Durchgesickert: Wie britische Geheimdienste den Libanon infiltrieren

Von Kit Klarenberg

In einem aufschlussreichen Interview mit The National vom 22. September machte der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Tom Barrack, eine Reihe erstaunlicher Aussagen zur Lage im Libanon. Obwohl westliche Regierungen seit Monaten von Beirut die Entwaffnung der Hisbollah fordern, räumte er ein, dass die Widerstandsgruppe „null“ Anreiz habe, dies freiwillig zu tun, da „Israel alle angreift“ in Westasien. Daher werde das „Argument der Hisbollah immer besser“ und ihre öffentliche Unterstützung wachse. Barrack schlug daraufhin vor, die libanesischen Streitkräfte zu diesem Zweck zu bewaffnen:

„ [Die LAF] ist eine gute Organisation und hat gute Absichten, aber sie ist nicht gut ausgerüstet … Gegen wen sollen sie kämpfen? Wir wollen sie nicht bewaffnen, damit sie gegen Israel kämpfen können … Sie bewaffnen sie also, damit sie gegen ihr eigenes Volk, die Hisbollah, kämpfen können … unseren Feind … Wir müssen diesen Schlangen den Kopf abschlagen und den Geldfluss unterbinden. Nur so kann man die Hisbollah stoppen.“

Barracks Äußerungen sind ein einzigartig offenes Eingeständnis der übergeordneten Strategie Washingtons in Westasien. Diese besteht darin, in gefügigen Marionettenstaaten Geheimdienst-, Militär- und Sicherheitsapparate aufzubauen, die der internen Unterdrückung dienen und keinerlei Bedrohung für die zionistische Entität darstellen, während Tel Aviv „alle“ in der Region völlig ungestraft angreift. Dennoch werden seit vielen Jahren Anstrengungen unternommen, den Libanon unter Kontrolle zu bringen und den Einfluss der Hisbollah im Land zu neutralisieren – wobei London heimlich die Führung übernimmt.

Durchgesickerte Dokumente enthüllen, wie Torchlight, ein gut bezahlter britischer Staatsauftragnehmer, der mit Veteranen aus Militär und Geheimdienst besetzt ist, auf heimtückische Weise in die höchsten Ebenen der verschiedenen libanesischen Spionageagenturen eingedrungen ist. Diese Bemühungen werden ausdrücklich zur Unterstützung der „politischen Zugangs- und Einflussziele” der britischen Botschaft in Beirut durchgeführt. Unter ihrer Schirmherrschaft werden britische Agenten und Technologien in das Herz der Sicherheitsbehörden des Landes implantiert, wobei sie deren Operationen und die libanesischen Bürger ununterbrochen im Auge behalten.

In einer durchgesickerten Datei wird darauf hingewiesen, dass die für diese geheimen Projekte eingesetzten Torchlight-Mitarbeiter „sehr erfahrene ehemalige britische Polizeiermittler, Geheimdienstmitarbeiter und Forensikexperten” sind, die an einer der führenden Spionageschulen Großbritanniens, der Joint Intelligence Training Group, Fachunterricht erteilen. Darüber hinaus verfügen 90 % der Mitarbeiter des Unternehmens über hochrangige Sicherheitsfreigaben von Whitehall, die ihnen „häufigen und unkontrollierten Zugang“ zu streng geheimen Informationen gewähren. Torchlight selbst verfügt über die seltene „List X“-Akkreditierung, was bedeutet, dass das Verteidigungsministerium dem Unternehmen die Lagerung hochsensibler, geheimer Materialien in seinen Räumlichkeiten anvertraut hat.

Unter dem Deckmantel der „Untersuchungsberatung und -betreuung“, einer Initiative, die angeblich darauf abzielt, die Ermittlungsprozesse der LAF-Nachrichtendienstabteilung zu verbessern, lehrt Torchlight die Einheit angeblich, sich von der Verwendung „unbestätigter Geständnisse“, die durch Folter erlangt wurden, abzuwenden und stattdessen CCTV-Aufnahmen, Telefonaufzeichnungen, biometrische Daten, forensische Erkenntnisse und verdeckte Online- und Offline-Überwachung zu „erkennen und zu nutzen“. Die Enthüllungen machen deutlich, dass diese Bemühungen nicht durch aufrichtige Menschenrechtsbedenken motiviert sind, sondern durch den Wunsch, die „Risiken“ einer öffentlichen Verbindung mit dem Geheimdienst zu verringern.

