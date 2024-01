Doug Casey über De-Banking, Finanzzensur und ein soziales Kreditsystem

Internationaler Mensch: Seit 2020 haben wir Maßnahmen zur Zensur und Entplatzierung von Stimmen erlebt, die die Mainstream-Agenda herausfordern.

Dr. Joseph Mercola wurde als Verbreiter von Fehlinformationen ins Visier genommen und von der Plattform entfernt. Nigel Farage wurde wegen seiner politischen Ansichten gesperrt.

Was halten Sie von diesem Trend, alles zu überpolitisieren?

Doug Casey: Es scheint, dass fast alles überpolitisiert wird. Aber es ist noch schlimmer. Das Problem liegt tiefer. Die grundlegenden philosophischen und psychologischen Grundlagen der Gesellschaft sind so vergiftet, dass jeder in politischen Kategorien denkt – das heißt, er glaubt, dass die Regierung dazu benutzt werden sollte, die Gesellschaft zu zwingen.

Die Krankheit der Überpolitisierung ist nicht so leicht zu heilen. Die Menschen, die die akademische Welt, die großen Unternehmen, die Medien und die Unterhaltungsindustrie kontrollieren, hassen die Werte der westlichen Zivilisation. Schlimmer noch, diese Leute kontrollieren den Staatsapparat und nutzen Gesetze und Vorschriften, um ihre Ansichten durchzusetzen.

DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) ist nur die jüngste Manifestation der Krankheit, die den Westen befallen hat. Jeder wird entweder als Unterdrücker oder als Unterdrückter betrachtet, eine im Wesentlichen marxistische Sichtweise, die den inhärent zersetzenden Charakter der Politik noch verstärkt.

Solange es den Staat gibt, ist man entweder Herrscher oder Beherrschter. Deshalb „identifiziere“ ich mich, um ein aktuelles Modewort zu verwenden, als AnCap oder Anarchokapitalist.

Künstliche Begriffe wie „sichere Räume“, „Triggerwarnungen“ und „Mikroaggressionen“ sind erst im letzten Jahrzehnt aufgetaucht, aber jetzt sind sie überall. Sie sind schwer wegzudiskutieren, denn sie sind nicht nur pseudointellektuelle Modeerscheinungen, sondern Zeichen einer psychischen Störung – oder einer psychischen Krankheit. Das Syndrom lässt sich als „Wokismus“ bezeichnen.

Obwohl Wokisten gerne Gesetze erlassen, stellen sie fest, dass Gesetze nicht wirklich notwendig sind, um ihre Feinde zu vernichten. Sie machen es ihnen einfach unmöglich, ein normales Leben zu führen. Wenn sie keine Banken benutzen, sich nicht ausdrücken oder keine Arbeit finden können, werden sie zu Unpersonen.

Es ist fast so, als würde hier in den USA eine Variante des hinduistischen Kastensystems eingeführt. Wenn ein Mensch nicht über sein Geld verfügen oder sich nicht öffentlich äußern kann, dann ist er wirklich zu einer Art Unberührbarer geworden.

Das ist eine sehr, miserable Entwicklung. Zumal die Wokester – das moderne Äquivalent der französischen Jakobiner oder der sowjetischen Bolschewiken – auch noch den Staatsapparat kontrollieren. Das erlaubt ihnen, unter dem Deckmantel des Rechts Zwang auszuüben.

Aber die Fäulnis ist so tief, dass sie nicht einmal Gesetze benötigen. Der Pöbel, den die Römer capite censi, den Kopfzähler, nannten, kann seinen Willen mithilfe der Zahl durchsetzen. Er kann seine Feinde mithilfe der Demokratie „ausrotten“.

Internationaler Mensch: China hat ein formelles soziales Kreditsystem, in dem die Handlungen, Ansichten und Verhaltensweisen der Bürger an das Geldsystem und das tägliche Leben gebunden sind.

Der Rest der Welt funktioniert nicht so, aber die Dinge scheinen sich in die gleiche Richtung zu bewegen.

Glauben Sie, dass dies auch im Westen Realität werden könnte?

Doug Casey: Wir haben bereits unsere eigene inoffizielle Version des chinesischen Sozialkreditsystems. Sie heißen Credit Scores und werden von Unternehmen wie Equifax berechnet. Jüngere Menschen vergleichen gerne ihre Kreditwürdigkeit und sehen darin ein Zeichen der Anerkennung durch die Gesellschaft. Ich weiß, das ist ein schockierendes Konzept, aber man benötigt eigentlich keine Kreditwürdigkeit, wenn man alles bar bezahlt. Raus aus der Schuldenfalle. Man muss kein guter „Konsument“ sein.

