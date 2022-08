Sozialkredit: Nächstes Jahr zu diese Zeit leben Sie in „China“.

Wenn wir diesen Krieg verlieren, und zum ersten Mal fürchte ich, dass wir das könnten, dann nicht wegen der Lügen und Täuschungen der Milliardärsverschwörer, die Regierungen, Medien und Berufe kontrollieren.

Es wird nicht an der Zensur und Dämonisierung der Wahrheitsverkünder liegen.

Wenn wir diesen Krieg, den wichtigsten in unserer Geschichte, verlieren, dann wegen der Kollaborateure, der Trolle und der Tugendwächter, die gehorchen, ohne nachzudenken, die sich über Belanglosigkeiten aufregen und jammern und die nicht verstehen, dass wir für unser Leben und unsere Freiheit kämpfen.

Von Dr. Vernon Coleman

Und wenn wir diesen Krieg verlieren, wird es nie wieder einen Krieg geben, der es wert ist, geführt zu werden. Wir werden Schachfiguren sein, ohne jegliche Kontrolle über unser Leben oder unser Schicksal. Sir Klaus Schwab (von Königin Elisabeth für seine Verdienste um die Konspiration zum Ritter geschlagen) prahlte damit, dass sein Great Reset dafür sorgen würde, dass wir „nichts besitzen, aber glücklich sein werden“. Ich fürchte, die Kollaborateure, die Trolle und die Tugendwächter glauben ihm nicht.

Ich frage mich, wie viele der so genannten Journalisten, die für die BBC arbeiten, wissen, dass die Lügen, die sie verbreiten, dazu beitragen, sie in eine Welt zu führen, in der auch sie nichts besitzen werden. Ärzte, Journalisten, Richter, Anwälte und Politiker, die die Verschwörung unterstützen, werden von dem blutrünstigen Ziel der Verschwörer, die Weltbevölkerung um 90 % zu reduzieren, nicht ausgenommen sein. Keiner von ihnen wird von dem Plan der Milliardäre ausgenommen sein, alles zu besitzen und uns als Sklaven zu beherrschen.

Wenn der Große Reset stattfindet, werden wir keine Rechte, kein Eigentum, keine Privatsphäre, keine Freiheit, keine Wahlmöglichkeiten, keine Familie, keine Gesundheitsversorgung, keine Bildung, keine Bewegungsfreiheit und keine Möglichkeit haben, dort zu leben, wo wir leben wollen. Wir werden nicht einmal über unseren eigenen Körper verfügen.

Wenn Sie glauben, dass das übertrieben ist, dann schauen Sie sich die neuen Gesetze an, die verabschiedet werden, und sehen Sie sich an, wie sich alles verändert.

Der NHS ist nur noch ein Schatten seiner selbst, mit unglücklichem Personal, das gezwungen ist, absurde Regeln über Masken und soziale Distanzierung einzuhalten, die nie notwendig waren. Schulen werden geschlossen, wenn ein loses Blatt auf dem Schulhof herumfliegt.

Millionen von Menschen sind zu willigen Kollaborateuren geworden, gebrochen durch den Unsinn des Recyclings und aufgeweicht durch den Nanny-Staat. Sie glauben tatsächlich, dass der Staat für sie sorgt und sich um sie kümmert.

Das ist es, was sie meinen, wenn sie über den Großen Reset sprechen. Sie haben nicht vor, ein wenig an den Rändern unseres Lebens herumzubasteln. Sie haben vor, alles, was wir tun, zu kontrollieren, uns zu besitzen.

Die digitale Gesellschaft bedeutet nicht nur, dass man seinen Kaffee bezahlen kann, ohne sich mit Bargeld herumschlagen zu müssen. Sie bedeutet auch, dass man nur dann einen Kaffee kaufen darf, wenn sie es einem erlauben. Die digitale Gesellschaft bedeutet, dass sie dein Geld kontrollieren und wie du es ausgibst.

Das Sozialkreditsystem, das sich Schwab und Co. von den Chinesen ausgeliehen haben, bedeutet, dass Sie Ihr Recht verlieren, einen Bus zu nehmen oder ein Haus zu mieten, wenn Sie in Frage stellen, was Ihnen gesagt wird, wenn Sie dem System keinen angemessenen Respekt entgegenbringen oder wenn Sie Material lesen oder ansehen, das verboten ist.

