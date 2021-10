Doug Casey über das Aufkommen von Phyles und gleichgesinnten Gemeinschaften … und warum Sie jetzt eine finden müssen

Internationaler Mensch: Es scheint mehr denn je so zu sein, dass die Menschen immer weniger mit anderen gemeinsam haben, die zufällig den gleichen staatlichen Ausweis tragen.

Gleichzeitig finden Gleichgesinnte auf der ganzen Welt zueinander.

Was halten Sie von diesem Trend? Was bedeutet er für den Nationalstaat?

Doug Casey: Es gab einmal eine Zeit, da kamen Gleichgesinnte nach Amerika, weil sie nach persönlicher Freiheit und finanziellen Möglichkeiten strebten. Das ist ein Teil dessen, was Amerika zu dem gemacht hat, was es ist. Die Amerikaner waren die Art von Menschen, die von den Idealen der Gründerväter des Landes angezogen wurden.

Aber jetzt zieht Amerika die falsche Art von Menschen an. Es sind nicht unbedingt Menschen, die die Freiheit wollen. Einige wollen sie natürlich. Aber viele werden von den massiven Sozialleistungen, der kostenlosen medizinischen Versorgung und der kostenlosen Schulbildung angezogen.

Frühere Einwanderer mögen zwar arm und unwissend gewesen sein, aber sie mussten ihren Weg selbst finden. Der Staat hat sie nicht subventioniert, er hat ihnen absolut nichts gegeben. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Der Charakter Amerikas hat sich verändert, und damit auch die Art der Menschen, die hierher einwandern wollen. Sie wollen die amerikanischen Werte nicht akzeptieren. Sie wollen ihre somalischen, afghanischen oder haitianischen Werte beibehalten. Die meisten von ihnen werden keine Amerikaner werden, sondern Bürger der Vereinigten Staaten. Amerika, eine Republik mit einer gemeinsamen Kultur, wird weggespült und durch die USA, ein multikulturelles Imperium, ersetzt.

Früher war Amerika völlig einzigartig, aber jetzt sind die USA nur noch ein Nationalstaat wie alle anderen. Natürlich ist der Wandel in allen Bereichen des Lebens eine Konstante. Aber ich werde das Amerika von früher vermissen, weil es ein Hort des freien Denkens, der freien Rede, der freien Märkte und des Unternehmertums war. Nun ja, nichts währt ewig, und Amerika hatte einen ziemlich guten Lauf.

Die größte Gefahr für Sie ist Ihre eigene Regierung, insbesondere die US-Regierung mit Sitz in Washington DC, und in geringerem Maße auch die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen. Wie andere Bürger der Vereinigten Staaten sind Sie nicht persönlich durch Iraner, Chinesen oder Russen bedroht – sie befinden sich am anderen Ende der Welt. Sie sind jedoch direkt von der US-Regierung und anderen US-Bürgern bedroht. Sie akzeptieren jetzt weithin, ja mit überwältigender Mehrheit, sozialistische und wohlfahrtsstaatliche Prinzipien. Ihren Mitbürgern in den Vereinigten Staaten macht es nichts aus, Sie zu einem Leibeigenen zu machen. Sie sind weitgehend auf sich allein gestellt, wenn es um Probleme geht.

An diesem Punkt obliegt es also denjenigen unter uns, die an die amerikanischen Grundsätze glauben, ihre Landsleute zu finden, wo immer sie sich befinden – nicht nur in diesem geografischen Gebiet, nicht nur innerhalb der Vogtei der US-Regierung. Es ist Teil eines globalen Trends. Er vollzieht sich überall auf der Welt auf unterschiedliche Weise.

Der Nationalstaat selbst, den es etwa seit dem 16. Jahrhundert gibt, wird schnell zu einem Anachronismus, genau wie die Königreiche und Fürstentümer, die ihm vorausgingen und auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet sind. Überall verlieren die Menschen ihre Loyalität gegenüber ihren nationalen Regierungen, so wie unsere Vorfahren ihre Loyalität gegenüber ihren Königen und Fürsten verloren haben.

Die Regierung in ihrer jetzigen Form ist tatsächlich auf dem Weg nach draußen. Ich sage: Gut, dass wir sie los sind.

Internationaler Mensch: Das Konzept der „Phylen“ stammt aus einem Buch von Neal Stephenson mit dem Titel The Diamond Age. Das Buch spielt in einer zukünftigen Welt, in der sich Gruppen von Menschen auf der Grundlage dessen zusammenfinden, was ihnen am wichtigsten ist, und nicht auf der Grundlage von Nebensächlichkeiten, die sie nicht kontrollieren können, wie z. B. den Geburtsort des Einzelnen.

Wird das Konzept der Phyles angesichts der zunehmenden Polarisierung und Spaltung in den USA und anderen Ländern für die Menschen attraktiver werden?

