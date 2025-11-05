Doug Casey über das Klügste, was Sie mit Ihrem Geld tun können

Doug Casey

Es gehört weit mehr dazu, reich zu werden, als nur die richtigen Investitionen zu tätigen und auf das Beste zu hoffen. Das wichtigste Element in Ihrer Strategie, den Kampf ums finanzielle Überleben zu gewinnen, ist Ihre eigene Psychologie. Man sagt, die richtige Einstellung verbessere Ihre Gesundheit und Ihren Golfschwung – sie steigert auch Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen.

Es reicht nicht, vergangene finanzielle Fehler zu liquidieren. Wichtiger ist es, unproduktive Einstellungen, Herangehensweisen und Methoden, mit Problemen umzugehen, aufzugeben. Die Ergebnisse, die jemand im Leben erzielt, zeigen, wie gesund seine Lebenseinstellung ist. Eine solide Lebensphilosophie bringt gute Resultate. Menschen mit chaotischen, unproduktiven, unglücklichen Leben haben meist niemanden zu beschuldigen außer sich selbst. Sie haben selten eine Strategie zum Leben – und damit keine Grundlage, auf der sie eine Strategie zum Investieren aufbauen könnten.

Es gibt reichlich gute Ratschläge zu diesem Thema: Marc Aurel’s Selbstbetrachtungen, Benjamin Franklin’s Autobiografie, Norman Vincent Peale’s Die Macht positiven Denkens, Frank Bettger’s Wie ich im Verkauf vom Versager zum Erfolg wurde und Maxwell Maltz’ Psycho-Cybernetics sind allesamt hilfreich.

Einer der wichtigen Aspekte der kommenden Großen Depression ist, dass sie Ihnen Gelegenheit bietet, Ihre Lebensphilosophie auf die Probe zu stellen. Fast jeder kommt in guten Zeiten zurecht, doch die kommenden Jahre werden die wahren Gewinner von den Verlierern trennen. Viele werden den Rausch des Sieges oder die Qual der Niederlage am eigenen Leib erfahren – sie werden kein Samstag-Nachmittag-TV brauchen, um das Leben zu spüren.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass Sie, nur weil Sie eine funktionierende Strategie entwickelt haben, nicht trotzdem ein Opfer im Kampf ums finanzielle Überleben werden. Es gibt schlicht Pech. Aber wie Damon Runyon sagte: Das Brot fällt nicht immer dem Weisen zu, noch der Sieg dem Starken – aber so sollte man wetten.

Kippen Sie die Chancen zu Ihren Gunsten, indem Sie überlebensfördernde Einstellungen entwickeln – der Rest ergibt sich aus dem Gesetz der großen Zahlen.

Es gibt unendlich viele gültige Einstellungen. Alles, was für Sie funktioniert, ist genauso gut wie das, was für mich funktioniert. Aber da der nächste Schritt Ihrer Strategie (Konsolidierung) das Sammeln physischer Güter betrifft, möchte ich keine falschen Eindrücke hinterlassen.

Sie können vielleicht zehn Säcke Silber, tausend Krügerrand und genug Lebensmittel für eine Restaurantkette anlegen – aber das ist nicht annähernd so wichtig wie das Wissen, wie Sie alles zurückgewinnen, falls Sie es verlieren. Das ist etwas, das Ihnen niemand nehmen kann: Ihre Einstellung zum Leben.

Dagobert Duck hatte die richtige Einstellung.

Eine der prägendsten Geschichten, die ich je gelesen habe, war ein Onkel-Dagobert-Comic aus dem Jahr 1953, geschrieben von Carl Barks bei den Walt Disney Studios.

Darin spielt Dagobert in seinem Geldspeicher, taucht und wälzt sich in Münzen – sein Lieblingsvergnügen. Als er hinausgeht, um seinen Tag zu beginnen, hat sein Neffe Donald Duck einen Streich vorbereitet: eine gefälschte Zeitung auf der Parkbank mit der Schlagzeile

„Münzen und Banknoten jetzt wertlos! – Der Kongress erklärt Fische zum neuen Geld des Landes!“

Dagobert liest sie und ist schockiert. Sein ganzes Bargeld ist wertlos. Er sinkt unter einen Baum, denkt, dass er nicht einmal einen kleinen Fisch hat, um ein Stück Brot zu kaufen. Doch im nächsten Bild hat sich der mutige alte Enterich wieder gefasst und sagt:

„Nun, es hat keinen Zweck, über Pech zu weinen. Ich fange wieder von vorne an.“

Er geht zum Hafen, bietet einem Fischer an, dessen Boot für einen Sack voller Fische zu streichen. Er verdient die Fische, tauscht sie in einem schlecht laufenden Bekleidungsgeschäft gegen einen Regenmantel. Dann tauscht er den Mantel bei einem anderen Fischer gegen zwei Säcke Fische. Da die Fische schwer zu tragen sind, tauscht er sie bei einem Bauern gegen ein altes Pferd – und dieses schließlich gegen zehn Säcke Fische.

Am Ende des Tages besitzt Dagobert einen Berg aus Fischen – drei Kubik-Acker voll. So viel vom neuen Geld, wie er vom alten hatte.

Doch er merkt bald: Fische sind kalt, glitschig und stinken. Reichtum macht so keinen Spaß. Also beauftragt er eine LKW-Flotte, die Fische zu Donald zu bringen, der immer reich sein wollte – woraufhin Donalds Haus unter totem Fisch begraben wird.

Donalds Scherz geht nach hinten los, doch Dagobert beweist seinen Punkt:

Mit der richtigen Einstellung kann man von Null anfangen und wieder gewinnen.

Dagobert hatte nichts, als er neu begann – weit weniger, als Sie haben werden, wenn Sie all Ihren unnötigen Besitz auflösen. Diese Dinge kosten Sie nur Geld und fesseln Sie. Wandeln Sie Ihren angesammelten Krempel in Kapital um, das Sie wie Dagobert neu einsetzen können.

Der nächste Schritt Ihres Plans ist, zu verdienen, um Ihr Startkapital zu vergrößern. Dafür brauchen Sie Fähigkeiten, um Güter und Dienstleistungen anbieten zu können. Dagobert machte sein Fisch-Vermögen durch Geschäftssinn – aber es gibt Tausende anderer Wege.

Fähigkeiten erwerben

Ein entscheidender Teil der Selbstbestimmung – und des Erfolgs in den kommenden Jahren – ist es, sich weiterzubilden und Fähigkeiten zu erwerben.

Das bedeutet mehr, als acht Jahre Schule und Studium abzusitzen. Studieren ist das eine, Geldverdienen etwas anderes. Viele glauben, dass ein Studium notwendig sei, um voranzukommen. Das ist falsch – es kann sogar hinderlich sein.

Viele meinen, ein Studium verschaffe ihnen Bildung. In Wahrheit bekommen die meisten nur ein Diplom, was etwas ganz anderes ist. Eric Hoffer, der Hafenarbeiter aus San Francisco, der nie die Schule abschloss, aber tiefe Bücher wie Der wahre Gläubige schrieb, ist das beste Beispiel für den Unterschied zwischen Studieren und Bildung.

Praktische, vermarktbare Fähigkeiten werden oft besser in Fachschulen, durch Selbststudium oder Erfahrung von unten nach oben erworben. Viele Lehrer, die Klassenbeste waren, könnten keinen erfolgreichen Hotdog-Stand führen – und sind kaum geeignet, ihren Schülern Überlebensfähigkeiten beizubringen.

Es wäre ein tragischer Fehler, alle Ressourcen auf das Horten von Gold, das Sammeln von Waren, Steuertricks oder Spekulationen zu konzentrieren – und dabei die grundlegenden immateriellen Werte zu vernachlässigen.

Die Regierung kann durch Inflation, Steuern und Regulierung vieles zunichtemachen. Und selbst wenn Sie das überstehen, können Marktrisiko, Fehlentscheidungen, Betrug, Feuer oder Krieg Sie auslöschen.

In der kommenden Zeit werden all diese Risiken noch größer sein.

Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist das, was Sie im Kopf tragen: Ihre Einstellung, Ihr Wissen, Ihre Fähigkeiten.

Niemand weiß, welche Fähigkeiten künftig gebraucht werden.

Was Sie jetzt tun – ob Lehrer, Anwalt, Maurer oder Versicherungsvertreter – könnte bald überflüssig sein. Aber Kochen, Autoreparatur, Buchhaltung oder Finanzberatung könnten gefragt sein – oder umgekehrt.

Das Klügste, was Sie mit Ihrem Geld tun können

Das Klügste, was Sie mit Ihrem Geld tun können, ist nicht, Gold zu kaufen, sondern in sich selbst zu investieren – in Kurse, Wissen und neue Fähigkeiten, möglichst weit weg von Ihrem aktuellen Berufsfeld.

Alles, was mit Wissenschaft und Technologie zu tun hat, ist besonders wertvoll: Informatik, Medizin, Mechanik, Landwirtschaft, Elektronik – sie werden weiterhin gefragt sein.

In der Serie Star Trek rettete der hochgebildete Mr. Spock die Crew oft aus der Klemme. Kaum vorstellbar, dass er jemals arbeitslos wäre. Mehr Wissen vertieft Ihr Verständnis der Welt, und wenn sie sich verändert, werden Sie sich anpassen können. Dann ist es nicht das Ende der Welt, wenn Sie Ihren Job verlieren.

Und viele werden ihn verlieren.