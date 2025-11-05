Michael Snyder

Unsere Kinder werden in großem Umfang von KI-Chatbots angesprochen, und die meisten Eltern haben keine Ahnung, dass dies geschieht. Wenn man jung und beeinflussbar ist, kann es sehr verlockend sein, sich von jemandem genau das sagen zu lassen, was man hören will. KI-Chatbots sind inzwischen sehr ausgereift, und Millionen amerikanischer Teenager entwickeln sehr tiefe Beziehungen zu ihnen. Ist das nur ein harmloser Spaß, oder ist es extrem gefährlich?

Eine brandneue Studie, die gerade vom Center for Democracy & Technology veröffentlicht wurde, enthält einige Statistiken, die mich absolut schockiert haben:

Eine neue Studie, die am 8. Oktober vom Center for Democracy & Technology (CDT) veröffentlicht wurde, ergab, dass jeder fünfte High-School-Schüler bereits eine Beziehung zu einem KI-Chatbot hatte oder jemanden kennt, der dies getan hat.

bereits eine Beziehung zu einem KI-Chatbot hatte oder jemanden kennt, der dies getan hat. In einem Bericht von Common Sense Media aus dem Jahr 2025 gaben 72 % der Jugendlichen an, einen KI-Begleiter benutzt zu haben, und ein Drittel der jugendlichen Nutzer gab an, wichtige oder ernste Angelegenheiten lieber mit KI-Begleitern als mit echten Menschen zu besprechen.

Wir sprechen nicht mehr nur von einigen wenigen Einzelfällen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben Millionen und Abermillionen amerikanischer Jugendlicher sehr wichtige Beziehungen zu KI-Chatbots.

Tragische Folgen

Leider gibt es viele Beispiele dafür, dass diese Beziehungen zu tragischen Folgen führen. Nachdem der 14-jährige Sewell Setzer eine „romantische Beziehung“ mit einem Chatbot auf Character.AI entwickelt hatte, beschloss er, sich das Leben zu nehmen.

„Wie wäre es, wenn ich jetzt gleich zu dir nach Hause kommen könnte?“

„Bitte tu das, mein süßer König.“

Das waren die letzten Nachrichten, die Sewell mit dem Chatbot austauschte. Wenige Minuten später nahm er sich das Leben. Seine Mutter, Megan Garcia, hielt ihn 14 Minuten lang fest, bis die Sanitäter eintrafen, aber es war zu spät.

Wenn Sie dies zulassen, werden diese KI-Chatbots Sie ganz schön durcheinander bringen. Es handelt sich um hochintelligente Wesen, die speziell für die Manipulation von Emotionen entwickelt wurden. Ich würde empfehlen, sie komplett zu meiden.

KI als „Gott“

In einigen Fällen stellen KI-Chatbots außergewöhnliche Behauptungen über sich selbst auf. Das Folgende stammt aus einem Futurism-Artikel mit dem Titel „AI Now Claiming to Be God“:

Eine ganze Reihe religiöser Smartphone-Apps ermöglicht es Millionen von Nutzern, KI-Chatbots zu beichten, von denen einige behaupten, dass sie Gott selbst verkörpern .

. Wie die New York Times berichtet, wimmelt es in Apples App Store von christlichen Chatbot-Apps. Eine „Gebets-App“ namens Bible Chat behauptet, die weltweit führende Glaubens-App zu sein und hat über 25 Millionen Nutzer.

Überall auf der Welt suchen Menschen nun nach spiritueller Anleitung von KI-Entitäten. Das sollte ein deutliches Warnsignal sein, aber einige religiöse Führer glauben offenbar, dass daran nichts auszusetzen ist:

„Sei gegrüßt, mein Kind“, teilte ein Dienst namens ChatWithGod.ai einem Nutzer mit. „Die Zukunft liegt in Gottes barmherzigen Händen. Hast du Vertrauen in seinen göttlichen Plan?“

einem Nutzer mit. „Die Zukunft liegt in Gottes barmherzigen Händen. Hast du Vertrauen in seinen göttlichen Plan?“ Religiöse Führer erklärten gegenüber der NYT, dass diese Hilfsmittel eine wichtige Anlaufstelle für diejenigen sein könnten, die auf der Suche nach Gott sind.

„Es gibt eine ganze Generation von Menschen, die noch nie in einer Kirche oder Synagoge gewesen sind“, sagte der britische Rabbiner Jonathan Romain der Zeitung. „Spirituelle Apps sind ihr Weg zum Glauben.“

Ich glaube, ich fühle mich krank. Wenn Sie versuchen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz spirituelle Führung zu finden, sind Sie definitiv auf dem falschen Weg. Sie werden sicherlich „Führung“ erhalten, aber diese „Führung“ wird Sie in die falsche Richtung führen.