Aber der Begriff „Konsum“ verschwindet immer mehr aus dem nationalen Bewusstsein, vor allem weil alle zu hoch verschuldet sind, um noch viel mehr zu konsumieren. An seine Stelle tritt der „Wokeism“. Bei Wörtern und Bewegungen, die auf „ism“ enden, geht es in der Regel darum, Gruppenzwang, soziale Scham und moralische Anerkennung zu nutzen, um Menschen dorthin zu bringen, wo man sie haben will. Einerseits sind sie der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Andererseits können sie von machthungrigen Soziopathen manipuliert werden, um die Zivilgesellschaft zu zerstören.

Der Mensch ist ein Herdentier. Es ist gefährlich, aufzufallen, denn Tiere, die sich in Herden oder Rudeln bewegen, neigen dazu, Sonderlinge oder Außenseiter auszugrenzen. Wer sich dem Gruppendenken nicht anschließt, kann von den anderen als Verräter angesehen werden.

Das ist es, was die sogenannte Stempelkultur der Gesellschaft aufzwingt. Sie ist sehr anti-individualistisch. Ein Merkmal, das die westliche Zivilisation besser und anders als jede andere Zivilisation in der Weltgeschichte gemacht hat, ist, dass die westliche Zivilisation den Individualismus offen unterstützt und gefördert hat.

Eine wokistische Gesellschaft, die auf Sozialkrediten basiert, ist jedoch in hohem Maße anti-individualistisch. In der Tat ist der Wokismus, wie der Marxismus, antithetisch zu jedem Merkmal der westlichen Zivilisation.

Im Gegensatz zu dem, was die Massen heute glauben, ist der Wokismus nicht zukunftsorientiert oder „progressiv“ im Sinne von Fortschritt. Er ist rückwärtsgewandt. Wir bewegen uns rückwärts zu einer stammesähnlichen Kultur.

Internationaler Mensch: Viele Aspekte des Lebens, von sozialen Kontakten bis zum Geldausgeben und Geldverdienen, sind „digital“ geworden.

Ist das ein Vorteil oder eine Bedrohung für die persönlichen Freiheiten?

Doug Casey: Computer sind ein zweischneidiges Schwert. Er ist wie Schießpulver. Als das Schießpulver erfunden wurde, kontrollierten die herrschenden Klassen es und benutzten es, um die Bauern zu unterdrücken. Aber es dauerte nicht lange, bis die Bauern das Schießpulver benutzten, um die gepanzerten Ritter zu entmannen und die Burgen ihrer Herren zu zerstören. Der Spieß war umgedreht.

Die Technik hat immer zur Emanzipation des einfachen Mannes beigetragen. Das Schießpulver führte zur körperlichen, der Buchdruck zur geistigen Befreiung. Die Menschen benötigten keinen Priester mehr, der ihnen sagte, was in der Bibel stand, sie konnten sie selbst lesen.

Der Computer sollte den einfachen Menschen auf die gleiche Weise befreien. Noch kontrollieren der Staat und seine Lakaien die meisten Plattformen und Systeme. Aber eines Tages werden die Hacker das Ruder herumreißen. Oder vielleicht bricht das System zusammen, weil es zu komplex und unhandlich geworden ist. Die zentrale Steuerung und der Staat selbst werden dann zusammenbrechen.

Leider ist der gegenwärtige Trend nicht nur in Bewegung, sondern gewinnt an Dynamik.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Computer nicht der Feind sind. Der Feind ist der Staat, der sich dieser Technologie bedient, um seine Untertanen zu reglementieren und zu unterdrücken.

Internationaler Mensch: Ein großer Teil dieser Tendenz zur Kontrolle hat mit der Debanking des Individuums zu tun.

Die Bank wird Ihnen nicht einmal sagen, warum sie Ihr Konto schließt, und Sie werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, bei einer anderen Bank ein Konto zu eröffnen.

Im Grunde könnte man völlig aus dem traditionellen Geldsystem herausgedrängt werden.

Was können die Menschen Ihrer Meinung nach tun, um sich dagegen zu wehren?

Doug Casey: Es ist ganz klar, dass sich „das System“ in Richtung einer noch stärkeren Digitalisierung des Geldes bewegt. Es bewegt sich auf einen zentralisierten Fedcoin zu, den bösen Zwilling des dezentralen Bitcoin. Alle Ihre finanziellen Transaktionen werden bald über ein zentrales Computersystem laufen.