Sobald der Große Neustart vollzogen ist, erhält jeder ein universelles Grundeinkommen. Und das war’s dann. Keine Hoffnungen und keine Ambitionen.

Ich frage mich, ob den BBC-Mitarbeitern klar ist, dass die absurd überbezahlten BBC-Moderatoren in der neuen Weltordnung das gleiche Einkommen erhalten werden wie Parkwächter?

Die Kollaborateure, die tugendhaften Zombies, die darauf trainiert wurden, auf jedes Kommando anzuspringen, die fröhlich die Abriegelungsregeln befolgt, den sozialen Distanzierungsschritt vollzogen, Masken getragen und Spritzen akzeptiert haben, sollten wissen, dass, wie schlimm die Dinge in den letzten zwei Jahren auch waren, sie noch viel, viel schlimmer sein werden, wenn die Verschwörer den Krieg gewinnen. Das Leben wird nie wieder zur „alten Normalität“ zurückkehren, es sei denn, wir machen es dazu.

Es gibt einige, die glauben, dass alles, was in letzter Zeit passiert ist, einfach nur Pech war: der Covid-Schwindel, der irrsinnige Vorstoß in Richtung Netto-Null und die Folgen eines fabrizierten Medienkriegs zwischen Russland und der Ukraine.

Das zeugt von einer beklagenswerten Naivität, wenn es darum geht, zu verstehen, wie die Welt jetzt kontrolliert wird.

Die Trolle, die abseits des Geschehens leben und agieren, aber meckern und jammern und Schlachten aus dem Nichts schaffen, helfen den Verschwörern. Der Egoismus, die Ignoranz und der Verrat der wenigen, die behaupten, dass es keine Keime gibt oder dass Vegetarier SCHLECHTE Menschen sind, finden den Beifall des Weltwirtschaftsforums.

Diejenigen, die glauben, dass ich übertreibe, sollten sich vielleicht fragen, warum jeder, der die Wahrheit über Covid oder die Covid-Impfungen gesagt hat, sofort zum Schweigen gebracht, verbannt, zensiert, verteufelt und belogen wurde.

Warum verbietet die BBC jetzt jede ehrliche, offene Diskussion über Impfstoffe oder den Klimawandel, obwohl die Wissenschaft zweifelsfrei beweist, dass die Covid-Impfungen unsicher und unwirksam sind und dass der Klimawandel nicht existiert?

Es gibt keine wissenschaftliche Debatte mehr. Zeitungen und Fachzeitschriften sind korrupt und werden dafür bezahlt, die Wahrheit zu unterdrücken und zu verhöhnen. Ich habe bewiesen, dass so genannte Faktenchecker existieren, um echte Fakten zu unterdrücken und Lügen zu verbreiten.

Der vorgetäuschte Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der von den Verschwörern absichtlich ausgelöst wurde, hätte deutlich machen sollen, dass unsere Regierungen uns den Krieg erklärt haben – es ist der Krieg, der alle Kriege beenden soll.

Die als Waffen gewählten Sanktionen beweisen, dass die Verschwörer sich einem Krieg verschrieben haben, der es ihnen ermöglichen wird, alles zu kontrollieren, was wir tun.

Unsere Regierungen, die tun, was ihnen von den Milliardärsverschwörern befohlen wird, haben absichtlich eine Welt geschaffen, in der es zu massiven Treibstoff- und Nahrungsmittelengpässen kommen wird (wobei strenge Lebensmittel- und Treibstoffrationierungen unvermeidlich sind), zu rasch steigenden Preisen und zum Zusammenbruch der Volkswirtschaften. Hunderte von Millionen werden in Afrika verhungern.

Die Regierungen versuchen nicht, Russland zu unterdrücken, einzuschüchtern oder zu bestrafen. Sie bekämpfen uns.