Doug Casey: Auf jeden Fall. Man kann sich nicht mehr auf die Menschen in seinem eigenen Land verlassen. Sie haben vielleicht nichts mit ihnen gemeinsam. Sie haben vielleicht nichts anderes gemeinsam als den gleichen Regierungsausweis.

In den USA gab es bis in die 1960er Jahre eine gemeinsame Kultur. Aber seither haben wir uns von einem unikulturellen Land zu einem multikulturellen Reich entwickelt. Die Menschen mit „roten“ Ansichten können einfach nichts mit denen mit „blauen“ Ansichten anfangen; tatsächlich hassen sie sich zunehmend gegenseitig. Die Situation hat sich durch die Covid-Hysterie, die Masken und die jetzt fast obligatorischen Impfungen noch weiter verschärft. Die Gegensätze nähern sich denen der Religionskriege in Europa im 16. und 17. So weit sind wir noch nicht, aber die Dinge bewegen sich in diese Richtung.

Die alte Idee von Amerika ist nicht mehr aktuell. Und ein großer Teil des Landes – die SJWs, die Progressiven, die Sozialisten, die Wortführer usw. – versuchen aktiv und zielgerichtet, sie zu zerstören.

Das ist bedauerlich, aber verständlich. Die Menschen wollen sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen, die Dinge teilen, die ihnen wichtig sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob das, was ihnen wichtig ist, ihre Kultur, Rasse, Sprache, Religion, ihr Beruf, ihr wirtschaftlicher Status, ihre allgemeine Weltanschauung oder irgendeines von tausend anderen Dingen ist.

Die Menschen werden zunehmend Beziehungen auf der Grundlage von Dingen eingehen, die ihnen wichtig sind. Diese Dinge haben vielleicht wenig oder gar nichts mit der Regierung zu tun, die über sie herrscht. Tatsächlich wird ihre „demokratische“ Regierung ihnen gegenüber wahrscheinlich offen feindlich eingestellt sein.

Große Gruppen von Amerikanern und Bürgern der Vereinigten Staaten werden die Regierung nicht nur als unwichtig, sondern als unnötigen und gefährlichen Parasiten betrachten. Der Durchschnittsbürger mag das jetzt noch nicht erkennen, aber der Gedanke wird sich irgendwann durchsetzen. Genauso wie es geschah, als die Menschen fast überall begannen, ihre Loyalität von Königen und Prinzen auf Nationalstaaten, Demokratien, „das Volk“ und dergleichen zu übertragen.

Ich weiß, das klingt wie ein unerhörter Gedanke. Die „Demokratie“ ist fast wie ein weltlicher Gott – man soll nicht gegen sie lästern. Aber in Wirklichkeit ist sie zu einer Art Betrug verkommen, um die herrschende Klasse und die Elite zu rechtfertigen. Manchmal ist es nicht besser als die Herrschaft des Pöbels.

Ich glaube, dass die Menschen feststellen, dass anstelle von geografisch definierten Nationalstaaten philosophisch definierte Stile viel mehr Sinn machen.

Internationaler Mensch: Liberland und das Free State Project in New Hampshire sind zwei Beispiele dafür, dass sich Gleichgesinnte an einem bestimmten Ort zusammenfinden.

Müssen sich die Mitglieder einer Philosophengruppe am selben geografischen Ort befinden, um effektiv zu sein?

Doug Casey: Das ist sicherlich ideal. Die Tatsache, dass sich viele Libertäre um das Free State Project in New Hampshire und Liberland versammelt haben, ist ein Hinweis darauf. Sie sind Strohhalme im Wind.

Es gibt mindestens ein halbes Dutzend solcher Dinge, die heute in der Welt passieren.

Es ist besser, wenn Gleichgesinnte physisch nahe beieinander sind. Aber mit Dingen wie Skype, Zoom, 5G und dem ganzen Rest ist die Kommunikation sehr gut und praktisch überall auf der Welt kostenlos geworden.

Und mit der guten und immer besser werdenden Transporttechnologie – ungeachtet der dummen und kontraproduktiven Reiseverbote der Regierungen – kann man leicht dorthin gelangen, wo man will. Viele Menschen werden das ausnutzen und sich in Enklaven zurückziehen, wo sie unter ihresgleichen sein können.

Was die Menschen zusammenbringt, ist nicht ihre Nationalität, sondern ihre gemeinsamen Regierungsausweise. Bei Dingen wie den Olympischen Spielen wird die Bedeutung des Staates stark überbetont. Das Gleiche gilt für Einrichtungen wie die UNO, den IWF, die NATO und Hunderte ähnlicher Organisationen – sie sind so etwas wie Privatclubs für Regierungsbeamte.

In der Tat ist es für den Einzelnen eher erniedrigend, sich zunächst als Amerikaner oder Chinese oder Brasilianer oder was auch immer zu identifizieren. Dies sind meist nur geografische Zufälle der Geburt und sollten nicht bestimmen, wer eine Person ist.