Jeder Dollar, den Sie besitzen, wird digital und nicht mehr greifbar oder physisch sein. Ihre Dollars werden von einer zentralen Autorität kontrolliert, im Gegensatz zu Bargeld, das verstreut und unauffindbar ist. Die Geschäftsbanken werden weiterhin administrative Aufgaben übernehmen und Gebühren erheben, aber ich vermute, dass Ihre Dollars von der Fed selbst verwahrt werden. Das ist eine große Veränderung. Aber da die meisten Banken bereits bankrott sind – und die Lage noch viel schlimmer werden wird -, wird man ihr applaudieren, weil sie uns „sicher“ hält.

Was sollte man angesichts dieser Situation tun?

Zuallererst sollten Sie Ihre Anstrengungen verdoppeln, mehr zu produzieren als Sie verbrauchen, und die Differenz sparen. Sparen Sie aber nicht in Dollar oder anderen digitalen Fiat-Währungen. Sparen Sie in Gold und Bitcoin. Sie sind außerhalb des Systems und die Regierung kann sie nicht einfach angreifen.

Der zweite Punkt ist, dass Sie, wann immer es möglich ist, von den Leuten, mit denen Sie Geschäfte machen, verlangen, dass sie in Gold oder Bitcoin bezahlen. Es mag für sie unbequem sein, ihre digitalen Dollars gegen Gold oder Bitcoin einzutauschen, um Sie zu bezahlen. Aber Sie sollten darauf bestehen, wenn es möglich ist. Das schützt nicht nur Ihr Vermögen, sondern delegitimiert auch die Idee des Fiat-Geldes.

Es wird wahrscheinlich nicht viel nützen, aber wenn Sie ein aufgeschlossenes Publikum haben, sollten Sie vielleicht ein paar einfache wirtschaftliche Zusammenhänge erklären. Die meisten Menschen wissen nichts über das Wesen des Geldes. Einige werden die Wahrheit dessen erkennen, was Sie sagen. Wie Jesus sagte: „Wer Ohren hat, der höre“.

Vieles davon ist ein psychologischer und moralischer Kampf. Das Richtige zu tun und zu sagen ist wichtig, um den moralischen Kampf zu gewinnen.

Internationaler Mensch: Welche Chancen sehen Sie als Spekulant in diesem Trend? Und welche Hindernisse müssen die Menschen überwinden, um ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren?

Doug Casey: Die Wirtschaft verändert sich vor unseren Augen. Die ganze Welt ist überfinanziert – das heißt, es gibt ein überwältigendes Maß an Handel und Leverage bei allen Arten von Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffen, Derivaten und Shitcoins. Eine riesige Zahl von Menschen zockt mit Optionen statt mit Roulette-Kugeln.

Die Billionen von neu geschaffenen Fiat-Dollars haben jeden zum Glücksspiel ermutigt. Einige nutzen Online-Casinos, andere Charles Schwab oder RobinHood.

Das Ausmaß der Finanzaktivitäten, die keinen neuen Wohlstand schaffen, ist erstaunlich. Das ist das Ergebnis der Billionen von Dollars, die die Fed in die Gesellschaft gepumpt hat. Wenn die Große Depression wirklich zuschlägt, werden die Menschen finanziell am Boden zerstört sein und vergessen, dass es Märkte gibt. Sie werden sogar verärgert sein, wenn man sie daran erinnert.

Was sollte man dann tun? Gold und Bitcoin als Ersparnisse halten. Im Laufe der Zeit werden sie zumindest stabil bleiben, aber wahrscheinlich im Vergleich zu allem anderen steigen.

Aktien von Unternehmen, die Gold oder Bitcoin schürfen, sind ausgezeichnete Spekulationsobjekte. Sie sind grundsätzlich günstig und derzeit sehr niedrig bewertet.

In Ihrer ersten Frage sprachen Sie von der Hyperpolitisierung der Gesellschaft. Das bringt enorme Probleme mit sich. Man muss sich politisch isolieren, was in der Praxis geografische Distanz bedeutet.

Das finanzielle Umfeld ist extrem riskant, aber das politische Umfeld ist noch riskanter. Man muss politisch diversifizieren, was bedeutet, dass man zumindest einen Teil seines Geldes aus dem Heimatland abziehen muss. Devisenkontrollen sind möglich.

Am besten ist es, Immobilien in mindestens einem anderen Land zu besitzen, wenn man über das nötige Vermögen verfügt. Wenn nicht, sollten Sie dafür sorgen, dass Sie das nötige Vermögen erwerben.