu tun haben. Geld sollte – wie das Bankwesen, die Zinssätze, die Märkte und die Wirtschaft – völlig von der Politik abgekoppelt sein. Deshalb ist Gold, nicht Papier, das wahre Geld.

Wohin entwickelt sich der Goldpreis? Im Verhältnis zu einem Scheffel Weizen, einem Pfund Kaffee oder einem Pfund Kupfer ist er meiner Meinung nach im Moment genau richtig. Ich sage schon seit mehreren Jahren, dass der Goldpreis im Verhältnis zum Dollar angemessen und ausgeglichen ist. Der Goldpreis ist nicht mehr so hoch wie 1971 bei 35 Dollar oder 2001 bei 260 Dollar.

Wenn der Dollar überleben soll, sollte er mit einer festen Menge Gold einlösbar sein. Man sagt, die USA besitzen 265 Millionen Unzen Gold. Aber wie viele Dollar gibt es? Wie der Dollar selbst ist auch diese Zahl eine Art schwebende Abstraktion. Die Schätzungen variieren. Vor allem, weil es viele Definitionen von Geld gibt – ganz zu schweigen von Fast-Geld und Kredit. Es werden Zahlen von 6 Billionen bis 80 Billionen Dollar genannt. Die Zahl ist wahrscheinlich akademisch und kann möglicherweise nicht ermittelt werden.

Teilen Sie 265 Millionen durch eine der Zahlen, die „Ökonomen“ heraufbeschwören, und Sie erhalten eine sehr große Zahl. Allein um ein typisches jährliches Handelsdefizit der USA von etwa 500 Milliarden Dollar zu finanzieren, würde die gesamte Goldmenge sofort verschwinden, selbst wenn der Goldpreis bei 2.000 Dollar liegen würde. Vielleicht sollte der Goldpreis bei 20.000 Dollar oder mehr liegen.

Was wird also passieren? Ich denke, die Antwort ist Chaos. Die Welt kehrt zum Gold zurück, weil wir auf eine chaotische Finanzsituation zusteuern, und Gold ist der einzige finanzielle Vermögenswert, der nicht gleichzeitig die Haftung eines anderen ist. Und es ist eine Untertreibung zu sagen, dass keine dieser Regierungen einander oder den Papierwährungen der anderen vertraut.

Internationaler Mensch: Wie wird sich Ihrer Meinung nach das geopolitische Schachbrett der Welt in den kommenden Jahren verändern? Was sind die Auswirkungen auf die Investitionen?

Doug Casey: Wenn man sich verschiedene Zeiten in der Geschichte anschaut – die Weltkarte hat sich enorm verändert, etwa von 1910, als alles sanft und wohlhabend war, bis 1920, als fast alles nicht mehr wiederzuerkennen war. Im Jahr 1940 sah die Welt noch ganz anders aus als im Jahr 1950. Ich gehe davon aus, dass die Welt von 2020, die sich bereits stark verändert hat, im Jahr 2030, also in 8 Jahren, ganz anders aussehen wird.

Nach 2030 sehen wir einer Science-Fiction-Realität entgegen. Es ist gut möglich, dass wir in den USA so etwas wie einen Bürgerkrieg erleben werden. Und / oder ernsthafte Sezessionsbewegungen.

Es ist sogar noch wahrscheinlicher, dass Kanada auseinanderbricht. Das Gleiche wird mit Mexiko und Brasilien passieren. Ganz Afrika wird sich neu strukturieren. Viele europäische Länder werden sich wahrscheinlich auflösen – Spanien und Teile Frankreichs. Italien ist erst vor 170 Jahren ein Land geworden. Deutschland hat sich erst vor 150 Jahren vereinigt. Russland wird sich mit Sicherheit in kleinere ethnische Länder aufteilen.

Ob man es will oder nicht, es werden Millionen von Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa einwandern.

Millionen von Chinesen werden von China nach Afrika auswandern, was den Afrikanern gar nicht gefallen wird. Menschen von überall her, nicht nur aus Lateinamerika, werden in die USA und nach Kanada strömen.

Die Farben der Landkarte an der Wand werden sich in den kommenden Jahren verändern. Das wird tief greifende Auswirkungen auf die Investitionen haben. Dazu gehört, dass viele Währungen austrocknen und verschwinden werden.

Das wird noch in diesem Jahrzehnt geschehen. Also schnallen Sie sich an.

