Alastair Crook

Putin bleibt darauf konzentriert, eine neue europaweite Sicherheitsarchitektur zu erreichen, schreibt Alastair Crooke.

Trumps Versuch, ein „Budapest-Szenario“ aufzubauen (d.h. ein Putin-Trump-Gipfel, der auf dem früheren Alaska-‚Verständnis‘ basiert), wurde einseitig (von den USA) amid Erbitterung abgesagt. Putin hatte das 2,5-stündige Telefonat am Montag initiiert. Es enthielt Berichten zufolge deutliche Worte Putins über das Fehlen US-amerikanischer Vorbereitungen auf einen politischen Rahmen – sowohl in Bezug auf die Ukraine, aber entscheidend auch in Bezug auf Russlands weitergehende Sicherheitsbedürfnisse.

Als es jedoch von amerikanischer Seite angekündigt wurde, war Trumps Vorschlag (erneut) auf die Keith-Kellogg-Doktrin (der US-Ukraine-Gesandte) eines „eingefrorenen Konflikts“ an der bestehenden Kontaktlinie vor jeglichen Friedensverhandlungen zurückgefallen – nicht umgekehrt.

Trump muss schon lange vor den angedachten Budapester Gesprächen gewusst haben, dass diese Kellogg-Doktrin von Moskau immer wieder abgelehnt worden war. Warum wiederholte er also die Forderung erneut? Jedenfalls musste das Budapester Gipfelszenario abgesagt werden, nachdem das vorab vereinbarte ‚Aufbau‘-Gespräch zwischen Außenminister Sergej Lawrow und Außenminister Marco Rubio auf eine Mauer traf. Da Lawrow erneut darauf bestand, dass ein waffenstillstand in den derzeitigen Stellungen nach Kellogg-Art nicht funktionieren würde.

Es scheint, dass die US-Regierung erwartete, dass ihre Drohungen, die Ukraine mit Tomahawk-Raketen zu versorgen, amid verschärfter US-Rhetorik über Tiefenschläge in Russland Druck genug sein würden, um Putin zu einem Einfrieren im Hier-und-Jetzt-Format zu bewegen, wobei alle Diskussionen über Details und eine weitergehende Lösung auf unbestimmte Zeit vertagt würden.

Russische Militäranalysten sollen Putin gesagt haben, dass Trumps Drohungen ein Bluff seien – selbst wenn Tomahawk-Lieferungen verfügbar gemacht würden, wäre die Menge begrenzt und würde Russland keine taktische oder strategische Niederlage zufügen.

Der Ereignisverlauf impliziert, dass Trump entweder diese russische ‚Realität‘ nicht begriffen hat – trotz zweijähriger Wiederholung, dass Russland bei einem ‚Hier-und-Jetzt-Einfrieren‘ nicht nachgeben würde. Oder aber, dass die Interessen des ‚dunklen Geldes‘ hart auf Trump eingewirkt und ihm gesagt haben, dass ein echter Friedensprozess mit Russland nicht erlaubt sei. Also sagte Trump das gesamte Szenario ab, murmelte den Medien gegenüber, ein Budapester Treffen wäre „zeitverschwendung“ gewesen – und überließ es seiner Regierung (US-Finanzminister Bessent), neue Sanktionen gegen Russlands größte Ölunternehmen anzukündigen, begleitet von einem Aufruf an Verbündete, sich ihnen anzuschließen.

Erinnern wir uns – die ‚russische‘ Realität ist, dass Putin den Fehler von 1918 nicht wiederholen möchte, als Russland unter deutschem Druck den demütigenden Frieden von Brest-Litowsk unterzeichnete. Putin wiederholt oft, dass es genau die Dränge von ‚Lasst uns einfach aufhören‘ im Jahr 1918 waren, die Russland seinen Status als Großmacht kosteten und ihm ganze Generationen von Russen verloren gingen. Der kolossale Einsatz von Millionen Menschen wurde gegen den demütigenden Frieden von Brest-Litowsk eingetauscht. Chaos und Zusammenbruch folgten.

Putin bleibt darauf konzentriert, eine neue europaweite Sicherheitsarchitektur zu erreichen, obwohl Trumps Launenhaftigkeit und ungesehene Zwänge neue Anrufe Putins oder Treffen in Frage stellen müssen. Putin ist wütend – viele russische ‚rote Linien‘ wurden überschritten; Eskalation steht bevor – vielleicht auf einem beispiellosen Niveau.

