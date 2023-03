Forscher des finnischen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt, Abteilung für Infektionskontrolle und Impfungen, Abteilung für Gesundheitssicherheit, haben vor ein paar Tagen eine Studie abgeschlossen, in der die Wirksamkeit der bivalenten COVID-19-Impfstoffe BA.1 und BA.4-5 gegen schwere COVID-19-Erkrankungen einen, zwei und drei Monate nach der Impfung in diesem nordischen Land anhand von Daten aus dem nationalen Register abgeschätzt wurde. In dieser jüngsten retrospektiven Studie wurden Personen untersucht, die mindestens zwei monovalente Auffrischungsimpfungen und anschließend die bivalente Auffrischung erhalten hatten. Die Studienautoren, vertreten durch den korrespondierenden Autor Eero Poukka, bemühten sich um die Kontrolle von Störfaktoren, indem sie sicherstellten, dass alle Analysen um eine Reihe potenzieller Störfaktoren bereinigt wurden, während sie ein negatives Kontrollergebnis verwendeten, um das Vorhandensein von Reststörungen zu bewerten. Die Ergebnisse dieser relativ großen Bevölkerungsstudie sind enttäuschend. Die bivalente Auffrischungsimpfung mit COVID-19 bewirkt bei älteren Menschen zwar anfänglich einen starken Schutz, doch lässt die Schutzwirkung innerhalb von 60 Tagen rasch nach. Bei der chronisch kranken erwachsenen Bevölkerung führte COVID-19 nicht zu einer Verringerung des Risikos für schwerwiegende Folgen. Der Wert der mRNA-COVID-19-Impfstoffe für die finnische Bevölkerung wird zunehmend fragwürdig.

Die Studienergebnisse wurden vor ein paar Tagen auf den Preprint-Server medRxiv hochgeladen und müssen natürlich einer Peer-Review unterzogen werden, bevor sie als medizinischer Beweis zitiert werden können.

Ergebnisse

Diese große retrospektive Beobachtungsstudie umfasste die folgende Studienpopulation in dem 5,5 Millionen Einwohner zählenden Land:

Kohorte Patienten Ältere Menschen 1,197,700 Chronisch Kranke zwischen 18 und 64 Jahren 444,683

Das Studienteam berichtet in diesem noch nicht begutachteten Studienergebnis, dass bei einer kleinen Anzahl von Personen eine vorbestehende SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde.

Die Autoren berichten, dass während der Grippesaison 2022–2023 die Impfquoten wie folgt waren:

Kohorte Impfrate Ältere Menschen 58% Chronisch Kranke 37%

Im Rahmen dieser Studie wurden 627 378 (52 %) ältere und 66 871 (15 %) chronisch kranke Menschen mit einer bivalenten Auffrischungsimpfung geimpft; etwa ein Drittel von ihnen erhielt Comirnaty BA.1, die anderen zwei Drittel Comirnaty (Pfizer-BioNTech) BA.4-5. Spikevax von Moderna wurde in sehr geringen Mengen verwendet.

Die Autoren der Studie geben außerdem an, dass der Medianwert der Zeit seit der bivalenten Impfung bis zum Ende der Nachbeobachtung bei den älteren Menschen 75 Tage (Interquartilsbereich 61-85 Tage) und bei den chronisch Kranken 73 Tage (Interquartilsbereich 54-88 Tage) betrug.

Bei älteren Menschen wurden 1.721 Krankenhausaufenthalte aufgrund von COVID-19, 1.002 Todesfälle aufgrund von COVID-19 und 809 Todesfälle, bei denen COVID-19 eine Rolle spielte, beobachtet. In den ersten 14-30 und 31-60 Tagen nach der Impfung senkte eine bivalente Auffrischimpfung das Risiko einer Krankenhauseinweisung aufgrund von COVID-19 (Hazard Ratio [HR] 0,43, 56 95% Konfidenzintervall [CI] 0,33-0,57; HR 0. 43, 95% CI 0.33-0.57), Tod aufgrund von COVID-19 (0.39, 0.26- 57 0.57; 0.57, 0.42-0.77) und Tod, bei dem COVID-19 ein mitwirkender Faktor war (0.36, 0.24-0.54; 0.41, 0.29- 58 0.57) (Abb. 1, ergänzende Tabelle S5).

Danach stiegen die HRs an: Im dritten Monat, d. h. 61-90, 59 Tage nach der Impfung, betrugen die HR-Schätzungen für die oben genannten Ergebnisse 0,74 (95% CI 0,50-1,09), 60 0,74 (0,49-1,13) und 0,42 (0,25-0,69). Bei einer Stratifizierung nach Alter waren die HRs für 65-79-Jährige und 80-120-Jährige ähnlich (Abb. 2, ergänzende Tabelle S6).

