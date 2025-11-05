E-ID angenommen: Noch ist nichts verloren – Wege aus der digitalen Kontrolle

Am 28. September 2025 hat die Schweiz mit hauchdünner Mehrheit von 50,4 Prozent das Bundesgesetz zur elektronischen Identität (E-ID) angenommen. Nur 17’700 Stimmen fehlten für eine Ablehnung. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 50 Prozent – höher als der langjährige Durchschnitt von 43,7 Prozent, doch keineswegs ein Massenansturm.

Für den Bundesrat ist das Ja ein Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Verwaltung; die Einführung ist frühestens ab Sommer 2026 geplant. Die Gegner sehen hingegen eine Bedrohung für die Freiheit: Ein Schritt hin zu digitaler Kontrolle statt digitaler Souveränität.

Doch Aufgeben? Fehlanzeige. Es gibt Beschwerden, Initiativen und internationale Warnsignale, die Hoffnung machen. Dieser Artikel fasst die Reaktionen, Chancen und Risiken zusammen – basierend auf intensiver Recherche.

Das knappe Resultat und die Frustration der Gegner

Das Ergebnis war ein Schock für die E-ID-Kritiker. „Digitale Kontrolle oder digitale Freiheit?“ – so lautete für sie die zentrale Frage. Das knappe Ja motiviert sie umso mehr, nicht aufzugeben.

Ihr Widerstand manifestiert sich in mehreren Abstimmungsbeschwerden beim Bundesgericht und in Kantonen. Die Hauptvorwürfe:

Verstoß gegen politische Neutralität: Swisscom, ein staatsnahes Unternehmen, spendete 30’000 Franken an die Ja-Kampagne.

Swisscom, ein staatsnahes Unternehmen, spendete 30’000 Franken an die Ja-Kampagne. Falsche Angaben im Abstimmungsbüchlein: Missverständliche Formulierungen zur Freiwilligkeit der E-ID und zu möglichen Gebühren.

Beschwerdeführer sind unter anderem der Journalist und Unternehmer Stefan Siler, die Bewegung Mass-voll, die Junge SVP und die Freunde der Verfassung.

Der Bundesrat und die Bundeskanzlei weisen die Vorwürfe zurück: Das Büchlein habe Freiwilligkeit und Kostenfreiheit korrekt dargestellt.

Ziel der Beschwerden: Aufhebung des Resultats und Neuauszählung oder neue Abstimmung.

Die Hürden sind enorm. Seit 1848 gab es über 300 bundesweite Abstimmungsbeschwerden – nur zwei führten zur Aufhebung, und beide betrafen einzelne Kantone (Nidwalden 1954, Schwyz 2019). Eine gesamtschweizerische Wiederholung? Noch nie dagewesen.

Der Trumpf: Die Beschwerde zum SwiYu-Wallet

Eine Beschwerde sticht heraus – eingereicht von Richard Koller (schweiz-macher.ch). Sie könnte Erfolg haben, weil sie auf mangelnde Information abzielt: Das SwiYu-Wallet, zentraler Bestandteil der E-ID, wurde den Stimmbürgern kaum erklärt. Viele hätten anders votiert, bei besserer Aufklärung.

Was ist das SwiYu-Wallet eigentlich?

Die E-ID ist keine Standalone-App aus dem App Store. Nutzer müssen zuerst das SwiYu-Wallet installieren – eine spezielle Wallet-App, die persönliche Daten speichert: Krankenkassendaten, Flugtickets, Ausweise und die E-ID selbst.

Praktisch auf den ersten Blick. Die Schattenseite: Wer die App kontrolliert (Betreiber oder Hacker via Backdoor), könnte Identität, Standort oder Nutzungszeiten auslesen.

Der Bundesrat beruhigt: Das Wallet wird von SwissSign (privater Anbieter) betrieben, Daten bleiben dezentral und verschlüsselt auf dem Handy – keine zentrale Datenbank in Bern, Souveränität beim Bürger.

Koller warnt dennoch: 100-prozentige Sicherheit gibt’s nicht. Das Wallet könnte künftig für Zahlungen Pflicht werden. Ein Knopfdruck – und Konten sind gesperrt. Die Schweiz ist Mitglied der Better Than Cash Alliance (jährliche Spende: ca. 2 Mio. Franken), die bargeldlose Gesellschaften fördert.

Kollers Punkt: Die E-ID öffnet die Tür zu einer mächtigen Infrastruktur. Viele Wähler wussten nicht, dass sie mit der E-ID automatisch ein staatlich beaufsichtigtes Wallet akzeptieren. Besser informiert, hätte das Resultat kippen können.