Die Europäer, unbeeindruckt von der Absage des Belgrader Treffens, preisen einen ‚neuen/alten‘ Zwölf-Punkte-Plan an, der territoriale Zugeständnisse ausschließen und einen Waffenstillstand entlang der derzeitigen Frontlinien vorschreiben würde. Die westlichen Herrschaftsschichten machen die Dinge überdeutlich: Russland muss besiegt werden. Eskalation hat bereits begonnen: Neue EU-Sanktionen gegen russische Gasimporte in die EU wurden angekündigt und über Nacht wurden Schläge gegen Ölraffinerien in Ungarn und Rumänien (letzteres ein NATO-Staat) geflogen. Auch hier ist die Botschaft an EU-Staaten klar: Kein Zurückweichen. Der polnische Premierminister Donald Tusk unterstrich auf X den Punkt: „Alle russischen Ziele in der EU sind legitim“. Die EU ist eindeutig bereit, jede Länge zu gehen, um ihren eigenen Krieg zu führen, um Einhaltung zu erzwingen.

Angesichts der Tatsache, dass die Kiewer Seite es unmöglich findet, einen Rückzug von irgendeinem Teil ihres Territoriums in Betracht zu ziehen – während Russland die Übermacht an harter Gewalt behält – ist schwer zu sehen, wie irgendeine Verhandlung derzeit machbar ist. Wahrscheinlich wird die Ukraine durch eine Kraftprobe entschieden werden. Die Dringlichkeit der EU in ihrem Versuch, Trump auf ihre Seite zu ziehen, spiegelt wahrscheinlich ihre Angst vor den sich beschleunigenden und häufenden russischen Militärsiegen wider.

All dieses Russland-Turbulenzen geschieht, während Bessent nach Kuala Lumpur reist, um Chinas Reaktion auf die plötzliche Ausweitung (nach scheinbar vielversprechenden Handelsgesprächen) der US-Exportkontrollen auf Technologieprodukte, die von China importiert werden, herauszufordern. China konterte, indem es Seltene-Erden-Kontrollen als Vergeltung erließ.

Ein wütender Trump explodierte – drohte China mit 100 % Zöllen. Der US-Aktienmarkt, einem altbekannten Muster folgend, stürzte zunächst ab, aber Trump postete schnell eine optimistische Ankündigung rechtzeitig zur Eröffnung des ‚Terminmarktes‘, und Käufer strömten herein, wobei die Aktien Rekordhöhen erreichten. Für die Amerikaner war alles in Ordnung.

Allerdings schoss Trumps euphorisch positive Sprache gegenüber China am letzten Montag unerwartet auf Lautstärke ‚11‘: „Ich denke, wenn wir unsere Treffen in Südkorea [mit Xi] beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen zusammen haben“, sagte Trump. Er äußerte die Hoffnung, dass China den Kauf von amerikanischen Sojabohnen wieder aufnehmen würde, nachdem die Importe Pekings amid des Zollstreits eingebrochen waren. Er forderte China auch auf, „mit dem Fentanyl aufzuhören“, und beschuldigte die chinesischen Behörden, die Ausfuhr des synthetischen Opioids und seiner chemischen Vorläufer nicht einzudämmen.

Und nur um sicherzugehen, dass die Börse auf eine weitere Rekordhöhe schoss, fügte Trump hinzu, dass er nicht glaube, dass ‚China Taiwan invasieren wolle‘.

Nun, da Moskau das US-‚Budapest‘-Szenario effektiv gestoppt hat, ist die Frage: Wird Xi ebenfalls entscheiden, dass die Fortsetzung von Trumps Launenhaftigkeit die unvermeidliche Angst wert ist (das Treffen in Südkorea ist derzeit unbestätigt). Und die Angst scheint wahrscheinlich in die Höhe zu schießen.

Vielleicht spiegelt Trumps Wechsel zu einer so übermäßig positiven Sprache gegenüber China jedoch etwas anderes wider: Eine Schockentwicklung für Trump und die USA möglicherweise?

Die neu inaugurierte Premierministerin Japans, Sanae Takaishi, wurde allgemein erwartet, bei Amtsantritt eine starke antichinesische Rhetorik zu liefern; das Bündnis mit den USA zu stärken; Japans Militärmacht zu steigern; und Peking einzudämmen.

Doch das Gegenteil geschah.

In ihrer ersten Ansprache an die Nation sagte Takaishi, sie werde den US-Handelskrieg gegen China nicht unterstützen und werde kein Instrument des US-Wirtschaftsdrucks werden. Sie kritisierte Trumps Zollpolitik offen und nannte sie ‚den gefährlichsten Fehler des 21. Jahrhunderts‘.