Sowohl die bivalenten Impfstoffe BA.1 als auch BA.4-5 verringerten das Risiko schwerer COVID-19-Erkrankungen, und die HRs waren ähnlich (ergänzende Tabelle S7). Die finnischen Autoren berichten, dass sie unter den chronisch Kranken 240 Krankenhausaufenthalte aufgrund von COVID-19, 16 Todesfälle aufgrund von COVID-19 64 und 18 Todesfälle, bei denen COVID-19 ein mitwirkender Faktor war, beobachteten.

Wie sieht es mit der HR für Krankenhausaufenthalte aufgrund von COVID-19 aus?

Sie wurde auf 0,82 (95% CI 0,32-2,07) für die Tage 14-30 nach der bivalenten Impfung und 1,57 (0,78-2,07) für die darauffolgenden 30 Tage geschätzt. Die HR für die beiden anderen Endpunkte konnte nicht geschätzt werden (ergänzende Tabelle S8).

In dieser von der finnischen Regierung durchgeführten Negativkontrollanalyse beobachtete das Studienteam 9.447 Besuche in der Notaufnahme aufgrund von Nebenwirkungen bei älteren Menschen und 2.173 solcher Besuche bei chronisch Kranken.

Bemerkenswerterweise entdeckte das Studienteam keinen Unterschied im Verletzungsrisiko zwischen älteren Menschen, die eine bivalente Auffrischungsimpfung erhielten, und solchen, die dies nicht taten (ergänzende Tabelle S5). Bei den chronisch Kranken schien das Verletzungsrisiko jedoch leicht erhöht zu sein (ergänzende Tabelle S8).

Es folgt eine kurze Aufschlüsselung dieser Studienergebnisse.

Verringern die bivalenten Auffrischungsimpfungen das Risiko für schwere COVID-19-Folgen bei älteren Menschen?

Ja.

Was ist mit den chronisch Kranken im Alter von 18 bis 64 Jahren – haben die bivalenten Auffrischungsimpfungen das Risiko für schwere COVID-19-Fälle verringert?

Nein. In dieser Kohorte war das Risiko bei denjenigen, die die Impfung erhielten, ähnlich hoch wie bei denjenigen, die nicht geimpft wurden. Dies steht im Widerspruch zu der offiziellen Darstellung der US-Regierung.

Hält die Schutzwirkung der bivalenten Auffrischimpfung bei älteren Menschen an?

Nein. Während sie in den ersten Monaten nach der Impfung einen Anstieg des Antikörperschutzes bewirken, nimmt dieser Schutz danach deutlich ab.

Zeigt die bivalente Auffrischungsimpfung bei chronisch Kranken Wirksamkeit?

Nein. Die finnischen Autoren berichten, dass sie keine Verringerung des Risikos schwerer COVID-19-Erkrankungen feststellen konnten, was auf besorgniserregende Ergebnisse schließen lässt.

Welcher Forschungsbedarf besteht für die Zukunft?

Die finnischen Studienautoren berichten, dass weitere Forschungsarbeiten erforderlich sind, um das Vorhandensein und die Geschwindigkeit des Abklingens zu bewerten, um zu entscheiden, A) ob jährliche Auffrischungen für gefährdete Gruppen empfohlen werden sollten und B) ob die Entwicklung neuartiger COVID-19-Impfstoffe, die eine langanhaltende Immunreaktion beinhalten, verfolgt werden sollte.

Was sind die Einschränkungen der Studie?

Das Studienteam räumt die folgenden Einschränkungen ein:

Nur ein kleiner Teil der Kohorte erhielt eine bivalente Auffrischungsimpfung, und die Analyse des Ergebnisses der Negativkontrolle deutete auf das Vorhandensein von Restverfälschungen hin.

Zweitens könnte bei Personen, die keine Auffrischungsimpfung erhielten, die Wahrscheinlichkeit einer nicht registrierten SARS-CoV-2-Infektion und damit einer hybriden Immunität vor der Studie höher gewesen sein, was zu einer Unterschätzung der Wirksamkeit geführt haben könnte.

Drittens war die Zahl der Fälle unter den chronisch Kranken gering, was zusammen mit der geringen Verbreitung des bivalenten Impfstoffs zu ungenauen Schätzungen für diese Gruppe führte.

Viertens könnte der gute Basisschutz durch monovalente Impfungen und hybride Immunität bei den chronischen Kranken den zusätzlichen Nutzen einer bivalenten Auffrischung eingeschränkt haben.

Als weitere Einschränkung berichtet das Team über ein verringertes Risiko für schwere COVID-19-Erkrankungen in den ersten 0-13 Tagen nach der bivalenten Impfung. Die Studienautoren spekulieren, dass dies wahrscheinlich auf einen Selektionsfehler (d. h. gesunde Geimpfte) zurückzuführen ist, da Personen mit akuten Atemwegssymptomen, die eine Voraussetzung für schwere COVID-19-Fälle sind, nicht zur Impfung geraten wurde.

Die Autoren geben jedoch zu bedenken, dass sie glauben, dass die Auswirkungen der Verzerrung im Laufe der Zeit abnehmen und möglicherweise nach dem 13. oder den letzten 30 Tagen nach der Impfung vernachlässigbar sind.

