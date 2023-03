Doug Casey über den Aufstieg der »Klima-Gören« und anderer nützlicher Idioten

Internationaler Mensch: Webster’s Dictionary definiert einen nützlichen Idioten als eine „naive oder leichtgläubige Person, die manipuliert oder ausgenutzt werden kann, um eine Sache oder eine politische Agenda voranzubringen“.

Es wird angenommen, dass Lenin den Begriff geprägt hat, als er sich auf kommunistische Sympathisanten im Westen bezog.

Was halten Sie von diesem Begriff? Ist er heute noch zutreffend?

Doug Casey: In den heutigen Scheindemokratien wimmelt es von nützlichen Idioten. Sie klammern sich an eine schwachsinnige Idee nach der anderen, vielleicht um ihrem verwirrten und sinnlosen Leben einen Sinn zu geben. Sie sind ein wenig wie Katzen, die dem roten Punkt des Laserpointers ihres Herrn hinterherjagen. Die Ukraine, Covid, sexuelle Perversionen, Trump, Rassismus, Klimawandel – eine Sache nach der anderen.

Der Klimawandel ist einer der zentralen Betrügereien, die das Weltwirtschaftsforum im Rahmen seines Great Reset propagiert. Es scheint, dass alles, was vom WEF ausgeht – ich kann mich an keine Ausnahmen erinnern -, den traditionellen Werten der westlichen Zivilisation zuwiderläuft, insbesondere den freien Märkten und der persönlichen Freiheit.

Wir haben über die COVID-Hysterie und den sich abzeichnenden Dritten Weltkrieg in der Ukraine gesprochen. Aber die größte Sache mit den längsten Beinen ist der Klimawandel. Um es ganz offen zu sagen: Ich glaube an den Klimawandel. Das Klima hat sich ständig verändert, seit die Welt vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist. Und es wird sich weiter verändern.

Das Problem ist jedoch nicht der Klimawandel selbst, sondern der Prozess der Indoktrination der Öffentlichkeit, vornehmlich der jungen Menschen, mit dem Glauben, dass die Menschheit Mutter Erde zerstört.

Ihnen werden Bruchstücke der Wissenschaft vorgesetzt, wie die Tatsache, dass sich die Welt seit Mitte des 19. Jahrhunderts erwärmt hat. Ja, das stimmt, denn der Planet durchlief vom 16. bis zum 19. In den vergangenen 150 Jahren hat sich die Erde zyklisch erwärmt. Tatsächlich erwärmt sich die Erde seit dem Ende der letzten großen Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren.

Die „Erderwärmungs“-Leute haben eine gute Ausrede gefunden, um nicht nur die Wirtschaft, sondern buchstäblich alles zu verändern. Meiner Meinung nach sind sie genau genommen menschenfeindlich – sie hassen und fürchten die Menschen tatsächlich. Deshalb bezeichnet Yuval Noah Harari, der Hofintellektuelle des WEF, sie oft als „nutzlose Fresser“. Er mag recht haben. Aber das Verrückte ist, dass jemand wie er die Macht erlangen könnte, ernsthafte Entscheidungen zu treffen. Leute wie er applaudieren einer massiven Bevölkerungsreduktion.

Vor allem, so scheint es, von dem, was Hillary als „Deplorables“ in der westlichen Welt bezeichnete. Für sie sind die Menschen der Feind. Einige Idioten unter ihnen sind nützlich, aber sie sind alle entbehrlich.

Für die „Elite“ – die in Wirklichkeit Parasiten sind – ist es ein Leichtes, diejenigen zu beeinflussen, die sie als „die Massen“ bezeichnen. Das liegt zum Teil daran, dass der Durchschnittsbürger weder die Wissenschaft noch die Geschichte im Griff hat. Jede Folge von Jay Leno’s Jay Walking oder Mark Dice’s aktuelles Pendant auf Youtube bietet reichlich anekdotische Beweise. Sie stellen durchschnittlichen, halbwegs intelligenten Menschen die einfachsten Fragen. Sie können keine einzige davon beantworten. Eine typische Antwort auf die Frage „Wer hat den amerikanischen Bürgerkrieg gewonnen“ könnte lauten: „Die Deutschen“. Die einzigen Fragen, die sie richtig beantworten können, betreffen Pop- und Sportstars.

Es ist absolut wahr: Die Welt ist voll von nützlichen Idioten. Sie sind nützlich für die herrschenden Klassen, die alles verändern wollen. Erst letzte Woche hat das Aspen Institute, eine der weltweit bekanntesten Denkfabriken, eine Konferenz zum Klimawandel gesponsert, auf der Kamala Harris und Gloria Estefan als Hauptrednerinnen auftraten.

Es ist eine erbärmliche Komödie. Ein paar nützliche Idioten sprechen zu einem Publikum von nützlichen Idioten über etwas, von dem keiner von ihnen auch nur die geringste Ahnung hat.

Internationaler Mensch: Heute sehen wir eine Menge nützlicher Idioten unter den Durchschnittsbürgern – vorwiegend Kinder und junge Erwachsene -, die in eine Hysterie über den sogenannten „Klimawandel“ verfallen sind.

Die Populärkultur, die Medien, Hollywood, die akademische Welt, die Wall Street, Politiker und andere Autoritätspersonen verstärken das Narrativ der Klimaalarmisten.

Werden diese Menschen dazu verleitet, eine Agenda zu unterstützen, die sie nicht ganz verstehen? Was geht hier wirklich vor?

