Doug Casey über das, was passieren könnte, wenn China die Versorgung mit seltenen Erden einschränkt

International Man: Die Elemente der Seltenen Erden (REEs) waren kürzlich in den Nachrichten. Was ist die Bedeutung dieser 17 obskuren Elemente aus dem Periodensystem?

Doug Casey: Seltene Erden scheinen alle paar Jahrzehnte ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, typischerweise während einer Rohstoffhausse. Ich erinnere mich an den Boom der sogenannten „strategischen Metalle“ in den frühen 1980er Jahren, als alle auf Kobalt und Tantal und andere Elemente abfuhren. Ich erinnere mich an einen bekannten Broker in New York, der tatsächlich 55-Gallonen-Fässer voller Cadmium an naive Kunden verkaufte. Wahrscheinlich gibt es auch jetzt noch einige arme Leute, die das Zeug in ihren Garagen lagern.

Dies ist ein zyklisches Phänomen, nicht unähnlich dem, was mit Aktien wie GameStop passiert. Es ist vor allem eine Folge davon, dass zu viel Geld gedruckt wurde und viel davon einen Platz zum Verstecken suchte.

Jetzt sind die seltenen Erden an der Reihe. Viele Leser werden sich an sie aus dem Chemieunterricht erinnern. Technisch gesehen sind die meisten von ihnen auch als Lanthanide bekannt, in einer eigenen Reihe am unteren Ende des Periodensystems. Sie sind eigentlich gar nicht so selten. Spaßfakt: Cerium ist in der Erdkruste häufiger als Kupfer. Das ist ein Hinweis auf das Problem. REEs sind im Allgemeinen weit verstreut, aber es gibt relativ wenige Orte, an denen die Vorkommen konzentriert genug sind, um als Erz betrachtet zu werden.

Wirtschaftliche Lagerstätten von REEs sind vielleicht etwas schwer zu finden, aber es gibt eine ganze Reihe bekannter REE-Ressourcen, ganz zu schweigen von den Millionen Tonnen Elektronikschrott, aus denen sie recycelt werden können. Aber der Mangel an abbaubaren Reserven ist mit höheren REE-Preisen lösbar. Es gibt auch Probleme beim Abbau, der Konzentration und der Veredelung, die den REEs eigentümlich sind. Der Abbau von allem kann natürlich unschön sein, aber die chemischen Eigenschaften von REEs machen sie zu einem größeren Problem als viele andere Mineralien. Allerdings ist dies nichts, was nicht mit Kapitaleinsatz und Technologie gelöst werden könnte.

International Man: Steigende Spannungen zwischen den USA und China scheinen unausweichlich zu sein. China, das die REE-Produktion dominiert, hat kürzlich angedeutet, dass es die Lieferungen an die USA einschränken könnte. Welche Auswirkungen hätte das?

Doug Casey: Es stimmt, dass die REEs für Hightech-Elektronikanwendungen heute sehr wichtig sind und noch viel wichtiger werden. Aber, wie ich schon sagte, gibt es überall auf der Welt Vorkommen, auch in Nordamerika und Australien; die Chinesen haben kein geologisches Monopol darauf.

Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass es bis etwa 1950 fast keine REE-Produktion gab, weil es einfach keine Verwendung für sie gab. Die REEs sind sich chemisch ähnlich – weshalb sie in der Natur häufig zusammen vorkommen -, aber elektrisch sind sie alle ziemlich einzigartig. Das ist der Grund, warum sie in der heutigen elektronischen Welt so wertvoll sind.

Sie sind sehr wichtig – das stimmt -, aber es gibt keinen Grund für eine Panik, eine Hysterie, weil China derzeit fast alles davon produziert. Das große Problem ist nicht die Knappheit, sondern die Wirtschaftlichkeit – die Chinesen können sie billiger produzieren. Der Westen stellt sie nicht her, hauptsächlich wegen der Regulierung.