Das US-Ministerium für Innere Sicherheit bezeichnet Verschwörungstheoretiker und jeden, der diesen Unsinn in Frage stellt, ganz offen als „Extremisten“. In Irland hat die Regierung erklärt, dass der Staat „das Recht auf Privateigentum einschränkt, wenn dies zur Gewährleistung des Gemeinwohls erforderlich ist“. Das Wort „Beschlagnahmung“ taucht nun häufig auf. Im Vereinigten Königreich werden neue, repressive Gesetze eingeführt. Unbequeme Wahrheiten sind gefährlich, sagen die Politiker und die Medien, und diejenigen, die sie verbreiten, müssen unterdrückt werden.

Wenn die Verschwörer diesen Krieg gewinnen, werden wir keine Geschichte, keine Kultur, keinen Sport, keine Unterhaltung, keine Gesundheitsfürsorge, kein Familienleben, keine Privatsphäre, keine Selbstachtung, keine Würde, keine Leidenschaft und keine Möglichkeit, ein Erfolgserlebnis zu genießen, haben.

Sie werden nur reisen, wann und wohin es Ihnen erlaubt ist zu reisen. Sie werden kein Auto besitzen und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein. Aber Sie werden die öffentlichen Verkehrsmittel nur dann benutzen dürfen, wenn Sie die Erlaubnis dazu erhalten.

Glauben Sie wirklich, dass es ein Zufall ist, dass Statuen abgerissen werden, dass die Annullierungskultur keine Debatten zulässt, dass Kinder ihr Geschlecht wählen dürfen, dass Frauen aus dem Sport verdrängt werden und dass restriktive neue Gesetze so schnell eingeführt werden, dass wir nicht mehr wissen, was erlaubt und was nicht erlaubt ist?

Nach dem großen Reset wird das Gesetz ganz einfach sein: Wir werden nur noch das tun dürfen, was wir dürfen.

Wenn Sie glauben, dass ich übertreibe, dann leben Sie, so fürchte ich, in einer Welt, die so unwirklich ist wie Charlies Schokoladenfabrik.

Alles, wovor ich seit zwei Jahren gewarnt habe, ist eingetreten. Mit dem „Do Not Resuscitate“-Vermerk werden alte, kranke und behinderte Menschen umgebracht. Die nutzlosen PCR-Tests können zur Entnahme von DNA-Proben (die dann an kommerzielle Unternehmen verkauft werden) oder zur Durchführung von Impfungen verwendet werden.

Wenn die Verschwörer sagen: „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“, dann meinen sie das auch. Nächstes Jahr um diese Zeit werden Sie in „China“ leben.

Und denken Sie daran, dass die Verschwörer keinen Hehl daraus gemacht haben, dass sie die Welt für stark überbevölkert halten – und dass sie beabsichtigen, die Weltbevölkerung zu reduzieren, indem sie 90% der Weltbevölkerung beseitigen.

Glauben Sie, dass Sie einer der Auserwählten sein werden?

Wenn Sie in einer freien Welt leben wollen, in der Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen können, dann müssen Sie Ihre ganze Energie in den Kampf gegen die Verschwörer stecken.

Bezahlen Sie so oft wie möglich mit Bargeld. Laden Sie keine Apps herunter. Machen Sie kein Online-Banking. Trauen Sie nichts, was jemand sagt, der von einer Regierung bezahlt wird. Trauen Sie nichts, was Sie in den Mainstream-Medien sehen, hören oder lesen.

Denken Sie daran: Wir leben in einer Welt, in der unsere Regierungen uns den Krieg erklärt haben. Wir müssen ständig wachsam und misstrauisch bleiben. Wann immer etwas Schlimmes passiert, fragen Sie sich: „Was ist der finstere Grund dafür?“ und „Was muss ich tun, um mich zu schützen?

Ewige Paranoia ist jetzt der Preis der Freiheit

Social Credit“ ist die größte Bedrohung für unsere Freiheit und Privatsphäre. Er ist der letzte Schritt auf dem Weg zum großen Reset. Und wir sind schon fast am Ziel. Schauen Sie sich an, wie China heute dasteht. So werden das Vereinigte Königreich, Europa, Australasien, die USA und Kanada im nächsten Jahr dastehen. Und es wird kein Zurück mehr geben. Dies ist der größte Krieg in der Geschichte der Menschheit. Und wir werden verlieren. Social Credit: Nightmare on Your Street von Vernon Coleman ist als Taschenbuch und als gebundenes Buch erhältlich.