Doug Casey: Tatsache ist, dass die Kongressabgeordneten in einer Echokammer leben. Sie sind dazu da, Gesetze und Verordnungen zu erlassen, die regeln, was andere Menschen tun dürfen und was nicht. Und deswegen glauben sie alle, dass sie das Recht haben, ihre Ziele durchzusetzen. Sie sind Narzissten und lieben die Macht. Deshalb sitzen sie in Washington.

Der Kongress wird größtenteils von Leuten wie AOC, dem rassistischen, sozialistischen Barkeeper, dem geistig behinderten John Fetterman und George Santos, dem pathologischen Lügner, bevölkert. Fast jeder Kongressabgeordnete ist eine Peinlichkeit. Sie haben nicht für den Kongress kandidiert, weil sie gute Menschen sind, sondern weil sie machtgierige Narzissten sind.

Nützliche Idioten sind schon lästig genug, wenn man sie im Sport, in den Medien und in Hollywood sieht. Aber sie neigen dazu, sich im Kongress zu konzentrieren, wo sie aktiv gefährlich sind.

Internationaler Mensch: Kürzlich klebten Klima-Gören – junge Menschen aus dem Westen mit psychischen Problemen – an unbezahlbaren Gemälden in verschiedenen Museen.

Eine andere Gruppe warf Kuchen auf die Mona Lisa.

Wieder eine andere schüttete Tomatensuppe auf ein Gemälde von Vincent van Gogh.

Die Urheber dieser zerstörerischen Taten machen dies, um die Aufmerksamkeit auf einen fiktiven Klimanotstand zu lenken.

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf ihre verrückten Überzeugungen zu lenken, indem sie große Kunstwerke zerstören. Das allein ist schon ein Beweis dafür, dass sie tatsächlich geistesgestört sind. Diese Leute haben echte psychologische Probleme. Dass sie nicht streng bestraft, sondern ernst genommen werden, zeigt, wie verkommen der Westen ist. Aber er bekommt nur, was er verdient. Sehr traurig…

Es ist eine Sache, zu versuchen, die Aufmerksamkeit anderer Menschen zu erlangen, damit sie einem zuhören, was man zu sagen hat. Aber die große Kunst der westlichen Zivilisation zu zerstören, ist das, was sie wirklich im Kopf haben. Die Zerstörung der westlichen Zivilisation ist ein aktiver Teil ihrer wahnsinnigen Agenda. Sie sind zutiefst unzufrieden mit sich selbst, aber sie schieben es auf die Zivilisation.

Ihre schwerwiegenden psychologischen Probleme werden durch die Art von Menschen veranschaulicht, die die Biden-Administration bevölkern. Von der Transe, die sich als Admiral verkleidet, über Pete Buttigieg, der mit seinem Freund den weiblichen Part eines Paares spielt, bis zu der ehemaligen stellvertretenden Sekretärin in Bidens Büro für Atomenergie, die immer wieder beim Diebstahl von Frauenkleidung erwischt wurde. Biden selbst, sein Generalstaatsanwalt Merrick Garland, fast alle führenden Militärs…

Das alles ist Teil eines Syndroms.

Internationaler Mensch: Während diese Klimagören scheinbar isolierte Taten begehen, ist es in Wirklichkeit so, dass der Klimaalarmismus die Regierungspolitik und Unternehmensentscheidungen diktiert und unvorstellbare Verwerfungen in die Weltwirtschaft pumpt.

Wohin steuert dieser Trend?

Doug Casey: Trends, die in Bewegung sind, neigen dazu, in Bewegung zu bleiben und sich sogar zu beschleunigen, bis sie eine Krise erreichen. Und genau darauf steuern wir jetzt zu. Selbst wenn es nicht zu einer handfesten Krise kommt, was ich vermute, selbst wenn sich vernünftigere Köpfe durchsetzen und den Trend umkehren, wird es viele, viele Jahre dauern, um den Trend zunächst zu verlangsamen und ihn dann umzukehren. Es gibt also nicht viel Grund zum Optimismus.

Internationaler Mensch: Welche Auswirkungen hat das, was wir heute besprochen haben, auf die Investitionen?

Doug Casey: Investieren Sie in Dinge, die jeder zu hassen gelernt hat, die aber für den Fortbestand der Zivilisation notwendig sind. Das bedeutet Energie – Uran, Öl, Erdgas und Kohle – und Metalle wie Gold und Kupfer – Ressourcen im Allgemeinen.

Glücklicherweise sind die Aktien von Unternehmen, die diese Dinge produzieren, günstig, und viele werden zu einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und mit zweistelligen Dividenden verkauft. Die Bergbau- und Energiebranche ist sehr un-PC. ESG diktiert, dass man kein Geld in eine Art von extraktiver Industrie investieren sollte. Es ist im Allgemeinen sehr teuer oder unmöglich, Genehmigungen für die Erschließung zu erhalten, daher sind die Aktien sehr billig. Ich würde gerne glauben, dass sich die Realität wieder durchsetzen wird und dass diese Werte stark steigen werden.

Der allgemeine Aktienmarkt ist immer noch weit überbewertet. Außerdem gibt es immer noch eine Krypto-Blase, Dinge wie der Dogecoin zeigen, der als Scherz geschaffen wurde und keinen nützlichen Zweck erfüllt. Er hat immer noch eine Marktkapitalisierung von etwa 11 Milliarden Dollar. Ich denke, das kann man fast als Indikator dafür nehmen, wie sehr sich die Wirtschaft noch in einer Blase befindet.