Reuters kommentierte, dass ihre Haltung in Washington völlig unerwartet kam. Ein großer Schock. Es kam heraus, dass die neue Premierministerin seit ihrem Amtsantritt eine Reihe von Treffen mit den größten japanischen Konzernen abgehalten hatte, die ihr eine einheitliche und dringende Botschaft übermittelt hatten: Einfach ausgedrückt – die japanische Wirtschaft würde einen weiteren Handelskrieg nicht überleben.

Dann, eine Woche nach Amtsantritt, äußerte sie offen Unterstützung für China und vollzog die größte außenpolitische Wende seit dem Zweiten Weltkrieg. China war nicht länger der ‚Feind‘.

Eine neue Ära in Asien ist angebrochen. Trump ist schockiert: Er beschuldigte Takaishi, die Prinzipien des freien Handels zu verraten. CNN nannte es einen ‚Dolchstoß in den Rücken‘ durch einen engen Verbündeten.

Doch Schlimmeres sollte kommen: Umfragen zeigten, dass die Premierministerin für ihre Haltung zur japanischen Wirtschaftsunabhängigkeit 60 % Unterstützung genoss – und mehr als 50 % unterstützten auch ihre Position zu China!

Bloomberg warf eine weitere Bombe: Takaishi hat begonnen – gemeinsam mit China und Südkorea – eine strategische Neujustierung der asiatischen Währungsarchitektur als Reaktion auf den wachsenden Einsatz der US-Wirtschaftsmacht als Hebel vorzunehmen. China, Japan und Südkorea bauen einen gemeinsamen Währungsraum auf. Der vorgeschlagene trilateraler Swap würde es den Dreien ermöglichen, Handel abzuwickeln, Liquidität bereitzustellen und Krisen mit ihren eigenen Währungen zu managen – völlig unabhängig vom Westen.

Wenn diese Projekte reifen würden, würde dies das Gerüst der Dollar-Primärität abschmirgeln, indem 15 % des globalen Handels aus der Dollar-Sphäre entfernt würden, und würde wahrscheinlich den gesamten bestehenden (pro-westlichen) asiatischen Machtbalance-Zusammenbruch sehen.

Es geht weiter: Takaishis Vision würde sich mit der SCO/BRICS-Entfaltung ihres digitalen Clearing-Systems in ganz Zentralasien verbinden. Doch Trump will die BRICS zerschlagen, zusammen mit allen anderen Bedrohungen für die US-Dollar-Hegemonie. Erwarten Sie Eskalation – mehr Zolldrohungen.

Sollte China nicht ausreichend enthusiastisch auf den Trump-Charmeangriff reagieren, dann werden sich die Angelegenheiten wahrscheinlich parallel zu den Eskalationen gegenüber Russland (Venezuela und möglicherweise Iran) hochschaukeln. Trump hat Japan bereits mit Sanktionen gedroht, obwohl dies wahrscheinlich Japan nur näher an China heranrücken wird, wo die Übermacht von Japans Handelsinteressen nun liegt. Eine volatile Periode liegt vor uns, wahrscheinlich unterbrochen von heftigen Schwankungen an den Finanzmärkten.

Russland und China bleiben in geopolitischen Fragen eng auf einer Linie – und beide mögen andere Gründe haben, mit Trump im Gespräch zu bleiben (wenn auch nur, um unbeabsichtigt eine Finanzkrise im Westen auszulösen, für die sie verantwortlich gemacht werden würden), oder für militärische Deeskalationszwecke. Aber es scheint, dass mehr als für diese Staaten allein, die Trump-Hebel-Taktiken nach hinten losgehen – während die Schulden- und Kreditkrise in den USA immer akuter wird.

Jedes dieser geopolitischen Stelldicheins könnte in Flammen aufgehen. Ukraine-Russland, Venezuela, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan-Indien und natürlich Gaza und Westjordanland sind nur einige der Brennpunkte. Die Situation ist spröde; Trump existiert jenseits strategischer Analyse, und den Europäern fehlt es an echter Führung und sie sind intern auf Kriegspsychose eingeschworen.

Wie das alte Wiener Sprichwort sagt: „In Wien ist die Situation verzweifelt – aber nicht ernst“ (d.h. haben Sie keine Erwartung, dass irgendjemand im Westen mit einem Fünkchen Nüchternheit darauf reagieren wird).