Heutzutage kann es überall 10 Jahre oder mehr dauern, bis selbst ein einfaches wirtschaftliches Vorkommen eines Minerals in Produktion geht. Es ist viel langsamer und viel teurer als es einmal war oder sein sollte. Das ist überall so, aber besonders im ökohysterischen Westen. Der Bergbau ist zu einem schrecklichen Geschäft geworden, nicht nur wegen des Zeitwerts des Geldes, sondern auch wegen der Umwelt- und Sozialvorschriften von einem Dutzend verschiedener Behörden.

Es sollte kein Problem sein, dass Amerika Zugang zu lokal produzierten seltenen Erden hat. Aber verschiedene Regierungsebenen, gestützt von Öko-Kriegern, Grünen und NGOs, machen es entweder unmöglich oder unwirtschaftlich, sie abzubauen.

Es ist wahrscheinlich, dass dies im Laufe der Zeit zu einem größeren Problem wird, einfach weil die Regierung immer mächtiger und aufdringlicher wird und es schwieriger macht, irgendetwas abzubauen, einschließlich REEs. Auch wenn die REEs immer wichtiger werden.

Die gute Nachricht ist, dass die Menschen irgendwann begreifen werden, dass, wenn sie ihre iPhones, Breitbildschirme, Elektroautos und tausend andere Dinge haben wollen, jemand Dinge wie Ytterbium und Europium abbauen muss, von denen sie noch nie etwas gehört haben.

International Man: Wie kann jemand anderes REEs profitabel abbauen, wenn China die Produktion subventioniert, sich nicht um Umwelt- oder Sicherheitsfragen kümmert und den Markt überschwemmen kann, um Konkurrenten in den Ruin zu treiben? Kann jemand Chinas Griff auf den Markt brechen?

Doug Casey: Gute Frage, wenn man bedenkt, dass Einstein einmal sagte: „Nach dem Wasserstoff ist die Dummheit das häufigste Ding im Universum.“ Das Hauptproblem kommt von unseren eigenen Regierungen. Aber es sollte ein Nicht-Problem sein. Wenn die Chinesen das Zeug nicht verkaufen oder exorbitante Preise verlangen, sollten westliche Nutzer einfach unsere eigenen Ressourcen in die Produktion stecken können. Wenn Sie ein Unternehmen führen, wollen Sie keine unzuverlässigen Lieferanten.

Aber es scheint, dass Amerikaner und Europäer hauptsächlich an Dingen interessiert sind, die grün, warm und flauschig sind. Sie wollen nicht mit Dingen belästigt werden, die hart und schmutzig sind.

Auf der anderen Seite konzentrieren sich die Chinesen auf Dinge, die hart, schmutzig und hochtechnologisch sind. Es gibt eine ernsthafte kulturelle Kluft zwischen Ostasiaten und Westlern – und ich fürchte, wir befinden uns auf der falschen Seite dieser Kluft.

REEs sind wichtig für Hightech, weil jedes der 92 natürlich vorkommenden Elemente atomar und chemisch einzigartig ist. Wenn man technologischen Fortschritt will, braucht man so viele verschiedene Elemente, wie man bekommen kann, um ihn zu ermöglichen.

International Man: Gibt es Potenzial, mit REE-Aktien zu spekulieren?

Doug Casey: Auf jeden Fall. Höhere Preise für diese seltenen Elemente werden alle Probleme lösen, daher ist es sinnvoll, auf Unternehmen zu spekulieren, die über Vorkommen dieser Elemente verfügen, die im Westen in Produktion gehen könnten.

Einige Aktien von Unternehmen, die möglicherweise über wirtschaftliche Vorkommen dieser seltenen Erden verfügen, haben sich in den letzten Jahren recht gut entwickelt, aber sie könnten sich in den nächsten Jahren noch besser entwickeln. Es gibt ziemlich viele, die fast unbekannt und sehr billig sind.

Chris Maclntosh leistet fantastische Arbeit bei der Suche nach entsprechenden Unternehmen, die in diesem Bereich Potenzial nach oben haben.