„Belange der Begünstigten“

In Wirklichkeit strebt London den Aufbau einer „nachhaltigen Beziehung zu einem wichtigen britischen [Anti-Terror-]Partner“ in Beirut an, um so „jede operative Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Großbritannien und dem Libanon zu ermöglichen, zu unterstützen und sicherzustellen“. Die im Libanon gesammelten Informationen, die nicht nur vom Spionagenetzwerk der LAF, sondern auch von anderen Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden in Beirut stammen, werden direkt an SO15, die Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei, die National Crime Agency und „andere Mitglieder der britischen Geheimdienstgemeinschaft“ weitergeleitet.

Die geheimnisvolle Verflechtung von Torchlight mit den libanesischen Geheimdiensten verschafft dem Unternehmen nach eigenen Angaben ein „besseres Verständnis“ der „operativen Realitäten der aktuellen Arbeitspraxis“ und der „institutionellen Rivalitäten“ zwischen dem Militär, den internen Sicherheitskräften, der Generaldirektion für Sicherheit und der Generaldirektion für Staatssicherheit in Beirut. Der leitende „Mentor“ von Torchlight für das Programm, William Semple, ein erfahrener Ermittlungsbeamter der SO15, verfügte über „gute Kontakte“ zu all diesen Diensten und war mit deren Arbeitsumfeld „bestens vertraut“. Diese Einblicke aus erster Hand ermöglichten es Torchlight, „enge Beziehungen“ zu den „strategischen und taktischen Einsatzleitern“ der Behörden aufzubauen.

Das Unternehmen ist ebenfalls „gut vernetzt“ mit den Militärgerichten des Libanon, da es sich „mehrfach“ mit Fadi Sawan, dem obersten Militärermittlungsrichter in Beirut, getroffen hat. Zufälligerweise war Sawan ursprünglich mit der Untersuchung der nach wie vor mysteriösen Explosion in Beirut im August 2020 beauftragt, wurde jedoch aufgrund politischen Drucks umgehend aus seinem Amt entfernt. Darüber hinaus gehören zum Team von Torchlight im Land eine Reihe von „gut vernetzten“ ehemaligen libanesischen Geheimdienstmitarbeitern, die das Unternehmen in Bezug auf eine „konstruktive“ Zusammenarbeit mit ihren ehemaligen Arbeitgebern beraten, „Vorstellungen und Treffen [ermöglichen]“ und sicherstellen, dass das Projekt „Fallstricke und Hindernisse“ für die „Zustimmung“ der Führungsspitze vermeidet.

„Passiver Widerstand“ von hochrangigen Mitarbeitern wurde als potenzielle Gefahr in einem anderen geheimen Programm vorhergesagt, in dessen Rahmen Torchlight die Militärische Nachrichtenabteilung in Beirut mit Technologie zur Verarbeitung und Verwaltung digitaler Beweismittel ausstattet. Eine durchgesickerte Datei weist darauf hin, dass 90 % der libanesischen Bürger das Internet nutzen, während 75 % über Smartphones verfügen, was „große Chancen für Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden bietet, digitale forensische Techniken einzusetzen, um Ermittlungen voranzutreiben und zu unterstützen und hochwertige Beweise zu liefern“ – und britischen Geheimagenten die Möglichkeit gibt, die lokale Bevölkerung dabei genau zu überwachen.

Die durchgesickerten Dateien beschreiben, wie Torchlight bei der Einführung seiner „Mentoring“-Initiative sogar noch stärkeren Widerstand von „negativen Blockern“ innerhalb der Geheimdienstabteilung der LAF überwinden konnte. Die Führungsspitze der Behörde hegte völlig berechtigte „Vermutungen“ hinsichtlich des wahren Zwecks des Projekts. Nachdem jedoch Analysen durchgeführt worden waren, um „die Ursachen für die Bedenken der Begünstigten zu verstehen“ und diese auszuräumen, wurde das Projekt nicht nur fortgesetzt, sondern Torchlight erhielt sogar ein eigenes Büro innerhalb der Zentrale der Direktion.

Dennoch wurde vorausgesagt, dass „komplexe politische und institutionelle Landschaften“ während des gesamten Programms „wahrscheinlich Herausforderungen für die Zusammenarbeit darstellen“ würden, insbesondere „Sensibilitäten in Bezug auf den Zugang zu Daten“. Angesichts der „möglichen Zurückhaltung“, den britischen Geheimdiensten uneingeschränkten Zugang zu gewähren, war der „rasche Aufbau von Vertrauensbeziehungen“ von entscheidender Bedeutung. Das „Privileg“ des Büros von Torchlight im Hauptquartier der LAF sollte zu diesem Zweck genutzt werden. Eine Akte kommt zu dem vielleicht aufschlussreicheren Schluss als beabsichtigt, dass für Torchlight „die wichtigste Beratungsfähigkeit das Zuhören ist“.