Empfehlung: Das Interview mit Koller auf StrickerTV anschauen.

Noch nicht verloren: Zwei rettende Initiativen

Selbst bei Scheitern der Beschwerden gibt’s Lichtblicke. Zwei Volksinitiativen gewinnen an Bedeutung:

„Digital ja, aber frei“ (in Vorbereitung von Richard Koller)

Ergänzung der Bundesverfassung um Artikel 13a.

Kern: E-ID bleibt ausdrücklich freiwillig. Behörden und Unternehmen müssen immer alternative Identifikationen anbieten (z. B. physische Karte).

So profitieren Digital-Fans vom Wallet, Freiheitsbewusste bleiben unabhängig.

Mehr Infos: Video auf schweiz-macher.ch.

„Bargeld ist Freiheit“ (Freiheitliche Bewegung Schweiz, FBS)

Bereits eingereicht, genug Unterschriften, Gegenentwurf des Bundesrats ans Parlament (Sommer 2024). Abstimmung voraussichtlich 2026/2027.

Ziel: Verfassungs-Schutz für Bargeld (Münzen und Banknoten).

Der Bundesrats-Gegenvorschlag lässt digitales Zentralbankgeld als „Bargeld“ zu – ein „fieser Haken“, sagen Initianten. Die Initiative verhindert genau das.

Gelingen diese beiden, ist Kontrolle gebannt.

Sonst: Theoretisch freie Bahn für Überwachung.

Internationaler Vergleich: Die USA und Real ID als Warnung

In den USA läuft seit Jahren „Real ID“ – ursprünglich Vereinheitlichung von Führerscheinen. Heute: Digitales Überwachungssystem?

Offiziell freiwillig, doch Druck steigt: Ohne Real ID bald kein Fliegen oder Betreten von Bundesgebäuden (z. B. Steueramt).

Twila Brase (Citizens’ Council for Health Freedom) nennt es ein „trojanisches Pferd“: Nationale ID-Karte, Verstoß gegen Privatsphäre.

Geplante Digitalisierung:

Auf Smartphone, fernauslesbar in Echtzeit.

Daten: Name, Adresse, biometrische Gesichtsscans – in nationalen/internationalen Datenbanken.

Kritiker: Erster Schritt zu Totalüberwachung, Ausdehnung auf Gesundheits- oder Reisedaten.

Folge: Digitaler Pass für Bewegung und Gesundheit. Staat könnte Reisen einschränken, Zugang verweigern – oder obligatorisch machen für Bankkonten, Heirat, Waffenkauf, Autovermietung.

Brase: Noch nicht zu spät. Klassische Ausweise priorisieren, um Missbrauch zu verhindern.

Weltweit dasselbe Muster: Zentrale Datenerfassung auf Staatsebene – kein Zufall?

Persönliche Reflexion: Die Falle aus digitaler ID und digitalem Geld

Catherine Austin Fitts bringt es auf den Punkt:

Für ein Kontrollsystem braucht’s zwei Elemente:

Digitale Identität. Vollständig digitales Geldsystem.

Verknüpft: Präzise Identifikation (wer bist du?) + Transaktionskontrolle (was tust du?).

Alle Systeme greifen ineinander – ein Netz.

Beispiel Pandemie:

1-km-Radius nur dienstags/donnerstags. Mit Satelliten, Wallet (Standort/ID) und digitalem Zentralbankgeld (Blockade bei Regelbruch) leicht umsetzbar.

Technisch Machbares wird irgendwann genutzt – oft missbraucht.

Lösung:

Digitale ID ok, solange Alternativen (physische Ausweise) Pflicht sind.

Digitales Geld ok, solange Bargeld überall akzeptiert wird.

Fazit: Handeln statt resignieren

Die E-ID ist angenommen, aber der Kampf geht weiter. Beschwerden (besonders Kollers zum Wallet) könnten kippen.

Initiativen „Digital ja, aber frei“ und „Bargeld ist Freiheit“ müssen siegen.

Internationale Beispiele mahnen: Freiwillig heute, obligatorisch morgen.

Die Schweiz kann Vorreiter für Freiheit bleiben – mit Wachsamkeit und Engagement. Noch ist nichts verloren.

Möchtest du, dass ich dir diese Version noch typografisch formatiere (z. B. für Print, Blog oder PDF – mit Untertiteln, Hervorhebungen und Einzügen)?