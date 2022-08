Jetzt berichten Versicherungsgesellschaften über einen „unerklärlichen“ Anstieg der Todesfälle bei jungen Erwachsenen inmitten der Covid-Impfung Ende 2021

Ende 2021 deutete ein sprunghafter Anstieg von Versicherungsansprüchen auf einen mysteriösen Anstieg der Todesfälle bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 49 Jahren hin, der sich nicht vollständig mit der Covid-Pandemie erklären ließ.

Einem Bericht von KUSI zufolge meldeten die Versicherungsgesellschaften einen „überwältigenden“ und „unerklärlichen“ Anstieg der Schadensfälle bei den 18- bis 49-Jährigen.

KUSI interviewte Dr. Kelly Victory, die die besorgniserregenden Steigerungsraten bei den gemeldeten Herzinfarkten, der Bellschen Lähmung und bestimmten neurologischen Erkrankungen erläuterte.

„Diese Informationen wurden mir zugänglich oder auf meinem Radar… nach einer Anhörung mit Senator Ron Johnson, der eine Art zweite Meinung über die gesamte Reaktion auf die COVID-Pandemie einholen wollte“, sagte Dr. Victory. „Die medizinischen Daten wurden von drei Militärärzten veröffentlicht, die die Informationen aus der Militärdatenbank bezogen, in der die sogenannten ICD-Codes, also die Diagnosecodes, gesammelt werden. Und diese Ärzte hatten das Gefühl, sie glaubten aufgrund ihrer eigenen Beobachtungen, dass sie einen signifikanten Anstieg bei bestimmten Erkrankungen feststellen konnten.“

„Sie gingen also zurück und riefen die Datenbank des Militärs zu bestimmten Erkrankungen über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2016 bis 2020 auf“, fuhr sie fort. „Sie haben sich also 2016, ’17, ’18, ’19 und ’20 die Prävalenz bestimmter Erkrankungen angesehen, darunter Dinge wie Herzinfarkt, Blutgerinnsel, lange Fehlgeburten und solche Dinge. Sie verglichen diese Daten mit der Häufigkeit der gleichen Erkrankungen im Kalenderjahr 2021 und stellten einen alarmierenden Anstieg bei bestimmten Erkrankungen fest. So wurde zum Beispiel ein Anstieg der Herzinfarkte um 270 % im Jahr 2021 festgestellt, eine Zunahme der Bell’schen Lähmung und bestimmter neurologischer Beschwerden um 300 %.“

Einem Versicherungsunternehmen zufolge ist die Zahl der Todesfälle unter jungen Erwachsenen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 40 % gestiegen, und das, obwohl es Covid-Impfungen gibt, die die Sterblichkeitsrate insgesamt drastisch senken sollten.

„Der Leiter der in Indianapolis ansässigen Versicherungsgesellschaft OneAmerica sagte, dass die Sterblichkeitsrate bei Menschen im arbeitsfähigen Alter im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um atemberaubende 40 % gestiegen ist“, berichtete The Center Square zuvor.

„Wir erleben derzeit die höchsten Todesraten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica“, sagte der CEO des Unternehmens, Scott Davison, während einer Online-Pressekonferenz. „Die Daten sind für alle Akteure in diesem Geschäft konsistent.“

„OneAmerica ist ein 100-Milliarden-Dollar-Versicherungsunternehmen, das seinen Hauptsitz seit 1877 in Indianapolis hat“, fügte The Center Square zum Hintergrund hinzu. „Das Unternehmen hat etwa 2.400 Mitarbeiter und verkauft Lebensversicherungen, einschließlich Gruppenlebensversicherungen, an Arbeitgeber im ganzen Land.“

Davison sagte, der Anstieg der Todesfälle sei „eine riesige, riesige Zahl“ und fügte hinzu, dass es „hauptsächlich Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 18 und 64“ seien, die sterben, und nicht nur ältere Menschen. Covid-19 ist eine Krankheit, die vor allem für ältere Menschen und Risikogruppen wie immungeschwächte Menschen ein hohes Sterberisiko darstellt.

„Im dritten Quartal haben wir festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 40 % gestiegen ist“, sagte er.

„Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist, würde eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt, einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten“, sagte er. „40 % sind also ein unerhörter Wert.“

Ende Januar führte die Epoch Times eine multivariate Analyse des Anstiegs der überzähligen Todesfälle unter jungen Erwachsenen durch, um die Ursache des Anstiegs zu ermitteln.

„Bei den 18- bis 49-Jährigen stieg die Sterblichkeit in der ersten Hälfte des Jahres 2020 dramatisch an, stagnierte dann etwas, bevor sie im dritten Quartal 2021 wieder anstieg“, berichtete der Analyst Petr Svab.

„Wenn man die COVID-19-Todesfälle ausschließt und davon ausgeht, dass die Todesfälle durch Drogenüberdosierung, Alkohol und Tötungsdelikte 2021 in ähnlicher Intensität wie 2019 weitergehen, gibt es immer noch etwa 50.000 überzählige Todesfälle in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen“, fügte Svab hinzu.

Im März berichtete die Epoch Times, dass der Trend bei den überzähligen Todesfällen „abzuflauen scheint“, obwohl die Zahlen aufgrund einer Verzögerung bei der Berichterstattung aktualisiert und revidiert werden müssen.

„Der dramatische Anstieg der überzähligen Todesfälle im letzten Jahr – Todesfälle, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind – scheint sich zu beruhigen. Zwischen Oktober und Januar ist die Zahl dieser Todesfälle um mehr als die Hälfte zurückgegangen, wie aus den Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervorgeht“, so die Times. Es sei darauf hingewiesen, dass die obige Abbildung die überzähligen Todesfälle im Vergleich zum gleichen Monat in den Jahren 2017-2019 zeigt, bereinigt um die Bevölkerung.

Man kann jedoch die Spitze der überzähligen Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, Anfang 2022 sehen, sowie eine kurze Spitze der überzähligen Todesfälle auf Covid später im Jahr 2022.

Unterm Strich: Dies hätte nicht passieren dürfen, wenn die Impfstoffe so „100 % sicher und wirksam“ gewesen wären, wie sie beworben wurden. Der lebensrettende Nutzen der Impfstoffe für ältere und gefährdete Menschen hätte mehr als ausreichend sein müssen, um die Gesamtsterblichkeit zu senken. Wenn die Covid-Reaktion der Gesundheitsexperten als „erfolgreich“ angesehen werden soll, hätte die Gesamtheit ihrer Bemühungen die Übersterblichkeit in allen Fällen senken müssen.

Stattdessen ist die Gesamtsterblichkeit seit Jahren erhöht, und es gab unerklärliche Spitzen bei der Sterblichkeit junger Erwachsener. Die Frage ist: Warum?