„Anreize für die Elite“

Obwohl lokale Interessengruppen aufgrund der Durchdringung von Torchlight „wahrscheinlich nicht ‚Nein‘ zu Projektvorschlägen sagen würden“, wies das Unternehmen darauf hin, dass seine Arbeit dennoch „auf passiven Widerstand stoßen“ könnte. Es ist klar, dass bestimmte Elemente und Personen innerhalb der Machtstruktur Beiruts den Aktivitäten Londons äußerst misstrauisch gegenüberstanden. In einem Dokument, in dem Strategien für die Zusammenarbeit mit libanesischen Regierungsmitarbeitern dargelegt werden, wird darauf hingewiesen, dass der Militärgerichtsbeauftragte des Landes die Beteiligung Londons „nicht unterstützte“. Da er jedoch kürzlich „in Kontroversen verwickelt“ war, soll seine Amtszeit angeblich „zu Ende gehen“.

Die Art der Kontroverse wird nicht genannt, und der Kommissar wird in der Akte nicht namentlich genannt. Das Amt wurde zu dieser Zeit von Richter Peter Germanos bekleidet, der im März 2019 kurzzeitig die Aufmerksamkeit der westlichen Medien auf sich zog, nachdem er entschieden hatte, dass Homosexualität im Libanon kein Verbrechen sei, und sich daher weigerte, Militärangehörige zu verfolgen, denen „homosexuelle Handlungen” vorgeworfen wurden. Wie Torchlight vorausgesagt hatte, trat er im Februar 2020 ordnungsgemäß zurück. Es ist reine Spekulation, ob Germanos‘ Sturz von Großbritannien inszeniert wurde.

Durchgesickerte Akten zu einer „Rechtsstaatlichkeitsinitiative” im ehemaligen Jugoslawien, die heimlich von der Stabilisierungsabteilung des britischen Nationalen Sicherheitsrats durchgeführt wurde, machen deutlich, dass London keine hochrangige Opposition gegen seine Machenschaften im Ausland duldet. Es werden aktiv Maßnahmen ergriffen, um jeglichen lokalen Widerstand umfassend zu unterdrücken:

„In Situationen, in denen die Anreize für die Elite nicht mit den Zielen/Werten [Großbritanniens] übereinstimmen, könnte ein Ansatz erforderlich sein, der darauf abzielt, Spitzenpolitiker zur Rechenschaft zu ziehen. Wir können Beziehungen und Allianzen mit denen aufbauen, die unsere Ziele und Werte für Reformen teilen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Medien über die Fähigkeit und Freiheit verfügen, politische Akteure zur Rechenschaft zu ziehen.“

Wir müssen uns fragen, ob die weitreichende Unterwanderung der Machtkorridore im Libanon durch Großbritannien entscheidend dazu beigetragen hat, die Führung in Beirut dazu zu bewegen, die Entwaffnung der Hisbollah zu unterstützen. Präsident Joseph Aoun, der im Januar sein Amt antrat, machte schnell deutlich, dass die Neutralisierung der Widerstandsgruppe eines seiner vorrangigen Ziele sei. Als der Iran im August vehement protestierte, antwortete Aoun entschlossen: „Wir lehnen jede Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten ab.“ Seine Antwort war bitterböse ironisch, da die internen Sicherheitskräfte Beiruts, die Aoun viele Jahre lang leitete, ebenfalls stark von den Briten unterwandert sind.

Am 2. Oktober wurde bekannt gegeben, dass die Regierung von Donald Trump kurz vor Ende des Haushaltsjahres in Washington 230 Millionen Dollar an den Libanon überwiesen hatte, um die Hisbollah zu entwaffnen. Die faktisch von Großbritannien geführten ISF und LAF werden die Mittel einsetzen, um zu versuchen, die Aufgaben der Widerstandsgruppe gewaltsam zu übernehmen. Die beiden könnten einen harten Kampf vor sich haben – aber London, Tel Aviv und Washington stehen zweifellos bereit, um zu helfen. Westasien könnte am Rande eines weiteren Krieges stehen.