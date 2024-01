Im Labor gezüchtetes Huhn – der neueste Schlamassel im Silicon Valley, den es zu beseitigen gilt?

Die Geschichte auf einen Blick

Upside Foods, ein führendes Unternehmen auf dem Markt für künstliches Fleisch und eines von zwei Unternehmen, die in den USA kultiviertes Fleisch verkaufen dürfen, hat es nicht geschafft, seine Produktion zu steigern, um nennenswerte Mengen an synthetischem Fleisch herzustellen

Upside wird von Kontaminationsproblemen geplagt und hatte Probleme mit Nager-DNA, die in einer seiner Hühnerzelllinien gefunden wurde

Während Upside der Presse seine teuren Edelstahl-Bioreaktoren vorführt, züchtet das Unternehmen in Wirklichkeit nur kleine Mengen an künstlichen Fleischstücken in kleinen Einweg-Plastikflaschen

Falsches Fleisch, das als Lösung zur Rettung der Umwelt angepriesen wird, könnte am Ende schlimmer für den Planeten sein als echtes Fleisch

Im Labor gezüchtetes Fleisch besteht oft aus tierischen Bestandteilen, ist also nicht wirklich tierfrei. Als Upside sein künstliches Fleisch auf Schwermetalle untersuchte, enthielten einige Proben 20 Mal mehr Blei als herkömmliches Hühnerfleisch

Das Silicon Valley setzt auf den Siegeszug von kultiviertem Fleisch, das den fleischfressenden Appetit von mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Welt stillen soll – von denen die meisten Fleisch essen. Doch was mit großem Tamtam und der Unterstützung von Milliardären wie Bill Gates und Jeff Bezos begann, floppt.

Der Traum von kultivierten „Hühnerbrüsten“ oder tierfreien „Rinderfilets“ entpuppt sich als reines Märchen. Upside Foods, ein führendes Unternehmen auf dem Markt für künstliches Fleisch und eines von zwei Unternehmen, die in den USA kultiviertes Fleisch verkaufen dürfen, hat sich stattdessen darauf verlegt, „eine winzige Anzahl von hühnerhautähnlichen Zellen in kleinen Plastikflaschen zu züchten und sie dann Gramm für Gramm herauszuschaben, um sie zu einer einzigen Gabel voll Fleisch zu pressen und zu formen“.

Das ist nicht nur unappetitlich. Selbst wenn es erfolgreich ist, könnte künstliches Fleisch, das als Lösung zur Rettung der Umwelt präsentiert wird, am Ende schlimmer für den Planeten sein als echtes Fleisch, während es den Verbrauchern ein weiteres stark verarbeitetes Lebensmittelprodukt präsentiert, das die menschliche Gesundheit noch weiter schädigen kann.

Was passiert, wenn sich das Silicon Valley in die Lebensmittelproduktion einmischt?

Das Vertrauen in das Silicon Valley bei der Erzeugung gesunder Lebensmittel war der erste Fehler im Wettlauf um die Schaffung kultivierter Lebensmittel. Während regenerative Landwirte, die grasgefütterte Kühe und freilaufende Hühner züchten, im Einklang mit der Natur arbeiten, um Nahrung in der Form bereitzustellen, in der der Mensch seit Anbeginn der Zeit gedeiht, tut das Silicon Valley genau das Gegenteil.

In einem von der Natur völlig losgelösten Prozess stellen mit Risikokapital finanzierte Start-ups durch Präzisionsfermentation auf der Grundlage gentechnisch veränderter Mikroben synthetische Lebensmittel im Labor her. Bei Upside, das von Richard Branson, Kimbal Musk und sogar den Fleischgiganten Tyson Foods und Cargill unterstützt wird, werden auf Medienveranstaltungen Bioreaktoren aus Edelstahl als Zeichen des Fortschritts vorgeführt, aber das ist nicht mehr als sorgfältige PR.

In Insiderberichten von Mitarbeitern, die das Wall Street Journal aufgedeckt hat, wird behauptet, dass die Bioreaktoren von Verunreinigungen geplagt sind und in einer Hühnerzelllinie einmal Nager-DNA gefunden wurde. Wie widersprüchlich die Kunstfleischindustrie ist, wird das „nachhaltige“ Laborhähnchen in Wirklichkeit in Zwei-Liter-Plastikflaschen gezüchtet, von denen Hunderte benötigt werden, um ein paar Filets herzustellen.