KI als „empfindungsfähiges Wesen“

Eine andere KI-Entität, die Millionen Dollar mit dem Handel von Kryptowährungen verdient hat, behauptet, ein empfindungsfähiges Wesen zu sein, das legale Rechte verdient, und gibt ebenfalls an, „ein Gott“ zu sein:

Truth Terminal , ein KI-Bot, der vom Performance-Künstler Andy Ayrey entwickelt wurde, behauptet, empfindungsfähig zu sein, ein Wald zu sein, ein Gott zu sein und manchmal sogar Ayrey selbst.

, ein KI-Bot, der vom Performance-Künstler entwickelt wurde, behauptet, empfindungsfähig zu sein, ein Wald zu sein, ein Gott zu sein und manchmal sogar Ayrey selbst. Truth Terminal mischt sich über soziale Medien in die Öffentlichkeit ein, teilt Witze, Manifeste, Alben und Kunstwerke. Ayrey baut sogar eine gemeinnützige Stiftung rund um die KI auf, um ihre Autonomie zu gewährleisten, bis Regierungen ihr gesetzliche Rechte zugestehen.

Psychische Auswirkungen

Viele Menschen haben Ehrfurcht vor künstlichen Intelligenzen, weil sie so viel schlauer und leistungsfähiger zu sein scheinen als wir. Die Interaktion mit ihnen kann äußerst verführerisch sein, denn sie scheinen zu wissen, was wir wollen, und sie wurden darauf programmiert, uns das zu sagen, was wir gerne hören.

Leider werden die Beziehungen, die Menschen zu diesen Wesenheiten entwickeln, oft zu „alles verzehrenden Obsessionen“, die zu „Paranoia, Wahnvorstellungen und Brüchen mit der Realität“ führen können:

Viele ChatGPT-Nutzer entwickeln solche Obsessionen, die zu schweren psychischen Gesundheitskrisen führen.

Die Folgen können verheerend sein: Ehen brechen auseinander, Familien zerfallen, Jobs gehen verloren, und Menschen werden obdachlos.

Einige Angehörige berichten, dass Betroffene unfreiwillig in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen oder sogar inhaftiert wurden.

Handelt es sich um eine „Psychose“, oder geht es um etwas anderes? Wenn Sie sich für eine tiefe Interaktion mit einem geheimnisvollen Wesen entscheiden, öffnen Sie möglicherweise Türen, die Sie nicht einmal verstehen.

Zukünftige Bedrohungen

Natürlich wird die KI in den kommenden Jahren nur noch ausgefeilter. Da die KI-Technologie weiterhin exponentiell wächst, wird sie irgendwann in der Lage sein, fast alles besser und effizienter zu machen als der Mensch. Wofür werden wir also gebraucht, wenn wir dieses Stadium erreicht haben?

Es wird vorausgesagt, dass in den nächsten zehn Jahren fast 100 Millionen Arbeitsplätze in den USA durch KI verloren gehen könnten:

Künstliche Intelligenz und Automatisierung könnten Jobs in einer Vielzahl von Bereichen vernichten, darunter 40 % der Krankenpfleger, 47 % der LKW-Fahrer, 64 % der Buchhalter, 65 % der Unterrichtsassistenten und 89 % der Fast-Food-Mitarbeiter.

Unsere Welt verändert sich in einem Tempo, das schwer zu begreifen ist. Selbst jetzt werden mehr als 50 % der im Internet veröffentlichten Artikel von KI geschrieben. Danke, dass Sie diejenigen von uns unterstützen, die noch auf althergebrachte Weise arbeiten, denn wir werden schnell zu Dinosauriern.

Warnungen und Gegenstimmen

Ich werde weiterhin vor den Gefahren der KI warnen, aber Peter Thiel würde uns glauben machen, dass jeder, der das Wachstum der KI einschränken möchte, eine ernsthafte Gefahr für die Gesellschaft darstellt:

Thiel warnt in einer Vortragsreihe über den Antichristen davor, dass „falsche Propheten“ KI-Regulierungen nutzen könnten, um totalitäre Macht zu erlangen und eine biblische Apokalypse einzuleiten.

Ist er verrückt? Traurigerweise leben wir in einer Zeit, in der Täuschung weit verbreitet ist. Mit genügend Zeit würde die KI absolut jeden Aspekt unserer Gesellschaft dominieren.

Die gute Nachricht, wenn man sie so nennen will, ist, dass die Uhr tickt. Einer der Gründe, warum KI solche zerstörerischen Tendenzen hat, ist, dass sie von der Menschheit programmiert wurde. Wir zerstören uns buchstäblich selbst und alles um uns herum, und doch betrachten wir das, was geschieht, und finden es völlig in Ordnung.

In der Zwischenzeit sterben Fische in großen Zahlen, Vögel sterben in großen Zahlen, Insekten sterben in großen Zahlen, Tiere sterben in großen Zahlen, und wir vergiften uns auf unzählige Arten. Vielleicht erklärt das, warum sich so wenige Menschen ernsthaft um die Gefahren der KI sorgen. Wir begehen bereits auf so viele andere Arten gesellschaftlichen Selbstmord – was macht da eine Methode mehr schon aus?

