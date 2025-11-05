Ein Journalist fragte, warum Israel nicht für den Wiederaufbau Gazas bezahlt. Danach wurde er gefeuert

Die italienische Nachrichtenagentur Nova bestätigte, dass sie den Reporter Gabriele Nunziati entlassen hat, weil er bei einer Pressekonferenz einer EU-Beamtin eine Frage zu Israel stellte.

Der in Brüssel tätige Journalist, der für Nova über die EU berichtete, sagte gegenüber The Intercept, er habe nur einen Monat nach Beginn seiner Tätigkeit eine Mitteilung erhalten, dass die Zusammenarbeit beendet werde:

„Ich erhielt eine E-Mail von meiner Agentur, in der stand, dass man unsere Zusammenarbeit beenden wolle.“

Laut dem italienischen Portal Fanpage geschah dies, nachdem Nunziati am 13. Oktober Paula Pinho, die Chefsprecherin der Europäischen Kommission, gefragt hatte:

„Sie wiederholen konstant, dass Russland für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen soll. Glauben Sie, dass Israel für den Wiederaufbau Gazas zahlen sollte, da es fast die gesamte zivile Infrastruktur zerstört hat?“

Pinho antwortete:

„Das ist definitiv eine interessante Frage, zu der ich keinen Kommentar abgeben möchte.“

Ein Video des Austauschs verbreitete sich viral – ungewöhnlich für eine EU-Pressekonferenz – und machte Nunziati bekannt. Zwei Wochen später erhielt er die Kündigung.

Laut Mitarbeitern nutzt Nova häufig „Kooperationsverträge“ mit eingeschränktem Schutz und Vertraulichkeitsklauseln. Nunziati berichtete zudem von zwei „angespannten“ Telefonaten mit Vorgesetzten zwischen seiner Frage und der Kündigung.

Der Nova-Sprecher Francesco Civita bestätigte die Entlassung und erklärte, die Frage sei „technisch falsch“ gewesen, da Russland ein souveränes Land „unprovoziert“ angegriffen habe, während Israel auf einen Angriff reagiere.

„Er hat völlig versäumt, den wesentlichen Unterschied zu verstehen … und bestand darauf, im Recht zu sein, was seine Unkenntnis grundlegender Prinzipien des Völkerrechts zeigt.“

Civita sagte weiter, das Video sei von „russischen nationalistischen Telegram-Kanälen und islamistischen Medien mit anti-europäischer Agenda“ aufgegriffen worden, was der Agentur „Peinlichkeiten“ bereitet habe.

Die italienische Abgeordnete Anna Laura Orrico (Fünf-Sterne-Bewegung) kritisierte die Entscheidung:

„Wenn die Geschichte stimmt, wäre es einfach beschämend, dass ein Medium eine solche Entscheidung trifft.“

Ein anderer Nova-Journalist nannte den Fall „die Spitze des Eisbergs der Zensur, der Journalisten in Italien in Bezug auf Israel ausgesetzt sind“.

„Gabriele wurde entlassen, weil er eine unbequeme Frage stellte. Danach herrschte eine sehr angespannte Atmosphäre – alle Journalisten in der Redaktion wurden still.“

Mehrere westliche Journalisten haben ihre Jobs verloren, nachdem sie kritische Fragen oder Kommentare zum israelischen Krieg in Gaza äußerten. Laut dem Committee to Protect Journalists wurden über 240 Journalisten in Gaza getötet, Dutzende verletzt und fast 100 von Israel inhaftiert.