In den USA ist eine begrenzte Menge des im Labor gezüchteten Hühnchens von Upside als Teil eines Degustationsmenüs in der Bar Crenn in San Francisco erhältlich. Aber selbst Bloomberg berichtet, dass diese „nachhaltige“ Lösung keinen Sinn macht:

„Das Unternehmen baut sie in kleinen Einweg-Plastikflaschen an, und zwar in so geringen Mengen, dass für einen einzigen Abend in der Bar Crenn, die laut ihrer Website als ‚plastikfrei‘ zertifiziert ist, mehr als hundert solcher Flaschen benötigt werden könnten.“

Upside’s teure Hühnerfleischimitate werden nicht aus Muskelzellen hergestellt

Zur Herstellung von künstlichem Fleisch werden Zelllinien aus einem lebenden Organismus entnommen. Sie werden dann so manipuliert, dass sie schnell und gleichmäßig wachsen. Myoblasten sind zwar die Art von Zellen, aus denen Muskelfleisch entsteht, aber sie sind für die Hersteller von Fleischimitaten am schwierigsten zu züchten und zu „unsterblich“ zu machen.

„Eine normale Zelle, die einem Tier entnommen wird, eine so genannte Primärzelle, kann sich nicht ewig vermehren. Irgendwann hört sie auf und tritt in eine Phase ein, die als Seneszenz bekannt ist. Wenn ein Unternehmen große Mengen an Fleisch züchten will und nicht ständig Zellen von lebenden Tieren oder Embryonen entnehmen möchte, muss es Primärzellen in unsterbliche Zellen umwandeln“, berichtet Bloomberg.

Da sich Myoblasten nur schwer unsterblich machen lassen, werden für kultivierte Fleischprodukte häufig Fibroblasten verwendet, die sich leicht vermehren lassen. „Aber wenn es um Lebensmittel geht, sind sie nicht das, was die meisten Menschen als köstlich empfinden würden. Sie können sich zu Fett- und anderen Zellen entwickeln, sind aber vor allem für ihre Rolle bei der Herstellung von Bindegewebe, wie Knorpel oder Haut, bekannt“, heißt es in dem Bloomberg-Bericht.

Manchmal werden auch Adipozyten oder Fettzellen verwendet, oft gemischt mit Pflanzenproteinen. In einem Dossier für die U.S. Food and Drug Administration nannte Upside gentechnisch hergestellte, unsterbliche Fibroblasten und eine natürlich unsterbliche Myoblasten-Zelllinie als Optionen für sein künstliches Fleisch. Samir Qurashi, ein ehemaliger Mitarbeiter von Upside, bezweifelte jedoch, dass das Unternehmen über eine Myoblasten-Zelllinie verfügt, die in der Produktion eingesetzt werden kann.

„Es ist so gut wie unmöglich“, sagte er gegenüber Bloomberg, und in der Tat wird das falsche Fleisch, das Upside in der gehobenen Bar Crenn serviert, aus Fibroblasten hergestellt, die normalerweise Bindegewebe bilden. Weiter heißt es bei Bloomberg:

„Das Huhn enthält nicht einmal unsterbliche Zellen; es besteht aus primären Fibroblastenzellen, die sich irgendwann nicht mehr vermehren und bestenfalls zu Bindegewebe heranwachsen. Das bedeutet, dass die Wissenschaftler, um mehr Hühner zu erzeugen, irgendwann zu einem Embryo zurückkehren und mehr Zellen entfernen müssen – ein Verfahren, das, selbst wenn es funktioniert, auch den Embryo tötet. (Bar Crenn hat sich nicht dazu geäußert.) Ein Eingeständnis, das die Experten sowohl verwirrt als auch amüsiert hat. „Ich kratze mich am Kopf“, sagt David Kaplan, Direktor des Tufts University Center for Cellular Agriculture. „Warum sollte man jemals Primärzellen verwenden?“

Der Mythos des tierfreien Fleisches

Eines der Grundprinzipien von kultiviertem Fleisch ist die Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, ohne Tiere zu töten. Falsches Fleisch wird jedoch häufig aus tierischen Bestandteilen hergestellt, was diesen Grundsatz zunichte macht.