Was wirklich wichtig ist, ist dein Charakter – dass du rational und kritisch denkst und dass du die beiden großen Gesetze befolgst: Tu alles, was du versprichst, und füge dich nicht in die Rechte anderer Menschen oder deren Eigentum ein. Ich entscheide mich für Menschen aufgrund dieser Dinge, nicht aufgrund von Zufällen bei der Geburt.

In dem Maße, in dem sich Menschen an bestimmte Regeln halten, die ihr Überleben sichern, werden sie freiwillig in Gruppen zusammenbleiben.

Internationaler Mensch: Was macht aus Ihrer Sicht eine Gemeinschaft erfolgreich? Wie kann man mit Unterschieden umgehen?

Doug Casey: Zwei Aspekte sind wichtig. Der eine ist wirtschaftlicher Natur, der andere ist rechtlicher, philosophischer und weltanschaulicher Natur.

Damit eine Gemeinschaft erfolgreich ist, muss sie mehr produzieren, als sie verbraucht, und die Differenz speichern. So erreicht man wirtschaftlichen Wohlstand, entweder als Gemeinschaft oder als Einzelperson.

Der andere Aspekt geht zurück auf die beiden großen Gesetze, die ich oben erwähnt habe: Tu alles, was du versprichst zu tun, und greife nicht in den Besitz anderer Menschen oder deren Eigentum ein.

Ich habe mit Rick Mayberry in meinem YouTube-Podcast „Doug Casey’s Take“ gesprochen, und Rick hat ganz richtig darauf hingewiesen, dass man testen kann, ob diese beiden großen Gesetze funktionieren, und zwar wissenschaftlich.

In der nächsten Woche können Sie es selbst ausprobieren. Wenn Sie mit anderen Menschen zu tun haben, tun Sie nicht, was Sie sagen, sondern lassen Sie es bleiben – und schauen Sie, was passiert, wenn Sie die Sachen anderer Leute stehlen oder sie angreifen.

Sehen Sie, wie das funktioniert. Unter den Tausenden von möglichen Gruppierungen, die sich bilden könnten, würde ich es auf jeden Fall vorziehen, zu denen zu gehören, die diese Prinzipien an die erste Stelle setzen.

Internationaler Mensch: Wie können sich gleichgesinnte Gemeinschaften und Phylen vor der Bedrohung durch Gewalt und Nötigung von Außenstehenden schützen?

Doug Casey: Zwang, Gewalt und Nötigung durch Außenstehende sind immer ein Problem. Es ist wichtig, sich vor den 20 % der Gesellschaft zu schützen, die man als potenzielle Unruhestifter bezeichnen könnte, und vor den 20 % dieser 20 %, die echte Soziopathen sind. Zu diesem Thema wurde schon viel geschrieben und gedacht. Ich werde hier nicht näher darauf eingehen, aber ich empfehle jedem, das Buch „The Market for Liberty“ von Morris und Linda Tannehill zu lesen, das kostenlos im Internet erhältlich ist.

Aber Ihre größte Sorge sind nicht die Außenseiter – es sind die Insider.

Es ist der Staat, Ihre Regierung, die bei weitem die größte Gefahr darstellt, ebenso wie die Menschen in Ihrer eigenen Gemeinschaft, vor denen Sie der Staat nicht wirksam schützen kann. In der Tat ist die Regierung genau der Ort, an den die meisten dieser Typen gehen. Eine Phylle kann ihre Mitglieder natürlich besser schützen als der Staat seine Untertanen.

Natürlich sind nicht alle Phylen wohlwollend. Aber sie können bei der Selbstverteidigung sehr effektiv sein. Die Mafia ist eine Gruppierung mit kriminellen Tendenzen, ebenso wie die Yakusa, die Crips und die Bloods und Tausende ähnlicher Organisationen auf der ganzen Welt. Ihre Mitglieder sind ziemlich sicher; nur wenige wagen es, sie anzugreifen, da sie von der Gruppe geschützt werden. Das Gleiche gilt für Polizeikräfte; Kriminelle halten sich, wann immer möglich, von verletzten Polizisten fern.

Wenn Sie Mitglied einer Gruppe mit Verteidigungsmöglichkeiten sind, werden Angreifer Sie eher in Ruhe lassen, denn die Folgen, wenn Sie ein Mitglied der Gruppe verletzen, könnten schlimm sein.

Ich vermute, dass intelligente Gruppen sich zur Verteidigung organisieren, aber mit einer besseren Ethik und besseren Prinzipien als Mafia oder Polizei. Polizeibeamte sind zuerst untereinander loyal, dann gegenüber ihrem Arbeitgeber und erst dann gegenüber den Bürgern.

Wie bei jedem Problem, das sich stellt, wird der Markt es lösen. Man muss sich nicht auf politische Mechanismen verlassen, die unweigerlich mehr Probleme verursachen, als sie lösen. In dem Maße, wie die Regierungen immer repressiver werden und während der Großen Depression zusammenbrechen, werden die Phylen aufsteigen.

Überlegt euch, wen ihr in eurem Phyle haben wollt.