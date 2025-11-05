RFK Jr. fordert weltweites Verbot von Quecksilber in Impfstoffen

Alle Länder sollten Quecksilber aus Impfstoffen entfernen, dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgend, sagte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in einer Videobotschaft während der Tagung des Minamata-Übereinkommens über Quecksilber am 3. November in Genf, Schweiz.

Thiomersal, auch bekannt als Thimerosal, ist eine Quecksilberverbindung, die eine der Sicherheitsbedenken bezüglich des Schweinegrippe-Impfstoffs und anderer Impfstoffe darstellt.

„Das Minamata-Übereinkommen entstand aus der gemeinsamen moralischen Überzeugung, dass kein Mensch unter Quecksilberexposition leiden sollte“, sagte Kennedy.

„Artikel 4 des Übereinkommens fordert die Vertragsparteien auf, die Quecksilberverwendung durch das Ausphasen gelisteter quecksilberhaltiger Produkte zu reduzieren. Aber im Jahr 2010, als der Vertrag Gestalt annahm, machten die Verhandlungsführer eine große Ausnahme. Thimerosal-haltige Impfstoffe wurden aus der Regelung herausgenommen“, sagte Kennedy und bezog sich dabei auf das quecksilberbasierte Konservierungsmittel, das verwendet wird, um mikrobielles Wachstum in Impfstoffen zu verhindern.

Der Vertrag, der begann, Quecksilber in Kosmetika und Lampen auszuphasen, entschied sich dafür, die Verwendung der Substanz in Produkten zu erlauben, die in gefährdete Menschen, schwangere Frauen und Babys injiziert werden, so der Gesundheitsminister.

„Wir müssen fragen: Warum? Warum haben wir einen Doppelstandard für Quecksilber? Warum nennen wir es in Batterien, in rezeptfreien Medikamenten und in Make-up gefährlich, aber in Impfstoffen und Zahnfüllungen akzeptabel?“, fragte er.

Kennedy sagte, Thimerosal sei niemals einer ordnungsgemäßen Sicherheitsprüfung am Menschen unterzogen worden. Er sagte, Hunderte von peer-reviewten Studien hätten die Substanz als potentes Nervengift, Karzinogen, endokrinen Disruptor und Mutagen identifiziert.

„Das eigene Etikett von Thimerosal verlangt, dass es als Gefahrstoff behandelt und vor dem Verschlucken gewarnt wird. Es gibt keine einzige Studie, die seine Unbedenklichkeit beweist“, sagte er. „Deshalb hat die United States im Juli dieses Jahres das letzte Kapitel über die Verwendung von Thimerosal als Impfstoffkonservierungsmittel geschlossen, etwas, das schon vor Jahren hätte geschehen sollen.“

Laut einem Sicherheitsdatenblatt zu Thimerosal vom März 2024 gilt die Substanz als „gefährlich“ gemäß dem Hazard Communication Standard von 2012 der Occupational Safety and Health Administration.

Die Substanz kann bei wiederholter oder längerer Exposition Schäden an Organen verursachen. Wenn eine Person Thimerosal verschluckt oder über die Haut damit in Kontakt kommt, muss sie sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt kontaktieren, so das Datenblatt.

Ab 1999 wurde Thimerosal aus vielen Impfstoffen in den Vereinigten Staaten entfernt, nachdem bestimmte Studien nahelegten, dass Quecksilberexposition in frühen Entwicklungsstadien Kinder negativ beeinflussen könnte.

Im Juli unterzeichnete Kennedy eine Empfehlung des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (ACIP), Thimerosal aus Influenza-Impfstoffen zu entfernen. Ungefähr 50 Prozent des Gewichts von Thimerosal besteht aus Quecksilber.

„Ich möchte klarstellen, es ist unentschuldbar, dass Regierungen auf der ganzen Welt immer noch quecksilberbasierte Verbindungen im Gesundheitswesen erlauben, obwohl sichere Alternativen existieren. Jetzt, da Amerika Quecksilber aus allen Impfstoffen entfernt hat, appelliere ich an jede globale Gesundheitsbehörde und jede Vertragspartei dieses Übereinkommens, dasselbe zu tun“, sagte Kennedy in seiner Videobotschaft.

Der Leiter des Ministeriums für Gesundheit und Soziale Dienste sagte, Impfstoffhersteller hätten bereits bestätigt, dass sie Einzeldosis-Impfstoffe ohne Quecksilber produzieren können, ohne die Lieferketten zu unterbrechen.

In einer per E-Mail übermittelten Stellungnahme gegenüber der Epoch Times im Juli sagte ein Sprecher von CSL Seqirus, einem Hersteller von Influenza-Impfstoffen, dass die Auslieferung von thimerosalfreien Grippeimpfstoffen für die Herbstsaison „bereits im Gange“ sei.

„Wir erwarten nicht, dass die ACIP-Empfehlung Auswirkungen auf unseren Impfstoffvorrat oder unsere Versandzeiten haben wird“, so der Sprecher.

Im Juni sagte Sanofi, ein weiterer Grippeimpfstoffhersteller, dass das Unternehmen „ausreichend Vorrat an Sanofi-Grippeimpfstoff haben wird, um die Kundenpräferenz zu unterstützen“.

Sicher oder gefährlich?

In einer Stellungnahme vom 15. Juli sagte die Amerikanische Akademie für Pädiatrie (AAP), dass umfangreiche Forschung gezeigt habe, dass Thimerosal sicher in der Anwendung sei. Impfstoffe ohne solide wissenschaftliche Fakten zu verbieten, setze einen „gefährlichen Präzedenzfall“, hieß es.

Thimerosal ist ein Ethylquecksilber, anders als Methylquecksilber, bei dem Bedenken hinsichtlich der Toxizität bestehen, so die AAP.

„Es gibt keine Hinweise darauf, dass Thimerosal negative neurologische oder neuroentwicklungsbedingte Folgen hat, wenn es als Konservierungsmittel in Impfstoffen verwendet wird“, sagte James Campbell, Mitglied des AAP-Ausschusses für Infektionskrankheiten.

„Diese Tatsache wurde vor Jahren endgültig festgestellt, und die FDA, die CDC und viele akademische Institutionen haben hervorragende Übersichten über die Sicherheit von Thimerosal-haltigen Impfstoffen bei Kindern. Dieses Thema jetzt anzusprechen, hat nur einen Zweck – Misstrauen in Impfstoffe im Allgemeinen und in den Prozess zur Bestimmung der Impfstoffsicherheit zu säen.“

Eine im Mai 2024 im Journal of Trace Elements in Medicine and Biology veröffentlichte Studie setzte Ratten Thimerosal aus und ahmt nach, wie ein menschlicher Säugling während der Impfung exponiert würde.

Die Forscher fanden heraus, dass die Exposition bei Ratten „die bioenergetischen Pathways des Gehirns erheblich schädigte“. Die Studie „unterstützt die Fähigkeit der TM-Exposition, bevorzugt das Nervensystem zu schädigen“, hieß es.

Eine Studie aus dem Jahr 2013 sagte, dass Thimerosal in Kinderimpfstoffen zu „ansammelnder Quecksilbertoxizität“ in den Nieren beigetragen habe.

Laut einem Bericht der Centers for Disease Control and Prevention vom 28. Oktober sind die Nebenwirkungen von Thimerosal in Impfstoffen geringfügig, wie Schwellungen und Rötungen an der Injektionsstelle.

„Die Forschung zeigt keinen Zusammenhang zwischen Thimerosal in Impfstoffen und Autismus, einer neurologischen Entwicklungsstörung“, hieß es.