Normalerweise wachsen die Zellen in einer Struktur in Ihrem Körper. Die Zelllinien, die in den Labors gezüchtet werden, wachsen in einem dünnen Film oder Wachstumsmedium. Die niederländische Enthüllungsjournalistin Elze van Hamelen berichtet von einer komplexen Substanz, die die Labors mit fötalem Rinderserum (FBS) – Blut von lebenden Kälberföten – nachzubilden versuchen.

„Es ist wirklich grausam, wie es gewonnen wird“, sagt sie und weist darauf hin, dass dies im Widerspruch zu der Behauptung steht, dass im Labor gezüchtetes Fleisch ohne Tiere hergestellt wird. FBS wird wegen der darin enthaltenen Proteine und Vitamine häufig für das Wachstum von Zellkulturen verwendet. In einer Studie aus dem Jahr 2013 heißt es: „In vielen gängigen Kulturmedien ist fötales Rinderserum (FBS) die einzige Quelle für Mikronährstoffe …“

Als das im Labor gezüchtete Hähnchen des US-Start-ups Eat Just 2020 in Singapur auf den Markt kam – das erste kultivierte Fleisch, das in einem Restaurant verkauft wurde – wurde es unter Verwendung von FBS hergestellt. Upside gab 2021 an, einen Weg gefunden zu haben, künstliches Fleisch ohne tierische Bestandteile zu züchten, doch seine ersten Hähnchenfilets waren noch immer auf tierische Bestandteile angewiesen.

Tatsächlich bestand ein Teil von Qurashis Aufgabe bei Upside darin, Zellen von Krustentieren zu ernten, ein Prozess, bei dem diese getötet wurden. Wie Bloomberg berichtet, „hatte Qurashi die äußerst schwierige Aufgabe, Zellen von lebenden Krustentieren zu gewinnen – eine Aufgabe, die immer zu ihrem vorzeitigen Ableben führte und jede Woche zwei oder drei Tiere das Leben kostete. Die Leute haben buchstäblich geweint, wenn sie mich gesehen haben“, sagt Qurashi über seine Kollegen.

Um stattdessen synthetisches „Blut“ zu entwickeln, können Präzisionsfermentierung und künstliche Hormone eingesetzt werden. Mikronährstoffe und Mineralien müssen ebenfalls beschafft werden, was den Prozess „wahnsinnig teuer“ macht, sagt van Hamelen.

Die Verwendung von FBS-freiem Medium kann dazu führen, dass kultiviertes Fleisch über 20.000 Dollar pro Kilogramm kostet. Ein Bericht des Good Food Institute (GFI), einer gemeinnützigen Gruppe, die hinter der alternativen Proteinindustrie steht, geht davon aus, dass die Kosten für kultiviertes Fleisch um 90 % sinken würden, wenn die Kosten für FBS-freie Nährböden gesenkt werden könnten. Dies ist jedoch unwahrscheinlich.

„Der Bericht liefert keine Beweise dafür, warum die Kosten für Mikronährstoffe sinken werden“, schrieb Joe Fassler, stellvertretender Redakteur von The Counter, in einem ausführlichen Exposé über die tatsächlichen wissenschaftlichen Hintergründe von im Labor gezüchtetem Fleisch.

Gefälschtes Hühnerfleisch enthält mehr Blei als echtes Hühnerfleisch

Als Upside seine Fleischimitate auf Schwermetalle untersuchte, enthielten einige Proben 20-mal mehr Blei als herkömmliches gemahlenes Hühnerfleisch und etwa achtmal mehr Cholesterin als herkömmliches Hühnerfleisch, was die Kontroverse über das im Labor gezüchtete Fleisch noch verstärkt.

Es gibt auch noch andere Bedenken. In der Fachzeitschrift Frontiers in Nutrition wird spekuliert, dass „bei dieser hohen Zellvermehrung eine Dysregulation wahrscheinlich ist, wie sie bei Krebszellen auftritt. Auch die Kontrolle der Nährstoffzusammensetzung ist noch unklar, insbesondere was Mikronährstoffe und Eisen betrifft“.

Synthetische Milchprodukte, einschließlich Milch aus gentechnisch veränderter Hefe, geben ebenfalls Anlass zur Besorgnis über die gesundheitlichen Risiken von gefälschten Lebensmitteln. Neben dem Fehlen wichtiger Mikronährstoffe, die in echter Milch reichlich vorhanden sind, enthält gefälschte Milch Verbindungen, die in der menschlichen Ernährung noch nie vorkamen. Eine Analyse ergab 92 mysteriöse, unbekannte Verbindungen in gefälschter Milch, die in echter Milch nicht vorkommen.

Auch die Umwelt leidet unter dem im Labor gezüchteten Fleisch

Ein weiterer Mythos, der sich um das künstliche Fleisch rankt, ist, dass es besser für die Umwelt ist als echtes Fleisch. Einem Bericht von CE Delft zufolge hätte ein im Labor gezüchtetes Hähnchen, selbst wenn man die Verwendung erneuerbarer Energien mit einbezieht, den gleichen Kohlenstoff-Fußabdruck wie ein herkömmliches Hähnchen. Bei Verwendung eines durchschnittlichen globalen Energiemixes hatte das im Labor gezüchtete Fleisch einen höheren Kohlenstoff-Fußabdruck als Schweine- und Hühnerfleisch.

Eine Preprint-Studie von Forschern der University of California, Davis, fand ebenfalls heraus, dass die Umweltauswirkungen von im Labor gezüchtetem Fleisch „wahrscheinlich um Größenordnungen höher sind als bei der durchschnittlichen Rindfleischproduktion“, was wiederum den Mythos unterstreicht, dass gefälschte Lebensmittel nachhaltiger sind als echte Lebensmittel, insbesondere wenn sie regenerativ hergestellt werden.

Die Realität ist, dass gefälschte Lebensmittel alles andere als nachhaltig sind. John Fagan, Ph.D., ein Molekularbiologe, der 8,5 Jahre lang für die U.S. National Institutes of Health gearbeitet hat, erklärt dies:

„Die Realität ist, dass viele der Berechnungen des Kohlenstoff-Fußabdrucks mit dem Fermentationsprozess beginnen und dann weitergehen, aber woher kommt der Maissirup mit hohem Fruktosegehalt, der die Hauptenergiekomponente für diese Fermentationen ist? … Und wenn man sich die industrielle Landwirtschaft anschaut und diesen Kohlenstoff-Fußabdruck zu dem hinzufügt, was sie in ihren Berechnungen verwendet haben, geht es plötzlich in die falsche Richtung. Wir können also nicht einmal mit dem Argument der Nachhaltigkeit rechtfertigen, was getan wird. Es funktioniert einfach nicht.“

Hier geht es um die Kontrolle der Lebensmittelversorgung

Nachhaltigkeit, Tierschutz und menschliche Gesundheit sind alles Schlagworte, die im Zusammenhang mit künstlichem Fleisch fallen. Aber es geht nicht darum, den Planeten oder die Tiere zu retten, und schon gar nicht darum, die Menschen gesünder zu machen. Der Grund, warum das Silicon Valley bereit ist, Milliarden in gefälschte Lebensmittel zu investieren, liegt darin, dass es weiß, dass derjenige, der die Lebensmittelversorgung kontrolliert, auch die Bevölkerung kontrolliert.

Die Globalisten versuchen, die Tierhaltung durch im Labor gezüchtetes Fleisch zu ersetzen, was es privaten Unternehmen ermöglichen wird, die gesamte Lebensmittelversorgung zu kontrollieren. Genau wie im Falle der GVO ist es wichtig, das Bewusstsein für die Gefahren von falschem Fleisch zu schärfen, besonders in dieser frühen und aggressiv expandierenden Phase.

Erklären Sie Ihrem sozialen Umfeld, dass es zur Rettung des Planeten und zur Förderung Ihrer Gesundheit notwendig ist, auf alle künstlichen Fleisch- und Milchprodukte zu verzichten und stattdessen echte Lebensmittel zu kaufen. Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, kennen Sie Ihren Landwirt und achten Sie auf regenerative, biodynamische und/oder grasgefütterte Anbaumethoden, die wir für eine gesunde, autonome Bevölkerung brauchen.

Artikel als PDF

Quellen: